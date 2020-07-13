РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10024 посетителя онлайн
Новости Фото
9 103 22

Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту сомнительного источника происхождения в наличную и безналичную форму.

Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.

Оперативники спецслужбы установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Читайте также: На Ивано-Франковщине блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины, - СБУ. ФОТО

Для документирования противоправной деятельности правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий изъята крупная сумма наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документация, подтверждающие незаконную деятельность.

Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен решением СНБО от 02.05.2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов

Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ 01
Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ 02
Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ 03
Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ 04
Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ 05
Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ 06

Автор: 

СБУ (20314) махинации (595) криптовалюта (93)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
А вы думали они на завод пойдут шестерёнки точить? Щас!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:29 Ответить
+6
Интересно, когда ОРДЛО дадут автономию, и на той территории начнется не только отмывание денег а и откроется наркобизнес, как вы будете с ними бороться не имея доступа украинских органов на ту территорию? Украина тогда станет государством не только с которым ЕС закроет границы и отменит безвиз а и забор построят со рвом
показать весь комментарий
13.07.2020 10:37 Ответить
+5
А как это криптовалюту сомнительного источника происхожденияИсточник: https://censor.net.ua/p3207695

Источник происхождения там один, когда её майнят, нет?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вы думали они на завод пойдут шестерёнки точить? Щас!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:29 Ответить
А ты думаешь, они все, как один, не хотят работать, и только тем и занимаются, что аферами, грабежом, убийствами?
Вот такие, как ты, и сеяли все годы независимости Украины вражду между востоком и западом. Сеяли - сеяли, и вот сейчас все пожинают плоды твоего "труда".
Раша таких кадров, как ты, специально взращивала. Ей выгодно, чтобы украинцы между собой грызлись. И при этом рашисты будут всем говорить, что у нас гражданская война.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:06 Ответить
Хотят работать? Так кто ж им не даёт? Я, что ли, не даю? На кой здесь этот переход на личности? А-а, понимаю,- потому, что в методичке так написано... Ну, тогда - всё ясно!
показать весь комментарий
13.07.2020 13:40 Ответить
Надто велике бажання працювати й небути мерзотою,щоб,його здійснювати Ні генетичне лайно спроможне лише бути непотребом...
показать весь комментарий
13.07.2020 15:00 Ответить
Аби бути людиною,достатньо ,бути здатним - бажати,цього...! Достатньо.... Звороьтнє,теж справедливо
показать весь комментарий
13.07.2020 15:02 Ответить
А как это криптовалюту сомнительного источника происхожденияИсточник: https://censor.net.ua/p3207695

Источник происхождения там один, когда её майнят, нет?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:32 Ответить
Имеется в виду,что скорее всего полученная от незаконных операций. Но вопрос -почему к серверам доступ запрещен?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:38 Ответить
По описанию деятельности в статье похоже на обменник интернет валют. Работал скорее всего без разрешительных документов.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:42 Ответить
Стаття 190. Шахрайство

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Стаття 209. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 220. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи
1. Внесення змін до документів або реєстрів бухгалтерського обліку або внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних або недостовірних відомостей про угоди, зобов'язання, майно установи, у тому числі яке перебуває в довірчому управлінні, чи про фінансовий стан установи, чи підтвердження такої інформації, надання такої інформації Національному банку України, опублікування чи розкриття такої інформації в порядку, визначеному законодавством України, якщо ці дії вчинені з метою приховування ознак банкрутства чи стійкої фінансової неспроможності або підстав для обов'язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії або визнання її неплатоспроможною, -
караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:35 Ответить
Интересно, когда ОРДЛО дадут автономию, и на той территории начнется не только отмывание денег а и откроется наркобизнес, как вы будете с ними бороться не имея доступа украинских органов на ту территорию? Украина тогда станет государством не только с которым ЕС закроет границы и отменит безвиз а и забор построят со рвом
показать весь комментарий
13.07.2020 10:37 Ответить
Так там всегда это было! И украинские органы имели доступ, только они организовывали и прикрывали всю эту деятельность...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:55 Ответить
Юрий Ериняк напал на свою бывшую жертву Олега Семинского
Мнения 13-июл, 06:079 1 279 0

Полная деградация украинской судебной и правоохранительной системы порождает все больше метаморфоз в украинском обществе.
Так недавно в ВР пожаловал криминальный авторитет, убийца и похититель людей Юрий Ериняк, по кличке Молдаван.

Ну и? Скажете вы и будете совершенно правы, дескать каких бандитов и убийц не видело здание под куполом.

Но в здании Рады бандит Молдаван наткнулся на свою жертву, нардепа от Слуги народа Олега Семинского, которого Ериняк выкрал несколько лет назад, и удерживал в заточении применяя не человеческие пытки. Шуфрич разнял уже дерущихся оппонентов.

Самое интересное во всей этой истории, что Народный депутат и миллионер Семинский не может заставить Ериняка отвечать за свои кровавые злодеяния, что же говорить о сотнях простых жертвах крымского убийцы.

А все почему? Потому, что бандиту Ериняку «по гроб жизни обязан» нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Ведь когда-то Молдаван спас тогда ещё артиста квартала 95 от гнева самого Кадырова. Вот и завязалась дружба.

А Ериняк из убийцы и похитителя людей превратился в мецената и даёт советы Зеленскому с многочисленных бредовых статей в интернете, где пиарщики вкладывают в уста рецидивиста и уголовника фразы, при произношении которых в реальной жизни у Ериняка вывихнулась бы челюсть.

Дмитрий Кораблев
показать весь комментарий
13.07.2020 10:37 Ответить
попочлєнілі на попочлєнцев лугандона рузькім братушкам допомогали...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:41 Ответить
Подлецы! Не захотели голодать и жить в землянке, как я! Таких вешать надо!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:48 Ответить
вооружённые бандиты ограбили денежных
теперь зажЫвём
показать весь комментарий
13.07.2020 11:16 Ответить
Сейчас ещё студентов из дыры в ВУЗы подвалит...
показать весь комментарий
13.07.2020 11:37 Ответить
и пенсионные карты обналичивают через интернет-банкинг..не выезжая из территории ОРДЛО....при порохе такого не было..работала система ,,Аркан"
показать весь комментарий
13.07.2020 11:47 Ответить
Эта гангрена в виде пересеренцев зреет с каждым днём. И государству пора гнать их всранной метлой на места их прежнего проживания. Они просрали своё теперь припёрлись сюда пересрать наше. Война в Украине на их совести которую они давно просрали.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:51 Ответить
очень бы удивился, если бы сумма после обыска была в пять раз больше)
показать весь комментарий
13.07.2020 13:07 Ответить
Вот обязательно указать. что переселенцы. СБУ просто г@ндоны. Это не первая фирма где СБУ рейдерует фирмы криптовалюты. Быстрее всего было связано со снятием с карт через сРашку. Мы не верим СБУ. У нас нет легального пути получения собственных средств. В ОРДЛО снятие с украины обходится в 16% . Мародеры. Единтвенный легальный выход - поехать в сРашку. открыть там карту, чтобы родственники перечисляли туда фубли. Потом снять в ОРДЛО под более вменяемый процент.
Что Украина сделала. чтобы облегчить жизнь населению в оккупации?. Что документы оформить не возможно. что справки получить.
СБУ - мародеры.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:21 Ответить
чухня. просто наехали на людей и бабки отжали.
нет "неучтенной валюты" и нет "сомнительной криптовалюты".
просто сбу хочется денег украсть
показать весь комментарий
13.07.2020 13:40 Ответить
эти переселенцы ничем больше не умеют заниматься как воровать.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:46 Ответить
 
 