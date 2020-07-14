РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10387 посетителей онлайн
Новости Фото
18 413 157

Нардепы заказали конфеты в коробках "Слуга народа" к годовщине существования партии, - журналистка Лазур. ФОТО

Нардепы от "Слуги народа" заказали коробки конфет к годовщине существования партии. На них изображен президент и цитаты из медийных материалов о политсиле.

Такую информацию в эфире 24 канала в программе "Политбюро" рассказала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур и добавила, что ей удалось пообщаться с нардепами партии и узнать подробнее об идее, передает Цензор.НЕТ.

"Я увидела, как один депутат давал другим эти конфеты. Я у них спросила, что это. Они сказали: "Вот, мы выпустили к годовщине нашей партии коробки конфет "Слуга народа", – отметила Власта Лазур.

На коробке напечатаны куски различных заголовков и статей, в которых говорится о "слугах народа" или президенте. Изображен и сам президент Владимир Зеленский, однако его фото маленького размера. Также на коробке есть призыв: "Неважно, с востока ты или с запада, какого у тебя цвета кожа или на каком языке ты разговариваешь. Мы вместе, мы - украинцы. Изменим Украину вместе!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко отказался объяснить работу своего ресторана "Велюр" в запрещенное карантином время: "Еще есть вопросы?". ВИДЕО

По словам журналистки, конфеты изготавливают в Ривненской области, так как депутаты заявили, что "не употребляют товар фирмы Roshen, потому что это химия". Это стало одной из причин изготавливать собственные конфеты.

Нардепы заказали конфеты в коробках Слуга народа к годовщине существования партии, - журналистка Лазур 01

Автор: 

праздник (1691) СМИ (3854) Слуга народа (2656)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
В зв'язку з появою на ринку нової шоколадної продукції. Прошу зелефанів, коли вони пишуть шоколадний барига, уточнювати, кого вони мають на увазі.

Нардепы заказали конфеты в коробках "Слуга народа" к годовщине существования партии, - журналистка Лазур - Цензор.НЕТ 5375
показать весь комментарий
14.07.2020 23:09 Ответить
+35
Какие ж они ущербные 😂😂😂
показать весь комментарий
14.07.2020 23:12 Ответить
+28
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1283131959900864515 1 мин

