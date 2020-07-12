РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4047 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
15 216 72

Более 500 посетителей без масок: в Козине под Киевом закрыли ночной клуб. ФОТО

В поселке Козин, что под Киевом, в котором в частности расположены дома и многих представителей власти, работал ночной клуб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в этом заведении персонал и более 500 посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

"Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда", - говорится в сообщении.

Силовики составили два протокола относительно администратора ночного клуба по ст. 44-3 Административного кодекса - нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством.

Санкция предусматривает наказание от 34 до 170 тысяч гривен. Карантинные ограничения разрешают работу таких заведений только до 23:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав дал рекомендации посетителям и сотрудникам кинотеатров, "чтобы сдержать распространение COVID-19". ИНФОГРАФИКА

Более 500 посетителей без масок: в Козине под Киевом закрыли ночной клуб 01
Более 500 посетителей без масок: в Козине под Киевом закрыли ночной клуб 02
Более 500 посетителей без масок: в Козине под Киевом закрыли ночной клуб 03
Более 500 посетителей без масок: в Козине под Киевом закрыли ночной клуб 04

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
люди не на фронте патамушта ани за мир...
500 чилавек, каторае знают что "надапростаперистатьстрилять"
показать весь комментарий
12.07.2020 10:03 Ответить
+14
В таких заведениях надевают предметы защиты на места пониже.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:03 Ответить
+11
Почему эти люди не на фронте?
показать весь комментарий
12.07.2020 09:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему эти люди не на фронте?
показать весь комментарий
12.07.2020 09:54 Ответить
А почему ты здесь вопросы вопрошаешь , негражданин Украины?
показать весь комментарий
12.07.2020 09:56 Ответить
Как видно из статьи, вопросы возникли не только у меня, а и у силовых структур.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:12 Ответить
Про *батальон мажор * чув ?
показать весь комментарий
12.07.2020 11:34 Ответить
Чул.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:48 Ответить
ФСБ, или лахтинских троллей?
показать весь комментарий
12.07.2020 15:32 Ответить
А пачєму ти нє садіш бульбу?
показать весь комментарий
12.07.2020 10:02 Ответить
люди не на фронте патамушта ани за мир...
500 чилавек, каторае знают что "надапростаперистатьстрилять"
показать весь комментарий
12.07.2020 10:03 Ответить
патамушто нельзя быть на свете красивой такой.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:11 Ответить
потому, как они с козино- мажоры
показать весь комментарий
12.07.2020 10:13 Ответить
Потому ,что инфицированы...глупостью и безответственностью .
показать весь комментарий
12.07.2020 10:14 Ответить
Вы меня не троньте! ..У меня жена на фронте!!....а сам я - фронтовички муж!))
показать весь комментарий
12.07.2020 10:32 Ответить
ПЕСИОНЕРЫ!
вон из дома!
вас ждут клубы с молодыми девками!
показать весь комментарий
12.07.2020 09:57 Ответить
Карантинные ограничения разрешают работу таких заведений только до 23:00

