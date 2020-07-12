Более 500 посетителей без масок: в Козине под Киевом закрыли ночной клуб. ФОТО
В поселке Козин, что под Киевом, в котором в частности расположены дома и многих представителей власти, работал ночной клуб.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Отмечается, что в этом заведении персонал и более 500 посетителей находились без средств индивидуальной защиты.
"Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда", - говорится в сообщении.
Силовики составили два протокола относительно администратора ночного клуба по ст. 44-3 Административного кодекса - нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством.
Санкция предусматривает наказание от 34 до 170 тысяч гривен. Карантинные ограничения разрешают работу таких заведений только до 23:00.
500 чилавек, каторае знают что "надапростаперистатьстрилять"
вон из дома!
вас ждут клубы с молодыми девками!
- э... а после 23 вирус злее становиться? в чем причина? То же кино - почему нет ночных сеансов?
В таких заведениях надевают предметы защиты на места пониже.Аплодую!!!
Полиция считать разучилась ?
2. Запрет работы после 23:00 еще не вступил в силу - нет официальной публикации. Ни на момент составления протоколов, ни на момент выхода новости, ни на момент этого комментария.