Полиция Харьковщины разыскивает четверых подростков, которые накануне ушли из дома семейного типа и до сих пор не вернулись. ФОТО

Сотрудниками Лозовского отдела полиции устанавливается местонахождение 14-летнего Максима Кучеренко, 17-летнего Виталия Фольтена, 13-летней Карины и 12-летнего Ивана Иващенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

По данным ведомства, несовершеннолетние 12 июля около 21:00 ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района, и до настоящего времени не вернулись.





Приметы Максима: рост 162-169 см, худощавого телосложения, волосы каштановые.

Был одет в футболку, спортивные штаны, сине-серые кроссовки.

Парень имеет порезы на руках, татуировки "крестики-нолики", маленькие татуировки.

Приметы Виталия: рост 162-169 см, полного телосложения, волосы короткие.

На правой руке палец в гипсе.

Приметы Карины: рост 152 см, полного телосложения, черные волосы.

При себе у нее был зеленый рюкзак.



Фото: сайт полиции

Приметы Ивана: маленького роста, волосы короткие, полного телосложения.

На руке имеет следы от повреждения сеткой.

"Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении несовершеннолетних, просим сообщить Лозовской отдел полиции по телефонам: (05745) 9-00-64 - дежурная часть или "102", 0959441288 и 0669340346 - инспекторы полиции, 0966029870 - опекун Наталья Кивалко", - сказано в сообщении.