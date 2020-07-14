РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10880 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
23 983 83

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Где-то в Конче-Заспе...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США осудило убийство украинского медика наемниками РФ на Донбассе: "Мы глубоко опечалены"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о гибели военного медика в зоне ООС: Это конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Зе!Реформа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Скоро уже...

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

ПреЗЕдентская эволюция

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Смотри не перепутай!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видео о поездках Зеленского. Пресс-служба президента Волынскую область назвала Луцкой

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

В Криворожской области нельзя...

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Это фейк от кардинала!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый фейк имеет свое имя". Мендель прокомментировала материал о топ-фейках, в том числе - ее беременности от Зеленского. ВИДЕО

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Год прошел не зря

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) фотожаба (14678) Янукович Виктор (30791) Яременко Богдан (150) Слуга народа (2656) Мендель Юлия (232)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+69
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 259
показать весь комментарий
14.07.2020 20:08 Ответить
+67
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8254
показать весь комментарий
14.07.2020 20:19 Ответить
+65
класс

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3764
показать весь комментарий
14.07.2020 20:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6180
показать весь комментарий
14.07.2020 20:08 Ответить
Ждём следующего визита сопли в ужгородскую область, ну и в Закарпатск пусть заедет
показать весь комментарий
14.07.2020 21:32 Ответить
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1707
показать весь комментарий
14.07.2020 22:19 Ответить
Для нашої країни потрібне уточнення щодо даного виборчого цензу: голосувати можуть тільки ті платники податків, які доходи отримують НЕ від держави. Тому що в нашій країні десь під 2-3 мільйони "бюджетників" (включаючи всіх працівників держпідприємств типу УЗ та Нафтогазу, які платять, формально, податки) голосують так, як скаже начальник.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:49 Ответить
в нашей стране это не сработает! у нас куча мелкого предпринимательства повелось на сладкие сказки и проголосовало за соплю! тупость - это черта местного менталитета
показать весь комментарий
15.07.2020 10:33 Ответить
Дійсно: ні про Юлю, ні про Петю, ні про Ляшка... Тіко про зелене сміття... А якщо про сміття - то смітник. Все логічно. Але чому вас не обурює, що країна вже рік перетворена на смітник обраним вами ж зеленим сміттям? Тут все норм?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:18 Ответить
Так по версии это малоросского ЗЕбила цензор превратился в помойку бо его ватного ЗЕкловнуа тут обижають,а вот когда на Порошенко тонны грязи лили то этот ЗЕбил радостно повизгивал и нахваливал Цензор.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:31 Ответить
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 827
показать весь комментарий
14.07.2020 22:21 Ответить
Актуально.......
показать весь комментарий
14.07.2020 20:08 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 259
показать весь комментарий
14.07.2020 20:08 Ответить
класс

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3764
показать весь комментарий
14.07.2020 20:09 Ответить
Дуже слушна порада!
показать весь комментарий
14.07.2020 20:19 Ответить
Бо це буде останя фатальна помилка.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:17 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25310439.html Оставь надежду всякий гривну имеющий

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 166"Партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны. Дополнительная эмиссия гривны неизбежно приведет к этим последствиям. Об этом глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал в https://daily.rbc.ua/rus/show/dmitriy-nataluha-mozhem-zakrytymi-glazami-1594652725.html интервью РБК-Украина .

"Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%", - сказал он.

По его словам, рост цен и девальвация будут зависеть от того, куда пойдут деньги. Он не исключил, что средства будут направлены на поддержку крупного бизнеса.

"Так случилось, такая не совсем приятная реальность, что у нас большинство крупного бизнеса сконцентрировано в определенных финансово-промышленных группах. Но этот бизнес генерирует самое большое количество рабочих мест", - заявил Наталуха.

Глава парламентского комитета считает "самым худшим" - потерю рабочих мест и реиммиграцию, когда откроются границы с Европой.

"И просто уедет полстраны, потому что государство не может обеспечить им работу здесь. Поэтому мы вынуждены так делать, поэтому мы не можем дать крупным предприятиям, которые генерируют много рабочих мест, остановиться", - сообщил депутат."

ПРИВЕЕЕЕЕЕТИКИ, РЕБЯТИШЕЧКИ!!!

