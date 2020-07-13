С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились в 24-й ОМБ. ФОТОрепортаж

С младшим лейтенантом 24-й ОМБ Тарасом Матвиивым, который погиб на Донбассе, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, простились в родной бригаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "В 24-й ОМБр имени короля Данила состоялась церемония прощания с погибшим накануне Героем Украины - младшим лейтенантом Матвиивым Тарасом Тарасовичем.

Также все могут проститься с Тарасом завтра, 14 июля:

- в Киеве, на Майдане Независимости в 08:00;

- во Львове, в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, в 19-30

В среду, 15 июля, в 12:00, состоится прощание и похороны Тараса Матвиива в родном Жидачеве, Львовской области, в церкви Воскресения Господня (ул. Маркиана Шашкевича, 60)

13 июля 2020 года, младшему лейтенанту Матвииву Тарасу Тарасовичу, Указом Президента Украины №271 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно)".



















