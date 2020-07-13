РУС
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове. ФОТОрепортаж

На улице Аральской в Шевченковском районе Харькова представители Нацкорпуса разрисовали забор. Сторонники "Партии Шария" пытались им помешать. В результате пострадали 22- и 32-летний мужчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области, сообщение о конфликте поступило 12 июля в 15:52.

"По адресу полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин. С телесными повреждениями они были доставлены в больницу. Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до от 3 до 7 лет. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются", - говорится в сообщении.

В Нацкорпусе уточняют, что акция проходила у дома семьи Кацуб в Харькове.

"Семья Кацуб - бывшие регионалы, которые длительное время финансово поддерживают различные сомнительные пророссийские инициативы, в частности партию Шария", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео, пишет Суспільне, не менее 30 мужчин в защитных масках во главе с лидером харьковской ячейки Нацкорпуса Константином Немичевым под возгласы "Слава Украине", "Слава нации - смерть врагам!" направляются к дому.

Там их ожидали около 15 человек, среди которых - представительницы "Партии Шария" Зоя Кускова и Наталья Гордиенко.

Судя по видео, человек со стороны Нацкорпуса облил оппонентов из игрушечного пистолета зеленкой.

На воротах дома участники акции нарисовали петуха, российский флаг, написали "Кацуба + Шарий = Россия", обклеили забор изображениями Анатолия Шария с надписью "Стоп Вата" и зажгли файеры.

Как сообщил Суспільному директор Центра медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, в больнице неотложной помощи в Харькове - трое травмированных в результате столкновений с участием Национального корпуса в Шевченковском районе города.

По его словам, у одного из травмированных - ожог глаз, другим диагностировали ушиб мягких тканей. По словам Забашты, повреждения от травматического оружия.

Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом спонсоров партии Шария в Харькове 01
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом спонсоров партии Шария в Харькове 02
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом спонсоров партии Шария в Харькове 03
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом спонсоров партии Шария в Харькове 04

Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом спонсоров партии Шария в Харькове 05
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом спонсоров партии Шария в Харькове 06
Фото: Telegram/natsionalKharkiv 

Напомним, 25 июня в Харькове избили координатора "Партии Шария" Никиту Роженко. Полиция открыла производство по статьям "Хулиганство" и "Угроза убийством". Позже дело переквалифицировали с хулиганства на покушение на умышленное убийство.

+41
Мало дали
13.07.2020 00:06 Ответить
+24
На улице Аральской в Шевченковском районе Харькова представители Нацкорпуса разрисовали забор. Сторонники "Партии Шария" пытались им помешать. В результате пострадали 22- и 32-летний мужчины.

Искусствоведы разошлись во взглядах на современную живопись.
13.07.2020 00:17 Ответить
+23
А чем Кацуба не олигарх?
Он только на "вышках Бойко" 500 млн. $ украл.
Или полмиллиарда недостаточно для звания "олигарх"?
Посмотрите на его дворцы... https://www.youtube.com/watch?v=G6km4bp__D0
После акции представителей Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове в больницу попали три человека - Цензор.НЕТ 9642
13.07.2020 00:57 Ответить
Мало дали
13.07.2020 00:06 Ответить
не ясно кто кого побил петушарията или их отпетушили?
13.07.2020 00:07 Ответить
Нацкорпус делает прекрасную рекламу ШАрию
13.07.2020 00:08 Ответить
а слабо нацкорпусу потрусити також олігархів, які на коліна Україну поставили за 30 років, в борги загнали, чи це тема для них закрита?
13.07.2020 00:11 Ответить
так олигархи им этот цирк оплачивают
13.07.2020 00:22 Ответить
так они и трусят. Просто далеко не всё попадает в СМИ. Подпишись на их каналы - и будешь в курсе...
13.07.2020 00:29 Ответить
А чем Кацуба не олигарх?
Он только на "вышках Бойко" 500 млн. $ украл.
Или полмиллиарда недостаточно для звания "олигарх"?
Посмотрите на его дворцы... https://www.youtube.com/watch?v=G6km4bp__D0
После акции представителей Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове в больницу попали три человека - Цензор.НЕТ 9642
13.07.2020 00:57 Ответить
https://censor.net/user/92387 Він не вкрав,а заробив.Ви що за отнять і подєліть? Тут часто таке мені кажуть.
13.07.2020 01:29 Ответить
Е ні - це називається саме "вкрав", бо він отримав кошти незаконним шляхом, використовуючи посаду держслужбовця.
13.07.2020 06:27 Ответить
https://censor.net/user/86503 Потрібно в суді це доказати.
13.07.2020 12:18 Ответить
Це потрібно доказати, щоб його посадити з конфіскацією майна.
А для того, щоб висловлювати своє оціночне судження щодо цього покидька як крадія - доводити у суді нічого не потрібно - те, що ця паскуда - крадій - і так всі знають.
І так, відкати - це не заробіток, а крадіжка коштів платників податків.
13.07.2020 12:44 Ответить
https://censor.net/user/86503 Взагалі то я пожартував.Я проти таких осіб.В тій же Польщі такого як в нас немає і ніколи не буде.
13.07.2020 17:19 Ответить
ти ідіот?
13.07.2020 09:34 Ответить
Будь ласка, подивіться як працюють аваковські пси у Чернівцях. До речі там більшість голосувала за ЗЕ' Ну що їште не ************.https://www.facebook.com/msolovan/videos/2567269196936900/
13.07.2020 00:11 Ответить
про жабу и гадюку уже было? нет? тогда я первый
13.07.2020 00:14 Ответить
На улице Аральской в Шевченковском районе Харькова представители Нацкорпуса разрисовали забор. Сторонники "Партии Шария" пытались им помешать. В результате пострадали 22- и 32-летний мужчины.

