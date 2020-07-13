РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11391 посетитель онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
4 193 45

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 в мире - более 230 тысяч за сутки. ИНФОГРАФИКА

Всемирная организация здравоохранения второй день подряд зафиксировала рекордный рост количества случаев инфицирования COVID-19 в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По данным ВОЗ, за последние сутки зафиксировали 230 370 случаев. Наибольший прирост был в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. Смертность составляет около 5000 в день.

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 в мире - более 230 тысяч за сутки 01
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 в мире - более 230 тысяч за сутки 02
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 в мире - более 230 тысяч за сутки 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Недовольные карантинными ограничениями работники развлекательных заведений перекрывали мост через Днепр в Херсонской области. ФОТОрепортаж

В целом количество случаев коронавируса в мире превысило 12,5 миллионов. Из них почти 562 тысяч человек умерли.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших - 53 521 человек.

Автор: 

ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Знаючи фальсифікації з тестуванням і записами смертей + в рази (8-10) більшу к-ть асимптоматичних (за словами тієї ж шаражки) - всі ці циферки вилами по воді писані.
Без даних по навіть цих накручених смертях (коли до них тулять тих, хто помер від раку, серцевого нападу і т.д., але їм пишуть - помер ВІД ковід): вік і супутні проблеми зі здоров*ям - це просто тріпологія і маніпуляція.
Тому все більша к-ть людей не сприймає ці страшилки.
Вкотре наводжу таблицю від федеральних властей, з цифрами все виглядає трохи по-іншому. Але істерію продовжують штучно підтримувати: політики, "експерти" різних мастей, "журналісти" + мед. і фарма-лоббі.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
Hospitalizations, intensive care unit (ICU) and deaths
Detailed case report data were provided on 106,623 cases; hospitalization status information was available for 71,368 (67%) of these cases:10,570 cases (15%) were hospitalized, of whom:
2,156 (20%) were admitted to the ICU
452 (4%) required mechanical ventilation

Detailed case report forms have been received from provinces and territories for 8,725 deaths related to COVID-19.Отже, зі 106 623 виявлених випадків (на 37,5 млн населення) про госпіталізацію відомо щодо 71 368 з них.
З 71 368 госпіталізовано 10 570 чоловік, з них же 2 156 було переведено до реанімації, а 452 знадобилася ШВЛ.
А по віку викладки про госпіталізацію, реанімацію і смерті в таблиці 4: розбивки по 10 років.
Госпіталізація: Реанімація Смертельні випадки:
80+ 3,501 (33.20%) 80+ 248 (11.50%) 80+ 6,232 (71.80%)
70-79 2,163 (20.50%) 70-79 503 (23.30%) 70-79 1,567 (18.00%)
60-69 1,765 (16.70%) 60-69 528 (24.50%) 60-69 616 (7.10%)
50-59 1,461 (13.80%) 50-59 454 (21.10%) 50-59 200 (2.30%)
40-49 782 (7.40%) 40-49 216 (10.00%) 40-49 46 (0.50%)
30-39 472 (4.50%) 30-39 103 (4.80%) 30-39 15 (0.20%)

20-29 292 (2.80%) 20-29 80 (3.70%) 20-29 8 (0.10%)
0-19 121 (1.10%) 0-19 23 (1.10%) 0-19 1 (0.00%)
показать весь комментарий
13.07.2020 01:09 Ответить
+5
1. Це ж не про ковід сайт. Про цей вірус - ось - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html

2. Де я стверджувала, що =нема нічого страшного= ?
Я написала і дотримуюся думки, що відбувається шалена маніпуляція з цифрами щодо ковід.
Про це пише багато людей з різних країн. І так, небезпечність вірусу перевищена (як і безпрецедентні заходи, яких вжито), що і демонструють цифри. Групи ризику - зовсім старші люди та ті, хто має серйозні проблеми зі здоров*ям. Більше того, я ніколи не казала, що вірусу нема. Я не поважаю "експертів", які кожне тулить свої неперевірені і не підтверджені "відкриття" і "висновки" і просто вкидає інформацію, а страшно вразливі реагують на неї і готові сидіти на карантині до скону і інших засадити по домівках, довели людей до сказу: кидаються на всіх, хто не поділяє їхній коронопсихоз. Я не втрачаю здоровий глузд.
=глупо= не вибачаю.
показать весь комментарий
13.07.2020 02:11 Ответить
+4
https://censor.net/user/155068 З однієї сторони в нас карантину наче і не було.А з другої,дуже велика кількість матеріально збідніла і булав нанесена величезна шкода економіці країні.Якщо ще раз це повторити,то взагалі буде крах.
показать весь комментарий
13.07.2020 03:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От що ця організація пропонує,сидіти в карантині до скону? Їх ж чиновники отримують величезні зарплати нізащо.Хоча зараз вже менше жирують,після відмови фінансування США.
показать весь комментарий
13.07.2020 00:28 Ответить
Розмовляла з мамою, вона сказала, що бачила в новинах: вооз заявила, що карантин буде 2 роки.
показать весь комментарий
13.07.2020 00:37 Ответить
https://censor.net/user/165058 Це з самого початку казали.Це призведе до громадянських війн в різних країнах.І на цього окремі люди зароблять великі статки.
показать весь комментарий
13.07.2020 01:25 Ответить
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 в мире - более 230 тысяч больных

