Четырехэтажное производственное здание горит в Черновцах. Площадь пожара - 2 тыс. м2. ФОТО
В понедельник, 13 июля, в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в г.Черновцы по ул. Прутская 29, на 3-м и 4-м этажах четырехэтажного производственного здания ООО "Розма" возник пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв м", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 30 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.
Це неподалік Централкі.
Це якесь прокляття.....
Навіть не знаю, що там зараз.