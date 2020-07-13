РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10029 посетителей онлайн
Новости Фото
3 545 21

Четырехэтажное производственное здание горит в Черновцах. Площадь пожара - 2 тыс. м2. ФОТО

В понедельник, 13 июля, в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в г.Черновцы по ул. Прутская 29, на 3-м и 4-м этажах четырехэтажного производственного здания ООО "Розма" возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

"Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв м", - говорится в сообщении.

Четырехэтажное производственное здание горит в Черновцах. Площадь пожара - 2 тыс. м2 01

К тушению пожара привлечены 30 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в Одессе: в отселении нуждаются 38 местных жителей

Четырехэтажное производственное здание горит в Черновцах. Площадь пожара - 2 тыс. м2 02
Фото: сайт ГСЧС

пожар (6020) Черновцы (689)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Дурдом там... со всего города дым виден...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:45 Ответить
+2
Зеля там был недавно?
показать весь комментарий
13.07.2020 14:53 Ответить
+2
А сенс, там навпкаи машини треба позабирати, вона ж не сквозна.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурдом там... со всего города дым виден...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:45 Ответить
Резина сильно дымит.))
показать весь комментарий
13.07.2020 14:53 Ответить
Я не бачу.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:01 Ответить
онлайн *Чернiвецький промiнь*
показать весь комментарий
13.07.2020 15:08 Ответить
Я теж не бачу, у мене вікна на другій бік виходять, але сморід відчувається.
Це неподалік Централкі.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:15 Ответить
Зеля там был недавно?
показать весь комментарий
13.07.2020 14:53 Ответить
Був пару днів назад.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:02 Ответить
8-го липня! Через п"ять днів, 13-го....
Це якесь прокляття.....
показать весь комментарий
13.07.2020 15:05 Ответить
А там ведь и "Черновцыоблэнерго" по соседству находится...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:57 Ответить
И Машзавод.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:01 Ответить
Машзавод хотя бы через дорогу, а "Облэнерго" практически впритык.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:04 Ответить
Так там сзаду колись ще були склади з китайським барахлом.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:05 Ответить
Там багато чого було, і водолікарня, і ще щось. А напроти був млин і текстильно-галантерейна фабрика, поруч з машзаводом..
Навіть не знаю, що там зараз.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:20 Ответить
перекрыли Прутскую...
показать весь комментарий
13.07.2020 15:04 Ответить
А сенс, там навпкаи машини треба позабирати, вона ж не сквозна.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:06 Ответить
По дамбі об'їхати можна. ))
показать весь комментарий
13.07.2020 15:22 Ответить
Смысла нет, какое там сейчас движение...
показать весь комментарий
13.07.2020 15:23 Ответить
ну так бідоносець тут в четвер був. Напастило
показать весь комментарий
13.07.2020 15:07 Ответить
Херсону і Чонгару приготуватися
показать весь комментарий
13.07.2020 15:15 Ответить
В Хмельницком все заводы без пожаров закрыли. Осталась десятая часть от одного завода "Новатор".
показать весь комментарий
13.07.2020 15:32 Ответить
Чотириповерхова виробнича будівля горить у Чернівцях. Площа пожежі - 2 тис. кв.м - Цензор.НЕТ 6998
показать весь комментарий
13.07.2020 16:03 Ответить
 
 