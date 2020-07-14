В 2019 году патрульные оформили 119 тысяч админпостановлений в отношении водителей в состоянии опьянения, - Шевченко. ФОТО

За прошлый год Патрульная полиция Украины оформила 119 тысяч админпостановлений по ст.130 КУоАП - алко- и наркоопьянение за рулем.

Об этом заявил в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, из всех оформленных постановлений:

- 1457 человек избежали ответственности за нетрезвое вождение через передачи судами дела в трудовые коллективы и общественные организации;

- 633 дела были закрыты судами в связи с так называемой "малозначительностью";

- 13662 дела были закрыты судами из-за истечения срока рассмотрения административных правонарушений, потому что сейчас действует срок рассмотрения в три месяца.

Шевченко напомнил, что законопроект №2695 принят ВР в первом чтении по инициативе МВД Украины.

"В случае сохранения этих норм во время второго чтения, закроет эти три позорные дыры законодательства", - подчеркнул представитель МВД.

А еще документом предусмотрено повышение ответственности за пьяные ДТП с двумя и более погибшими - не 5-10, а 7-12 лет лишения свободы.

"Подозреваемый в страшной автокатастрофе закоренелый преступник Антон Желепа, отправленный судом на 2 месяца под стражу безальтернативно, кроме нескольких судимостей, семь раз привлекался к административной ответственности за алко- и нарковождение. А в то воскресенье сел за руль чужой машины вообще без водительского удостоверения, поскольку был лишен его после предыдущей попойки. Владелица "Мерседеса", говорит, что он фактически незаконно завладел их автомобилем. Следствие Полиции Киева будет проверять, так ли это было на самом деле", - сообщил Шевченко.

Он отметил, что из семьи Цуркановых живым остался один старший сын парень Святослав, и приложил к посту фото, где выживший мальчик крайний справа.

Напомним, Верховная Рада 14 июля поддержала в первом чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", согласно которому ужесточается наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

Ранее МВД призывало Раду поддержать данный законопроект, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ чрезвычайно важен.

