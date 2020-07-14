ВОЗ доставит почти 1,6 тысячи литров дезинфицирующих средств в 53 больницы Украины, работающие с COVID-19. ФОТОрепортаж

Всемирная организация здравоохранения доставляет средства для инфекционного контроля в 53 украинские больницы, определенные для работы с пациентами с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства организации в Украине.

"Чтобы обеспечить соблюдение гигиены рук в лечебных учреждениях и уменьшить риск инфицирования, ВОЗ доставляет средства для инфекционного контроля в 53 больницы, которые были определены для работы с пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19. Медицинские учреждения по всей стране получат 1590 литров дезинфицирующего средства и 530 дозаторов. Передача осуществляется при поддержке USAID для реагирования на COVID-19 в Украине", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с пандемией коронавируса будет становиться все хуже, хуже и хуже, - глава ВОЗ Гебрейесус









Фото: facebook.com/WHOUkraine

Напомним, по состоянию на 14 июля в Украине лабораторно подтвержден 54 771 случай COVID-19. За сутки - 638 новых случаев.