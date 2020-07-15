Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером 14 июля на улицы городов Беларуси вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили. В ходе протестов, по данным МВД Беларуси, были задержаны более 250 человек, по данным правозащитников - 280.

Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве. Начались они повсеместно около 19:00. Преимущественно акции проходили в центре, но, к примеру, в Минске люди собирались и на окраинах: в Малиновке, Каменной Горке и даже в Новой Боровой. Участники выстраивались в "цепи солидарности", проезжающие мимо автомобили сигналили, люди в ответ хлопали в ладоши. Акции сопровождались задержаниями с применением силы, а кое-где и стычками с милицией. Обошлось без задержаний лишь в Гродно и Могилеве. По данным правозащитников, только в Минске вечером 14 июля было задержано более 150 человек. По состоянию на 01.30 15 июля сообщалось о как минимум 215 задержанных по всей стране.

Минск. В столице сначала появились автозаки — их заметили в разных частях города. Небольшие группы людей стали собираться около 19.00 в начале проспекта Независимости. Люди выстраивались в "цепи солидарности" и двигались по направлению к площади Якуба Коласа. Еще одна группа людей двигалась от площади Якуба Коласа в сторону цирка.

В акции участвовали и велосипедисты.

Сотрудники ГАИ перекрыли проспект Независимости — от площади Независимости до улицы Козлова.

Задержания начались практически сразу. Во время одного из них у милицейского микроавтобуса отвалилась дверь. Больше всего задерживали протестующих в районе площади Победы, у цирка, на Немиге.

За происходящим наблюдали заместитель главы МВД Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Около 21.00 на проспекте Независимости напротив Парка Горького произошла жесткая стычка протестующих с милицией. От "Милиция с народом!" до "Позор!" — так протестующие комментировали происходящее.





"Людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки", — передавал корреспондент TUT.BY с места событий. Задерживали и журналистов, их отпускали после проверки документов. Около полуночи в районе Немиги были задержаны журналисты TUT.BY Алексей Судников и Всеволод Зарубин, спустя два часа их отпустили.

Акция протеста в Минске продолжалась до поздней ночи.

Назвать точное количество участников невозможно. У акции не было единой точки сбора, люди не собирались большими группами. Как только в одном месте начинались задержания, протестующие рассредотачивались, а потом собирались уже в другом месте.

Около 23.00 несколько сот человек собралось на Немиге: они свистели и хлопали в ладоши, кричали "Позор!" и "Уходи!", сигналили автомобили. Задержания прошли и здесь, и в районе Романовской Слободы.

В течение нескольких часов были закрыты шесть станций метро: "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Площадь Победы", "Грушевка" и "Молодежная".

Кроме того, в течение некоторого времени на проспекте Независимости (от площади Якуба Коласа до площади Октябрьская), Романовской Слободе, Городском Валу отсутствовало уличное освещение.

В Бресте цепь из людей на аллее проспекта Машерова растянулась от перекрестка с улицей Советской до перекрестка с улицей Карбышева. Милиция начала вытеснять участников: цепь "разорвалась", чтобы вновь собраться на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Позже около 80 человек собрались на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Шевченко.

Журналист TUT.BY насчитал 11 задержанных. На глазах у нашего корреспондента милиционеры задержали пару. Они крепко держались за друг за друга и их вместе забросили в микроавтобус.





Около 70 человек собрались на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов и пошли колонной в направлении набережной Франциска Скорины.





Колонна людей из примерно 100 человек прошла по улице Гоголя в направлении бульвара Космонавтов, скандируя: "Уходи, свободу, выпускай".

Гомель. В семь вечера у гомельского цирка собралось около 50 человек. Но их быстро разогнали сотрудники милиции. На вопрос, почему нельзя гулять, от ОМОНа был получен ответ: "Гулять можно, но не здесь". После этого люди снова собрались у фонтана. Но их снова разогнали, предупредив о незаконности мероприятия.

Прямо во время стрима задержали съемочную группу издания "Сильные новости".

Корреспондент TUT.BY Елена Бычкова зафиксировала как минимум 10 задержаний.

В Гродно на площади Советской собралось около 200 человек. Люди хлопали, иногда кричали "Жыве Беларусь". Гродненские велосипедисты устроили велопробег и тоже приехали на площадь.

Сотрудники ОМОНа находились поблизости, но никого не задерживали. По подсчетам журналистов TUT.BY, на площади собралось около 300 человек.

В Могилеве около торгового центра "Атриум" собралось несколько десятков человек. Около 20.00 ОМОН разогнал людей. Обошлось без задержаний.







Позже в МВД Беларуси опубликовало статистику по задержанным в ходе акций 14 июля.



"Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек (по данным правозащитников более 280 — Ред.), в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске", - сообщили в милиции, пишет TUT.BY.

Часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица помещены в ИВС.

Единственный областной город, где не было задержаний — Витебск.

В МВД также напомнили о том, что:

пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел;

вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно!

участвовать или не участвовать в массовом мероприятии, какой-либо акции — это право гражданина. Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности.

Как сообщалось, во вторник Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкала кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей республики проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов.

"МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций", - говорилось в сообщении пресс-службы МВД, распространенном во вторник.

В МВД заверили: сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий. "Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.