РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7403 посетителя онлайн
Новости Фото
15 256 77

Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия. ФОТОрепортаж (обновлено)

В спальном районе Бердянска пьяный мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли во дворе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный ресурс PRO.berdiansk.biz.

Инцидент произошел вечером 13 июля во дворе дома по улице Волонтеров, 67. Очевидцы обратились в полицию и правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.

По факту происшествия ведется разбирательство. 

Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов

Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 02

После задержания стрелка, сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него целый арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Как нам стало известно, боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире.

Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 03

По состоянию на 21.30 за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет. Предположительно, стрельба велась из пистолета.

Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 04

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Запорожской области, 13 июля в 16:50 в Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявила, что со слов ее несовершеннолетнего сына, житель одного из домов по улице Волонтеров, во дворе которого находятся дети, стреляет из окна своей квартиры.

Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 05

Сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу проживает мужчина 1972 года рождения.

Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 06
Фото: сайт полиции

По месту его проживания правоохранители изъяли пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Беретта", 230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД-5, 4 подствольные снаряда, противопехотную и сигнальную мины, 2 гранаты светошумового и дымового действия.

Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 07

"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравилось, что дети кричат на детской площадке и он решил их напугать: начал стрелять в сторону несовершеннолетних из травматического пистолета. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что оружие и боеприпасы он привез с зоны проведения операции Объединенных сил. Сейчас все изъятое направлено на проведение экспертизы", - рассказал и.о. начальника отдела криминальной полиции Бердянского отдела полиции Владимир Верховский.

Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 08

По результатам проведенного обыска следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статьям предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются досудебные расследования.

Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 09
Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 10
Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 11
Пьяный мужчина открыл огонь по детям из окна своей квартиры в Бердянске. При обыске у злоумышленника обнаружили целый арсенал оружия 12
Фото: сайт PRO.berdiansk.biz

Бердянск (447) стрельба (3294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Я вас помирю - це звичайний риг, бо риги бухають, зелебобіки ширяються, а порохоботи їдять цукерки.)))
показать весь комментарий
14.07.2020 09:38 Ответить
+31
Судя по внешнему виду, типичный избиратель ЗЕ. Простой в доску.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:30 Ответить
+13
МП-40! новый!!! эхо войны)))

а вообще, скажу я вам, интересная штука... на складах военных еще от СССР осталось куча забавного оружия (кто читал списки по продаже/утилизации оружия еще при Тимошенко премьером): ППШ, другие автоматы, вплоть до Томпсона (этим еще в 40-хх воевали в США мафиози), разнообразные пистолеты, иностранные, вальтеры, парабеллумы и прочие, пулеметы разных систем... и все тысячами штук! вон, Кролику подарили, твари! его или в открытую с аука пустить надо, либо утилизировать, если не можете раздать добробатам, которые реально кацапскую мразь остановили в 2014 году!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судя по внешнему виду, типичный избиратель ЗЕ. Простой в доску.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:30 Ответить
Не, єто и есть голосовавшие за шеколадного. Ну то избранное меньшенство.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:35 Ответить
Я вас помирю - це звичайний риг, бо риги бухають, зелебобіки ширяються, а порохоботи їдять цукерки.)))
показать весь комментарий
14.07.2020 09:38 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 10:33 Ответить
І не прості цукерки, а з геричом та коксом від другана Потроха Аліка - Наріка.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:43 Ответить
Грамматику учи, почитатель зеленых соплей!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:40 Ответить
Ходить тут без зубів, завжди пьяне, вонюче. В батька пенсіонера на хліб кожен день приходе взяти, з ним тако-го фасону "дама сярдця". Завжди оруще "порох-сила". Отаке воно життя.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:45 Ответить
он так же точно мог и за чоколядного голосовать, и за ОПЗЖ, и за шляшко!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:39 Ответить
З вірогідністю 86,55% відсотків можна стверджувати що все-таки це зебіл.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:45 Ответить
з вірогідністью 86,54% відсотків можна стверджувати що голосовали "аби не шакал-прилипала". Тому дуже низька вірогідність що "зебіл". А ось те що ти москаль 100% вірогідність.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:49 Ответить
А давайте не ліпити відмазки! Чи ви знову будете патякати, що не винні у цьому зеленому лайні, напроти якого поставили галочку!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:53 Ответить
Відмазки ліплять порохолизи. Інші люди працюють не покладаючи рук на процвітання держави Україна.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:50 Ответить
наверно был против свободной продажи оружия?.....
показать весь комментарий
14.07.2020 09:30 Ответить
Ога.
И главное - это его очень остановило бы. Если бы оружие было в свободном доступе, то он не стал бы идиотом и алкаголиком.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:32 Ответить
от Желепа с тобой не согласен!)
показать весь комментарий
14.07.2020 09:36 Ответить
Ху из факинг желепа?
Почему меня должно волновать его несогласие?

