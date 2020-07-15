Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Вечером 14 июля на улицы городов Беларуси вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили. В ходе протестов, по данным МВД Беларуси, были задержаны более 250 человек, по данным правозащитников - 280.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный ресурс TYT.by.
Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве. Начались они повсеместно около 19:00. Преимущественно акции проходили в центре, но, к примеру, в Минске люди собирались и на окраинах: в Малиновке, Каменной Горке и даже в Новой Боровой. Участники выстраивались в "цепи солидарности", проезжающие мимо автомобили сигналили, люди в ответ хлопали в ладоши. Акции сопровождались задержаниями с применением силы, а кое-где и стычками с милицией. Обошлось без задержаний лишь в Гродно и Могилеве. По данным правозащитников, только в Минске вечером 14 июля было задержано более 150 человек. По состоянию на 01.30 15 июля сообщалось о как минимум 215 задержанных по всей стране.
Минск. В столице сначала появились автозаки — их заметили в разных частях города. Небольшие группы людей стали собираться около 19.00 в начале проспекта Независимости. Люди выстраивались в "цепи солидарности" и двигались по направлению к площади Якуба Коласа. Еще одна группа людей двигалась от площади Якуба Коласа в сторону цирка.
В акции участвовали и велосипедисты.
Сотрудники ГАИ перекрыли проспект Независимости — от площади Независимости до улицы Козлова.
Задержания начались практически сразу. Во время одного из них у милицейского микроавтобуса отвалилась дверь. Больше всего задерживали протестующих в районе площади Победы, у цирка, на Немиге.
За происходящим наблюдали заместитель главы МВД Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
Около 21.00 на проспекте Независимости напротив Парка Горького произошла жесткая стычка протестующих с милицией. От "Милиция с народом!" до "Позор!" — так протестующие комментировали происходящее.
"Людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки", — передавал корреспондент TUT.BY с места событий. Задерживали и журналистов, их отпускали после проверки документов. Около полуночи в районе Немиги были задержаны журналисты TUT.BY Алексей Судников и Всеволод Зарубин, спустя два часа их отпустили.
Акция протеста в Минске продолжалась до поздней ночи.
Назвать точное количество участников невозможно. У акции не было единой точки сбора, люди не собирались большими группами. Как только в одном месте начинались задержания, протестующие рассредотачивались, а потом собирались уже в другом месте.
Около 23.00 несколько сот человек собралось на Немиге: они свистели и хлопали в ладоши, кричали "Позор!" и "Уходи!", сигналили автомобили. Задержания прошли и здесь, и в районе Романовской Слободы.
В течение нескольких часов были закрыты шесть станций метро: "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Площадь Победы", "Грушевка" и "Молодежная".
Кроме того, в течение некоторого времени на проспекте Независимости (от площади Якуба Коласа до площади Октябрьская), Романовской Слободе, Городском Валу отсутствовало уличное освещение.
В Бресте цепь из людей на аллее проспекта Машерова растянулась от перекрестка с улицей Советской до перекрестка с улицей Карбышева. Милиция начала вытеснять участников: цепь "разорвалась", чтобы вновь собраться на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Позже около 80 человек собрались на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Шевченко.
Журналист TUT.BY насчитал 11 задержанных. На глазах у нашего корреспондента милиционеры задержали пару. Они крепко держались за друг за друга и их вместе забросили в микроавтобус.
Около 70 человек собрались на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов и пошли колонной в направлении набережной Франциска Скорины.
Колонна людей из примерно 100 человек прошла по улице Гоголя в направлении бульвара Космонавтов, скандируя: "Уходи, свободу, выпускай".
Гомель. В семь вечера у гомельского цирка собралось около 50 человек. Но их быстро разогнали сотрудники милиции. На вопрос, почему нельзя гулять, от ОМОНа был получен ответ: "Гулять можно, но не здесь". После этого люди снова собрались у фонтана. Но их снова разогнали, предупредив о незаконности мероприятия.
Прямо во время стрима задержали съемочную группу издания "Сильные новости".
