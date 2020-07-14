С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове. ФОТО

14 июля, в гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла (город Львов) состоялась церемония прощания с Тарасом Тарасовичем Матвиивым, 1989 года рождения, уроженцем Волынской области, жителем города Жидачив Львовской области, младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 10 июля около 20.00 в районе поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины в то время, как вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометом наемников РФ. Умер по дороге в больницу.

Тарас Матвиив родился 18.02.1989 года. В 2011 окончил факультет журналистики Львовского Национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК "Эра" и телеканала TVi, блогером в ряде изданий ( "Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей").

Принимал активное участие в Революции Достоинства (3-я сотня Самооборона Майдана), был сокоординатором "Поисковой инициативы" (организации, которая разыскивала пропавших людей во время Революции Достоинства), членом ОО "Украинская галицкая ассамблея", учредителем ОО "Народный легион". В 2015 г. отправился добровольцем на фронт в составе Отдельной добровольческой четы "Карпатская Сечь", воевал в Песках и ДАП. С 2015 года - депутат Жидачевского райсовета VII созыва от Украинской Галицкой партии.

2018 поступил на курсы лидерства Национальной Академии Сухопутных Войск им. Петра Сагайдачного, после окончания которых был воином 24-й ОМБр.

Завтра, 15 июля, в 12.00 состоится прощание с Героем в городе Жидачив в церкви Воскресения Господня (ул. Маркиана Шашкевича, 60).

Сегодня с Тарасом Матвиивым состоялось торжественное прощание на Майдане Незалежности.

13.07.2020 года младшему лейтенанту Матвеева Тарасу Тарасович Указом Президента Украины присвоено звание лейтенант (посмертно) и звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). У него остались родители.

