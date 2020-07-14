Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия. ФОТОрепортаж (обновлено)
В спальном районе Бердянска пьяный мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли во дворе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный ресурс PRO.berdiansk.biz.
Инцидент произошел вечером 13 июля во дворе дома по улице Волонтеров, 67. Очевидцы обратились в полицию и правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.
По факту происшествия ведется разбирательство.
После задержания стрелка, сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него целый арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Как нам стало известно, боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире.
По состоянию на 21.30 за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет. Предположительно, стрельба велась из пистолета.
Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Запорожской области, 13 июля в 16:50 в Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявила, что со слов ее несовершеннолетнего сына, житель одного из домов по улице Волонтеров, во дворе которого находятся дети, стреляет из окна своей квартиры.
Сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу проживает мужчина 1972 года рождения.
По месту его проживания правоохранители изъяли пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Беретта", 230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД-5, 4 подствольные снаряда, противопехотную и сигнальную мины, 2 гранаты светошумового и дымового действия.
"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравилось, что дети кричат на детской площадке и он решил их напугать: начал стрелять в сторону несовершеннолетних из травматического пистолета. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что оружие и боеприпасы он привез с зоны проведения операции Объединенных сил. Сейчас все изъятое направлено на проведение экспертизы", - рассказал и.о. начальника отдела криминальной полиции Бердянского отдела полиции Владимир Верховский.
По результатам проведенного обыска следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статьям предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются досудебные расследования.
И главное - это его очень остановило бы. Если бы оружие было в свободном доступе, то он не стал бы идиотом и алкаголиком.
Почему меня должно волновать его несогласие?
Оружие делает человека умнее, успешнее, моральнее? Тогда гарлемские ниггерские банды - ум, честь и совесть поборников свободного владения оружием.
Ну, ты совсем отсталый.
Его, теперь, вся Украина знает.
нужно делать поквартирный обход, как в "5ом элементе"..
а вообще, скажу я вам, интересная штука... на складах военных еще от СССР осталось куча забавного оружия (кто читал списки по продаже/утилизации оружия еще при Тимошенко премьером): ППШ, другие автоматы, вплоть до Томпсона (этим еще в 40-хх воевали в США мафиози), разнообразные пистолеты, иностранные, вальтеры, парабеллумы и прочие, пулеметы разных систем... и все тысячами штук! вон, Кролику подарили, твари! его или в открытую с аука пустить надо, либо утилизировать, если не можете раздать добробатам, которые реально кацапскую мразь остановили в 2014 году!!!
В инете в оружейных магазинах можно найти переделки в карабин, кстати. Буквально недавно то ли в "Стволе", то ли в "Ибисе" видел в продаже.
Цікава пропозиція по добробатам. Уявляю як заверещить Захід якщо наприклад "Азов" озброїти МП 40?
https://ibis.net.ua/products/details/karabin-automatic-mp38-kal-9h21-jx6/
Или ул. Героев Сталинграда...
А тут, нормальное название улицы..
Видимо, что-то не сработало.
У меня к тебе встречный вопрос - "Во что можно играть детям вечером на улице, чтобы по ним нельзя было стрелять"?
играли в "чапая",
сепар решил - США наступают!
Метко в прохожих дротик кидали.
Не повезло октябренку Тарасу...
Кошки всю ночь ели свежее мясо.
І, як резюме про вільне володіння зброєю. На скільки мені відомо, у країнах, де є зброя у населення, "неврівноваженим", заборонено вільне володіння зброєю.
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
(Ел накануне "Гарох в малаке")
Куча оружия рядом, как в тире...
Зел закурил ...
Лишь дыра в потолке...