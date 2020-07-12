РУС
Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ночь с 11 на 12 июля по Ривненской области прошла буря. Шквальный ветер и грозы обесточили 28 населенных пунктов, некоторые из них подтопило. На дороги и дома повалило деревья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, без света остались населенные пункты в Березновском, Гощанском, Корецком районах, а также часть Ривного.

Также спасатели шесть раз выезжали на оказание помощи по ликвидации последствий непогоды.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС 01
Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС 02
Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС 03

Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС 04
Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС 05
Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС 06
Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС 07

Из-за шквалов и ливней обесточены и подтоплены села в Ривненской области, - ГСЧС 08
Фото: rv.dsns.gov.ua

Напомним, в конце июня в западных областях Украины начались сильные дожди. Из-за этого поднялся уровень воды в реках. Паводки подтопили тысячи домов, сотни их жителей эвакуировали. Разрушены дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.

паводок (294) ГСЧС (5101) Ровенская область (1271)
+3
І через це пройшла буря по Рівненській області?
12.07.2020 22:27 Ответить
+2
Каким боком эта писанина связана с погодой в ровенской области?
12.07.2020 22:25 Ответить
+2
а лаври казла пришилепкуваного не дають тобі спокою?
12.07.2020 22:28 Ответить
"В результаті довгих, складних переговорів, при посередництві Офісу Президента і Міністерства енергетики, 10 липня був підписаний договір на поставку українського вугілля на українські теплоелектростанції Центренерго. За ціною, яка транспарентна, без корупції і показує, що шахтарі можуть заробляти гроші в Україні. Ціна, за якою буде поставлятися вугілля, буде прив'язана до імпортного паритету (Роттердам +)", - сказав Сахарук.
12.07.2020 21:32 Ответить
Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками минулого року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд гривень, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд гривень).
12.07.2020 21:32 Ответить
Каким боком эта писанина связана с погодой в ровенской области?
12.07.2020 22:25 Ответить
Вадим, дякую що нагадуєш, але при чому тут це до затоплення?
12.07.2020 22:25 Ответить
І через це пройшла буря по Рівненській області?
12.07.2020 22:27 Ответить
Бот тебя переклинило ?про погоду здесь...
12.07.2020 22:31 Ответить
Несподівано.
12.07.2020 21:42 Ответить
Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3322
показать весь комментарий
Подяка природи за видобуток бурштину.
показать весь комментарий
а лаври казла пришилепкуваного не дають тобі спокою?
12.07.2020 22:28 Ответить
Отак писдануть лиш бы Ровенская область большая там где была буря до бурштына минимум 100 км почитал бы и вник бы или ты кацап ?
12.07.2020 22:33 Ответить
 
 