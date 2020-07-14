ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Где-то в Конче-Заспе...
Зе!Реформа
Скоро уже...
ПреЗЕдентская эволюция
Смотри не перепутай!
В Криворожской области нельзя...
Это фейк от кардинала!
Год прошел не зря
"Партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны. Дополнительная эмиссия гривны неизбежно приведет к этим последствиям. Об этом глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал в https://daily.rbc.ua/rus/show/dmitriy-nataluha-mozhem-zakrytymi-glazami-1594652725.html интервью РБК-Украина .
"Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%", - сказал он.
По его словам, рост цен и девальвация будут зависеть от того, куда пойдут деньги. Он не исключил, что средства будут направлены на поддержку крупного бизнеса.
"Так случилось, такая не совсем приятная реальность, что у нас большинство крупного бизнеса сконцентрировано в определенных финансово-промышленных группах. Но этот бизнес генерирует самое большое количество рабочих мест", - заявил Наталуха.
Глава парламентского комитета считает "самым худшим" - потерю рабочих мест и реиммиграцию, когда откроются границы с Европой.
"И просто уедет полстраны, потому что государство не может обеспечить им работу здесь. Поэтому мы вынуждены так делать, поэтому мы не можем дать крупным предприятиям, которые генерируют много рабочих мест, остановиться", - сообщил депутат."
ПРИВЕЕЕЕЕЕТИКИ, РЕБЯТИШЕЧКИ!!!
То есть прямым текстом говорят:
- да, мы напечатаем деньги,
- да, гривня просядет, цены вырастут,
- да, мы кинем деньги на поддержку олигархов,
- хорошо хоть границы закрыты, а то холопы бы разбежались.
Большая стройка, с которой он носится, как с писаной торбой, началась до него.
15 объектов Харьковской области он включил в свою поганую стройку.
Но! Все эти объекты начали строительство за 2-3 года до его прызыдентства.
Причем, финансируются они из местных бюджетов, или по программам ****.
Т.е. никакого отношения к центральной власти не имеют.
А сейчас этот клован будет ездить и перерезать ЗЕленые ленточки.
Наперсточник херов.
Правда потом запретил больнице принять БЕЗПЛАТНО от Пороха маски и костюмы,заставил купить за бюджет,да так,что пациенты за свои ВСЕ покупали.
Но видосик про "все бесплатно" хрюкающий чмошник снял! И опять за бюджет!
- Что, так и написать на официальной странице: "он ничего не говорит, т.к. держит х&й путлера во рту"?
- Напиши обтекаемо: "он держит ситуацию под личным контролем".
Цікаво скільки порошенкман викинув грошей на розпрямлення пархатих кучерів?
- А как бы я вас смог объегорить, если бы вы мне не поверили?
И шо с этим ублюдком делать прикажете???!!!! Дальше в ржаку играть или наконец прикончить это криворожское быдло?
Класні жаби, особливо «Зереформа». Як швидко ми при цій владі відкотилися в махровий совок, про який навіть згадувати перестали останні роки.
"він же наш духовний і практичний лідер, фактично. Нашої політичної сили."
только безмозглый моральный урод может спокойно обтекать , когда его вся страна обсерает))))