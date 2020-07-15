РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости Фото
15 227 154

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером 14 июля на улицы городов Беларуси вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили. В ходе протестов, по данным МВД Беларуси, были задержаны более 250 человек, по данным правозащитников - 280.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный ресурс TYT.by.

Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве. Начались они повсеместно около 19:00. Преимущественно акции проходили в центре, но, к примеру, в Минске люди собирались и на окраинах: в Малиновке, Каменной Горке и даже в Новой Боровой. Участники выстраивались в "цепи солидарности", проезжающие мимо автомобили сигналили, люди в ответ хлопали в ладоши. Акции сопровождались задержаниями с применением силы, а кое-где и стычками с милицией. Обошлось без задержаний лишь в Гродно и Могилеве. По данным правозащитников, только в Минске вечером 14 июля было задержано более 150 человек. По состоянию на 01.30 15 июля сообщалось о как минимум 215 задержанных по всей стране.

Минск. В столице сначала появились автозаки — их заметили в разных частях города. Небольшие группы людей стали собираться около 19.00 в начале проспекта Независимости. Люди выстраивались в "цепи солидарности" и двигались по направлению к площади Якуба Коласа. Еще одна группа людей двигалась от площади Якуба Коласа в сторону цирка.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 01

В акции участвовали и велосипедисты.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 02

Сотрудники ГАИ перекрыли проспект Независимости — от площади Независимости до улицы Козлова.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 03

Задержания начались практически сразу. Во время одного из них у милицейского микроавтобуса отвалилась дверь. Больше всего задерживали протестующих в районе площади Победы, у цирка, на Немиге.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 04

За происходящим наблюдали заместитель главы МВД Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 05

Около 21.00 на проспекте Независимости напротив Парка Горького произошла жесткая стычка протестующих с милицией. От "Милиция с народом!" до "Позор!" — так протестующие комментировали происходящее.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 06

"Людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки", — передавал корреспондент TUT.BY с места событий. Задерживали и журналистов, их отпускали после проверки документов. Около полуночи в районе Немиги были задержаны журналисты TUT.BY Алексей Судников и Всеволод Зарубин, спустя два часа их отпустили.

Акция протеста в Минске продолжалась до поздней ночи.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 07

Назвать точное количество участников невозможно. У акции не было единой точки сбора, люди не собирались большими группами. Как только в одном месте начинались задержания, протестующие рассредотачивались, а потом собирались уже в другом месте.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 08

Около 23.00 несколько сот человек собралось на Немиге: они свистели и хлопали в ладоши, кричали "Позор!" и "Уходи!", сигналили автомобили. Задержания прошли и здесь, и в районе Романовской Слободы.

В течение нескольких часов были закрыты шесть станций метро: "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Площадь Победы", "Грушевка" и "Молодежная".

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 09

Кроме того, в течение некоторого времени на проспекте Независимости (от площади Якуба Коласа до площади Октябрьская), Романовской Слободе, Городском Валу отсутствовало уличное освещение.

В Бресте цепь из людей на аллее проспекта Машерова растянулась от перекрестка с улицей Советской до перекрестка с улицей Карбышева. Милиция начала вытеснять участников: цепь "разорвалась", чтобы вновь собраться на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Позже около 80 человек собрались на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Шевченко.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 10

Журналист TUT.BY насчитал 11 задержанных. На глазах у нашего корреспондента милиционеры задержали пару. Они крепко держались за друг за друга и их вместе забросили в микроавтобус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основных соперников Лукашенко на выборах Бабарико и Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты Беларуси

Около 70 человек собрались на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов и пошли колонной в направлении набережной Франциска Скорины.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 11

Колонна людей из примерно 100 человек прошла по улице Гоголя в направлении бульвара Космонавтов, скандируя: "Уходи, свободу, выпускай".

Гомель. В семь вечера у гомельского цирка собралось около 50 человек. Но их быстро разогнали сотрудники милиции. На вопрос, почему нельзя гулять, от ОМОНа был получен ответ: "Гулять можно, но не здесь". После этого люди снова собрались у фонтана. Но их снова разогнали, предупредив о незаконности мероприятия.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 12

Прямо во время стрима задержали съемочную группу издания "Сильные новости".

