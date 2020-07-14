С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С младшим лейтенантом 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым, который погиб на Донбассе, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, простились на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В церемонии прощания приняли участие министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВСУ Ручслан Хомчак. Таран вручил отцу погибшего воина Тараса Матвиива звезду Героя Украины. 13 июля 2020 года, младшему лейтенанту Матвииву Тарасу Тарасовичу, Указом Президента Украины №271 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно)".

Тарас Тарасович Матвиив родился 18 февраля 1989 года на Волыни. Жил в городе Жидачев Львовской области. В 2011-м окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК "Эра" и телеканала TVi, блогером в ряде изданий ("Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей").

Принимал активное участие в Революции Достоинства (3-я сотня Самообороны Майдана), был сокоординатором "Поисковой инициативы" (организации, которая разыскивала пропавших во время Революции Достоинства людей), членом ОО "Украинская галицкая ассамблея", учредителем ОО "Народный легион". В 2015 году отправился добровольцем на фронт в составе Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь", воевал в Песках и ДАП. В том же году стал депутатом Жидачевского райсовета VII созыва от Украинской галицкой партии.

В 2018-м поступил на курсы лидерства Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, после окончания которых был направлен в 24-ю ОМБр.

Был младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 10 июля около 20:00 в районе поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины, когда он вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометов наемников РФ. Умер по дороге в больницу.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