Акция в поддержку Маркива прошла под стенами итальянского парламента. ФОТОрепортаж

В Риме у стен итальянского парламента 13 июля состоялась акция с требованием справедливого судебного процесса на стадии апелляции для украинского военного Виталия Маркива,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Среди участников - несколько десятков представителей украинской общины, родители осужденного солдата, дипломаты и итальянский правозащитник. Акция была посвящена годовщине приговора Маркивым, которого 12 июля прошлого года суд присяжных города Павии приговорил к 24 годам заключения. Присяжные признали его причастным к гибели итальянского репортера на Донбассе шесть лет назад.

"Солидарность с Виталием Маркивым", "Независимый суд без влияния российской пропаганды", "Солдат Маркив несправедливо находится в тюрьме без всякого доказательства. Почему?", - скандировали манифестанты. В выступлениях участников звучали призывы и надежды, что суд второй инстанции в Милане "исправит ошибки" павийских присяжных, проанализирует аргументы защиты и признает старшего сержанта Нацгвардии Украины непричастным к трагическому случаю у Славянская 24 мая 2014. Тогда на оккупированной боевиками территории в результате стрельбы погибли фотограф Андреа Роккелли и его переводчик, россиянин-диссидент Андрей Миронов.

"Мы никоим образом не выступаем против семьи погибшего Роккелли. Но мы убеждены, что на суде не представили ни одного доказательства причастности Маркива к инциденту. Призываем внимательно читать мотивационную часть вердикта суда, который, к сожалению, не принял во внимание ключевые доказательства адвокатов защиты. Нас поразило, почему суд Павии сразу искал виновных в рядах законных военных формирований Украины, а не среди нерегулярных группировок пророссийских боевиков, которые, возможно, имели целью убить Андрея Миронова, врага Владимира Путина? " - сказал во время выступления председатель Христианского общества Украинская Италии Олесь Городецкий.

Перечислив основные критические, по его мнению, пункты вердикта, активист выразил уверенность, что Виталия Маркива освободят.

"Верим, что это сделает суд в Италии, а не Европейский суд по правам человека", - добавил Городецкий.

Манифестацию поддержали итальянские партии "Больше Европы" и "Итальянские радикалы".

Участники акции также призвали итальянское медиасообщество подробнее заинтересоваться "странным делом Маркива" и освещать общественности также другую точку зрения, в частности позицию защиты солдата, а не только тезисы обвинения и судебного решения. Несмотря на разосланные в итальянских медиа новости события, ни одного представителя местной прессы на мероприятии не было.

Критики вердикта считают, что на решение присяжных повлияла российская дезинформация в СМИ вокруг процесса и во время самого суда, когда присяжные принимали во внимание фейковые документы российских пропагандистских ресурсов.

"В ожидании рассмотрения дела в апелляционном суде присяжных Милана трудно говорить, что-то изменилось за этот год после приговора. В мае появилась очень негативная статья в еженедельнике издание La Repubblica. Думаю, то, как освещает дело пресса, больше влияет на судей, чем дипломатические усилия, которые, конечно, нужны. Главное, чтобы суд второй инстанции полностью освободился от дезинформационных клише", - отметил в комментарии для Радио Свобода Антонио Станго, глава итальянской Федерации по правам человека.

Тиражные издания Италии распространяют тезис, что суд присяжных Павии приговором Виталию Маркиву возобновил принцип права о запрете убийства гражданских и наказал убийц журналистов, выполнявших профессиональный долг на войне.







Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

