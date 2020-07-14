Двух жителей Киева задержали при попытке завладеть $100 тысячами, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины задержали двух жителей Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, мужчин задержали "во время совершения оконченного покушения на завладение денежными средствами в размере 100 тысяч долларов США путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 УК Украины)".
По данным следствия, задержанные, сговорившись, подстрекали представителя иностранной компании к передаче указанной суммы руководству Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины, а также судье.
"За эти средства они обещали якобы содействие в принятии судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейшего его возвращения, мотивируя наличием соответствующих личных связей. При этом передавать "вознаграждение" они не собирались, а собирались им завладеть. Следственные действия продолжаются, сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее СМИ сообщили о задержании одного из фигурантов дела так называемых "пленок Ермака" Дмитрия Штанько. Его якобы задержали на горячем - при получении 100 тысяч долларов вознаграждения за "решение" вопроса о возврате изъятого правоохранителями имущества.