Вкотре закликаю зупинитись і оглянутись на те, що відбувається.
Поки ми тут обговорюємо інформаційні вкиди про вагітність мендель, тішачи себе 10 000 протестуючих під судом проти Порошенка, вони беруть під повне управління всю Україну. Закон про гральний бізнес - про це. Продаж Чумака росіянам - про це. Тиск на мерів, які мають заслужений рейтинг - про це. Присвоєння заслуг місцевої влади (за умови децентралізації Порошенка) на користь бренду "велике будівництво Зе" при цинічному відбиранні грошей з місцевих фондів - про це. Судові справи проти таких мерів, заганяння їх палкою до партії влади - про це. Медійні темники - про це. Розгул корупції і повна відсутність відповідальності для слуг - про це. Ба більше, демонстрація непідсудності і неможливості притягнення до відповідальності - про це. Демонстрація покарання за відос проти Зе зі сміттєвозом, при всіх оцих продажах собак за комуналку, неякісних дітях, іпання в собачий рот слугами - про це. Прилюдне дарування бюджетних мільярдів олігархам при голосному мовчанні "антикорупціонерів" - про це.
Схаменіться! Ще через рік ми прокинемось аналогом Білорусії: коли наші ключові галузі економіки, стратегічні напрямки, будуть в руках росіян. Ми років 3 з 5-ти каденціх Пороха відсували їх від корита. Більше вони нам такого шансу не дадуть.
Вони. Тихо. Поступово. Беруть. Під. Контроль. Усі. Ключові. Напрямки. Діяльності. Української. Держави. Прямо зараз! Поки ми слідкуємо за вагітністю Мендель.
Це окупація. І я вкотре закликаю подумати щодо партизанської боротьби.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Юзику нужно много кахвет.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:18 Ответить
А для духовного лідера спец.асорті з наркотою замовили?Бо ще абідіцца "потужний лідєр світового масштабу"
показать весь комментарий
15.07.2020 00:22 Ответить
Это,конечно,полный капец! Но и журналистка маху дала:почему не узнала кто автор идеи.А вообще-то какая разница...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:22 Ответить
Предполагаю шо это за конфеты. А-ха-ха!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 00:30 Ответить
ЗЕлені - шоколадні бариги! Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур - Цензор.НЕТ 1473
показать весь комментарий
15.07.2020 00:39 Ответить
Гидко Гидко бачити що всім наплювати на втрати наших захисників. Бездіяльність та жування шмарклів у так званого керівництва... Що далі?
показать весь комментарий
15.07.2020 00:41 Ответить
На фабрике "Рошен"?
показать весь комментарий
15.07.2020 00:54 Ответить
"Рошен" зуйні не виробляє. Скоріше якийсь зкріпний АВК.
показать весь комментарий
15.07.2020 00:57 Ответить
Могли б і випустити для такої "святої" справи разову патрію смоктульок на паличках.У Рошена є Шалена бджілка,а то була б ще й Зелена шмаркля.
Сумніваюсь,що таке... хтось би купував,та в ВР можна було б роздати зюзікам.як презент
показать весь комментарий
15.07.2020 01:03 Ответить
Уточнення: роздати як презент - а потім вже пост фактум сказати "так це ж був Рошен"
показать весь комментарий
15.07.2020 01:16 Ответить
І щось мені підказує, що саме в цих канхветах (а зовсім не у расово вірному Рошені) буде ВОНА - гіперобсмоктана 73% виборців зкріпна СОЯ Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур - Цензор.НЕТ 7863
показать весь комментарий
15.07.2020 00:56 Ответить
якщо не важливо якою мовою в Україні розмовляють, і яка є державна мова,то як може бути важлива наволоч,котра це написала?
показать весь комментарий
15.07.2020 01:07 Ответить
Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур - Цензор.НЕТ 3211
показать весь комментарий
15.07.2020 01:13 Ответить
Я бы тоже не голосовал за олигарха, из принципа. Замутить революцию чтобы сделать себе кумиром олигарха. Что может быть абсурднее.
показать весь комментарий
15.07.2020 02:07 Ответить
Хорошо хоть Коломойского перестали боготворить. Все это просто лютый нелогичный бред.
показать весь комментарий
15.07.2020 02:09 Ответить
Вопрос-можно ли теперь официально называть полшестого,, шоколадным бубочкой,,?
показать весь комментарий
15.07.2020 01:51 Ответить
Или подождать еще фирменный лимонад,для поклонников оного,,Ду-ра-ти-но,,?
показать весь комментарий
15.07.2020 01:52 Ответить
Можна, тільки по іншому, бо в цукерках замість шоколаду - його перетравлена субстанція.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:21 Ответить
Им бы в пору выпустить серию пирожков з героином , бо следующий по логике закон должен быть по легализации героина и кокса ...
показать весь комментарий
15.07.2020 02:01 Ответить
...телепні,заказуйте цукерки "на ростов"...
показать весь комментарий
15.07.2020 02:08 Ответить
Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний. ©
показать весь комментарий
15.07.2020 02:48 Ответить
"Не важливо, зі Сходу ти чи з Заходу, якого кольору в тебе шкіра чи якою мовою ти розмовляєш..."
(потому что на строительстве газопровода "сися сибири" всё будет просто, хохол - копай траншею с 6:00 до 24:00)
Приблизно такий меседж я бачу в цих "какая разница".
показать весь комментарий
15.07.2020 03:26 Ответить
Наложить бы им туда дерьма, пусть жуют. А какая разница!
показать весь комментарий
15.07.2020 03:40 Ответить
Яка незадача для козлощелепних цензора-зесааки на них забили і їм нічого не лишається,як топити за секту ПетяШарія.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:54 Ответить
Цім "слугам" мало з'їдати країну, вони при цьому ще хочуть заїдати шоколадом! Покидьки!
показать весь комментарий
15.07.2020 04:29 Ответить
Цинизму зелёных нет предела.
показать весь комментарий
15.07.2020 05:25 Ответить
Пир во время зеленой чумы
показать весь комментарий
15.07.2020 05:32 Ответить
Не подавитесь своими конфетами - слуги уроды.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:54 Ответить
Кто производит эти конфеты? Рошен ил АВК? ЕС или ОПЗЖ?
показать весь комментарий
15.07.2020 07:03 Ответить
Рошен в відповідь повинен випустити цукерти "ЗЕшкварки".
показать весь комментарий
15.07.2020 07:32 Ответить
Лицеміри. Справжній слуга народу до цих мародерів з монобільшості має таке саме відношення, як морська свинка має відношення до моря. Або Порошенко до совісті і правди. Власне між Пєцєю і Зєлєю різниці нема.
Зєлю геть. Дострокові,
показать весь комментарий
15.07.2020 08:00 Ответить
Как конфетки на вкус зелиному избирателю,не горчат?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:49 Ответить
Тебе же слабоумному,то что ты сейчас вещаешь-,,Справжній слуга народу до цих мародерів з монобільшості має таке саме відношення, як морська свинка має відношення до моря,, говорили год назад умные люди.Не послушал.А теперь лепишь новые отмазки своей тупости и недальновидности.Сначала было ,,парахаботы заставили миня галасавать за зеленского,, теперь,,они адинакавые,никакой разницы,,.Когда наконец признаешь свою ошибку и то,что тебя банально поимели?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:55 Ответить
Зная как у Слуг все получается, я бы нерискнул эти конхветы попробовать!Но взглянуть конечно интересно,наверное там зеленый шоколад,да и форма навеоное тоже интересная🐸
показать весь комментарий
15.07.2020 08:01 Ответить
Гавно в вазелиновой глазури...это то что больше всего подходит зеленому стаду...
показать весь комментарий
15.07.2020 08:31 Ответить
на "рошене" заказали хоть?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:43 Ответить
Юзик все равно будет жрать рошеновские батончики.
Обертки снимет, конфеты сложит в фирменную коробочку и будет трескать.
Ну шоб без палева.) И другана Вову не нервировать.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:59 Ответить
Какие же они убогие...
Вот эта фраза..
что "не употребляют товар фирмы Roshen, потому что это химия"
Источник: https://censor.net.ua/p3208125

Это фраза бабушек на лавочке..или продавщицы дешевых конфет на рынке...а не депутата...
показать весь комментарий
15.07.2020 09:05 Ответить
Еще как едят! За обе щеки.
Зеленые не были бы зелеными, если бы не врали с утра до ночи.

