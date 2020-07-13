РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10822 посетителя онлайн
Новости Фото
3 887 4

Полиция Харьковщины разыскивает четверых подростков, которые накануне ушли из дома семейного типа и до сих пор не вернулись. ФОТО

Сотрудниками Лозовского отдела полиции устанавливается местонахождение 14-летнего Максима Кучеренко, 17-летнего Виталия Фольтена, 13-летней Карины и 12-летнего Ивана Иващенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

По данным ведомства, несовершеннолетние 12 июля около 21:00 ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района, и до настоящего времени не вернулись.

Полиция Харьковщины разыскивает четверых подростков, которые накануне ушли из дома семейного типа и до сих пор не вернулись 01

Приметы Максима: рост 162-169 см, худощавого телосложения, волосы каштановые.

Был одет в футболку, спортивные штаны, сине-серые кроссовки.

Парень имеет порезы на руках, татуировки "крестики-нолики", маленькие татуировки.

Полиция Харьковщины разыскивает четверых подростков, которые накануне ушли из дома семейного типа и до сих пор не вернулись 02

Приметы Виталия: рост 162-169 см, полного телосложения, волосы короткие.

На правой руке палец в гипсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция разыскивает родителей двухлетней девочки, найденной ночью в районе железнодорожных путей в Шостке. ФОТО

Полиция Харьковщины разыскивает четверых подростков, которые накануне ушли из дома семейного типа и до сих пор не вернулись 03

Приметы Карины: рост 152 см, полного телосложения, черные волосы.

При себе у нее был зеленый рюкзак.

Полиция Харьковщины разыскивает четверых подростков, которые накануне ушли из дома семейного типа и до сих пор не вернулись 04
Фото: сайт полиции

Приметы Ивана: маленького роста, волосы короткие, полного телосложения.

На руке имеет следы от повреждения сеткой.

"Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении несовершеннолетних, просим сообщить Лозовской отдел полиции по телефонам: (05745) 9-00-64 - дежурная часть или "102", 0959441288 и 0669340346 - инспекторы полиции, 0966029870 - опекун Наталья Кивалко", - сказано в сообщении.

дети (6679) Нацполиция (16703) правоохранительные органы (2972) розыск (845) силовики (2800) интернат (85)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видно не очень сладко им жилось в доме семейного типа.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:12 Ответить
несладко..- но как-то так все плотного телосложения получились, даже не худощавого...)))
показать весь комментарий
14.07.2020 01:26 Ответить
Что это за фигня такая - дом семейного типа? У меня на районе начали такой строить и через месяц все закончилось не начавшись, ограничились котлованом и забором.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:20 Ответить
гугла в поміч
показать весь комментарий
13.07.2020 13:15 Ответить
 
 