Оружие делает человека умнее, успешнее, моральнее? Тогда гарлемские ниггерские банды - ум, честь и совесть поборников свободного владения оружием.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:39 Ответить
Желепу не знаешь?
Ну, ты совсем отсталый.
Его, теперь, вся Украина знает.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:45 Ответить
в том то и дело, что нет, это сарказм к мнению, что у нас быть должно быть свободная продажа оружия, как в стране победившей демократии и свободы!)
показать весь комментарий
14.07.2020 09:55 Ответить
Так у нас страна победившего жлобья, а не демократии и свободы.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:32 Ответить
Скорее - наоборот - ярый фанат оружия.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:32 Ответить
Хфулиган...
показать весь комментарий
14.07.2020 09:31 Ответить
говорят, год высокосный.. шизики всех мастей выходят из спячки и начинают чудить..
нужно делать поквартирный обход, как в "5ом элементе"..
П'яний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї - Цензор.НЕТ 855
показать весь комментарий
14.07.2020 09:36 Ответить
МП-40! новый!!! эхо войны)))

а вообще, скажу я вам, интересная штука... на складах военных еще от СССР осталось куча забавного оружия (кто читал списки по продаже/утилизации оружия еще при Тимошенко премьером): ППШ, другие автоматы, вплоть до Томпсона (этим еще в 40-хх воевали в США мафиози), разнообразные пистолеты, иностранные, вальтеры, парабеллумы и прочие, пулеметы разных систем... и все тысячами штук! вон, Кролику подарили, твари! его или в открытую с аука пустить надо, либо утилизировать, если не можете раздать добробатам, которые реально кацапскую мразь остановили в 2014 году!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:37 Ответить
Скорее всего, массо-габаритная модель.

В инете в оружейных магазинах можно найти переделки в карабин, кстати. Буквально недавно то ли в "Стволе", то ли в "Ибисе" видел в продаже.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:41 Ответить
В Ибисе он так и называется Карабин охотничий самозаряд МП38/40 9х21. Но мне как то попадался малокалиберный, тот был больше похож на оригинал
показать весь комментарий
14.07.2020 09:50 Ответить
с большой вероятностью он может быть еще выпуска военного. я же написал, у нас на складах новые в масле такие же лежат а на Ибисе там уже переделан и визуально совсем другой... латунью украсили вроде
показать весь комментарий
14.07.2020 10:09 Ответить
В 40-х мафиози в США уже не воевали.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:45 Ответить
верно, в 30-хх. опечатался
показать весь комментарий
14.07.2020 10:05 Ответить
если не можете раздать добробатам...

