Двух жителей Киева задержали при попытке завладеть $100 тысячами, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины задержали двух жителей Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, мужчин задержали "во время совершения оконченного покушения на завладение денежными средствами в размере 100 тысяч долларов США путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 УК Украины)".

По данным следствия, задержанные, сговорившись, подстрекали представителя иностранной компании к передаче указанной суммы руководству Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины, а также судье.

"За эти средства они обещали якобы содействие в принятии судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейшего его возвращения, мотивируя наличием соответствующих личных связей. При этом передавать "вознаграждение" они не собирались, а собирались им завладеть. Следственные действия продолжаются, сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданину, пытавшемуся дать 800 тыс. долл. взятки главе ФГИ, сообщено о подозрении, - САП

Двух жителей Киева задержали при попытке завладеть $100 тысячами, - Офис Генпрокурора 01
Двух жителей Киева задержали при попытке завладеть $100 тысячами, - Офис Генпрокурора 02
Фото: gp.gov.ua

Напомним, ранее СМИ сообщили о задержании одного из фигурантов дела так называемых "пленок Ермака" Дмитрия Штанько. Его якобы задержали на горячем - при получении 100 тысяч долларов вознаграждения за "решение" вопроса о возврате изъятого правоохранителями имущества.

Топ комментарии
+10
Двух жителей Киева задержали при попытке завладеть $100 тысячами, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2723
14.07.2020 22:20 Ответить
+5
Вечно путаю Офис Президента и Офис Генпрокурора. Идиоты и там и там.
14.07.2020 22:50 Ответить
+4
СБУ затримала тих, хто записав корупцію Ермаків. Брата Ермака СБУ затримувати не збирається. Самого фсбшника Ермака теж. До Медвечука - жодних питань. До ворогів країни в СБУ питань нема. Як ми збираємось виграти війну або бодай вижити з таким їх відношенням до роботи?
14.07.2020 22:17 Ответить
Когда у президента Украины в голове будет война,а не АТО,ООС или ещё что нибудь невразумительное,тогда можно будет и нам думать о победах А президенты мира войну не выигрывают
14.07.2020 23:09 Ответить
Не боишься? СБУ прочтет и арестует за оскорбление президента!
Вычислить тебя по АйПи - 5 минут..
15.07.2020 01:54 Ответить
Тебе, видно, травмував рускій мір, що ти сам усього боїшся і інших лякаєш?
15.07.2020 15:06 Ответить
При получении взятки в 100000 долларов задержан фигурант дела "пленок Ермака" Дмитрий Штанько. Именно он вел записи брата Ермака оглашенные Леросом.. Красивенный удар группы Баканов-Сытник в ответ на атаку на Сытника. Они берут под свой контроль ключевого свидетеля против Ермака.

Попытка уволить Сытника - это прямой удар по Баканову. Откуда прилетело, догадаться просто - Аваков. Причина проста - СБУ и НАБУ развернули просто охоту за структурами Авакова. Вторая составляющая атаки - применение формулы "Роттердам +" против которой активно выступает НАБУ
14.07.2020 22:58 Ответить
Переходят ли бои вокруг Вовы в обмен ударами?
15.07.2020 01:35 Ответить
Да какие там бои, так крысиные бега.
15.07.2020 11:31 Ответить
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
При получении взятки в 100000 долларов задержан фигурант дела "пленок Ермака" Дмитрий Штанько. Именно он вел записи брата Ермака оглашенные Леросом.
4:35 PM · 14 июл. 2020 г
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Красивенный удар группы Баканов-Сытник в ответ на атаку на Сытника. Они берут под свой контроль ключевого свидетеля против Ермака. Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Бои вокруг Вовы переходят в обмен ударами Если кто то промахнется, Вову по рингу размажет

4:35 PM · 14 июл. 2020 г. https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App
15.07.2020 12:54 Ответить
 
 