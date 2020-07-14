РУС
СБУ задержала замначальника лицея им. Богуна, вымогавшего $5 тыс. за помощь с поступлением. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве заместителя начальника Военного лицея имени Ивана Богуна при получении взятки за помощь при поступлении в учебное заведение.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным следствия, чиновник требовал 5000 долларов США от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант "гарантировал" зачисление ее родственника на обучение в лицей.

Оперативники задержали его прямо в служебном кабинете во время получения части взятки в размере $2,5 тысячи.

СБУ задержала замначальника лицея им. Богуна, вымогавшего $5 тыс. за помощь с поступлением 01
СБУ задержала замначальника лицея им. Богуна, вымогавшего $5 тыс. за помощь с поступлением 02

Читайте также: В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов

Сейчас задержанный помещен на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

взятка (6218) вуз (909) Киев (26002) СБУ (20325)
Топ комментарии
+12
При Зеленском коррупция выросла в разы...Грустно
14.07.2020 12:51 Ответить
14.07.2020 12:51 Ответить
+8
При Порохе такого не было, при ваЗЕлине дан ЗЕлёный свет коррупции.
Да, какая разница, - скажут ЗеДятлы.
14.07.2020 13:06 Ответить
14.07.2020 13:06 Ответить
+7
Одни отмазываются от армии за 5к, другие-чтобы попасть.
14.07.2020 12:59 Ответить
14.07.2020 12:59 Ответить
При Зеленском коррупция выросла в разы...Грустно
14.07.2020 12:51 Ответить
14.07.2020 12:51 Ответить
Я почему-то думаю, что этот ублюдок начинал еще с Кучмы...
14.07.2020 13:11 Ответить
14.07.2020 13:11 Ответить
При этой власти его поймали, а виноват Зеля...а почему не Петя пять лет грудью защищавший Украину? Как он только терпел такое все пять лет ?
Занят был наверное...
14.07.2020 13:16 Ответить
14.07.2020 13:16 Ответить
Да, занят. Лицом торговал в телевизоре. Озабоченно-напряженным выражением...
14.07.2020 13:19 Ответить
14.07.2020 13:19 Ответить
При этой власти его поймали, а виноват Зеля ©
А ти не розглядаєш такий варіант: при "Пєтє" він сидів тихенько, як миша під віником, а при ЗЕлених вирішив, шо вже все можна - раз брат дЄрьмака заробляє гроші, то чому йому не можна?
Можливі й інші варіанти. Наприклад, він є "засланим козачком", який активізувався при Зе. Щоби був привід зняти з посади Гордійчука, який у ліцеї "развёл русофобію" серед молоді і "мєшаєт дружить с мишебратьямі".
14.07.2020 14:32 Ответить
14.07.2020 14:32 Ответить
Помощником Гордийчука его поставили три года назад, и именно что поставили, т.к. Игорь Влодимирович не сильно в том состоянии, что бы заниматься кадрами. А вообще там многие дети говорят между собой, что "я сдесь за трёху", другой за пятёрик. Просто при Алексеевиче так в открытую не "вякали", а счас они уже совсем страх потеряли. Пацаны говорят, что после вступительной, многие из персонала себя очень вольготно чувствуют.
14.07.2020 17:36 Ответить
14.07.2020 17:36 Ответить
с какого перепуга сбу занято взятками?
14.07.2020 12:51 Ответить
14.07.2020 12:51 Ответить
C того же что и контролем веса фур на дорогах. А когда же им заниматься сепаратистами и предателями?
14.07.2020 13:25 Ответить
14.07.2020 13:25 Ответить
Одни отмазываются от армии за 5к, другие-чтобы попасть.
14.07.2020 12:59 Ответить
14.07.2020 12:59 Ответить
Дело в том, что те кто платят за поступление, это те кто в армию не пойдут. Там это всё оговаривается. А вот те кто не платят (представьте, что там есть не мало пацанов которые имеют цель!), вот именно их и пресуют, что типа если ты не пойдёшь учится в военный вышак, то будешь отдавать деньги потраченные на тебя государством. (Вроде 180к за год)
14.07.2020 17:41 Ответить
14.07.2020 17:41 Ответить
При Порохе такого не было, при ваЗЕлине дан ЗЕлёный свет коррупции.
Да, какая разница, - скажут ЗеДятлы.
14.07.2020 13:06 Ответить
14.07.2020 13:06 Ответить
А воно в АТО хоч було?
Виглядає як підстава начальника ліцею - легендарного Ігоря "Сумрака" Гордійчука.
Відправити цього хабарника на палю в ООС, на розмінування полів.
14.07.2020 13:06 Ответить
14.07.2020 13:06 Ответить
Дня на три? А потом наградить?
14.07.2020 13:12 Ответить
14.07.2020 13:12 Ответить
...з компенсацією моральних збитків

СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом - Цензор.НЕТ 7213
14.07.2020 13:55 Ответить
14.07.2020 13:55 Ответить
Потому что он был поставлен при Порохе. А так как сейчас идёт удаление всех нормальных командиров, воевавших с Рашкой, то очевидно что его могут выдавить под предлогом недогляда за подчиненными и поставить своё ЗЕлёное болото, типа, как сейчас министр МО. Которое не будет уже учить молодёжь что Рашка это враг и с удовольствием без экзаменов принимать на учёбу сынков сепаров с даунбаса. Это такая политика сейчас ЗЕбильной власти.
14.07.2020 13:30 Ответить
14.07.2020 13:30 Ответить
Можливо, шо копатимуть і під Гордійчука.
Адже Генерал Марченко вже був під арештом.
А от зі "своїми" - *************** - інша розмова...

СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом - Цензор.НЕТ 6416
14.07.2020 14:00 Ответить
14.07.2020 14:00 Ответить
...он был поставлен при Порохе. ©
Сподіваюсь, ти мав на увазі Гордійчука. Який дійсно був призначений Порохом і котрого "могут выдавить под предлогом недогляда за подчиненными и поставить своё ЗЕлёное болото".
А от його замом є, імовірно, полковник Ромахін Вячеслав Юрійович (це http://www.kvl.mil.gov.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f/ на сайті ліцею ).

СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом - Цензор.НЕТ 4566
14.07.2020 14:22 Ответить
14.07.2020 14:22 Ответить
Про минуле Ромахіна не вдалося нагуглити нічого суттєвого.
14.07.2020 14:24 Ответить
14.07.2020 14:24 Ответить
Да..."вихователь" сукін син. Щоб ти зд..!
14.07.2020 13:12 Ответить
14.07.2020 13:12 Ответить
При Зеленском, кстати, задерживают. Чего не было при Порохе. Это для тех, кто во всем винит нынешнюю власть.
14.07.2020 13:15 Ответить
14.07.2020 13:15 Ответить
Задерживали точно так же.
14.07.2020 13:26 Ответить
14.07.2020 13:26 Ответить
Главное чтобы это не сказалось на легенде началтнике лицея Гордийчуке.
Я не оправдываюзам начальника лицея, но прокуроры и судьи ездят на машинах которые стоят миллионы и где там работа СБУ??
Попахивает подставой Гордийчука...
14.07.2020 13:18 Ответить
14.07.2020 13:18 Ответить
И заменой его на очередное ЗЕлёное болото, типа министра МОУ.А потом начнётся приём сепарских детей с даунбаса без экзаменов и политика дружбы с Рашкой.
14.07.2020 13:32 Ответить
14.07.2020 13:32 Ответить
Если начальник не ведает, что делает ближайший зам -это грусно и подозрительно: или халатность, или соучастие ( во что не хочется верить).
14.07.2020 13:33 Ответить
14.07.2020 13:33 Ответить
Если вы такое пишете, то я вижу, что вы вообще не в курсе о состоянии здоровья Генерала. Он там как Герой, как олицетворение мужества и преданности к своим подчинённым и своей Украине. Он старается передать свои чувства детям, много с ними общается, поддерживает и ругает, но по делу. А вот всю внутреннюю кухню решают его замы. Это и в правду больше похоже на подставу. Мне даже сложно представить как Гордийчук себя счас чувствует, после этого инциндента.
14.07.2020 17:54 Ответить
14.07.2020 17:54 Ответить
а богун взятки не брал, а правнуки берут запросто
14.07.2020 14:52 Ответить
14.07.2020 14:52 Ответить
Посмотрите, какие чистые (никогда, ничего не брали) и натруженные руки! Зря взяли! Прервали так налаженный воспитательний процесс. Таких сажать надо - навечно. Ведь вред от них не только сиюминутный, а растянутый на десятилетия.
14.07.2020 15:42 Ответить
14.07.2020 15:42 Ответить
От скоти, коли ж вам дійде, що корупція вбиває вашу державу?! Нічого суки не вчаться! Вже війна на порозі, а вони продовжують гребсти під себе. Та ти падло розумієш, що як прийде кацап і постукає в двері твого триповерхового будинку, який ти збудував за гроші, що вкрав у своїх же, то ніхто і пальцем не пошевелить, щоб захистити тебе, а навіть навпаки ще й факел піднесе, щоб швидше згоріло.
14.07.2020 17:48 Ответить
14.07.2020 17:48 Ответить
Позорище
14.07.2020 23:58 Ответить
14.07.2020 23:58 Ответить
А барельеф Суворова на стене лицея при входе уже сняли или еще???
15.07.2020 08:24 Ответить
15.07.2020 08:24 Ответить
 
 