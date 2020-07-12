Более 500 посетителей без масок: в Козине под Киевом закрыли ночной клуб. ФОТО

В поселке Козин, что под Киевом, в котором в частности расположены дома и многих представителей власти, работал ночной клуб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в этом заведении персонал и более 500 посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

"Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда", - говорится в сообщении.

Силовики составили два протокола относительно администратора ночного клуба по ст. 44-3 Административного кодекса - нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством.

Санкция предусматривает наказание от 34 до 170 тысяч гривен. Карантинные ограничения разрешают работу таких заведений только до 23:00.

