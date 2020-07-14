Двое преступников, находившихся в международном розыске, экстрадированы из Закарпатья в Венгрию, – Нацполиция. ФОТО

Закарпатская полиция экстрадировала в Венгрию двух преступников, которые находились в международном розыске и были арестованы правоохранителями в Берегово и на Буковине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Двух иностранцев, находившихся в международном розыске, полицейские Закарпатья передали правоохранителям Венгрии. Задержанные пытались избежать наказания за совершение краж и мошенничества", – говорится в сообщении на сайте ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

В ведомстве напомнили, что 10 июня на территории г.Берегово оперативники Управления уголовного розыска, сектора международного полицейского сотрудничества, совместно с береговскими полицейскими, задержали 49-летнего гражданина Венгрии, который находился в международном розыске за совершение серии преступлений и скрывался на территории Закарпатья.

"Еще одного иностранца, который скрывался, чтобы избежать ответственности за совершение краж, задержали сотрудники полиции Черновицкой области. 39-летнего гражданина Молдовы, вместе с 49-летним венгром, о котором шла речь ранее, сегодня, 13 июля, экстрадировали в Венгрию", – добавили правоохранители.

Передачу осуществляли военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками сектора Международного полицейского сотрудничества с силовой поддержкой роты полиции особого назначения на КПП "Тиса" в Закарпатье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение первого полугодия СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций. ИНФОГРАФИКА





