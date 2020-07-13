Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту сомнительного источника происхождения в наличную и безналичную форму.

Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.

Оперативники спецслужбы установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Для документирования противоправной деятельности правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий изъята крупная сумма наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документация, подтверждающие незаконную деятельность.

Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен решением СНБО от 02.05.2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".

