ВОЗ доставит почти 1,6 тысячи литров дезинфицирующих средств в 53 больницы Украины, работающие с COVID-19. ФОТОрепортаж

Всемирная организация здравоохранения доставляет средства для инфекционного контроля в 53 украинские больницы, определенные для работы с пациентами с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства организации в Украине.

"Чтобы обеспечить соблюдение гигиены рук в лечебных учреждениях и уменьшить риск инфицирования, ВОЗ доставляет средства для инфекционного контроля в 53 больницы, которые были определены для работы с пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19. Медицинские учреждения по всей стране получат 1590 литров дезинфицирующего средства и 530 дозаторов. Передача осуществляется при поддержке USAID для реагирования на COVID-19 в Украине", - отмечается в сообщении.

ВОЗ доставит почти 1,6 тысячи литров дезинфицирующих средств в 53 больницы Украины, работающие с COVID-19 01

ВОЗ доставит почти 1,6 тысячи литров дезинфицирующих средств в 53 больницы Украины, работающие с COVID-19 02
ВОЗ доставит почти 1,6 тысячи литров дезинфицирующих средств в 53 больницы Украины, работающие с COVID-19 03
ВОЗ доставит почти 1,6 тысячи литров дезинфицирующих средств в 53 больницы Украины, работающие с COVID-19 04
ВОЗ доставит почти 1,6 тысячи литров дезинфицирующих средств в 53 больницы Украины, работающие с COVID-19 05
Фото: facebook.com/WHOUkraine

Напомним, по состоянию на 14 июля в Украине лабораторно подтвержден 54 771 случай COVID-19. За сутки - 638 новых случаев.

Какой-то сюрреализм.
В Украине производство этанола в апреле-мае было одним из самых больших в мире.
А кто-то везёт сюда дезинфекционные средства.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:18 Ответить
+3
Ты диви, активизировались. После того, как Трамп заявил, что не даст больше не цента бездельникам.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:18 Ответить
+3
Как раз вовремя: налог на пай, двойное гражданство, и наша земля - тю-тю - китайцам.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:57 Ответить
***... в стране спирт закончился?
показать весь комментарий
14.07.2020 18:18 Ответить
та не, есть пока. Просто у ВОЗ подгорает, срочно работать нужно. Непонятно только, Украина платит за эти дезинфекторы или нет.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:20 Ответить
Ты диви, активизировались. После того, как Трамп заявил, что не даст больше не цента бездельникам.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:18 Ответить
Какой-то сюрреализм.
В Украине производство этанола в апреле-мае было одним из самых больших в мире.
А кто-то везёт сюда дезинфекционные средства.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:18 Ответить
не удивлюсь, если еще и антибактериальные. От воза всего можно ожидать.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:22 Ответить
Шо это за иероглифы на коробках? Китай подкармливает? Ну-ну.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:24 Ответить
https://censor.net/user/126283 Помітив вже давно одну хитрість.Спочатку казали за окуляри,мовляв без них маска ні до чого.Але на окулярах багато не заробиш,бо їх хто купить,буде носити,поки не зламаються,а це не вигідно.Так що вже за них мовчать.Краще в 10 разів дорожче китайські маски спродати.ВОЗ співпрацює з китайцями,це корупційна організація.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:55 Ответить
Річ не в заробітках.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:02 Ответить
https://censor.net/user/126283 А в чому?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:31 Ответить
Мабуть, дійсно, в принизливості масок.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:33 Ответить
https://censor.net/user/126283 Для китайців і возовців,найголовніше заробітки.Це вже ми самі себе дозволяємо принижувати.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:35 Ответить
Вспышки https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-nedelyu-zakryli-7-razvlekatelnyh-zavedeniy-1594734306.html коронавируса в Киеве наиболее часто возникают в больницах, церквях и общежитиях. Своеобразный антирейтинг составлен на основании статистики заболевания.
Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).
"Сейчас находится на жестком карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит ограждение, медицинские посты", - рассказал Рубан.
Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.
"Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышкам. Последний случай был в Украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 лиц контактных, 5 заболевших", - добавил Рубан.
Напомним, ранее Рубан заявлял, что https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-adaptivnyy-karantin-mogut-prodlevat-1594734024.html адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022; при этом о возвращении к жесткому карантину на данный момент говорить не стоит .
показать весь комментарий
14.07.2020 18:30 Ответить
кто помнит 90 годы
все политики пиарились
сколько кто привёз разовых шприцов
история повторяется /только суммы отмываются
в разыбольше /
показать весь комментарий
14.07.2020 18:44 Ответить
По русски, но в украинской транскрипции. *На тоби Божэ---що мени нэ гожэ*. Это *Укрспирту* надо окошки проверить гайками на 8 и рогаточку с резинкой от маски противогаза. Инъекционный спирт как водка стоит в аптеках, а 100гр медицинского сдуреть от 45 гр! Убить!
показать весь комментарий
14.07.2020 18:52 Ответить
дорога ложка к обеду...
показать весь комментарий
14.07.2020 18:54 Ответить
Как раз вовремя: налог на пай, двойное гражданство, и наша земля - тю-тю - китайцам.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:57 Ответить
Будет клоунам что продать
показать весь комментарий
14.07.2020 18:58 Ответить
Воз прислало?? От этого аж страшно становится..
показать весь комментарий
14.07.2020 18:59 Ответить
Восени скоріше,будуть знову намагатися ввести жорсткий карантин і все позакривати.В США сказали,що ніхто вже не буде зупиняти економіку.І послали подалі возовців.Якщо в Україні це повториться,то вже буде остаточний кінець економіці.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:59 Ответить
Одна радість: минулорічні зебіли, ті, шо казали, шо піх..й, при якій владі їм жити і працювати, один за одним втрачають роботу і заробітки. Погано, шо і нас це торкнеться.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:05 Ответить
https://censor.net/user/126283 І казали.що виїдуть закордон,якщо їм буде погано.Ну нехай виїжджають.якщо зможуть.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:30 Ответить
100500% ВОЗ сама НЕ возит, а выполняет ЗАПРОСЫ стран.
Не удивляюсь, если через 2-3 недели случайно выяснится, что это вообще НЕ бесплатно!...
И это когда наших местных производителей гнобит СБУ.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:10 Ответить
Дякуємо. Бо зеленський, зі своїми вилупками, все, що міг, розпродав, і гроші, на боротьбу з "ковід", розпилив
показать весь комментарий
14.07.2020 19:17 Ответить
Непонятно ,каков состав этих в дезинфицирующих гуманитарных средствах ,да ещё и с китайскими иероглифами,потом руки покроются коростами,на нас будут опыты проводить, они уже поставляли в страны 3 его мира свои вакцины, в виде гуманитарной помощи,от которой погибло много детей. Зачем нашей стране такое унижение,что у нас мало спиртовых заводов,мы не в состоянии сами производить? Интересно,а Европа принимает такую гуманитарку от ВОЗ.?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:53 Ответить
1,5 тысячи литров это 1,5 тонны, а наши доблестные полисмены регулярно арестовывают производителей с 2-5 тоннами на складе.
показать весь комментарий
15.07.2020 02:53 Ответить
 
 