С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились в 24-й ОМБ. ФОТОрепортаж
С младшим лейтенантом 24-й ОМБ Тарасом Матвиивым, который погиб на Донбассе, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, простились в родной бригаде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "В 24-й ОМБр имени короля Данила состоялась церемония прощания с погибшим накануне Героем Украины - младшим лейтенантом Матвиивым Тарасом Тарасовичем.
Также все могут проститься с Тарасом завтра, 14 июля:
- в Киеве, на Майдане Независимости в 08:00;
- во Львове, в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, в 19-30
В среду, 15 июля, в 12:00, состоится прощание и похороны Тараса Матвиива в родном Жидачеве, Львовской области, в церкви Воскресения Господня (ул. Маркиана Шашкевича, 60)
13 июля 2020 года, младшему лейтенанту Матвииву Тарасу Тарасовичу, Указом Президента Украины №271 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно)".
Горіть у пеклі, москалі!
Царство небесне Герою, співчуття його родині і побратимам.
просто цікаво, хто це був?
тому й питаю: хто дав наказ?
він того не знав? він думав, що там, напроти, люди, а не рюцькіє?
С начала суток погибли 2 украинских воина, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС
Russisches Schwein ще раз підтвердили, що їх не можна поважати, навіть, як ворогів.
(мати загиблого воЇна - Тараса Матвіїва)
***
МАТЕРІ ВОЇНА
Одні казали їй: «Пишайся сином!»
А інші: «Нащо він туди пішов…» -
Гірчило їй від слів таких полином,
А часом аж холола в жилах кров…
Ну, як таке ви можете казати
У вічі цим найкращим матерям
Які зростили мужнього солдата,
Що не віддасть Вкраїни ворогам !
Чи ж не бажала б мати йому Долі,
Далекої від клятої війни…?
Щоб він у хаті жив, а не у полі,
Щоб на очах росли його сини!..
Та він обрав собі таку дорогу,
Щоб потім міг сказать своїм синам:
«Я все зробив, сини, для Перемоги,
Аби здобути Долю й Волю вам».
Отож коли лунає сміх дитячий
Поміж щасливих мирних ваших днів -
Згадайте матір, що десь тихо плаче
І молиться за воїнів-синів.
...тот, кто до сих пор ещё верит и собирается подписывать с кацапами какие-то "мирные" соглашения, меморандумы или договора - просто не понял, для чего применяется туалетная бумага
питання в іншому: хто ті люди, котрі намагаються подивитися в очі окупанта і підписати з ним договір або меморандум?
Ті люди зрадники?
це точно.
вона приречена.
ще на несамовиту брехню по всьому Світові.
я теж так само думаю - 50 років, а далі .... кінець.
https://www.president.gov.ua/documents/2712020-34357
___________________ЗАПОВІТ_____________________
╬
Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)