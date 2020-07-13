Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове. ФОТОрепортаж
На улице Аральской в Шевченковском районе Харькова представители Нацкорпуса разрисовали забор. Сторонники "Партии Шария" пытались им помешать. В результате пострадали 22- и 32-летний мужчины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области, сообщение о конфликте поступило 12 июля в 15:52.
"По адресу полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин. С телесными повреждениями они были доставлены в больницу. Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до от 3 до 7 лет. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются", - говорится в сообщении.
В Нацкорпусе уточняют, что акция проходила у дома семьи Кацуб в Харькове.
"Семья Кацуб - бывшие регионалы, которые длительное время финансово поддерживают различные сомнительные пророссийские инициативы, в частности партию Шария", - говорится в сообщении.
Судя по опубликованному видео, пишет Суспільне, не менее 30 мужчин в защитных масках во главе с лидером харьковской ячейки Нацкорпуса Константином Немичевым под возгласы "Слава Украине", "Слава нации - смерть врагам!" направляются к дому.
Там их ожидали около 15 человек, среди которых - представительницы "Партии Шария" Зоя Кускова и Наталья Гордиенко.
Судя по видео, человек со стороны Нацкорпуса облил оппонентов из игрушечного пистолета зеленкой.
На воротах дома участники акции нарисовали петуха, российский флаг, написали "Кацуба + Шарий = Россия", обклеили забор изображениями Анатолия Шария с надписью "Стоп Вата" и зажгли файеры.
Как сообщил Суспільному директор Центра медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, в больнице неотложной помощи в Харькове - трое травмированных в результате столкновений с участием Национального корпуса в Шевченковском районе города.
По его словам, у одного из травмированных - ожог глаз, другим диагностировали ушиб мягких тканей. По словам Забашты, повреждения от травматического оружия.
Фото: Telegram/natsionalKharkiv
Напомним, 25 июня в Харькове избили координатора "Партии Шария" Никиту Роженко. Полиция открыла производство по статьям "Хулиганство" и "Угроза убийством". Позже дело переквалифицировали с хулиганства на покушение на умышленное убийство.
