ВОЗ доставит почти 1,6 тысячи литров дезинфицирующих средств в 53 больницы Украины, работающие с COVID-19. ФОТОрепортаж
Всемирная организация здравоохранения доставляет средства для инфекционного контроля в 53 украинские больницы, определенные для работы с пациентами с COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства организации в Украине.
"Чтобы обеспечить соблюдение гигиены рук в лечебных учреждениях и уменьшить риск инфицирования, ВОЗ доставляет средства для инфекционного контроля в 53 больницы, которые были определены для работы с пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19. Медицинские учреждения по всей стране получат 1590 литров дезинфицирующего средства и 530 дозаторов. Передача осуществляется при поддержке USAID для реагирования на COVID-19 в Украине", - отмечается в сообщении.
Напомним, по состоянию на 14 июля в Украине лабораторно подтвержден 54 771 случай COVID-19. За сутки - 638 новых случаев.
В Украине производство этанола в апреле-мае было одним из самых больших в мире.
А кто-то везёт сюда дезинфекционные средства.
Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).
"Сейчас находится на жестком карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит ограждение, медицинские посты", - рассказал Рубан.
Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.
"Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышкам. Последний случай был в Украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 лиц контактных, 5 заболевших", - добавил Рубан.
Напомним, ранее Рубан заявлял, что https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-adaptivnyy-karantin-mogut-prodlevat-1594734024.html адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022; при этом о возвращении к жесткому карантину на данный момент говорить не стоит .
все политики пиарились
сколько кто привёз разовых шприцов
история повторяется /только суммы отмываются
в разыбольше /
Не удивляюсь, если через 2-3 недели случайно выяснится, что это вообще НЕ бесплатно!...
И это когда наших местных производителей гнобит СБУ.