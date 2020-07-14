Нардепы заказали конфеты в коробках "Слуга народа" к годовщине существования партии, - журналистка Лазур. ФОТО

Нардепы от "Слуги народа" заказали коробки конфет к годовщине существования партии. На них изображен президент и цитаты из медийных материалов о политсиле.

Такую информацию в эфире 24 канала в программе "Политбюро" рассказала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур и добавила, что ей удалось пообщаться с нардепами партии и узнать подробнее об идее, передает Цензор.НЕТ.

"Я увидела, как один депутат давал другим эти конфеты. Я у них спросила, что это. Они сказали: "Вот, мы выпустили к годовщине нашей партии коробки конфет "Слуга народа", – отметила Власта Лазур.

На коробке напечатаны куски различных заголовков и статей, в которых говорится о "слугах народа" или президенте. Изображен и сам президент Владимир Зеленский, однако его фото маленького размера. Также на коробке есть призыв: "Неважно, с востока ты или с запада, какого у тебя цвета кожа или на каком языке ты разговариваешь. Мы вместе, мы - украинцы. Изменим Украину вместе!"

По словам журналистки, конфеты изготавливают в Ривненской области, так как депутаты заявили, что "не употребляют товар фирмы Roshen, потому что это химия". Это стало одной из причин изготавливать собственные конфеты.