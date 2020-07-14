РУС
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове. ФОТО

14 июля, в гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла (город Львов) состоялась церемония прощания с Тарасом Тарасовичем Матвиивым, 1989 года рождения, уроженцем Волынской области, жителем города Жидачив Львовской области, младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 10 июля около 20.00 в районе поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины в то время, как вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометом наемников РФ. Умер по дороге в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Тарас Матвиив родился 18.02.1989 года. В 2011 окончил факультет журналистики Львовского Национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК "Эра" и телеканала TVi, блогером в ряде изданий ( "Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей").

Принимал активное участие в Революции Достоинства (3-я сотня Самооборона Майдана), был сокоординатором "Поисковой инициативы" (организации, которая разыскивала пропавших людей во время Революции Достоинства), членом ОО "Украинская галицкая ассамблея", учредителем ОО "Народный легион". В 2015 г. отправился добровольцем на фронт в составе Отдельной добровольческой четы "Карпатская Сечь", воевал в Песках и ДАП. С 2015 года - депутат Жидачевского райсовета VII созыва от Украинской Галицкой партии.

2018 поступил на курсы лидерства Национальной Академии Сухопутных Войск им. Петра Сагайдачного, после окончания которых был воином 24-й ОМБр.

Завтра, 15 июля, в 12.00 состоится прощание с Героем в городе Жидачив в церкви Воскресения Господня (ул. Маркиана Шашкевича, 60).

Сегодня с Тарасом Матвиивым состоялось торжественное прощание на Майдане Незалежности.

13.07.2020 года младшему лейтенанту Матвеева Тарасу Тарасович Указом Президента Украины присвоено звание лейтенант (посмертно) и звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). У него остались родители.

С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове 01
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове 02
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове 03
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове 04
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове 05

похороны (1539) Осока Ян (1501) 24 омб имени князя Данила Галицкого (266) операция Объединенных сил (6766)
+29
Схиляю голову.........
14.07.2020 19:02 Ответить
+25
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 5052
14.07.2020 19:16 Ответить
+19
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 552
14.07.2020 19:23 Ответить
Прости за зе-зе-зе
14.07.2020 19:01 Ответить
Схиляю голову.........
14.07.2020 19:02 Ответить
RIP
14.07.2020 19:07 Ответить
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 5052
14.07.2020 19:16 Ответить
Досить наживатись на війні.
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 5257
14.07.2020 19:16 Ответить
Слава Героям України! Бач як прощались, на Хрещатику, та все інше. Якби не був активістом- був би звичайний похорон. Чому військовим не доводять де та як будуть його ховати, ну щоб про це знати ще при житті.
14.07.2020 19:20 Ответить
Похмурий день, туман усе укрив
І сльози котяться щоками
Мій син Вкраїну боронив,
Тепер він спатиме віками.

Як я згадаю день той роковий,
Коли поїхав голуб в далину,
То вирок був смертельно- больовий,
Бо повернувся вкладений у домовину.

Мій сину, любий мій, рідненький,!!!!
Так стрімко не покидай мене.
Ти пожалій нещасну свою неньку...
Ця біль не щезне і не промине.

О ні! Коханий мій, моє дитя,
Навіщо доля нас отак скарала?
Ти вже поринув в майбуття,
Залишивши мені навічну рану.
(мама Воїна-Янгола)
14.07.2020 19:21 Ответить
Прости нас, синку, не вберегли ми разом тебе. Вічна пам'ять людська тобі та царство боже.
14.07.2020 19:21 Ответить
Сьогодні я дивився церемонію прощання з Тарасом Матвіївим. Безмежно жаль цього молодого хлопця і його родичів. Маю надію, що його смерть навчить деяких прихильників росії в Україні.
14.07.2020 19:22 Ответить
Не навчить. Треба щоб ми цих прихильників, відправляли любити рашу в безпосередній близькості від неї.
14.07.2020 19:35 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 552
14.07.2020 19:23 Ответить
Почему мы должны терять таких людей. Почему мы ничего не делаем для того, чтобы они не гибли. Мы виноваты в том, что это происходит.
14.07.2020 19:33 Ответить
Козломордый, пшелнах
14.07.2020 19:52 Ответить
Царство Небесне...
Героям слава!!!
14.07.2020 20:07 Ответить
Царство Небесне ...
Вічна слава Герою !
14.07.2020 20:47 Ответить
**
За пів години командир почесної варти шикує бійців.
Труну виносять з Майдану.
Люди встають навколішки.
Коли вартові вантажать домовину в автомобіль, скандують "Герої не вмирають!"
Неподалік автівки батько Тараса Матвіїва тримає щойно переданий орден.
Від коментарів відмовляється, тихо промовляє: "Вже їдеш синку додому".**
14.07.2020 20:49 Ответить
Дякую батькам за такого сина. Якби я міг зняти з них хоча б частинку цього горя, то зробив би це. А так тільки щиро співчуваю. Слава Герою, Слава Україні!
15.07.2020 03:07 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
14.07.2020 21:47 Ответить
Закройте границу с рф
14.07.2020 21:51 Ответить
Герой України Тарас Матвіїв не молодший лейтенант.
Учора на церемонії прощання на Майдані було повідомлено, що наказом Міністра оборони Тарасу Матвіїву присвоєне війькове звання лейтенант.
15.07.2020 09:24 Ответить
Спочивай з миром, синку...
Із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися у Львові - Цензор.НЕТ 8811
15.07.2020 12:24 Ответить
 
 