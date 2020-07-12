Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ночь с 11 на 12 июля по Ривненской области прошла буря. Шквальный ветер и грозы обесточили 28 населенных пунктов, некоторые из них подтопило. На дороги и дома повалило деревья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, без света остались населенные пункты в Березновском, Гощанском, Корецком районах, а также часть Ривного.

Также спасатели шесть раз выезжали на оказание помощи по ликвидации последствий непогоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области. ФОТОрепортаж

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.







Также читайте: Паводки на Западной Украине: один населенный пункт в Черновицкой области остается подтопленным, - ГСЧС









Читайте также: Красный Крест собрал 160 тыс. евро для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины



Фото: rv.dsns.gov.ua

Напомним, в конце июня в западных областях Украины начались сильные дожди. Из-за этого поднялся уровень воды в реках. Паводки подтопили тысячи домов, сотни их жителей эвакуировали. Разрушены дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.