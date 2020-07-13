Вооруженную группу, которая специализировалась на разбоях, задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В состав преступной группировки входило четверо жителей г.Каменское в возрасте от 19-ти до 30-ти лет. Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований НПУ.

В сообщении отмечается: "Так, в апреле 2019 возле одного из кафе в г. Каменское злоумышленники напали на двух прохожих. Нападавшие избили потерпевших, отобрали деньги и ценные вещи, после чего скрылись. Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователями следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области, удалось установить не только непосредственных нападавших, но и других участников, которые входили в состав преступной группы. Правоохранители установили, что злоумышленники "специализировались" на разбойных нападениях. Участниками группировки были выходцы из другой страны в возрасте от 19-ти до 30-ти лет, имеющие виды на жительство в Украине.

В понедельник, 13 июля, на основании полученных доказательств причастности лиц к совершению преступления, правоохранители по силовой поддержки полка особого назначения полиции провели мероприятия для задержания злоумышленников. Также были проведены санкционированные обыски в местах их проживания. Полицейские изъяли оружие, боеприпасы и наркотические вещества.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования злоумышленников проверять на возможную причастность их к совершению других преступлений.

Работники прокуратуры Днепропетровской области обратились с ходатайством в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение уголовных преступлений злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества".

