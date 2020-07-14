РУС
Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море для патрулирования и совместных c Украиной и Болгарией учений. ФОТО

В Черное море вошли корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). Они примут участие в региональных учениях, организованных флотами Украины и Болгарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Объединенного командования ВМС НАТО.

Отмечается, что группа SNMG2 состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана, и прибыла в Черное море 9 июля.

В группу SNMCMG2 входят HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta. 7 июля они вышли в Черное море. Там к ним присоединился румынский тральщик. Все суда 10 июля прибыли в Бургас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабли НАТО готовятся к учениям в Черном море с заходом в порт Одессы

В сообщении говорится, что будет проводиться патрулирование и учения со странами-союзниками (Болгарией, Румынией и Турцией) и двумя региональными партнерами (Украиной и Грузией).

В ближайшие дни представители групп посетят Болгарию и Украину.

Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море для патрулирования и совместных c Украиной и Болгарией учений
Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море для патрулирования и совместных c Украиной и Болгарией учений
Фото: mc.nato.int

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход. ФОТОрепортаж

Болгария (666) НАТО (10260) военные учения (3476) Черное море (1499)
+11
Слава США!
Хоть кто-то еще может нам помочь!
Наш подонок в бане парится на даче.
Дебил, б.лять!
14.07.2020 22:59 Ответить
+8
Нарешті, чобіт НАТО трохи потопче нашу землю, давно пора.
14.07.2020 23:02 Ответить
+8
а кацапические моряки только свои самолёты топят в средиземье с борта Кузи )))

Реально отрабатывают свои суточные за утилизацию хлама
14.07.2020 23:11 Ответить
Везёт морякам НАТО, ходят везде, создают видимость каких-то учений, а денюжка капает
14.07.2020 22:58 Ответить
а кацапические моряки только свои самолёты топят в средиземье с борта Кузи )))

Реально отрабатывают свои суточные за утилизацию хлама
14.07.2020 23:11 Ответить
А американские будто другим заняты Сходили попугать Ына, утопили собственный F-18, а Ын чего-то не напугался
14.07.2020 23:24 Ответить
Можно подробнее про тот F-18?
15.07.2020 00:16 Ответить
К вам парень с масквабада переехал, сделал для особо тупых Гугол. Ищите и воздастся вам!
(или ты думаешь в США самолёты не падают, ну вдруг ты дебил, извини?)
15.07.2020 00:58 Ответить
Понятно. Снова московитское инфодерьмо жрешь....
15.07.2020 00:59 Ответить
А что мне будет если предоставлю 100%-ю ссылку на авторитетный англоязычный ресурс?
Давай так - я (или кто-то вместо меня) предоставляет такую ссылку, а ты следующим постом признаёшь себя какашкой. Только без фокусов с пропаданием на недели! Договорились?
15.07.2020 01:05 Ответить
Не понимаю, к чему эта торговля. Тебя попросили ссылку на СМИ. Для чего ты кривляешься? Цену себе набиваешь? Есть ссылка - дай. Нет - так и скажи.
15.07.2020 01:09 Ответить
К тому, что каждый труд должен быть оплачен. Зассал?
показать весь комментарий
15.07.2020 01:11 Ответить
Ты пьяный?
15.07.2020 01:12 Ответить
Так и знал что зассышь.
15.07.2020 01:13 Ответить
Все эти понты означают, шо у тебя просто ничего нет
15.07.2020 01:14 Ответить
Спор есть спор. Либо подписывайся, либо признай себя сыкуном.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:17 Ответить
Спокойной ночи, сыкло.
15.07.2020 01:17 Ответить
Я ж говорю - у тебя просто ничего нет, кроме дешевых понтов. Будь здоров, пожиратель инфодерьма
15.07.2020 01:19 Ответить
На всякий случай клеёнку подстели и ли памперс какой.
15.07.2020 01:21 Ответить
15.07.2020 01:22 Ответить
https://censor.net/user/465160 ...Алень, а че тебе за беда? Тебе в родном Мухосранске всю свою никчемную жизнь коротать. Ты ведь не УКРАИНЕЦ, тебе поездка в заграницу не угрожает. Для тебя выезд два раза в год в райцентр Усть-********* уже праздник! Блинов с лопаты поесть, более качественного стекломоя граненый стакан опрокинуть. Живи своими маленькими радостями, поставщик пантов. Оно тебе надо - чужие проблемы
15.07.2020 02:11 Ответить
14.07.2020 22:59 Ответить
Слава США, поддерживаю! Только в тексте про США ни слова
14.07.2020 23:26 Ответить
так и про ******** гундяева нету, а он есть .....
15.07.2020 01:37 Ответить
Козел що тут забув.Пішов на *****.
15.07.2020 03:34 Ответить
Нарешті, чобіт НАТО трохи потопче нашу землю, давно пора.
14.07.2020 23:02 Ответить
...Росіяни, якщо вони справді зважаться на проведення військової операції для вирішення проблеми води в окупованому Криму, плануватимуть швидку операцію, яка поставить Україну і всю світову спільноту перед доконаним фактом окупації відповідної частини Херсонської області. Короткі відстані будуть сприяти цьому.
Може йтися не про звичний для більшості повномасштабний наступ, а про точкове захоплення вертикальними десантами ключових об'єктів, рейдові наземні дії за підтримки гелікоптерів і літаків, точкове підключення посилених батальйонних і ротних тактичних груп із Криму. Головна небезпека - сценарій швидких дій для створення довершених фактів (fait accompli) разом із подальшою загрозою великої ескалації для того, щоб змусити іншу сторону прийняти нову доконану реальність.
В таких умовах головне - швидкість реакції з боку військового керівництва на місцях. На класичне погодження всіх заходів із Києвом не буде часу. Тим самим, українські військові на півдні України повинні бути готовими діяти, не чекаючи погодження із Києвом, якщо відповідна загроза почне реалізуватися. Якщо українські військові почнуть швидко реагувати і їм вдасться виявити і знищити, або скувати передові наступаючі підрозділи російських військ, а також паралельно організовувати перекидання додаткових сил (в пергу чергу артилерії), то можна гарантувати, що ворог відмовиться від своїх намірів і повернеться до вихідних позицій. - https://texty.org.ua/articles/101446/golovne-diyaty-shvydko-u-zsu-dostatno-syl-shob-daty-vidsich-rosijskomu-nastupu-z-krymu/?src=main
14.07.2020 23:44 Ответить
Чудо свєршилось!!! Зебіли загавкалі. Вспомнілі такі свой родной ізик🤣
14.07.2020 23:05 Ответить
малова-то будет!)
14.07.2020 23:06 Ответить
Слава Украине!!! Помогут нам в борьбе с кацапами!!!
14.07.2020 23:13 Ответить
очень помогут
14.07.2020 23:26 Ответить
эх, авианосцем бы с рапторами постояли у причала, да пару дней...да зебилы или нет? побежали бы селфи делать или нет?
14.07.2020 23:14 Ответить
ну дебил ту только один, авианосцы не имеют хода через босфор
14.07.2020 23:24 Ответить
Вы - спец, мож подскажете... второй канал на Босфоре роют, в обход мостам, для авианосцев? ... ...
14.07.2020 23:29 Ответить
Покажи фотки рытья
14.07.2020 23:30 Ответить
ты с канала пишешь? 2 метра хотя бы вырыл?
14.07.2020 23:55 Ответить
согласно статьям 20 и 21 (КМ) Турция имеет право регулировать проход кораблей по своему усмотрению...
14.07.2020 23:31 Ответить
Канал Стамбул - искусственный, строится до 2023 года и не будет иметь ничего общего с КМ.
14.07.2020 23:35 Ответить
давай короче, сколько авианосцев нато уже проплыли за почти 70 лет? или иди конвенцию почитай
14.07.2020 23:56 Ответить
Авіаносець в Чорному морі зовсім не потрібен. Досить того,що він,якщо потрібно, буде в Середземному морі. Для палубної авіації різниці ніякої. А так як авіаносець один ніколи не ходить,а тільки в складі авіаносної ударної групи,а це 8-10 кораблів супроводу (ракетні крейсери,есмінці,фрегати,підводні човни та кораблі забезпечення), то удар по кацапам може бути нанесений з любої точки Середземного моря.До відому: штаб-квартира 6 флоту США знаходиться в італійському Неаполі.
15.07.2020 10:58 Ответить
А ще,я вибачаюсь, я забув вам сказати,що раптори в ВМС США,наскільки мені відомо,не використовуються. У них є нічим не гірші F-35 Lightning, що перекладається як блискавка.Така собі блискавка вертикального зльоту та посадки...
15.07.2020 14:10 Ответить
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1283131959900864515 1 мин

