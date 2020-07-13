Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту сомнительного источника происхождения в наличную и безналичную форму.
Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.
Оперативники спецслужбы установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Для документирования противоправной деятельности правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий изъята крупная сумма наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документация, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.
Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен решением СНБО от 02.05.2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".
Вот такие, как ты, и сеяли все годы независимости Украины вражду между востоком и западом. Сеяли - сеяли, и вот сейчас все пожинают плоды твоего "труда".
Раша таких кадров, как ты, специально взращивала. Ей выгодно, чтобы украинцы между собой грызлись. И при этом рашисты будут всем говорить, что у нас гражданская война.
Источник происхождения там один, когда её майнят, нет?
Мнения 13-июл, 06:079 1 279 0
Полная деградация украинской судебной и правоохранительной системы порождает все больше метаморфоз в украинском обществе.
Так недавно в ВР пожаловал криминальный авторитет, убийца и похититель людей Юрий Ериняк, по кличке Молдаван.
Ну и? Скажете вы и будете совершенно правы, дескать каких бандитов и убийц не видело здание под куполом.
Но в здании Рады бандит Молдаван наткнулся на свою жертву, нардепа от Слуги народа Олега Семинского, которого Ериняк выкрал несколько лет назад, и удерживал в заточении применяя не человеческие пытки. Шуфрич разнял уже дерущихся оппонентов.
Самое интересное во всей этой истории, что Народный депутат и миллионер Семинский не может заставить Ериняка отвечать за свои кровавые злодеяния, что же говорить о сотнях простых жертвах крымского убийцы.
А все почему? Потому, что бандиту Ериняку «по гроб жизни обязан» нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Ведь когда-то Молдаван спас тогда ещё артиста квартала 95 от гнева самого Кадырова. Вот и завязалась дружба.
А Ериняк из убийцы и похитителя людей превратился в мецената и даёт советы Зеленскому с многочисленных бредовых статей в интернете, где пиарщики вкладывают в уста рецидивиста и уголовника фразы, при произношении которых в реальной жизни у Ериняка вывихнулась бы челюсть.
Дмитрий Кораблев
теперь зажЫвём
Что Украина сделала. чтобы облегчить жизнь населению в оккупации?. Что документы оформить не возможно. что справки получить.
СБУ - мародеры.
нет "неучтенной валюты" и нет "сомнительной криптовалюты".
просто сбу хочется денег украсть