Хтось верит этим коррррупционерам
показать весь комментарий
13.07.2020 00:29 Ответить
https://censor.net/user/445858 Дуже багато хто вірить.Зараз вже люди розділюються не по політичних вподобаннях.А по тих,хто є прихильником карантину і тих,хто проти.
показать весь комментарий
13.07.2020 01:27 Ответить
Призрак бродит по планете---призрак ковидизма! Хорошо взялся високосный год в этот свой раз. К концу года, в декабре цифры много нолей соберут.
показать весь комментарий
13.07.2020 00:33 Ответить
прямо начало апокалипсиса, не вирус, а всадник по имени Чума...похоже, что все переболеем, но не все выживут.
показать весь комментарий
13.07.2020 00:40 Ответить
Знаючи фальсифікації з тестуванням і записами смертей + в рази (8-10) більшу к-ть асимптоматичних (за словами тієї ж шаражки) - всі ці циферки вилами по воді писані.
Без даних по навіть цих накручених смертях (коли до них тулять тих, хто помер від раку, серцевого нападу і т.д., але їм пишуть - помер ВІД ковід): вік і супутні проблеми зі здоров*ям - це просто тріпологія і маніпуляція.
Тому все більша к-ть людей не сприймає ці страшилки.
Вкотре наводжу таблицю від федеральних властей, з цифрами все виглядає трохи по-іншому. Але істерію продовжують штучно підтримувати: політики, "експерти" різних мастей, "журналісти" + мед. і фарма-лоббі.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
Hospitalizations, intensive care unit (ICU) and deaths
Detailed case report data were provided on 106,623 cases; hospitalization status information was available for 71,368 (67%) of these cases:10,570 cases (15%) were hospitalized, of whom:
2,156 (20%) were admitted to the ICU
452 (4%) required mechanical ventilation

Detailed case report forms have been received from provinces and territories for 8,725 deaths related to COVID-19.Отже, зі 106 623 виявлених випадків (на 37,5 млн населення) про госпіталізацію відомо щодо 71 368 з них.
З 71 368 госпіталізовано 10 570 чоловік, з них же 2 156 було переведено до реанімації, а 452 знадобилася ШВЛ.
А по віку викладки про госпіталізацію, реанімацію і смерті в таблиці 4: розбивки по 10 років.
Госпіталізація: Реанімація Смертельні випадки:
80+ 3,501 (33.20%) 80+ 248 (11.50%) 80+ 6,232 (71.80%)
70-79 2,163 (20.50%) 70-79 503 (23.30%) 70-79 1,567 (18.00%)
60-69 1,765 (16.70%) 60-69 528 (24.50%) 60-69 616 (7.10%)
50-59 1,461 (13.80%) 50-59 454 (21.10%) 50-59 200 (2.30%)
40-49 782 (7.40%) 40-49 216 (10.00%) 40-49 46 (0.50%)
30-39 472 (4.50%) 30-39 103 (4.80%) 30-39 15 (0.20%)

20-29 292 (2.80%) 20-29 80 (3.70%) 20-29 8 (0.10%)
0-19 121 (1.10%) 0-19 23 (1.10%) 0-19 1 (0.00%)
показать весь комментарий
13.07.2020 01:09 Ответить
При всем уважении... А как быть с этим? https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
Выбираете "state", "New York City", 14-15 неделя. Это сайт ЦКЗ, если что, а им я верю. Как это можно объяснить? Я не сторонник дурантинных ограничений, но утверждать, что ничего страшного нет, просто глупо.
показать весь комментарий
13.07.2020 01:50 Ответить
1. Це ж не про ковід сайт. Про цей вірус - ось - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html

