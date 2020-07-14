Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия. ФОТОрепортаж (обновлено)

В спальном районе Бердянска пьяный мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли во дворе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный ресурс PRO.berdiansk.biz.

Инцидент произошел вечером 13 июля во дворе дома по улице Волонтеров, 67. Очевидцы обратились в полицию и правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.

По факту происшествия ведется разбирательство.

После задержания стрелка, сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него целый арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Как нам стало известно, боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире.

По состоянию на 21.30 за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет. Предположительно, стрельба велась из пистолета.

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Запорожской области, 13 июля в 16:50 в Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявила, что со слов ее несовершеннолетнего сына, житель одного из домов по улице Волонтеров, во дворе которого находятся дети, стреляет из окна своей квартиры.

Сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу проживает мужчина 1972 года рождения.



Фото: сайт полиции

По месту его проживания правоохранители изъяли пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Беретта", 230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД-5, 4 подствольные снаряда, противопехотную и сигнальную мины, 2 гранаты светошумового и дымового действия.

"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравилось, что дети кричат на детской площадке и он решил их напугать: начал стрелять в сторону несовершеннолетних из травматического пистолета. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что оружие и боеприпасы он привез с зоны проведения операции Объединенных сил. Сейчас все изъятое направлено на проведение экспертизы", - рассказал и.о. начальника отдела криминальной полиции Бердянского отдела полиции Владимир Верховский.

По результатам проведенного обыска следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статьям предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются досудебные расследования.









Фото: сайт PRO.berdiansk.biz