Корреспондент TUT.BY Елена Бычкова зафиксировала как минимум 10 задержаний.

В Гродно на площади Советской собралось около 200 человек. Люди хлопали, иногда кричали "Жыве Беларусь". Гродненские велосипедисты устроили велопробег и тоже приехали на площадь.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 13

Сотрудники ОМОНа находились поблизости, но никого не задерживали. По подсчетам журналистов TUT.BY, на площади собралось около 300 человек.

В Могилеве около торгового центра "Атриум" собралось несколько десятков человек. Около 20.00 ОМОН разогнал людей. Обошлось без задержаний.

Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек 14
Фото: Белапан и ТУТ.by

Со списком задержанных, кторый постоянно обновляется, можно ознакомиться по ссылке.

Позже в МВД Беларуси опубликовало статистику по задержанным в ходе акций 14 июля.

"Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек (по данным правозащитников более 280 — Ред.), в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске", - сообщили в милиции, пишет TUT.BY.

Часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица помещены в ИВС.

Единственный областной город, где не было задержаний — Витебск.

В МВД также напомнили о том, что:

  • пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел;
  • вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно!
  • участвовать или не участвовать в массовом мероприятии, какой-либо акции — это право гражданина. Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности.

Как сообщалось, во вторник Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкала кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей республики проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов.

"МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций", - говорилось в сообщении пресс-службы МВД, распространенном во вторник.