2. Де я стверджувала, що =нема нічого страшного= ?
Я написала і дотримуюся думки, що відбувається шалена маніпуляція з цифрами щодо ковід.
Про це пише багато людей з різних країн. І так, небезпечність вірусу перевищена (як і безпрецедентні заходи, яких вжито), що і демонструють цифри. Групи ризику - зовсім старші люди та ті, хто має серйозні проблеми зі здоров*ям. Більше того, я ніколи не казала, що вірусу нема. Я не поважаю "експертів", які кожне тулить свої неперевірені і не підтверджені "відкриття" і "висновки" і просто вкидає інформацію, а страшно вразливі реагують на неї і готові сидіти на карантині до скону і інших засадити по домівках, довели людей до сказу: кидаються на всіх, хто не поділяє їхній коронопсихоз. Я не втрачаю здоровий глузд.
=глупо= не вибачаю.
показать весь комментарий
13.07.2020 02:11 Ответить
1. Так в том-то и дело, что не про Ковид - тогда еще всех не тестировали. Но согласитетесь, что если ни с того ни с сего без эпидемии гриппа от пневмонии вдруг начало умирать людей в 5-6 раз больше, чем за аналогичный период любого предшествующего года (да вообще за любой период), то это сильно настораживает. До этих цифр Трамп тоже был сильно смелым, а потом резко сдулся.
2. Лично Вас я ни в чем не обвинял. Я просто дал информацию к размышлению. У меня сестра в Ломбардии постоянно упрекает нас, что мы недостаточно серьезно относимся к карантину. Я так не считаю. Но понимаете ли, Вы скорей всего слишком давно были в Украине. Не было у нас карантина, совсем не было. Была его тупая имитация, чтобы не отставать от европейской моды. А именно наших людей нужно сначала сильно напугать, чтобы они хоть чего-то стали придерживаться. Без начала роста заболеваемости и смертности от Ковида никакого смыла вводить карантинные ограничения вообще не было... Разве что, если целью изначально было распиливание бабла, выделенного зарубежными партнерами на борьбу с несуществующей эпидемией.
Я против карантина. Но простых мер предосторожности придерживаться должны все. Вот почему в Японии или Южной Корее с этим проблем нет, а для нас это так сложно? Надеюсь, что Вы меня правильно поймете...
показать весь комментарий
13.07.2020 02:46 Ответить
https://censor.net/user/155068 З однієї сторони в нас карантину наче і не було.А з другої,дуже велика кількість матеріально збідніла і булав нанесена величезна шкода економіці країні.Якщо ще раз це повторити,то взагалі буде крах.
показать весь комментарий
13.07.2020 03:23 Ответить
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 в мире - более 230 тысяч за сутки - Цензор.НЕТ 5977

https://censor.net/user/472605 і ти праві щодо карантину на папері, невдовзі нас можна брати тепленькими голими руками, як і решту країн.
Чогось дотримуватись можуть лише дорослі, з дітьми ніякі заходи не працюють і не працювали ніколи.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:28 Ответить
И что? происходит то, о чем вирусологи говорили ДО начала эпидемии (по крайней мере мне так кажется). Вирус мутирует, становится более заразным, но при этом утрачивает свою смертоносность. Сначала летальность была выше 10%, а сейчас около 2%. Да, это высокие цифры в сравнении с менее, чем 0.1% от гриппа, но важна динамика. А она говорит о том, что летальность снизилась в 5 раз за 4 месяца...
показать весь комментарий
13.07.2020 01:41 Ответить
Это летальность снизилась, или его научились лучше лечить?
показать весь комментарий
13.07.2020 04:01 Ответить
Лучше лечить чем? Фуфломицинами? Или фуфловирами? Лекарства как не было, так и нет. Даже хваленый Ремдесивир ускоряет выздоровление, но при этом совсем не влияет на летальность. Просто процент случаев, требующий госпитализации сильно снизился.
показать весь комментарий
13.07.2020 22:23 Ответить
Бессимптомные не заразны- ВОЗ. 80% случаев бессимптомны. Секта шахраев будет сидеь с конфискацией.
показать весь комментарий
13.07.2020 04:04 Ответить
Бессимптомный = здоровый, хоть шо там у него найдут. Вспомни, как раньше со стафилококком боролись: искали, находили, лечили... здоровых.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:32 Ответить
Инкубационный период - отрезок времени от момента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F заражения до проявления симптомов болезни.