То есть прямым текстом говорят:

- да, мы напечатаем деньги,
- да, гривня просядет, цены вырастут,
- да, мы кинем деньги на поддержку олигархов,
- хорошо хоть границы закрыты, а то холопы бы разбежались.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:10 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7686
показать весь комментарий
14.07.2020 20:15 Ответить
Жалко вас...фейк то не прошел)
показать весь комментарий
14.07.2020 20:36 Ответить
Спасибо, что пожалели, хорошее женское качество, но как он должен пройти? никто никакого расследования не проводил и Петя не требовал экспертизы, расследования и суда о защите своей чести, так что не совсем фейк)) Хотя высшие чиновники и политики, это большие актеры на публику одно говорят, а между собой другое))
показать весь комментарий
14.07.2020 21:23 Ответить
ты - копрофил-гамноед! давай, проводи экспертизу! докажи нам, что это не так!!
показать весь комментарий
14.07.2020 21:27 Ответить
если ты знаешь судебную процедуру, то я подаю в суд, за оскорбление и клевету, а доказывать ты должен, не докажешь, то хотя бы статья 23 гражданского кодекса
показать весь комментарий
14.07.2020 21:41 Ответить
Подавай в суд. Не забудь оплатить процент от суммы иска. Подождем. То, шо ты огрызок диаметра в доказательстве не нуждается. Остальные твои перлы пока доктора просто запишут тебе в карточку в раздел "анализы".
показать весь комментарий
14.07.2020 22:14 Ответить
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8259
показать весь комментарий
14.07.2020 22:20 Ответить
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3409
показать весь комментарий
14.07.2020 22:51 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 522
показать весь комментарий
14.07.2020 20:15 Ответить
Бубачка аферист.
Большая стройка, с которой он носится, как с писаной торбой, началась до него.
15 объектов Харьковской области он включил в свою поганую стройку.
Но! Все эти объекты начали строительство за 2-3 года до его прызыдентства.
Причем, финансируются они из местных бюджетов, или по программам ****.
Т.е. никакого отношения к центральной власти не имеют.
А сейчас этот клован будет ездить и перерезать ЗЕленые ленточки.
Наперсточник херов.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:17 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8254
показать весь комментарий
14.07.2020 20:19 Ответить
І вот так-и-и-и-и-м поносом!
показать весь комментарий
14.07.2020 21:28 Ответить
а как он самолет с масками одного из маркетов встречал.( с ним ясно сразу стало все) , только я не пойму что так Петю хвалят -он заслужил ? или то дешевые подхалимы?
показать весь комментарий
15.07.2020 03:02 Ответить
А оказались товары для "ЭПИЦЕНТРа". Правда маски для продажи в эпицентре тоже были. Около 15% от обьема груза,но главное на самолет посмотрел.
Правда потом запретил больнице принять БЕЗПЛАТНО от Пороха маски и костюмы,заставил купить за бюджет,да так,что пациенты за свои ВСЕ покупали.
Но видосик про "все бесплатно" хрюкающий чмошник снял! И опять за бюджет!
показать весь комментарий
15.07.2020 09:31 Ответить
https://twitter.com/5AllanLeVito

https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t

- Что, так и написать на официальной странице: "он ничего не говорит, т.к. держит х&й путлера во рту"?

- Напиши обтекаемо: "он держит ситуацию под личным контролем".
показать весь комментарий
14.07.2020 20:17 Ответить
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2813
показать весь комментарий
15.07.2020 07:59 Ответить
https://ru.krymr.com/a/mirovaya-pressa-reformy-v-ukraine-umerli/30723513.html «Реформы в Украине умерли, а слово Зеленского ничего не значит» - мировая пресса

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9919
показать весь комментарий
14.07.2020 20:18 Ответить
Это звиздец нам,а не статья...но зерыгам отчего то радостно
показать весь комментарий
14.07.2020 20:38 Ответить
Фейкова Зевлада перетворює життя українців на фейк !!!)))
показать весь комментарий
14.07.2020 20:28 Ответить
В Луцкой области, специально для полшестого преЗедента, начали выпускать глобус Кривого Рога.....
показать весь комментарий
14.07.2020 20:30 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7607

...
показать весь комментарий
14.07.2020 20:33 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7687
показать весь комментарий
14.07.2020 20:33 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4658
показать весь комментарий
14.07.2020 20:34 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1227

