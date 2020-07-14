РУС
3 737 13

Акция в поддержку Маркива прошла под стенами итальянского парламента. ФОТОрепортаж

В Риме у стен итальянского парламента 13 июля состоялась акция с требованием справедливого судебного процесса на стадии апелляции для украинского военного Виталия Маркива,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Радио Свобода.

Среди участников - несколько десятков представителей украинской общины, родители осужденного солдата, дипломаты и итальянский правозащитник. Акция была посвящена годовщине приговора Маркивым, которого 12 июля прошлого года суд присяжных города Павии приговорил к 24 годам заключения. Присяжные признали его причастным к гибели итальянского репортера на Донбассе шесть лет назад.

"Солидарность с Виталием Маркивым", "Независимый суд без влияния российской пропаганды", "Солдат Маркив несправедливо находится в тюрьме без всякого доказательства. Почему?",  - скандировали манифестанты. В выступлениях участников звучали призывы и надежды, что суд второй инстанции в Милане "исправит ошибки" павийских присяжных, проанализирует аргументы защиты и признает старшего сержанта Нацгвардии Украины непричастным к трагическому случаю у Славянская 24 мая 2014. Тогда на оккупированной боевиками территории в результате стрельбы погибли фотограф Андреа Роккелли и его переводчик, россиянин-диссидент Андрей Миронов.

"Мы никоим образом не выступаем против семьи погибшего Роккелли. Но мы убеждены, что на суде не представили ни одного доказательства причастности Маркива к инциденту. Призываем внимательно читать мотивационную часть вердикта суда, который, к сожалению, не принял во внимание ключевые доказательства адвокатов защиты. Нас поразило, почему суд Павии сразу искал виновных в рядах законных военных формирований Украины, а не среди нерегулярных группировок пророссийских боевиков, которые, возможно, имели целью убить Андрея Миронова, врага Владимира Путина? " - сказал во время выступления председатель Христианского общества Украинская Италии Олесь Городецкий.

Перечислив основные критические, по его мнению, пункты вердикта, активист выразил уверенность, что Виталия Маркива освободят.

"Верим, что это сделает суд в Италии, а не Европейский суд по правам человека", - добавил Городецкий.

Манифестацию поддержали итальянские партии "Больше Европы" и "Итальянские радикалы".

Участники акции также призвали итальянское медиасообщество подробнее заинтересоваться "странным делом Маркива" и освещать общественности также другую точку зрения, в частности позицию защиты солдата, а не только тезисы обвинения и судебного решения. Несмотря на разосланные в итальянских медиа новости события, ни одного представителя местной прессы на мероприятии не было.

Критики вердикта считают, что на решение присяжных повлияла российская дезинформация в СМИ вокруг процесса и во время самого суда, когда присяжные принимали во внимание фейковые документы российских пропагандистских ресурсов.

"В ожидании рассмотрения дела в апелляционном суде присяжных Милана трудно говорить, что-то изменилось за этот год после приговора. В мае появилась очень негативная статья в еженедельнике издание La Repubblica. Думаю, то, как освещает дело пресса, больше влияет на судей, чем дипломатические усилия, которые, конечно, нужны. Главное, чтобы суд второй инстанции полностью освободился от дезинформационных клише", - отметил в комментарии для Радио Свобода Антонио Станго, глава итальянской Федерации по правам человека.

Тиражные издания Италии распространяют тезис, что суд присяжных Павии приговором Виталию Маркиву возобновил принцип права о запрете убийства гражданских и наказал убийц журналистов, выполнявших профессиональный долг на войне.

Акция в поддержку Маркива прошла под стенами итальянского парламента 01
Акция в поддержку Маркива прошла под стенами итальянского парламента 02
Акция в поддержку Маркива прошла под стенами итальянского парламента 03

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Также читайте: МВД провело следственный эксперимент по делу Маркива, доказывающий на 100% его невиновность, - Аваков

+8
Markov personalmente non ha ucciso nessuno: nella sua persona, i nazisti italiani hanno condannato la guerra di liberazione ucraina contro l'occupante Putin, il popolo ucraino e il suo stato, e la risposta dovrebbe essere un boicottaggio di tutto l'italiano in Ucraina. Pasta italiana Consiglio a tutti gli appassionati di squadre di calcio italiane di rinunciare a tifare per loro sulla scena internazionale Finita-la commedia, fascismo italiano!