Юзик жрет рошеновский батончик в зале ВР.

https://kr24.com.ua/Media/images/news-slider/big/15cafa448bd858eee5f5edacba1a3d7c.png
показать весь комментарий
15.07.2020 09:13 Ответить
Думаю следующей годовщины не будет или закажут гробы
показать весь комментарий
15.07.2020 09:05 Ответить
Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур - Цензор.НЕТ 9512
показать весь комментарий
15.07.2020 09:22 Ответить
Навіть в Юзовці(колишня назва Донецька) до тридцять третього року важко було почути російську, лише українська. Потім українська мова стала небезпечною, бо її носіїв вбивали у жорстокий спосіб голодом, а на керівні посади брали тільки росіян, що українською гидують. Тому люди вимушено переходили на російську. Ще не минуло і Сто років, коли російської мови на Південному Сході України не було фактично. А в Краснодарському краю до голодомору російської не було взагалі. Казацьке плем'я ломали через коліно особливо жорстоко саме там. Якщо в Україні в 33му заносили на "чорну дошку" райони, які не виконували план по хлібу, то в Краснодарському краю така суворість була з усіма
показать весь комментарий
15.07.2020 09:58 Ответить
Этим слугам урода только в цирке выступать. Клоуны дебилоидные.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:25 Ответить
Почнемо з того, що партія це особлива громадська організація (об'єднання), яка має певну ідеологію і прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади! Тобто, партія "соціальної справедливості", яка не прагне влади це громадська організація, як клуб по інтересам, а от партія філателістів ціль якої отримати владу це вже не клуб, а партія. Тобто, бариги партією назвали оце зелене різнопланове збіговисько абсолютно різних за ідеологією типів, типу об'єднання: з корабельних сосен, торгашів з вулиць, базарів, сватів і братів, однокласників і сусіді, які сповідують кожний все, що лише в його черепній коробці завалялось - націоналістів, імперців, євроінтеграторів, фанатів вступу до НАТО і фанатів вступу до структур СНГ і РФ , відвертих будівничих різних хабадних єрусалимів, чи путінських Новоросій великої тоталітарної РФ. В одній фракції зеленої шобли, яку вибрали такі ж туполобі українські виборці чомусь назвали партією з дивною назвою "Слуга народу", яка абсолютно ні про, що не говорить зокрема про ідеологію. Тобто, партія, яка як флюгер, має характер і напрямок тільки тоді коли на дворі повний штиль, а коли буря то буде какофонія в усьому. "Слуга народу" просто збіговисько одноклітинних за їх інтересами, це наш український оксіморон, чи окіюморон, як кому це подобається.
Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй Раді сидить ворог і сміється з тебе.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:31 Ответить
Коробка очень похожа на макет надгробного камня... ...надеюсь такое будет в граните у каждого слуги урода...на могиле...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:50 Ответить
дивно що на коробці пише цукерки а не сладкое.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:26 Ответить
Дебилы,бл... (C) Говорящая Лошадь
показать весь комментарий
15.07.2020 11:34 Ответить
та шоб у них заворот кишок был от такого шоколада!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:41 Ответить
dubinsky.pro, [14.07.20 17:51]
Сегодня произошло просто чудесное событие с голосованием за законопроект 3133, который вводил запрет на работу в антикоррупционных органах для чиновников, получивших решение суда о нарушении антикоррупционного законодательства (самый яркий пример - коррупционер и глава НАБУ Сытник).
Глава фракции Слуг Народа Давид Арахамия с самого утра методично обходил депутатов, и сообщал, что голосов под этот законопроект нет, и он лично будет голосовать «красной кнопкой».

Таким образом, глава фракции Слуг встал на сторону не только коррупционера Артема Сытника, а и любых других правоохранителей и чиновников, которые теперь могут числиться в антикоррупционных органах и спокойно брать взятки - опираясь на «кейс» Сытника, который внесён в государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, но при этом остаётся главой одного из ключевых антикоррупционных органов.

Отличный получился сигнал всем «борцам» с коррупцией.

Бери, воруй, @би гусей - глава монобольшинства одобряет, и не допустит увольнения таких ценных сотрудников.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:51 Ответить
Вопреки законам жанра зелебобикам удалось сделать из конфетки гамно.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:14 Ответить
Не подобається рошен нехай жують портянки Коломойського.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:18 Ответить
чтоб они просрались...шакалы
показать весь комментарий
15.07.2020 19:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 