Вкотре закликаю зупинитись і оглянутись на те, що відбувається.
Поки ми тут обговорюємо інформаційні вкиди про вагітність мендель, тішачи себе 10 000 протестуючих під судом проти Порошенка, вони беруть під повне управління всю Україну. Закон про гральний бізнес - про це. Продаж Чумака росіянам - про це. Тиск на мерів, які мають заслужений рейтинг - про це. Присвоєння заслуг місцевої влади (за умови децентралізації Порошенка) на користь бренду "велике будівництво Зе" при цинічному відбиранні грошей з місцевих фондів - про це. Судові справи проти таких мерів, заганяння їх палкою до партії влади - про це. Медійні темники - про це. Розгул корупції і повна відсутність відповідальності для слуг - про це. Ба більше, демонстрація непідсудності і неможливості притягнення до відповідальності - про це. Демонстрація покарання за відос проти Зе зі сміттєвозом, при всіх оцих продажах собак за комуналку, неякісних дітях, іпання в собачий рот слугами - про це. Прилюдне дарування бюджетних мільярдів олігархам при голосному мовчанні "антикорупціонерів" - про це.
Схаменіться! Ще через рік ми прокинемось аналогом Білорусії: коли наші ключові галузі економіки, стратегічні напрямки, будуть в руках росіян. Ми років 3 з 5-ти каденціх Пороха відсували їх від корита. Більше вони нам такого шансу не дадуть.

Вони. Тихо. Поступово. Беруть. Під. Контроль. Усі. Ключові. Напрямки. Діяльності. Української. Держави. Прямо зараз! Поки ми слідкуємо за вагітністю Мендель.
Це окупація. І я вкотре закликаю подумати щодо партизанської боротьби.
14.07.2020 23:15 Ответить
да узбагойтесь, все под контролем... А две группы кораблей к учениям (кавказским), Вам шо, иголка в стоге сена?
14.07.2020 23:25 Ответить
Ну прям таки беруть під контроль.... . Вони й на менше не здатні. А щодо Мандель, шо вже тут поробиш, таки получається що 73% наріду це більше цікавить.
14.07.2020 23:59 Ответить
З нетерпінням чекаємо ще й наших американських друзів!
15.07.2020 10:37 Ответить
 
 