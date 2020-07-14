Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море для патрулирования и совместных c Украиной и Болгарией учений. ФОТО

В Черное море вошли корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). Они примут участие в региональных учениях, организованных флотами Украины и Болгарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Объединенного командования ВМС НАТО.

Отмечается, что группа SNMG2 состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана, и прибыла в Черное море 9 июля.

В группу SNMCMG2 входят HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta. 7 июля они вышли в Черное море. Там к ним присоединился румынский тральщик. Все суда 10 июля прибыли в Бургас.

В сообщении говорится, что будет проводиться патрулирование и учения со странами-союзниками (Болгарией, Румынией и Турцией) и двумя региональными партнерами (Украиной и Грузией).

В ближайшие дни представители групп посетят Болгарию и Украину.





Фото: mc.nato.int

