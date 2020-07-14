СБУ задержала замначальника лицея им. Богуна, вымогавшего $5 тыс. за помощь с поступлением. ВИДЕО+ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве заместителя начальника Военного лицея имени Ивана Богуна при получении взятки за помощь при поступлении в учебное заведение.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным следствия, чиновник требовал 5000 долларов США от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант "гарантировал" зачисление ее родственника на обучение в лицей.
Оперативники задержали его прямо в служебном кабинете во время получения части взятки в размере $2,5 тысячи.
Сейчас задержанный помещен на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.
Занят был наверное...
А ти не розглядаєш такий варіант: при "Пєтє" він сидів тихенько, як миша під віником, а при ЗЕлених вирішив, шо вже все можна - раз брат дЄрьмака заробляє гроші, то чому йому не можна?
Можливі й інші варіанти. Наприклад, він є "засланим козачком", який активізувався при Зе. Щоби був привід зняти з посади Гордійчука, який у ліцеї "развёл русофобію" серед молоді і "мєшаєт дружить с мишебратьямі".
Да, какая разница, - скажут ЗеДятлы.
Виглядає як підстава начальника ліцею - легендарного Ігоря "Сумрака" Гордійчука.
Відправити цього хабарника
на палюв ООС, на розмінування полів.
Адже Генерал Марченко вже був під арештом.
А от зі "своїми" - *************** - інша розмова...
Сподіваюсь, ти мав на увазі Гордійчука. Який дійсно був призначений Порохом і котрого "могут выдавить под предлогом недогляда за подчиненными и поставить своё ЗЕлёное болото".
А от його замом є, імовірно, полковник Ромахін Вячеслав Юрійович (це http://www.kvl.mil.gov.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f/ на сайті ліцею ).
Я не оправдываюзам начальника лицея, но прокуроры и судьи ездят на машинах которые стоят миллионы и где там работа СБУ??
Попахивает подставой Гордийчука...