Например, при гриппе больной становится заразным в среднем на день раньше, чем у него появляются первые симптомы болезни.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:51 Ответить
И шо? Стафилококковый носитель тоже заразный.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:06 Ответить
Это значит, что Ваше утверждение "Бессимптомный = здоровый, хоть шо там у него найдут. " - ложно.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:59 Ответить
Думаю, знаешь, как "заразные" медики избавляются от "носительства" стафа.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:18 Ответить
Каким образом это влияет на то, что Ваше утверждение ""Бессимптомный = здоровый, хоть шо там у него найдут. " - ложно?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:41 Ответить
Таким, шо за минуту "исцеляются".
показать весь комментарий
13.07.2020 11:05 Ответить
Тифозная Мэри за 23 года не исцелилась. И после нее обнаружили немало бессимптомных носителей тифа.
"В 1910 году, когда Маллон отпустили после первого карантина, в Чикаго была выявлена ещё одна носительница тифа - 56-летняя Дженни Бармор, хозяйка небольшого пансиона. По решению суда её приговорили к домашнему аресту до конца жизни. При этом известно о как минимум одном мужчине-носителе, который работал строителем и стал причиной заражения минимум 87 человек и трёх умерших, неоднократно нарушал предписания суда, переезжал без уведомления полиции, и при этом не был помещён в карантинhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#cite_note-_92c2e2697e7c5104-51 [51] . В 1923 году у сотрудницы кулинарии в Солт-Лейк-Сити обнаружили тиф, а она продолжила работу на кухне, в итоге заразив 188 человек, из которых умерло 13. При этом в документах даже не сохранилось её имени. На момент смерти Мэри Маллон в США были обнаружены, по разным данным, от 237 до 400 бессимптомных носителей тифаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#cite_note-_e0ce2cc4996075b6-52 [52] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#cite_note-_953a765224a039a1-20 [20] . Доктор Джозефина Бейкер говорила, что «Мэри сослужила огромную службу человечеству и помогла властям и медикам научиться контролировать носителей тифа, однако её жизнь и свободу пришлось принести в жертву ради общего блага»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#cite_note-_6b1e03241bdd87de-53 [53] . К 1929 году протокол работы с бессимптомными носителями тифа уже не подразумевал принудительного карантина в случае, если носитель инфекции сотрудничал с властями и добросовестно выполнял меры предосторожностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#cite_note-_1d607e1ca7373fe7-54 [54] ."
В статье в Вики описано еще много подобных случаев.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:40 Ответить
Вики - это не истина, тем более научная, в последней инстанции, в ней пишут и корректируют тексты все, кому не лень. Особенно вики любят использовать конъюктурщики и заказные "ученые". Приведенная Вами выдержка как раз это и демонстрирует.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:44 Ответить
https://www.forumdaily.com/voz-otozvala-zayavlenie-o-tom-chto-lyudi-s-bessimptomnym-techeniem-covid-19-ne-zarazny/ ВОЗ отозвала заявление о том, что люди с бессимптомным течением COVID-19 не заразны

Там же

Технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керхове сказала, что было «недоразумением https://www.forumdaily.com/news-voz-bolshinstvo-lyudej-s-bessimptomnym-koronavirusom-ne-sposobstvuyut-rasprostraneniyu-infekcii/ утверждать, что бессимптомная передача в мире очень редка », и что ее комментарии во время брифинга новостей ВОЗ были основаны на «очень небольшом подмножестве исследований».
«Я просто отвечала на вопрос; я не заявляла о политике ВОЗ», - сказала она.
По оценкам ВОЗ, в настоящее время 16% людей с COVID-19 являются бессимптомными и могут передавать коронавирус, в то время как другие данные показывают, что 40% передачи коронавируса обусловлено случаями бессимптомного носительства.
Чиновники здравоохранения рекомендовали людям держаться на расстоянии 6 футов (около 2 метров) друг от друга. Маски для лица предназначены для того, чтобы предотвратить перенос невидимых капель другому человеку и, тем самым, не заразить его. Это защита и от человека, который может быть заражен COVID-19, но у которого очень слабые симптомы или их нет.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:35 Ответить
Ты болел свинячим гриппом с шестым уровнем заразности в 2009-м?
показать весь комментарий
13.07.2020 07:39 Ответить
Иди играть в больничку и доктора к своей жене.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:45 Ответить
Понятно, не болел. Тогда как можно верить тем, кто не впервые обманывает? А за последние несколько месяцев этой лжи от них - со счету сбились.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:59 Ответить
Расскажите, плиз, о шестом уровне заразности.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:42 Ответить
Сам найдешь, если надо.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:47 Ответить
А если Вам надо сбрехать, то Вы без колебаний выдадите "шестой уровень опасности" за "шестой уровень заразности"...
показать весь комментарий
13.07.2020 12:01 Ответить
11 июня 2009 года ВОЗ объявилаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-24 [24] о пандемии свиного гриппа, первой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F пандемии за последние 40 лет. В этот же день ему была присвоена шестая степень угрозы (из шести). Степень угрозы ВОЗ не характеризует патогенность вируса (то есть опасность заболевания для жизни людей), а указывает на его способность к распространению. Т.о., любой грипп, передающийся от человека к человеку, достигает шестой степени угрозы.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:11 Ответить
1.06.09 18:27 ВОЗ объявила шестой уровень угрозы пандемии в связи со свиным гриппом

Сегодня, 11 июня, Всемирная организация здравоохранения впервые более чем за 40 лет объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением гриппа A/H1N1 по миру.
Решение о повышении уровня угрозы пандемии гриппа A/H1N1 до наивысшего было принято в четверг в ходе консультаций с экспертами чрезвычайного комитета ВОЗ.