Корреспондент TUT.BY Елена Бычкова зафиксировала как минимум 10 задержаний.
В Гродно на площади Советской собралось около 200 человек. Люди хлопали, иногда кричали "Жыве Беларусь". Гродненские велосипедисты устроили велопробег и тоже приехали на площадь.
Сотрудники ОМОНа находились поблизости, но никого не задерживали. По подсчетам журналистов TUT.BY, на площади собралось около 300 человек.
В Могилеве около торгового центра "Атриум" собралось несколько десятков человек. Около 20.00 ОМОН разогнал людей. Обошлось без задержаний.
Со списком задержанных, кторый постоянно обновляется, можно ознакомиться по ссылке.
Позже в МВД Беларуси опубликовало статистику по задержанным в ходе акций 14 июля.
"Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек (по данным правозащитников более 280 — Ред.), в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске", - сообщили в милиции, пишет TUT.BY.
Часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица помещены в ИВС.
Единственный областной город, где не было задержаний — Витебск.
В МВД также напомнили о том, что:
- пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел;
- вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно!
- участвовать или не участвовать в массовом мероприятии, какой-либо акции — это право гражданина. Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности.
Как сообщалось, во вторник Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкала кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.
Вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей республики проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов.
"МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций", - говорилось в сообщении пресс-службы МВД, распространенном во вторник.
В МВД заверили: сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий. "Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.
Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сейчас все намного сложнее - СМИ подконтрольны, репрессивный аппарат силен. Да и в РФ путен, а не Ельцин - карла не постесняется ни террактов, ни расстрелов, ни вооруженного вторжения. Беларусь по его мнению почти в его лапах и он ее отпустить не намерен.
Іншого шляху немає
Если, например, белорусы сделают всё по классике - закидают мусорню напалмом и сожгут с десяток мусоровозок - туда по-любому приедут пара БТРов и расстреляют людей из КПВТ.
И почему-то мне даже кажется, шо БТРы эти уже на данный момент заправлены, укомплектованы полным боекомплектом, основные и дублирующие экипажи круглосуточно дежурят в радиусе 2-хминутной доступности, а командиры только ждут приказа.
Как отреагирует общество, если из пулемётов расстреляют 200 - 300 человек.
У нас то понятно как, а у белорусов - я не знаю.
С такими селфи-протестами вас упакуют и задавят быстро. Это протесты из серии НА КОЛЕНЯХ.
Но здесь проблемы в 2-х моментах.
Первый - Лукашенко всем надоел. Всем! Он уже 26 лет при власти, с 1994 года. У нас тогда еще Кравчук Президентом был и люди просто хотят перемен.
Второй - Лукашенко дал указания ЦИК - просто не регистрировать кандидатов в президенты. Почему? Ну так он захотел. При этом, всех кандидатов, которые предоставляют опасность не зарегистрировали.
На примере Украины - это если бы наш ЦИК в 2019 году, отказал в регистрации в кандидаты в Президенты: Зеленскому, Тимошенко, Бойко, Ляшко, Гриценко, а оставил бы тоько Порошенко, Богословску, Киву, Мороза.
Что бы у нас началось? Ну вот и беларусы, просто хотят чтобы их кандидатов доустили к выборам.
Усі пам'ятники Колумбу і конфідиратам поваляли?
РАВНОПРАВИЕ - это не просто УТОПИЯ, но и коварная ложь УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ, для манипуляции "голосами" фактических РАБОВ, которых БОЛЬШИНСТВО!
Вопрос в том, как отреагирует більшість, когда расстреляют активну меншість.
Так они были и в Китае перед приездом горбачева в Пекин.
Студенты -свобода и т.д.
Чем - закончилось - Китай стал за 33 года могучей ядерной индустриальной Державой с населением 1.6 млд. человек и средней заработной платой (Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме$ 750 долларов). И мин. з/п 22 юаня ($3.28) в час.
А что в Украине за 29 лет правления к а г а л а , начиная с кравчука и кучмы ?
200 долларов от силы. Это основная победа дерьмократии ..
Генералисимус КОЛЯ с Папой победят .Не рвите клавы .