Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июля, состоялось внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. На нем нардепы среди прочего легализовали игорный бизнес, поддержали в целом законопроект об изменениях в Закон "О нотариате", приняли закон о детенизации рынка металлолома, поддержали в первом чтении законопроект об электронной продаже лекарств и повысили размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам.

День работы народных избранников в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 14 июля

В группе "ОПЗЖ - город и область" сообщают о ходе подготовки к местным выборам

Нардеп "ОПЗЖ" Олег Волошин делает свой выбор.

Спикер ВР Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук руководят работой парламента.

В официальном чате фракции "СН" рассказывают о сути местных выборов.

Хозяин пресловутого "Велюра", "слуга народа" Николай Тищенко слушает коллегу.

"Слуги народа" Андрей Мотовиловец и Алина Загоруйко беседуют с коллегой.

Автор скандального "языкового" законопроекта, "слуга народа" Максим Бужанский погрузился в телефон.

Время голосовать...

"Слуга народа" Богдан Яременко, выступивший против скандального "языкового" законопроекта своего однопартийца Бужанского.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев разминает пальцы.

Внефракционный нардеп Вадим Новинский.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко разговаривает по телефону.

"Слуга народа" Алексей Леонов призадумался, на переднем плане в красном платье стоит его коллега Роксолана Пидласа.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия пришел в президиум.

"Слуга народа" Николай Сольский.

В президиуме первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко.

"Слуг народа" призывают выполнить их депутатский долг.

Дистанцирование и масочный режим соблюдаются не идеально.

"Слуга народа" Галина Янченко показывает фото коллегам.

Нардепы Новинский и Ковалев (Довира).

Нардеп "Батькивщины" Сергей Тарута у колонны.

Ложа "Европейской Солидарности"