Искусствоведы разошлись во взглядах на современную живопись.
13.07.2020 00:17 Ответить
У них что, гранатометов нет?
13.07.2020 00:18 Ответить
Мусора опять ничего не видели. Страна контрастов.
13.07.2020 00:18 Ответить
А шо там такого было?
13.07.2020 00:25 Ответить
пєтушаріки травмувались, бігли захищати забор і спіткнулись, розбилась баночка із зеленкою, буває. чим тут поліція могла зарадити, нічим, нема чого поспішати, чи боялись, що грошей не дадуть?
13.07.2020 08:12 Ответить
всё правильно , пока слуги будут играть на сцене в демократов - шарии быстро расплодятся и заберут страну у народа
13.07.2020 00:22 Ответить
смешной комментарий. а страна у народа?
13.07.2020 03:48 Ответить
якунович тоже думал что не у народа...
к сожалению народ (пока что ) дело народное до конца не довёл...но верю, что доведёт, обязательно
13.07.2020 20:14 Ответить
Интересно, кто-то реально верит в то, что НК это делает из патриотических соображений, а не потому что это абсолютно взаимовыгодный договорняк Шария и Белецкого, особенно после 5 лет их дружбы, когда журналисты Шария на всех акциях НК присутствовали в первых рядах?
После акции представителей Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове в больницу попали три человека - Цензор.НЕТ 3314
13.07.2020 00:22 Ответить
Не знаю как петуШария, но Белецкго опустили в СИЗ в первый день, Харьков знает своих героев)))
БІЛЕЦЬКИЙ: НАМ ПОТРІБНА КОНФЕДЕРАЦІЯ З РОСІЄЮ
https://www.youtube.com/watch?v=lgExcfvepWk&feature=youtu.be
13.07.2020 00:51 Ответить
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове - Цензор.НЕТ 4282
13.07.2020 06:08 Ответить
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове - Цензор.НЕТ 9969Дякує ху...лу за іловайськ і дебальцево. "батько нації", блін!
13.07.2020 06:14 Ответить
В спам лаптеногий винторог...
13.07.2020 06:37 Ответить
Ватка все мечтает свою воровку с восстановленной сракой на трон посадить.
13.07.2020 08:54 Ответить
я ЗА двумя руками. но ты хоть намекни, что за "злочыны" ??? про бабку знаю, ты сам визжал про цены на газ, контракт 2009, тысяча из кредита МВФ, падение гривны в 2 раза, долг 29 млрд$!!! и Пашу Лазаренко помню, украли с бабушкой миллиарды. а этот Порох просто лох, свои доплачивал в армию. (я кстати тоже)
13.07.2020 11:22 Ответить
Умные люди не верят. Только лошье
13.07.2020 09:00 Ответить
Та мало наваляли. За что там дела открывать то...
13.07.2020 00:28 Ответить
"... забій м'яких тканин ...", - після застосування травматичної зброї? Невже найгірші прогнози справдились? Шарій вже не Шарій? А Кулька?
Ех, Толя, Толя...
13.07.2020 00:29 Ответить
пітушаріяку всі пердолять в сраку !!!!!!!!
13.07.2020 00:37 Ответить
Напомним, 25 июня в Харькове избили координатора "Партии Шария" Никиту Роженко. Полиция открыла производство по статьям "Хулиганство" и "Угроза убийством". Позже дело переквалифицировали с хулиганства на покушение на умышленное убийство.