В МВД заверили: сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий. "Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Беларусь (7976) задержание (6699) протест (5902)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Білоруси, брати, виривайтеся.
Іншого шляху немає
показать весь комментарий
15.07.2020 08:08 Ответить
+13
Колхоз, как оказалось дело не добровольное.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:59 Ответить
+12
Лука *****-2.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так и Лукашенко надо было в 96 году убирать. Но приехал Черномырдин - замирил оппозицию, верховный совет. Импичмент заглох.
Сейчас все намного сложнее - СМИ подконтрольны, репрессивный аппарат силен. Да и в РФ путен, а не Ельцин - карла не постесняется ни террактов, ни расстрелов, ни вооруженного вторжения. Беларусь по его мнению почти в его лапах и он ее отпустить не намерен.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:11 Ответить
Так вы против ***** хлопаете? Или за? Что то запутали совсем
показать весь комментарий
15.07.2020 08:51 Ответить
Да ктож прізнаєцца!? У ніх політкоррєктность на пєрвом мєстє, іначє вмєстє с діваном отправят на подвал.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:54 Ответить
ЕПТ, Николаевич, уважуха - полчаса не прошло, а ты уже из окопа...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:44 Ответить
Картопляник, свою "уважуху" братьям своім дємонстріруй.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:04 Ответить
Лука *****-2.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:01 Ответить
менты на измене, не думали что их посмеют бить. и начинают своих отбивать, а не снимают на телефончик как коцапы
показать весь комментарий
15.07.2020 08:05 Ответить
Білоруси, брати, виривайтеся.
Іншого шляху немає
показать весь комментарий
15.07.2020 08:08 Ответить
Якщо ***** не пришле свій спецназ який стрілятиме в них. Так було у нас на Майдані.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:15 Ответить
Якщо побачить, що режим Лукашенко може впасти, і диктатора можуть скинути - ***** пришле допомогу. По-перше, ворон-ворону око не виклює. По-друге у ***** в Хабаровську свій "міні-майдан" намічається. Він не може дозволити, щоб білорусам вдалось скинути Лукашенко, та дати приклад кацапам. Але добре знаючи ситуцію в Білорусі, я впевнений, Лукашенко впорається сам, та подавить протест. Не готові поки що, Білоруси їти до кінця заради своїх прав та свобод.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:24 Ответить
Та тут очень большой вопрос, это ж ну вот и близко не Украина.
Если, например, белорусы сделают всё по классике - закидают мусорню напалмом и сожгут с десяток мусоровозок - туда по-любому приедут пара БТРов и расстреляют людей из КПВТ.
И почему-то мне даже кажется, шо БТРы эти уже на данный момент заправлены, укомплектованы полным боекомплектом, основные и дублирующие экипажи круглосуточно дежурят в радиусе 2-хминутной доступности, а командиры только ждут приказа.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:27 Ответить
не все так просто... расстрел людей вызовет очень сильную ответную агрессию! толпу в 200, 00, 500 тысяч лучше не дразнить, может плохо закончиться для стреляющих... порвут на кусочки! потому Лука вряд ли пойдет на такое
показать весь комментарий
15.07.2020 09:44 Ответить
Вот именно в этом и заключается самый важный вопрос.
Как отреагирует общество, если из пулемётов расстреляют 200 - 300 человек.
У нас то понятно как, а у белорусов - я не знаю.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:20 Ответить
После того что творится в Украине, неудивительно что на протесты вышли только 100 человек.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:34 Ответить
І што же творіцца в Украінє, члєністоногій?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:59 Ответить
Також і члєністоголовий.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:13 Ответить
Проксі зникають. Краб як приклад.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:45 Ответить
Таракана испугали, сволочи😀
показать весь комментарий
15.07.2020 08:13 Ответить
Малова-то, малова-то выходят на протесты. И почему-то молча и покорно идут в автозаки. Где сопротивление? Где настоящий протест, как в Украине.
С такими селфи-протестами вас упакуют и задавят быстро. Это протесты из серии НА КОЛЕНЯХ.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:14 Ответить
Объективно не доведены и технически не доорганизованы до того состояния, чтобы рискануть своим личным здоровьем и судьбой целой страны, ваш пример не сильно здесь кого вдохновляет, а на какой-нибудь польский вариант почему-то никто и не надеется.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:08 Ответить
Виктор Бабарико это тот который ставленник кацапов?? И что же тогда меньшее зло?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:15 Ответить
Как не парадоксально, но Лукашенко в нынешних условиях, меньшее из зол.
Но здесь проблемы в 2-х моментах.
Первый - Лукашенко всем надоел. Всем! Он уже 26 лет при власти, с 1994 года. У нас тогда еще Кравчук Президентом был и люди просто хотят перемен.
Второй - Лукашенко дал указания ЦИК - просто не регистрировать кандидатов в президенты. Почему? Ну так он захотел. При этом, всех кандидатов, которые предоставляют опасность не зарегистрировали.
На примере Украины - это если бы наш ЦИК в 2019 году, отказал в регистрации в кандидаты в Президенты: Зеленскому, Тимошенко, Бойко, Ляшко, Гриценко, а оставил бы тоько Порошенко, Богословску, Киву, Мороза.
Что бы у нас началось? Ну вот и беларусы, просто хотят чтобы их кандидатов доустили к выборам.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:44 Ответить
переміни не завжди приводять до кращого. Як для мене, то найкраще ми жили за часів Кучми, а потом пішли переміни та так, що долар нині по 27 грн і півкіла хліба по 13 грн приблизно....к бісу такі переміни.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:15 Ответить
ыНу, то ви може й жили, а переважна більшість народу бідувала. Я пам'ятаю пенсію у мами - 90 гривень, зарплату у жінки, вчительки молодших классів - 300 гривень. І це при курсі 5 гривень за долар. А ось при Ющенко життя переважної більшості населення покращилося.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:46 Ответить
прошу пана при Кучмі які ціни були? Бо помниться курс при Кучмі був і 1,8 грн за бакс.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:55 Ответить
Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 200 осіб - Цензор.НЕТ 4073
показать весь комментарий
15.07.2020 08:23 Ответить
ОВЦЫ! Для того, чтоб что-то реально добиться власти нужно быть готовым с оружием в руках убивать и умирать, иначе это просто стадо баранов - РАБЫ (а не ГРАЖДАНЕ)!
показать весь комментарий
15.07.2020 08:24 Ответить
О підтримка з штатів прийшла. Як там Флойда вже канізували до святих?
Усі пам'ятники Колумбу і конфідиратам поваляли?
показать весь комментарий
15.07.2020 08:34 Ответить
То, что происходит в США -это маразм и ахинея много лживой и коварной политики левых соплежуев и слизняков! Нет и не может быть никакого "равноправия" в разной степени БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ЛОХТОРАТА!

