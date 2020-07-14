РУС
Суд избирает меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП под Киевом Желепе: он признал свою вину и отказался от адвоката. ФОТОрепортаж

В Киеве проходит заседание суда по избранию меры пресечения водителю Антону Желепе, задержанному после ДТП под Киевом, в которой погибли супруги и двое их детей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Шевченковский районный суд города Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении смертельного ДТП (ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Антону Желепе. Прокуратура просит о взятии мужчины под стражу без права на залог.

Ходатайство рассматривает судья Евгений Сидоров

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Трижды судим, сбил насмерть женщину: СМИ обнародовали информацию о совершившем кровавое ДТП под Киевом Желепе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным следствия, водитель автомобиля Mercedes Benz GL 250D, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и допустил столкновение с авто, которое двигалось впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson.

Водитель и двое пассажиров Hyundai Tucson скончались на месте, еще двое мальчиков были госпитализированы; один из них скончался по дороге в больницу.

По результатам тестирования водителя Mercedes-Benz определено содержание алкоголя 1,32 промилле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, подозреваемый Желепа отказался от услуг адвокатов. Также Желепа заявил в суде, что признает свою вину и не против меры пресечения, которую ему просят прокуроры. Также он заявил, что накануне ДТП "курил травку".

Фото: Олег Богачук. Цензор.НЕТ