По словам представителей ВОЗ, объявление пандемии не означает, что вирус А/H1N1 стал более опасным, а является сигналом ВОЗ медицинским организациям по всему миру подготовиться к возможному всплеску числа заболевших.

Вчера, 10 июня, Организация подтвердила 27 тысяч 737 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 74 странах, 141 заболевший скончался.

Случаи заражения новым гриппом были зафиксированы в 74 странах. От этой болезни умерли около 140 человек. Количество больных гриппом A/H1N1 приближается к 28 тысячам человек.

Напомним, в последний раз пандемия была объявлена в 1968 году: бушевавший тогда гонконгский грипп (штамм H3N2) унес жизни почти одного миллиона человек.Источник: https://censor.net/n93063

Ваше утверждение "Т.о., любой грипп, передающийся от человека к человеку, достигает шестой степени угрозы." - ложь.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:44 Ответить
А вот исландцы в иследовании 5000 человек установили что 50% бессимптомны шведы соглашаются на 80% . Здоровье это имунитет а не таблетки. В народе это называлось закаливание.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:55 Ответить
При 80% переболевших в Швеции вспышка ковида должна была затухнуть даже с учетом падения иммунитета за 3-4 месяца после болезни. А ежедневная заболнавемость там в среднем около 500.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:05 Ответить
Предмет иследования не Швеция но гуппа людей.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:15 Ответить
Значит, "не все шведы соглашаются на 80%"
показать весь комментарий
13.07.2020 10:36 Ответить
На стенке сарая написано ЙУХ-а там его нету, там дрова!Так и с этим лжевирусом .Нет ни одной фотографии вируса ,но уже говорят-он мутирует!Пневмонию легко выдают за ковид и сюда же лепят всё непонятное .Но на самом деле мешают людям жить со своими намордниками и ограничениями.Ну хотите бороться с неведомым и несуществующим -боритесь !Но не трогайте людей .Бюджетные деньги нагло пилят и кричат -Держи вора!Вон ляшко напилил -на должность мэра Киева -уметь надо!
показать весь комментарий
13.07.2020 09:08 Ответить
"Нет ни одной фотографии вируса ,но уже говорят-он мутирует!" Вы человек недюжинного ума! Вы помните, за что коронавирусы получили свое название?

Coronaviridae is a family of https://en.wikipedia.org/wiki/Viral_envelope enveloped , https://en.wikipedia.org/wiki/Positive-sense positive-sense , single-stranded https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_virus RNA viruses which infects https://en.wikipedia.org/wiki/Amphibian amphibians , https://en.wikipedia.org/wiki/Bird birds , and https://en.wikipedia.org/wiki/Mammal mammals . The viral genome is 26-32 https://en.wikipedia.org/wiki/Kilobase kilobases in length. The particles are typically decorated with large (~20 nm), club- or petal-shaped surface projections (the "https://en.wikipedia.org/wiki/Peplomer peplomers " or "spikes"), which in https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_micrographs electron micrographs of spherical particles create an image reminiscent of the https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_corona solar corona .https://en.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae#cite_note-1 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae#cite_note-2 [2]
показать весь комментарий
13.07.2020 10:12 Ответить
Рисованные картинки-это не фотографии .Ни одной фотографии этого вируса ковида 19- нет .А нарисовать любые дрова можно .
показать весь комментарий
13.07.2020 10:31 Ответить
На фото 2 разных объекта-и не факт ,что это ковид 19 .Липовое фото ,где на каждый объект можно сказать-это вирус гриппа или просто мокрая пыль с инфузориями.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:17 Ответить
На фото два одинаковых вируса У одного при микросрезе немного повреждена мембрана. В чем Вы усматриваете липовость фото? В том, что что на вирусах нет татуировок Ковид-19 и Ухань-2019?

https://www.rbc.ru/society/24/01/2020/5e2aafc39a79476d9ba8136e Китай опубликовал первый снимок нового коронавируса
показать весь комментарий
13.07.2020 20:20 Ответить
 
 