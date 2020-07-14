СБУ задержала замначальника лицея им. Богуна, вымогавшего $5 тыс. за помощь с поступлением. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве заместителя начальника Военного лицея имени Ивана Богуна при получении взятки за помощь при поступлении в учебное заведение.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным следствия, чиновник требовал 5000 долларов США от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант "гарантировал" зачисление ее родственника на обучение в лицей.

Оперативники задержали его прямо в служебном кабинете во время получения части взятки в размере $2,5 тысячи.





Сейчас задержанный помещен на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.