ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 в мире - более 230 тысяч за сутки. ИНФОГРАФИКА

Всемирная организация здравоохранения второй день подряд зафиксировала рекордный рост количества случаев инфицирования COVID-19 в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По данным ВОЗ, за последние сутки зафиксировали 230 370 случаев. Наибольший прирост был в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. Смертность составляет около 5000 в день.







В целом количество случаев коронавируса в мире превысило 12,5 миллионов. Из них почти 562 тысяч человек умерли.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших - 53 521 человек.