- э... а после 23 вирус злее становиться? в чем причина? То же кино - почему нет ночных сеансов?
показать весь комментарий
12.07.2020 09:58 Ответить
Та шо ж такое? Стёпа с Ляшко каждый день волают, что у нас люди на улицах падают, а эти без масок. Наверное, по другим улицам ходят.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:58 Ответить
Такие же "украинские гниды" как и ты, которым насрать, что идет врйна. У которых враг №1 - Порошенко.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:23 Ответить
+!00!https://censor.net.ua/ua/news/3207618/vidkrylysya_vje_86_kafe_i_restoraniv_vid_dokryzovogo_rivnya_shmygal Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб - Цензор.НЕТ 6397 https://censor.net/user/467322
В таких заведениях надевают предметы защиты на места пониже.Аплодую!!!
показать весь комментарий
12.07.2020 15:59 Ответить
https://censor.net/user/472799 Зовсім не смішно.В цих завжди будуть гроші.Тому що в них батьки багатії.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:35 Ответить
https://censor.net/user/472799 Потрібно щоб усі були багаті.А не захищати тих.хто розграбовував і розграбовує країну.Бо так ніколи ніякого толку не буде.
показать весь комментарий
12.07.2020 15:59 Ответить
АЗК и в перед на ковид амбразуру
показать весь комментарий
12.07.2020 10:02 Ответить
Прізвища оштрафованих відвідувачів цього нічного клуба де можна побачити???
показать весь комментарий
12.07.2020 10:03 Ответить
Оштрафували адміністратора, а відвідувачів нізя - табу)
показать весь комментарий
12.07.2020 11:52 Ответить
В таких заведениях надевают предметы защиты на места пониже.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:03 Ответить
Нарот вєсєліцца і пайот.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:07 Ответить
Вчера видела, как люди садились в автобус после пляжа. Вот это зрелище, достойное напугать все Всемирные и нет организации здоровья вместе взятые.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:08 Ответить
ВОЗ 8 июня заявила что бессимптомные не заразны как и здоровые. Так шо успкойтесь и не переживайте за наше здоровье.
показать весь комментарий
12.07.2020 16:57 Ответить
А киевские клубы никто не рейдерит,там видать авакян все лично прокрышевал.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:09 Ответить
Київські і не відкривали, тому всі їздять у Козин.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:11 Ответить
Та ти шо !? .Не відкривали
показать весь комментарий
12.07.2020 11:45 Ответить
Та ладно, відкривали, хоч і не зрозуміло, з такою статистикою у Києві, для чого. Але й закривали: 10.07.20 12:25 https://censor.net/ua/news/3207355/chotyry_nichni_kluby_kyyeva_zakryly_za_porushennya_pravyl_karantynu_klychko
показать весь комментарий
12.07.2020 12:41 Ответить
Щось малий штраф, він має бути помножений на 500 за кожну людину без маски.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:11 Ответить
Акцент на позднем времени ,а штраф за отсутствие маски ?
Полиция считать разучилась ?
показать весь комментарий
12.07.2020 10:16 Ответить
Только расстрел. По другому мы вирус не победим и за 100 лет, как планируется.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:29 Ответить
мажорню разогнали
показать весь комментарий
12.07.2020 10:12 Ответить
В Козине это мажоры - отпрыски грабящей Украину быдло-элиты. Хай бы резвились.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:21 Ответить
Заважали спокійно спати одному кондитеру у його маєтку, схожому на Білий Дім?
показать весь комментарий
12.07.2020 10:24 Ответить
С совка ещё лежит ОЗК Л1, ради прикола одену костюм и противогаз и пойду в АТБ или РОСТ.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:31 Ответить
Маска вас не спасет от дебилизма Мировой КоронвиRUSной заразы Мавзолейных ублюдков...
показать весь комментарий
12.07.2020 10:32 Ответить
Если так, то все людоперевозки тоже надо запретить снова... если один человек на салон в маске - это уже праздник...
показать весь комментарий
12.07.2020 10:34 Ответить
Вечером мимо ехал-на вход очередь стояла,больше сотни ,в основном девки,машины вдоль обочины на километр
показать весь комментарий
12.07.2020 10:42 Ответить
Вы все врете.Все были в средствах защиты системы "гандон"
показать весь комментарий
12.07.2020 10:45 Ответить
Они сами являлись этим средством защиты.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:51 Ответить
Де там 500 людей помістилося ??
показать весь комментарий
12.07.2020 10:47 Ответить
До перевірок слід залучати військомати.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:10 Ответить
Це не той клуб Queen,де Нефьодов тусувався?
показать весь комментарий
12.07.2020 11:34 Ответить
Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб - Цензор.НЕТ 7635
показать весь комментарий
12.07.2020 11:43 Ответить
В Харькове «Аризона» так же беснует.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:38 Ответить
Не надо закрывать, берём расписку-не лечить, и всё, хай сдохнут.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:48 Ответить
Хороший повод выдвинуть требования властям: "Очевидно ваши дети что-то знают о мировом сговоре по коронавирусу потому - отменяйте карантин!"
показать весь комментарий
12.07.2020 11:50 Ответить
Фууу *****, случайно в тему к ********* попал. Пойду рыгать.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:50 Ответить
Надіюсь військкомат там також працював.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:51 Ответить
http://mignews.com.ua/world/24142347.html
показать весь комментарий
12.07.2020 11:59 Ответить
Мажорам все можна, нехай би танцювали дітки.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:38 Ответить
1. Не "закрыли" ночной клуб, а составили 2 админ. протокола.
2. Запрет работы после 23:00 еще не вступил в силу - нет официальной публикации. Ни на момент составления протоколов, ни на момент выхода новости, ни на момент этого комментария.
показать весь комментарий
12.07.2020 19:49 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2020 23:49 Ответить
 
 