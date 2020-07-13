РУС
Полицейские задержали на Киевщине вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали в Киевской области группу злоумышленников, которые подозреваются в совершении разбоя, бандитизме, незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Так, в июне этого года, ночью группа неизвестных лиц в масках ворвалась в помещение предпринимателя в поселке Козин, что на Обуховщине. Нападавшие запугали хозяев, связали их пластиковыми стяжками, применили оружие и, угрожая физической расправой, забрали из дома большую сумму денег. После чего скрылись с места преступления", - сказано в сообщении.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины установили личности злоумышленников и задержали их на территории столицы и области. Силовую поддержку полицейской операции обеспечивали бойцы КОРДа и полка полиции особого назначения.

Задержаны четверо фигурантов. Они помещены в изолятор временного содержания.

Полицейские задержали на Киевщине вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя 01

Во время проведения обысков по месту жительства преступников работники полиции изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение, автомобили и другие вещественные доказательства.

Полицейские задержали на Киевщине вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя 02

Следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 3 ст.187 (разбой), по ст. 257 (бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали на Киевщине вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя 03

"Задержанным мужчинам сообщено о подозрении в совершенных преступлениях. Работники полиции проверяют их причастность к совершению других преступлений на территории области. Меру пресечения фигурантам выберет суд. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством о содержании под стражей", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали на Киевщине вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя 04Полицейские задержали на Киевщине вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя 05
Полицейские задержали на Киевщине вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя 03Полицейские задержали на Киевщине вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя 07
