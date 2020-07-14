РУС
1 330 11

В 2019 году патрульные оформили 119 тысяч админпостановлений в отношении водителей в состоянии опьянения, - Шевченко. ФОТО

За прошлый год Патрульная полиция Украины оформила 119 тысяч админпостановлений по ст.130 КУоАП - алко- и наркоопьянение за рулем.

Об этом заявил в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, из всех оформленных постановлений:

- 1457 человек избежали ответственности за нетрезвое вождение через передачи судами дела в трудовые коллективы и общественные организации;

- 633 дела были закрыты судами в связи с так называемой "малозначительностью";

- 13662 дела были закрыты судами из-за истечения срока рассмотрения административных правонарушений, потому что сейчас действует срок рассмотрения в три месяца.

Шевченко напомнил, что законопроект №2695 принят ВР в первом чтении по инициативе МВД Украины.

"В случае сохранения этих норм во время второго чтения, закроет эти три позорные дыры законодательства", - подчеркнул представитель МВД.

А еще документом предусмотрено повышение ответственности за пьяные ДТП с двумя и более погибшими - не 5-10, а 7-12 лет лишения свободы.

"Подозреваемый в страшной автокатастрофе закоренелый преступник Антон Желепа, отправленный судом на 2 месяца под стражу безальтернативно, кроме нескольких судимостей, семь раз привлекался к административной ответственности за алко- и нарковождение. А в то воскресенье сел за руль чужой машины вообще без водительского удостоверения, поскольку был лишен его после предыдущей попойки. Владелица "Мерседеса", говорит, что он фактически незаконно завладел их автомобилем. Следствие Полиции Киева будет проверять, так ли это было на самом деле", - сообщил Шевченко.

Он отметил, что из семьи Цуркановых живым остался один старший сын парень Святослав, и приложил к посту фото, где выживший мальчик крайний справа.

В 2019 году патрульные оформили 119 тысяч админпостановлений в отношении водителей в состоянии опьянения, - Шевченко 01
В 2019 году патрульные оформили 119 тысяч админпостановлений в отношении водителей в состоянии опьянения, - Шевченко 02

Напомним, Верховная Рада 14 июля поддержала в первом чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", согласно которому ужесточается наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

Ранее МВД призывало Раду поддержать данный законопроект, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ чрезвычайно важен.

Топ комментарии
+3
Только представьте: 119 000 потенциальных убийц мотается по нашим дорогам и улицам! И это только те, кого поймали.
14.07.2020 21:17
+2
фото счастливой семьи не к теме...
14.07.2020 19:23
+1
давать дебилам от 3 до 5 на Желтых водах....
Пускай моют вагоны после урановой руды
14.07.2020 19:12
За каждым нарушением должно следовать неотвратимое наказание для каждого,без исключений,можете это осуществить,однозначно нет,поэтому все это фарс!Да и поднимите наконец разрешенную дозу алкоголя до 0,4-0,5 промилле как в Европе хватит уже доить народ!
14.07.2020 19:27
А лишили бы их пожизненно права управлять авто - и остались бы жить люди. И меньше пробок и выхлопов.
14.07.2020 19:40
Что за глумление размещать фото погибших в том числе косвенно по вине гос. структур
14.07.2020 19:52
Опубликуйте что приняли трудовые коллективы и г.о. п 1457 потенциальным убийцам.
14.07.2020 19:54
633 дела были закрыты судами в связи с так называемой "малозначительностью", это что вообще такое? Фамилии принимавших такие решения в ВСП.
14.07.2020 19:57
Вот это и ответ, кстати, на разрешение продажи короткостволов - 119 тыс людей, которые прошли медкомиссию, получили права и садятся, за руль, бухими. У них есть все шансы, на получение разрешения, на ношение короткостволов, в будущем, о котором мечтают хоплофилы. И все они будут таскать пистолеты и револьверы с собой, если пьют и садятся за руль. Т.е. если не задавит, так застрелит. Как вам такое будущее?
14.07.2020 20:03
Тупые менты, включая Шевченко, искренне считают, что вся их работа по обеспечению безопасности движения, заключается в "поймал - выписал штраф". Или "не выписал штраф, а отпустил за бабки". Вахтёры и сторожа. И потом делают бровки домиком и удивляются, что ничего не меняется. Да болт ложили на ваши штрафы те, у кого есть бабло. Бухали и будуть бухать, убивали и будут убивать. Некоторые вообще без прав катаются и им пох. А мусора тупые ничего сделать не могут.
14.07.2020 21:11
Только представьте: 119 000 потенциальных убийц мотается по нашим дорогам и улицам! И это только те, кого поймали.
14.07.2020 21:17
А скольких пьяных за рулем не поймали?
Нужно приравнять пьяных за рулем к покушению на убийство. Иначе эту проблему не решить.
15.07.2020 08:53
 
 