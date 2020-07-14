Картину французского художника Гудро, вывезенную в 1943 году во время оккупации и возвращенную США, представили в музее Ханенко. ФОТОрепортаж

Картина Пьера Луи Гудро "Любовники, или Блудный сын с проституткой", которую вывезли из Украины в 1943 году, вернулась из США и представлена в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

По словам генерального директора Музея Ханенко Екатерины Чуевой, "Любовники" Пьера Гудро вернулись в Киев еще 17 марта, но из-за эпидемии коронавируса презентацию решили отложить.

Как говорилось во время презентации, это произведение было изъято из коллекции музея в 1943 году во время оккупации. В январе 2013 года аукционный дом "Дойл" заявил к продаже картину Пьера Гудро "Влюбленный взгляд". Несмотря на измененное название, музейные ученые сразу узнали в ней разыскиваемое произведение, и продажа была вовремя заблокирована.

По информации аукционного дома "Дойл", в послевоенные годы эта картина впервые появилась в анонимной частной коллекции в Лондоне, с 1953-го она находилась у владельца из штата Массачусетс, а по состоянию на 2013 год принадлежала арт-дилеру в Нью-Йорке, который и заявил ее к продаже на аукционе.

В апреле 2014 года ученым музея Ханенко удалось непосредственно осмотреть произведение в Нью-Йорке, провести окончательную экспертизу и добиться начала судебного расследования. В конце концов, дело, которое длилось 5 лет, было завершено в пользу музея Ханенко благодаря безоговорочным свидетельствам документов из музейного архива.

Напомним, официальная церемония передачи картины американскими правоохранительными органами украинской стороне состоялась 19 февраля 2020 года в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.









