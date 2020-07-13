Киллер преступной группировки, подозреваемый в убийстве мужчины, задержан в Яремче, - МВД. ФОТО

Он вместе с подельником в 2015 году на одной из улиц Львова убили мужчину, после чего скрылись за пределами Украины. Через несколько лет одного из разыскиваемых задержали в Италии и экстрадировали в Украину. Сегодня, 13 июля, в г. Яремче полицейские задержали второго подозреваемого в убийстве мужчины - киллера одной из преступных организаций.

В сентябре 2015 года к одному из домов во Львове на автомобиле "BMW" подъехали неизвестные лица в камуфляжной форме и расстреляли 50-летнего мужчину. От полученных ранений пострадавший погиб на месте. Вскоре иномарку с номерами на черном фоне правоохранители нашли в центре города. Причастными к смерти львовянина оказались участники местной организованной преступной группы 1973 и 1983 рождения, один из которых является киллером этой ОПГ.

С целью избежания наказания подозреваемые выехали за пределы Украины. Впоследствии правоохранительные органы Украины объявили их в международный розыск. В ходе проведенных мероприятий полицейские установили, что один из разыскиваемых скрывается от следствия на территории Италии. Совместными усилиями украинских и итальянских правоохранителей беглеца задержали возле города Неаполь. В феврале 2019 члена организованной преступной организации экстрадировали в Украину. В июне этого же года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

Несмотря на меры конспирации, оперативникам удалось установить место пребывания второго злоумышленника - киллера одной из ОПГ. Мужчина под другим именем жил на территории г. Яремче Ивано-Франковской области.

Сегодня, 13 июля, в результате проведения полицейской спецоперации правоохранители задержали 37-летнего мужчину. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в п.12 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

