Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове. ФОТОрепортаж

На улице Аральской в Шевченковском районе Харькова представители Нацкорпуса разрисовали забор. Сторонники "Партии Шария" пытались им помешать. В результате пострадали 22- и 32-летний мужчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области, сообщение о конфликте поступило 12 июля в 15:52.

"По адресу полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин. С телесными повреждениями они были доставлены в больницу. Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до от 3 до 7 лет. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются", - говорится в сообщении.

В Нацкорпусе уточняют, что акция проходила у дома семьи Кацуб в Харькове.

"Семья Кацуб - бывшие регионалы, которые длительное время финансово поддерживают различные сомнительные пророссийские инициативы, в частности партию Шария", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео, пишет Суспільне, не менее 30 мужчин в защитных масках во главе с лидером харьковской ячейки Нацкорпуса Константином Немичевым под возгласы "Слава Украине", "Слава нации - смерть врагам!" направляются к дому.

Там их ожидали около 15 человек, среди которых - представительницы "Партии Шария" Зоя Кускова и Наталья Гордиенко.

Судя по видео, человек со стороны Нацкорпуса облил оппонентов из игрушечного пистолета зеленкой.

На воротах дома участники акции нарисовали петуха, российский флаг, написали "Кацуба + Шарий = Россия", обклеили забор изображениями Анатолия Шария с надписью "Стоп Вата" и зажгли файеры.

Как сообщил Суспільному директор Центра медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, в больнице неотложной помощи в Харькове - трое травмированных в результате столкновений с участием Национального корпуса в Шевченковском районе города.

По его словам, у одного из травмированных - ожог глаз, другим диагностировали ушиб мягких тканей. По словам Забашты, повреждения от травматического оружия.









Фото: Telegram/natsionalKharkiv

Напомним, 25 июня в Харькове избили координатора "Партии Шария" Никиту Роженко. Полиция открыла производство по статьям "Хулиганство" и "Угроза убийством". Позже дело переквалифицировали с хулиганства на покушение на умышленное убийство.