Марків персонально нікого не вбивав.У його особі італьянські фашисти осудили українську визвільну війну проти окупанта Путіна,український народ і його державу.Відповіддю на таке має бути бойкот усього італьянського в Україні.Я відмовився від італьянських піцерій,італьянського виробника одежі та обуві і навіть від італьянських макаронних виробів.Рекомендую усім фанам ітаьянських футбольних клубів відмовитися від вболівання за них на міжнародній арені.Фініта-ля комедія,італійський фашизм!
14.07.2020 04:37 Ответить
+7
Что вы хотите от детей фашиста Муссолини?Они оккупантами были,оккупантами и остались-попёрли через 70-ть лет на Украинскую землю поддержать своего друга-власовца ***** и вот незадача-пуля прилетела и ага-оккупанто-фашисто стал финиталя комедия капут.21-ый век,макаронники!Нет в Украине вашего.Если какой-нибуть выпердыш из питерской подворотни на московии называет себя ещё и рус с Кия (русския)-он просто де-факто есть лишнехромосомное *****.Окупант в наше время может быть только террористом,а все его подданые только заложниками-и никакие самоопределения--- действия шакала не оправдывают в окружающем мире-металическая клеть таким -убежище.А Маркiв действовал,как защитник Украины и даже в лапах итальянской фашни-он Герой украинского народа!
14.07.2020 04:02 Ответить
+2
Думаем хорошо: а так ли нужно Украине быть в одном евросоюзе с этими озабоченными гейропейцами? Я лично не больше туда рвусь, чем в союз таёжный. Противно от этих дорасов. Что европейский гей, что кремлёвский идор... один хрен. Тем более они друзья и торговые партнёры. Напомню ещё, что с началом войны Европа ввела фактическое эмбарго на поставки оружия в Украину. Доходило до того, что даже патроны для некоторых снайперских комплексов приходилось волонтёрам везти к нам через задницу окольными путями, бо из Гейропы ни-ни! нельзя Путлера раздражать. Про СП-2 все знают...
14.07.2020 10:15 Ответить
Комментировать
Что вы хотите от детей фашиста Муссолини?Они оккупантами были,оккупантами и остались-попёрли через 70-ть лет на Украинскую землю поддержать своего друга-власовца ***** и вот незадача-пуля прилетела и ага-оккупанто-фашисто стал финиталя комедия капут.21-ый век,макаронники!Нет в Украине вашего.Если какой-нибуть выпердыш из питерской подворотни на московии называет себя ещё и рус с Кия (русския)-он просто де-факто есть лишнехромосомное *****.Окупант в наше время может быть только террористом,а все его подданые только заложниками-и никакие самоопределения--- действия шакала не оправдывают в окружающем мире-металическая клеть таким -убежище.А Маркiв действовал,как защитник Украины и даже в лапах итальянской фашни-он Герой украинского народа!
14.07.2020 04:02 Ответить
Хорошо что в еуропэйском союзе комментов на цензоре не читают
14.07.2020 08:25 Ответить
Markov personalmente non ha ucciso nessuno: nella sua persona, i nazisti italiani hanno condannato la guerra di liberazione ucraina contro l'occupante Putin, il popolo ucraino e il suo stato, e la risposta dovrebbe essere un boicottaggio di tutto l'italiano in Ucraina. Pasta italiana Consiglio a tutti gli appassionati di squadre di calcio italiane di rinunciare a tifare per loro sulla scena internazionale Finita-la commedia, fascismo italiano!

Марків персонально нікого не вбивав.У його особі італьянські фашисти осудили українську визвільну війну проти окупанта Путіна,український народ і його державу.Відповіддю на таке має бути бойкот усього італьянського в Україні.Я відмовився від італьянських піцерій,італьянського виробника одежі та обуві і навіть від італьянських макаронних виробів.Рекомендую усім фанам ітаьянських футбольних клубів відмовитися від вболівання за них на міжнародній арені.Фініта-ля комедія,італійський фашизм!
14.07.2020 04:37 Ответить
Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО об исключении из санкционного списка Украины внучки итальянского диктатора времен Второй мировой войны Бенито Муссолини - Алессандры.
Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 сайт президента, https://hromadske.ua/posts/zelenskij-znyav-sankciyi-z-onuchki-diktatora-mussolini-yaka-sposterigala-za-viborami-u-dlnr hromadske
14.07.2020 06:16 Ответить
Наблюдателя выборов в ОРДЛО, и это при том, что и как сосна она просто страшная.
14.07.2020 06:18 Ответить
Она так страдала от этих санкций что писец, сотни миллиардов евро были заблокированы
14.07.2020 08:29 Ответить
Даремна справа-Путлер без 542-х млрд. гноропських інвестицій в путлерасію після розпаду совка не зміг би й рипнутися,аби видавлювати трудові ресурси України на Захід,здешевлювати українські землі для скупки фашньою,викачувати надра та винищувати український народ-більмо в оці навколишньої нацні колонізаторів.Украм(УноКиєРусам) не дадут утворити міцну державу-занадто багато виродків окупантських покосили вони ******* за тисячолітню історію.Майте на увазі.
14.07.2020 09:01 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 09:19 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 09:32 Ответить
"Коричнева чума" 21-го сторіччя підняла свою криваву голову-почала косити "ворогів".Путлер окупував український Крим.Італьяшки кинулися йому допомагати,гейропці замість допомоги засудили Марківа,а "петріот" начебто Педрошеску не з тюрьми того витягував,а знайшов "крайню"якусь депутатку Європарламенту «Європейської народної партії» внучку Мусоліні-з партії,в якій і сам з прокацапленим Орбаном та Туском є членом.Красота-видимість боротьби чорта з чортом,коли люди невинні гинуть та увязюються абсолютно безпідставно,а справжня фашня вершить своє мародерне "правосуддя".Світ зійшов з розуму!
14.07.2020 08:41 Ответить
Думаем хорошо: а так ли нужно Украине быть в одном евросоюзе с этими озабоченными гейропейцами? Я лично не больше туда рвусь, чем в союз таёжный. Противно от этих дорасов. Что европейский гей, что кремлёвский идор... один хрен. Тем более они друзья и торговые партнёры. Напомню ещё, что с началом войны Европа ввела фактическое эмбарго на поставки оружия в Украину. Доходило до того, что даже патроны для некоторых снайперских комплексов приходилось волонтёрам везти к нам через задницу окольными путями, бо из Гейропы ни-ни! нельзя Путлера раздражать. Про СП-2 все знают...
14.07.2020 10:15 Ответить
You right!Якби не змінилася влада в США та не стали раптом їй доступні трансакції на сотні мільярдів долларів між попередниками України та США-Україна на сьогодні вже була б відрізана від Чорного моря.
14.07.2020 10:41 Ответить
 
 