А дело о покушении на Стерненко "заморозили". Из обоих фактов торчат рога авакова...
13.07.2020 01:04 Ответить
по Стерненку, один здох успішно, а другуго відпустили і він втік, тому й зупинили, але чив розшук подали, хз.
13.07.2020 08:14 Ответить
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове - Цензор.НЕТ 3140
13.07.2020 02:28 Ответить
Чуть не рыгнул...
13.07.2020 08:49 Ответить
Не вірив,але ПетяШарій дійсно тут проти Нац.Корпусу.Обідились таки за поразку сивочолого у їхній спільній з червоними шариками петротичній ніші.
13.07.2020 03:58 Ответить
Молодцы ребята! Бить их нужно регулярно и крепко!
13.07.2020 05:55 Ответить
О. Ватных петухов от петушария и от "всепропалой" набежало. Особенно умиляет переживания рашпропговноедов под иностранными прокси. Приятное зрелище горящих пердаков рыгорашистов. Ваш удел-сидеть на бутылках вместе с петушариком😉😉😉
13.07.2020 06:21 Ответить
Порохоботы , дайте ответ . ПочемуКАЦУБЫ КЕРНЕСЫ ТРУХАНОВЫ РАБИНАВИЧИ топчут землю Украины . Как получилось , что после победы майдана они сбежали в масквабад . А через недельку Порошенко разрешил им вернуться без последствий для них .
13.07.2020 07:00 Ответить
ты не заметил в стране год как правят не Порохобоы,а ЗЕбилы?
13.07.2020 07:15 Ответить
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове - Цензор.НЕТ 688
13.07.2020 07:27 Ответить
капітельманша не пройде, бабка все, на пенсію.
13.07.2020 08:15 Ответить
Куди,,прийде,,? В Качановку?
13.07.2020 08:57 Ответить
В качановці вже чекають на хряка сивочолого. Більш брехливої і цинічнішої істоти ніж він, в історії Незалежної України, я не зустрічав.
13.07.2020 10:11 Ответить
Ну, и какая разница?
13.07.2020 07:48 Ответить
диагностировали ушиб мягких тканей
Это синяк от пенделя имеется ввиду??
13.07.2020 07:46 Ответить
Как сторонники шарикова избивали в метро людей, так это ничего, заглохло (или для СМИ это уже неинтересно), а здесь расписали целую подробную трагедию за предателей Украины.
13.07.2020 07:50 Ответить
Гепа -ватная попа Харькова на коляске.Все ватные шабаши инспирированы им.Гасить пожежу нужно вовремя,а лучше делать упреждающую профилактику,чтобы не повторились 14-15 года.Тактику НК поддерживаю.Но лучше работать на живца.Более качественная зачистка получается,особенно латентных ватников.
13.07.2020 08:17 Ответить
Одних на нары, вторым - оплатить стоимость забора.
13.07.2020 08:47 Ответить
а тебе вскрыть ******, свинорус
13.07.2020 11:36 Ответить
от уже ж дибилы, шарий на своих виллах в испании загорает, а эти зомбонутые придурки на больничных койках с переломами лежат, что в головах у людей - непонятно
13.07.2020 09:29 Ответить
А какой у них выбор?
13.07.2020 10:56 Ответить
И пошли титушки войной на титушек.
13.07.2020 09:53 Ответить
так держать-у петушарий горит не хило- скоро плеваться в камеру начнет -
13.07.2020 10:59 Ответить
На палю и каштаны и пусть колышуться
13.07.2020 13:04 Ответить
А як жеж європейські цінності. Як же свобода слова. Революція гідності? Чи свобода слова не для всіх? Так це тепер так виглядає патріотизм? Когось побити, ****** зеленкою, може навіть, вбити. Ні, то не патріотизм. Я вам не вірю. Нацкорпус просто забороняє людям мати іншу думку, погрозами та розбійними нападами проводить агресивну, силову, каральну операцію, день за днем, держить людей в страху. Це повинно припинитися.
13.07.2020 16:26 Ответить
не пішіть українською! ..ваше ватне мурло і без неї добрє видно ..а от карму псуєте
13.07.2020 22:09 Ответить
ти краще на запитання відповіси? Чи в такій державі нам жити, де національний корпус в білий день вбиває людей на вулицях, за "неправильні" думки? Власне я, не бажаю, як і будь-яка адекватна людина. Ви збрехали людям на майдані, ваші мотиви - ріж, нападай, вбивай. То це європейські такі цінності, чи вам просто треба було ці постулати, щоб ввести людей в оману?
14.07.2020 07:19 Ответить
https://censor.net/user/449677, я так розумію, що тролі, які володіють українською мовою, дорожче коштують, тобто за українську мову ***** доплачує. От бачиш, виявляється що є користь від знання такої ненависної для проросійського бидла, української мови.
19.07.2020 10:47 Ответить
 
 