Цікава пропозиція по добробатам. Уявляю як заверещить Захід якщо наприклад "Азов" озброїти МП 40?
показать весь комментарий
14.07.2020 09:46 Ответить
Нацкорпусу отдать!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:47 Ответить
И откуда ж у него это добро
показать весь комментарий
14.07.2020 09:40 Ответить
их есть у нас
https://ibis.net.ua/products/details/karabin-automatic-mp38-kal-9h21-jx6/
показать весь комментарий
14.07.2020 09:53 Ответить
Больше интересует откуда мон-50 и подствольные гранаты
показать весь комментарий
14.07.2020 10:11 Ответить
на рыбалке нашёл ящик с боеприпасами.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:36 Ответить
какаяразнiца?
показать весь комментарий
14.07.2020 09:54 Ответить
Разница в том что это не ментовский а армейский арсенал
показать весь комментарий
14.07.2020 10:14 Ответить
Какая разница для убитого мальчика и потенциальных жертв?
показать весь комментарий
14.07.2020 10:29 Ответить
Хочу себе прикупить пару мон-90
показать весь комментарий
14.07.2020 11:00 Ответить
ты что,не согласен с политикой Партии и Президента ?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:46 Ответить
Вообщем стало известно кто это, ну и стало понятно откуда это добро у него.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:57 Ответить
Ну, была бы ул. Московская...
Или ул. Героев Сталинграда...
А тут, нормальное название улицы..
Видимо, что-то не сработало.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:42 Ответить
В минулому - вулиця Піонерська
показать весь комментарий
14.07.2020 09:57 Ответить
Так, когда улица была Пионерской, дяди по детям не стреляли...
показать весь комментарий
14.07.2020 10:04 Ответить
а цей дядя якраз і з піонерсько-комсомольським вихованням..
показать весь комментарий
14.07.2020 10:15 Ответить
В Новочеркаську в 1962 на вулиці Машиностроітелей повбивали купу народу, була би Бандери, не повбивали б. Приблизно така ж логіка.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:20 Ответить
і мешканець, схоже, саме з минулого.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:05 Ответить
А втік би вчасно в Луцьку область, ніхто б і не знайшов.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:43 Ответить
!!!???
показать весь комментарий
14.07.2020 10:22 Ответить
Луцької області не має, є Волинська, це у всіх окрім ***********.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:01 Ответить
"Инцидент произошел вечером" - цікаво, що то за діти були і у що вони грались.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:47 Ответить
"Дети в подвале играли в гестапо, зверски замучен сантехник Потапов", а мужик решил с ними разобраться
показать весь комментарий
14.07.2020 09:53 Ответить
Волали під вікнами добродія - ПОРОШЕНКО НА НАРИ... От і не витримав
показать весь комментарий
14.07.2020 09:55 Ответить
Т.е., вопрос к детям - "Почему вы вечером на улице играете"?
У меня к тебе встречный вопрос - "Во что можно играть детям вечером на улице, чтобы по ним нельзя было стрелять"?
показать весь комментарий
14.07.2020 10:01 Ответить
Мабуть тихенько в шахи грали.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:07 Ответить
детки под домом
играли в "чапая",

сепар решил - США наступают!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:56 Ответить
Дети в разбойников в парке играли,
Метко в прохожих дротик кидали.
Не повезло октябренку Тарасу...
Кошки всю ночь ели свежее мясо.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:12 Ответить
шо то за кошки такие
показать весь комментарий
14.07.2020 10:21 Ответить
Страшилки из 80-х: девочка в поле гранату нашла и за советом к отцу подошла. Дерни колечко, - ей папа сказал! Долго над полем сандалик летал! Нравились когда - то...
показать весь комментарий
14.07.2020 10:56 Ответить
Да, было дело
показать весь комментарий
14.07.2020 14:11 Ответить
Рабам зброю мати заборонено.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:12 Ответить
Неврівноважений фігурант. Напевно, діти своїми іграми та криками під вікнами довели.
І, як резюме про вільне володіння зброєю. На скільки мені відомо, у країнах, де є зброя у населення, "неврівноваженим", заборонено вільне володіння зброєю.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:25 Ответить
Нещодавно в країні,де вільно володіють зброєю, один такий врівноважений,шанований громадянин, успішний (бо мільйонер),з вікна готелю розстріляв цілий музичний фестиваль.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:54 Ответить
"Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:29 Ответить
Своїх ватокацапсячих виродків чекав, чекав, та не витримав...
показать весь комментарий
14.07.2020 10:32 Ответить
Типичный потрохобецыл, при Потрохе бадюганы чувствовали себя вольготно, теперь их начинает колбасить без пахана у власти.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:40 Ответить
и детки и их родители и мужик все дебилы
показать весь комментарий
14.07.2020 10:50 Ответить
100 процентный порохобот, ждав. ждав, колы путин нападэ и не дождался. АРМИЯ, ВИРА и все остальное.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:10 Ответить
Зел Зелебобыч сидел у сартире
(Ел накануне "Гарох в малаке")
Куча оружия рядом, как в тире...
Зел закурил ...
Лишь дыра в потолке...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:00 Ответить
Чєкало, чєкало рашистів, та не дочєкалось-по пьяні вирішив ,,хохлів,, постріляти без прикриття...
показать весь комментарий
14.07.2020 18:30 Ответить
Главное в новости -участник АТО стрелял по детям .Эффект запоминания достигнут !
показать весь комментарий
14.07.2020 19:27 Ответить
Это был сотрудник полиции. Иначе не могу объяснить наличие у него пистолета. Ведь короткоствол гражданам Украины запрещён. Верно, хоплофобы?
показать весь комментарий
15.07.2020 00:46 Ответить
 
 