РАВНОПРАВИЕ - это не просто УТОПИЯ, но и коварная ложь УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ, для манипуляции "голосами" фактических РАБОВ, которых БОЛЬШИНСТВО!
показать весь комментарий
15.07.2020 08:42 Ответить
Так со своими узурпаторами Вы уже разобрались? или хотя бы улицы от бомжей почистили что ли.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:13 Ответить
Лукашенко диктатор и мразь !
показать весь комментарий
15.07.2020 08:28 Ответить
В блр покищо більшості усьо похер.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:54 Ответить
Кругом більшості усьо похєр.
Вопрос в том, как отреагирует більшість, когда расстреляют активну меншість.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:01 Ответить
А путін?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:03 Ответить
Одне ми занємо точно із практики: усякі омони, "спєцнази" і бєркути розбігаються як миші при першому справжньому пострілі. Садисти, як правило, дуже сцикливі. Приклад - "наші" бєркутасти.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:46 Ответить
З Майдану побігли не беркутівці, а вв-шники, які стояли без зброї. А "Беркут" якраз стріляв по майданівцям, прикриваючи їх відхід.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:51 Ответить
Протесты - протесты ..
Так они были и в Китае перед приездом горбачева в Пекин.
Студенты -свобода и т.д.
Чем - закончилось - Китай стал за 33 года могучей ядерной индустриальной Державой с населением 1.6 млд. человек и средней заработной платой (Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме$ 750 долларов). И мин. з/п 22 юаня ($3.28) в час.

А что в Украине за 29 лет правления к а г а л а , начиная с кравчука и кучмы ?
200 долларов от силы. Это основная победа дерьмократии ..

Генералисимус КОЛЯ с Папой победят .Не рвите клавы .
Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 200 осіб - Цензор.НЕТ 1551
показать весь комментарий
15.07.2020 10:05 Ответить
Какие фуражки - заглядение. Как это комично выглядит.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:59 Ответить
А разве в Украине западная демократия? Олигархический постсовок, но, никак не демократия.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:48 Ответить
З казок про високий рівень життя у Росії та Білорусі почався ЛНР ДНР.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:12 Ответить
Диктатор ніколи не піде від влади добровільно. Тільки вперед ногами.Ну або ж,як варіант, табакерка,чи шовковий шарфик.Так що прийдеться вам,брати-сябри,чекати,поки лука здохне.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:31 Ответить
Как-то вяло ОМОН действует. Не в охотку.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:43 Ответить
Демократия и Диктатура не совместимы..... В полне может быть, что эти митингующие это агентура русни...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:58 Ответить
диктатуру людство знало, для прикладу фашисти в Німеччині, а от демократії в її повному змісті - ніколи і ніде не було.....правлять гроші і пани.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:17 Ответить
ну, може якась демократія була ще в первісних племенах, коли не було приватної власності....
показать весь комментарий
15.07.2020 11:19 Ответить
Ну что, лукашенка, теперь точно повесят тебя на площади, раз "Майдана не будет!". Эти же самые мусора приведут тебя и приведут в исполнение.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:59 Ответить
У бульбашей оказывается еще и яйца есть в сравнении с казлорогими. Даже ментов немного помяли. В нашем случае уж лучше Лука чем ФСБэшники типа Бабарико и пр. Нам он выгоднее. До последнего будет пуйлу упираться, хоть и с хорошей миной на лице. Опаснее такие как молдавский Додон, которые сразу все параше сольют без всяких условий. Тогда у нас будет гораздо больше гемора.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:45 Ответить
Скорее всего,этот замес кремлевские товарищи и организовали.Цель максимум-свергнуть Луку,и поставить своего человека,который подмахнет все интеграционные соглашения не глядя,после чего независимости придут кранты,Белорусский федеральный округ)Цель минимум-поссорить РБ с Западом,чтобы те ввели санкции,тогда Луке ничего не останется,как на коленях ползти в Кремль.Комментирующие на Цензоре не понимают,что основной противник Лукашенко-банкир,связанный с Газпромом,фактически московский ставленник.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:05 Ответить
Мало их там, в основном совки.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:59 Ответить
Таракан дал команду козлам.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:06 Ответить
Учись, Хабаровск!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:16 Ответить
Самий час малоросу Зе поїхати до таракана і підписати якусь пісюльку про взаїмопаніманіє
показать весь комментарий
15.07.2020 12:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 