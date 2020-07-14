РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11032 посетителя онлайн
Новости Фото
12 009 28

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июля, состоялось внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. На нем нардепы среди прочего легализовали игорный бизнес, поддержали в целом законопроект об изменениях в Закон "О нотариате", приняли закон о детенизации рынка металлолома, поддержали в первом чтении законопроект об электронной продаже лекарств и повысили размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам.

День работы народных избранников в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 01

Пленарное заседание Верховной Рады 14 июля

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 02

В группе "ОПЗЖ - город и область" сообщают о ходе подготовки к местным выборам 

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 03

Нардеп "ОПЗЖ" Олег Волошин делает свой выбор.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 04

Спикер ВР Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук руководят работой парламента.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 05Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 06

В официальном чате фракции "СН" рассказывают о сути местных выборов.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 07

Хозяин пресловутого "Велюра", "слуга народа" Николай Тищенко слушает коллегу.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 08

"Слуги народа" Андрей Мотовиловец и Алина Загоруйко беседуют с коллегой.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 09

Автор скандального "языкового" законопроекта, "слуга народа" Максим Бужанский погрузился в телефон.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 10

Время голосовать...

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 11

"Слуга народа" Богдан Яременко, выступивший против скандального "языкового" законопроекта своего однопартийца Бужанского.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 12

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев разминает пальцы.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 13

Внефракционный нардеп Вадим Новинский.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 14

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко разговаривает по телефону.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 15

"Слуга народа" Алексей Леонов призадумался, на переднем плане в красном платье стоит его коллега Роксолана Пидласа.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 16

Глава фракции "СН" Давид Арахамия пришел в президиум.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 17

"Слуга народа" Николай Сольский.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 18

В президиуме первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 19Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 20

"Слуг народа" призывают выполнить их депутатский долг.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 21

Дистанцирование и масочный режим соблюдаются не идеально.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 22

"Слуга народа" Галина Янченко показывает фото коллегам.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 23

Нардепы Новинский и Ковалев (Довира).

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 24

Нардеп "Батькивщины" Сергей Тарута у колонны.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля 25

Ложа "Европейской Солидарности"

Фото - Цензор.НЕТ

ВР (29390) Новинский Вадим (440) Тимошенко Юлия (24593) Арахамия Давид (994) Разумков Дмитрий (1522) Янченко Галина (72) Стефанчук Руслан (676) Корниенко Александр (658) Пидласа Роксолана (34) Волошин Олег ОПЗЖ (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Це в неї памперс сповз? Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 9778
показать весь комментарий
14.07.2020 18:24 Ответить
+12
Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 218
показать весь комментарий
14.07.2020 18:15 Ответить
+12
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома



Московська зозуля в обіймах суки православної...Холст.Масло.(сьогодні на засіданні ВР) З ким тут об"єднуватись,Петре Олексійовичу?!...тут хоч би сякий-такий пакт про ненапад з кимось підписати..

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 8431
показать весь комментарий
14.07.2020 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де там ....*хфото * !? ..
..
..Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 331...
показать весь комментарий
14.07.2020 18:11 Ответить
на смартфоне у девочки, но показывают там совсем другое
показать весь комментарий
14.07.2020 18:55 Ответить
"Трєнікі" об'єктив прикрили
показать весь комментарий
14.07.2020 19:00 Ответить
зигзаг удачи
показать весь комментарий
14.07.2020 20:36 Ответить
половина без масок, и ещё что-то требуют с других, штрафуют...
показать весь комментарий
14.07.2020 18:12 Ответить
Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 218
показать весь комментарий
14.07.2020 18:15 Ответить
Посмотрел фото, и шо то сразу вспомнил О.Ляшко-"Скотиняки так!."
показать весь комментарий
14.07.2020 18:18 Ответить
Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 2725

...
показать весь комментарий
14.07.2020 18:20 Ответить
Це в неї памперс сповз? Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 9778
показать весь комментарий
14.07.2020 18:24 Ответить
ни це просто труси в ср@ку вл1зли
показать весь комментарий
14.07.2020 18:39 Ответить
Просто турнюр попышнее обычного. А вот последнее фото про ладу ЕС улыбнуло, справлять малую нужду перед лицом Парубия это сильно.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:14 Ответить
Насрать на всех.. янченко я буду судить и наказывать..
показать весь комментарий
14.07.2020 18:25 Ответить
Как говорил Кузьма-это все должно быть пи..... и стр.....о!
показать весь комментарий
14.07.2020 18:26 Ответить
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома



Московська зозуля в обіймах суки православної...Холст.Масло.(сьогодні на засіданні ВР) З ким тут об"єднуватись,Петре Олексійовичу?!...тут хоч би сякий-такий пакт про ненапад з кимось підписати..

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 8431
показать весь комментарий
14.07.2020 18:27 Ответить
пропонує косатій посаду голови ВР? за які послуги?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:24 Ответить
так ляшко уже объеднався с воной)
показать весь комментарий
14.07.2020 19:33 Ответить
это он её ящуром хочет сразить
показать весь комментарий
14.07.2020 20:35 Ответить
Жаби та Гадюки..
показать весь комментарий
14.07.2020 18:28 Ответить
Гнусное зрелище....
показать весь комментарий
14.07.2020 18:36 Ответить
Пошла Юля по рукам...
показать весь комментарий
14.07.2020 19:18 Ответить
https://twitter.com/babaikit

https://twitter.com/babaikit Баба і кіт https://twitter.com/babaikit @babaikit https://twitter.com/babaikit/status/1282978376664231936 6 ч

«Блокатор вірусів» на піджаку й ікона від НАТО на айфоні.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 6832
показать весь комментарий
14.07.2020 19:31 Ответить
Какие отвратительные у всех рыла наглых воров. Ни одного светлого лица- все чернь и гниль
показать весь комментарий
14.07.2020 20:00 Ответить
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал...
Они же все давно на 33 года расстрела наседели!
показать весь комментарий
14.07.2020 20:07 Ответить
цука православная , конкретно поседела!
Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 8952
показать весь комментарий
14.07.2020 20:33 Ответить
цука и козлопетек

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 8142
показать весь комментарий
14.07.2020 20:38 Ответить
ну и ряхи,их бы в шахту.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:47 Ответить
Какое гадкое и алчное выражение лица у Новинского.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:37 Ответить
 
 