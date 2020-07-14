С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове. ФОТО
14 июля, в гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла (город Львов) состоялась церемония прощания с Тарасом Тарасовичем Матвиивым, 1989 года рождения, уроженцем Волынской области, жителем города Жидачив Львовской области, младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 10 июля около 20.00 в районе поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины в то время, как вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометом наемников РФ. Умер по дороге в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
Тарас Матвиив родился 18.02.1989 года. В 2011 окончил факультет журналистики Львовского Национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК "Эра" и телеканала TVi, блогером в ряде изданий ( "Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей").
Принимал активное участие в Революции Достоинства (3-я сотня Самооборона Майдана), был сокоординатором "Поисковой инициативы" (организации, которая разыскивала пропавших людей во время Революции Достоинства), членом ОО "Украинская галицкая ассамблея", учредителем ОО "Народный легион". В 2015 г. отправился добровольцем на фронт в составе Отдельной добровольческой четы "Карпатская Сечь", воевал в Песках и ДАП. С 2015 года - депутат Жидачевского райсовета VII созыва от Украинской Галицкой партии.
2018 поступил на курсы лидерства Национальной Академии Сухопутных Войск им. Петра Сагайдачного, после окончания которых был воином 24-й ОМБр.
Завтра, 15 июля, в 12.00 состоится прощание с Героем в городе Жидачив в церкви Воскресения Господня (ул. Маркиана Шашкевича, 60).
Сегодня с Тарасом Матвиивым состоялось торжественное прощание на Майдане Незалежности.
13.07.2020 года младшему лейтенанту Матвеева Тарасу Тарасович Указом Президента Украины присвоено звание лейтенант (посмертно) и звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). У него остались родители.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Похмурий день, туман усе укрив
І сльози котяться щоками
Мій син Вкраїну боронив,
Тепер він спатиме віками.
Як я згадаю день той роковий,
Коли поїхав голуб в далину,
То вирок був смертельно- больовий,
Бо повернувся вкладений у домовину.
Мій сину, любий мій, рідненький,!!!!
Так стрімко не покидай мене.
Ти пожалій нещасну свою неньку...
Ця біль не щезне і не промине.
О ні! Коханий мій, моє дитя,
Навіщо доля нас отак скарала?
Ти вже поринув в майбуття,
Залишивши мені навічну рану.
(мама Воїна-Янгола)
Героям слава!!!
Вічна слава Герою !
За пів години командир почесної варти шикує бійців.
Труну виносять з Майдану.
Люди встають навколішки.
Коли вартові вантажать домовину в автомобіль, скандують "Герої не вмирають!"
Неподалік автівки батько Тараса Матвіїва тримає щойно переданий орден.
Від коментарів відмовляється, тихо промовляє: "Вже їдеш синку додому".**
Учора на церемонії прощання на Майдані було повідомлено, що наказом Міністра оборони Тарасу Матвіїву присвоєне війькове звання лейтенант.