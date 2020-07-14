РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5472 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
6 218 3

С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С младшим лейтенантом 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым, который погиб на Донбассе, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, простились на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В церемонии прощания приняли участие министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВСУ Ручслан Хомчак. Таран вручил отцу погибшего воина Тараса Матвиива звезду Героя Украины. 13 июля 2020 года, младшему лейтенанту Матвииву Тарасу Тарасовичу, Указом Президента Украины №271 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно)".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились в 24-й ОМБ. ФОТОрепортаж

Тарас Тарасович Матвиив родился 18 февраля 1989 года на Волыни. Жил в городе Жидачев Львовской области. В 2011-м окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК "Эра" и телеканала TVi, блогером в ряде изданий ("Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей").

Принимал активное участие в Революции Достоинства (3-я сотня Самообороны Майдана), был сокоординатором "Поисковой инициативы" (организации, которая разыскивала пропавших во время Революции Достоинства людей), членом ОО "Украинская галицкая ассамблея", учредителем ОО "Народный легион". В 2015 году отправился добровольцем на фронт в составе Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь", воевал в Песках и ДАП. В том же году стал депутатом Жидачевского райсовета VII созыва от Украинской галицкой партии.

В 2018-м поступил на курсы лидерства Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, после окончания которых был направлен в 24-ю ОМБр.

Был младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 10 июля около 20:00 в районе поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины, когда он вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометов наемников РФ. Умер по дороге в больницу.

У него остались родители.

С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 01
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 02
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 03
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 04
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 05
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 06
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 07
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 08
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 09
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 10
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 11
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 12
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 13
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 14
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 15
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 16
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 17
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 18
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 19
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 20
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 21
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 22
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 23
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 24
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 25
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 26
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 27
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 28
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 29
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 30
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 31
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 32
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 33
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 34
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 35
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 36
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 37
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 38
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 39
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 40
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 41

С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 42
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 43
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 44
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 45
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 46
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 47
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 48
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 49
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 50
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 51
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 52
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 53
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 54
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 55
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 56
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 57
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 58
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 59
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 60
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 61
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 62
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 63
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 64
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 65
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 66
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 67
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 68
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 69
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 70
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 71
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 72
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 73
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 74
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 75
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 76
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 77
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 78
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 79
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 80
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 81
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 82
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 83
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 84
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 85
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 86
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 87
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 88
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 89
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 90
С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились на Майдане Незалежности в Киеве 91

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Герой Украины (484) Киев (26002) похороны (1539) смерть (9284) военнослужащие (6259) Хомчак Руслан (250) Таран Андрей (267)
Поделиться:
Подытожить:
 
 