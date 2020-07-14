РУС
Картину французского художника Гудро, вывезенную в 1943 году во время оккупации и возвращенную США, представили в музее Ханенко. ФОТОрепортаж

Картина Пьера Луи Гудро "Любовники, или Блудный сын с проституткой", которую вывезли из Украины в 1943 году, вернулась из США и представлена в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам генерального директора Музея Ханенко Екатерины Чуевой, "Любовники" Пьера Гудро вернулись в Киев еще 17 марта, но из-за эпидемии коронавируса презентацию решили отложить.

Как говорилось во время презентации, это произведение было изъято из коллекции музея в 1943 году во время оккупации. В январе 2013 года аукционный дом "Дойл" заявил к продаже картину Пьера Гудро "Влюбленный взгляд". Несмотря на измененное название, музейные ученые сразу узнали в ней разыскиваемое произведение, и продажа была вовремя заблокирована.

По информации аукционного дома "Дойл", в послевоенные годы эта картина впервые появилась в анонимной частной коллекции в Лондоне, с 1953-го она находилась у владельца из штата Массачусетс, а по состоянию на 2013 год принадлежала арт-дилеру в Нью-Йорке, который и заявил ее к продаже на аукционе.

В апреле 2014 года ученым музея Ханенко удалось непосредственно осмотреть произведение в Нью-Йорке, провести окончательную экспертизу и добиться начала судебного расследования. В конце концов, дело, которое длилось 5 лет, было завершено в пользу музея Ханенко благодаря безоговорочным свидетельствам документов из музейного архива.

Напомним, официальная церемония передачи картины американскими правоохранительными органами украинской стороне состоялась 19 февраля 2020 года в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

Картину французского художника Гудро, вывезенную в 1943 году во время оккупации и возвращенную США, представили в музее Ханенко 01
Картину французского художника Гудро, вывезенную в 1943 году во время оккупации и возвращенную США, представили в музее Ханенко 02
Картину французского художника Гудро, вывезенную в 1943 году во время оккупации и возвращенную США, представили в музее Ханенко 03
Картину французского художника Гудро, вывезенную в 1943 году во время оккупации и возвращенную США, представили в музее Ханенко 04
Фото: Евгений Котенко. Укринформ

+4
Кто это все будет делать?
Если Порошенко не организует - никто не организует.
Вся надежда на Пороха.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:58 Ответить
+3
показать весь комментарий
14.07.2020 22:42 Ответить
+3
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1283097751010586624 1 ч

Україна має ініціювати термінове скликання Ради Безпеки ООН для засудження цинічного і зухвалого злочину російських окупаційних сил на Донбасі.

Вимагати скликання позачергового засідання постійної ради ОБСЄ, засідання ТКГ у Мінську, ініціювати контакти з лідерами ЄС, ЄП.
Дійте!
показать весь комментарий
14.07.2020 22:51 Ответить
Очень важная и своевременная новость.
А что Сцыкло делает сейчас?
показать весь комментарий
14.07.2020 22:50 Ответить
Вони зустріли самальот з В"єтнаму і відпочивають.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:09 Ответить
любуется картиной "Любовники, или Блудный сын с проституткой"

не догадывается. что с намеком ее вернули, в назидание.....
показать весь комментарий
14.07.2020 23:11 Ответить
В ГБР звонит. А вдруг и тут Порошенко причастен.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:27 Ответить
Кто это все будет делать?
Если Порошенко не организует - никто не организует.
Вся надежда на Пороха.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:58 Ответить
А шо там Венедиктова? Группу захвата ГБР уже отправила?
показать весь комментарий
14.07.2020 23:15 Ответить
До слез
показать весь комментарий
14.07.2020 23:28 Ответить
"баба - да! баба - да!" - современное название.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:32 Ответить
Відчепіться від вельмишановної пані Мендель. В неї(на око) МАНДАТ, мін 5-го рангу. Усьо будєт пучком.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:51 Ответить
Данная картина французского художника произведение искусства и шедев,р поэтому пожалуйста не пишите глупости, ведь это далеко не политический продукт
показать весь комментарий
14.07.2020 23:51 Ответить
Кто ценит эту "мазню", пусть покупает в частную коллекцию, "ценности культуры" - это бред и ахинея, вкусы и чувство эстетики у всех разные, поэтому не надо навязывать свои экзальтические мнения (о чем-либо). Кому нравится балет, пусть покупают ПОЛНУЮ стоимость билета и смотрят себе "на здоровье", но ни каких дотаций "на культуру" из бюджета принципе быть не должно, кому надо пусть поддерживают это СВОИМИ ДЕНЬГАМИ!
показать весь комментарий
15.07.2020 07:59 Ответить
А погляд зовсім не закоханий.
Оригінальна назва більш підходяща.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:29 Ответить
Естественно , где еще найти

краденные картины , как не у евреев на аукционах Лондона, Франции и в Штатах.
"По информации аукционного дома "Дойл", в послевоенные годы эта картина впервые появилась в анонимной частной коллекции в Лондоне, с 1953-го она находилась у владельца из штата Массачусетс, а по состоянию на 2013 год принадлежала арт-дилеру в Нью-Йорке, который и заявил ее к продаже на аукционе. Источник: https://censor.net/p3208122
показать весь комментарий
15.07.2020 09:51 Ответить
 
 