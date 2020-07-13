Четырехэтажное производственное здание горит в Черновцах. Площадь пожара - 2 тыс. м2. ФОТО

В понедельник, 13 июля, в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в г.Черновцы по ул. Прутская 29, на 3-м и 4-м этажах четырехэтажного производственного здания ООО "Розма" возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 30 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

Фото: сайт ГСЧС