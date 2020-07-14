Нардепы заказали конфеты в коробках "Слуга народа" к годовщине существования партии, - журналистка Лазур. ФОТО
Нардепы от "Слуги народа" заказали коробки конфет к годовщине существования партии. На них изображен президент и цитаты из медийных материалов о политсиле.
Такую информацию в эфире 24 канала в программе "Политбюро" рассказала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур и добавила, что ей удалось пообщаться с нардепами партии и узнать подробнее об идее, передает Цензор.НЕТ.
"Я увидела, как один депутат давал другим эти конфеты. Я у них спросила, что это. Они сказали: "Вот, мы выпустили к годовщине нашей партии коробки конфет "Слуга народа", – отметила Власта Лазур.
На коробке напечатаны куски различных заголовков и статей, в которых говорится о "слугах народа" или президенте. Изображен и сам президент Владимир Зеленский, однако его фото маленького размера. Также на коробке есть призыв: "Неважно, с востока ты или с запада, какого у тебя цвета кожа или на каком языке ты разговариваешь. Мы вместе, мы - украинцы. Изменим Украину вместе!"
По словам журналистки, конфеты изготавливают в Ривненской области, так как депутаты заявили, что "не употребляют товар фирмы Roshen, потому что это химия". Это стало одной из причин изготавливать собственные конфеты.
Сумніваюсь,що таке... хтось би купував,та в ВР можна було б роздати зюзікам.як презент
(потому что на строительстве газопровода "сися сибири" всё будет просто, хохол - копай траншею с 6:00 до 24:00)
Приблизно такий меседж я бачу в цих "какая разница".
Зєлю геть. Дострокові,
Обертки снимет, конфеты сложит в фирменную коробочку и будет трескать.
Ну шоб без палева.) И другана Вову не нервировать.
Вот эта фраза..
что "не употребляют товар фирмы Roshen, потому что это химия"
Это фраза бабушек на лавочке..или продавщицы дешевых конфет на рынке...а не депутата...
Зеленые не были бы зелеными, если бы не врали с утра до ночи.
Юзик жрет рошеновский батончик в зале ВР.
Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй Раді сидить ворог і сміється з тебе.
Сегодня произошло просто чудесное событие с голосованием за законопроект 3133, который вводил запрет на работу в антикоррупционных органах для чиновников, получивших решение суда о нарушении антикоррупционного законодательства (самый яркий пример - коррупционер и глава НАБУ Сытник).
Глава фракции Слуг Народа Давид Арахамия с самого утра методично обходил депутатов, и сообщал, что голосов под этот законопроект нет, и он лично будет голосовать «красной кнопкой».
Таким образом, глава фракции Слуг встал на сторону не только коррупционера Артема Сытника, а и любых других правоохранителей и чиновников, которые теперь могут числиться в антикоррупционных органах и спокойно брать взятки - опираясь на «кейс» Сытника, который внесён в государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, но при этом остаётся главой одного из ключевых антикоррупционных органов.
Отличный получился сигнал всем «борцам» с коррупцией.
Бери, воруй, @би гусей - глава монобольшинства одобряет, и не допустит увольнения таких ценных сотрудников.