...
показать весь комментарий
14.07.2020 20:34 Ответить
Мама Рима и папа Шурик, наверное, уже в Межигорье....
показать весь комментарий
14.07.2020 20:38 Ответить
Спрятал. Забодались йух вытирать.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:34 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4995
показать весь комментарий
14.07.2020 20:37 Ответить
Ну при чем тут зеленский? Не? Зеприматы?🤕🤕🤕
показать весь комментарий
14.07.2020 20:40 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4121

...
показать весь комментарий
14.07.2020 20:41 Ответить
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9909
показать весь комментарий
14.07.2020 20:44 Ответить
Та десь мільйонів під 30 вже зробили...
показать весь комментарий
14.07.2020 20:50 Ответить
Шкода, що зірка не шестикутна, а то б взагалі фото кричуще було б))
Цікаво скільки порошенкман викинув грошей на розпрямлення пархатих кучерів?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:54 Ответить
Над собой смеемся. Хватило же ума выбрать таку гидоту ,теперича кушайте гивно.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:54 Ответить
Стыдно, Леша?
показать весь комментарий
14.07.2020 22:34 Ответить
Мразь... мразь... мразь...
показать весь комментарий
14.07.2020 21:14 Ответить
Здохни, зелена мразото...
показать весь комментарий
14.07.2020 22:07 Ответить
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6946
показать весь комментарий
14.07.2020 21:28 Ответить
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5325
показать весь комментарий
14.07.2020 21:37 Ответить
особливоооо.... дівчаааткаааа))))
показать весь комментарий
14.07.2020 21:47 Ответить
Насправді не так злі, як лохи.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:49 Ответить
- Зееее, как-же ты мог нас обмануть? Мы ведь так верили тебе!
- А как бы я вас смог объегорить, если бы вы мне не поверили?
показать весь комментарий
14.07.2020 22:07 Ответить
Ти, часом, не з Луцькоi областi, дебiлятко ...
показать весь комментарий
14.07.2020 22:11 Ответить
Что зебил правда об осле глаза колет?? Привыкай...
показать весь комментарий
14.07.2020 22:19 Ответить
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5537
показать весь комментарий
14.07.2020 22:28 Ответить
Все жабки такие хорошие. Все такие про бедосика ЗЕ. Прям не знаю, какую выбрать...

И шо с этим ублюдком делать прикажете???!!!! Дальше в ржаку играть или наконец прикончить это криворожское быдло?
показать весь комментарий
14.07.2020 23:02 Ответить
Второе. Только оно не Криворожское,а криворагУльное быдло. И даже наличие миллионов $ не сделало из быдла человека.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:41 Ответить
Шкода, шо мєньдєль нема. Я думала, шо вона буде жабазіркою.

Класні жаби, особливо «Зереформа». Як швидко ми при цій владі відкотилися в махровий совок, про який навіть згадувати перестали останні роки.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:22 Ответить
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1579

"він же наш духовний і практичний лідер, фактично. Нашої політичної сили."

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8041
показать весь комментарий
14.07.2020 23:29 Ответить
Далай,давай уже на гору *****!
показать весь комментарий
15.07.2020 09:44 Ответить


ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3306
показать весь комментарий
14.07.2020 23:50 Ответить
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7618

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7593
показать весь комментарий
15.07.2020 06:04 Ответить
Второе. Только оно не Криворожское,а криворагУльное быдло. И даже наличие миллионов $ не сделало из быдла человека.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:42 Ответить
пипец, вован, пора стреляться))))))
только безмозглый моральный урод может спокойно обтекать , когда его вся страна обсерает))))
показать весь комментарий
15.07.2020 11:29 Ответить
Не знаю ,если был бы Порошенко сейчас президентом вошла бы Украина в ЕС или НАТО . Но вот 100% Крым бы уже вернул и репарации от россии 100 млрд$. Минимум. Просто он хотел это сделать во второй срок. Но не успел..... И уже больше не успеет....
показать весь комментарий
15.07.2020 12:00 Ответить
Зачётный стёб!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
В каждой шутке есть только доля шутки. А все остальное - правда.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:57 Ответить
А ничего, что типа независимый,типа не продажный , типа незаангажированый сайт Ценцор , явно гадит на Президента Зеленского , а из олигарха Порошенко лепит мессию прям ангела во плоти?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:24 Ответить
Даже как то бросается в глаза ,может показалось?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:25 Ответить
 
 