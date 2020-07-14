Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море для патрулирования и совместных c Украиной и Болгарией учений. ФОТО
В Черное море вошли корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). Они примут участие в региональных учениях, организованных флотами Украины и Болгарии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Объединенного командования ВМС НАТО.
Отмечается, что группа SNMG2 состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана, и прибыла в Черное море 9 июля.
В группу SNMCMG2 входят HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta. 7 июля они вышли в Черное море. Там к ним присоединился румынский тральщик. Все суда 10 июля прибыли в Бургас.
В сообщении говорится, что будет проводиться патрулирование и учения со странами-союзниками (Болгарией, Румынией и Турцией) и двумя региональными партнерами (Украиной и Грузией).
В ближайшие дни представители групп посетят Болгарию и Украину.
Реально отрабатывают свои суточные за утилизацию хлама
(или ты думаешь в США самолёты не падают, ну вдруг ты дебил, извини?)
Давай так - я (или кто-то вместо меня) предоставляет такую ссылку, а ты следующим постом признаёшь себя какашкой. Только без фокусов с пропаданием на недели! Договорились?
Хоть кто-то еще может нам помочь!
Наш подонок в бане парится на даче.
Дебил, б.лять!
Може йтися не про звичний для більшості повномасштабний наступ, а про точкове захоплення вертикальними десантами ключових об'єктів, рейдові наземні дії за підтримки гелікоптерів і літаків, точкове підключення посилених батальйонних і ротних тактичних груп із Криму. Головна небезпека - сценарій швидких дій для створення довершених фактів (fait accompli) разом із подальшою загрозою великої ескалації для того, щоб змусити іншу сторону прийняти нову доконану реальність.
В таких умовах головне - швидкість реакції з боку військового керівництва на місцях. На класичне погодження всіх заходів із Києвом не буде часу. Тим самим, українські військові на півдні України повинні бути готовими діяти, не чекаючи погодження із Києвом, якщо відповідна загроза почне реалізуватися. Якщо українські військові почнуть швидко реагувати і їм вдасться виявити і знищити, або скувати передові наступаючі підрозділи російських військ, а також паралельно організовувати перекидання додаткових сил (в пергу чергу артилерії), то можна гарантувати, що ворог відмовиться від своїх намірів і повернеться до вихідних позицій. - https://texty.org.ua/articles/101446/golovne-diyaty-shvydko-u-zsu-dostatno-syl-shob-daty-vidsich-rosijskomu-nastupu-z-krymu/?src=main
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1283131959900864515 1 мин
Вкотре закликаю зупинитись і оглянутись на те, що відбувається.
Поки ми тут обговорюємо інформаційні вкиди про вагітність мендель, тішачи себе 10 000 протестуючих під судом проти Порошенка, вони беруть під повне управління всю Україну. Закон про гральний бізнес - про це. Продаж Чумака росіянам - про це. Тиск на мерів, які мають заслужений рейтинг - про це. Присвоєння заслуг місцевої влади (за умови децентралізації Порошенка) на користь бренду "велике будівництво Зе" при цинічному відбиранні грошей з місцевих фондів - про це. Судові справи проти таких мерів, заганяння їх палкою до партії влади - про це. Медійні темники - про це. Розгул корупції і повна відсутність відповідальності для слуг - про це. Ба більше, демонстрація непідсудності і неможливості притягнення до відповідальності - про це. Демонстрація покарання за відос проти Зе зі сміттєвозом, при всіх оцих продажах собак за комуналку, неякісних дітях, іпання в собачий рот слугами - про це. Прилюдне дарування бюджетних мільярдів олігархам при голосному мовчанні "антикорупціонерів" - про це.
Схаменіться! Ще через рік ми прокинемось аналогом Білорусії: коли наші ключові галузі економіки, стратегічні напрямки, будуть в руках росіян. Ми років 3 з 5-ти каденціх Пороха відсували їх від корита. Більше вони нам такого шансу не дадуть.
Вони. Тихо. Поступово. Беруть. Під. Контроль. Усі. Ключові. Напрямки. Діяльності. Української. Держави. Прямо зараз! Поки ми слідкуємо за вагітністю Мендель.
Це окупація. І я вкотре закликаю подумати щодо партизанської боротьби.