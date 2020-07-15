РУС
Задержанный в Киеве создатель "разведуправления "ДНР" Кунавин может стать ключевым свидетелем в деле MH17, - Bellingcat. ФОТО

Арестованного судом в Киеве гражданина Украины, который, по версии следствия, выполнял на Донбассе задачи российских спецслужб и может быть причастным к крушению MH17, зовут Андрей Кунавин. По данным группы Bellingcat, он являлся "политическим решалой", налаживавшим связи наемников РФ с элитой в Москве.

Расследовательская группа Bellingcat установила личность задержанного в Киеве мужчины, который, возможно, станет ключевым свидетелем в суде по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Донбассе. Об этом 14 июля сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Имя человека, которого Служба безопасности Украины называет "куратором" боевиков "ДНР", – Андрей Кунавин, утверждает журналист Bellingcat Христо Грозев.

"Это гражданин Украины. У него криминальное прошлое. 10 лет назад, например, были у него проблемы с законом. И у него есть связи как с криминальным миром, с людьми, которые находятся под международными санкциями из-за их криминальной деятельности, так и с элитой в Москве. Можно его назвать политическим решалой, который мог найти связь между уголовным и политическим миром", – сказал Грозев.

В перехваченных СБУ разговорах Кунавин ссылается на тогдашнего помощника президента России Владислава Суркова и директора ФСБ России Александра Бортникова. Его собеседники, генерал-майор ГРУ Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и другой обвиняемый по делу MH17, гражданин Украины Леонид Харченко (позывной Крот), верят ему и разговаривают с ним с уважением, отметили в Bellingcat.

"Это будет источник информации. Он общался тесно с ключевыми обвиняемыми. И он по крайней мере знал, что происходит по поводу их отношений с элитой в Москве. Насколько он решал и влиял на решения, этого мы еще не можем сказать. Возможно, он просто использовал свои контакты. Но сам факт, что и Дубинский, и Харченко разговаривают с ним, как будто он какой-то влиятельный человек. Поэтому в любом случае это ключевой свидетель, который даст информацию о том, что называется "цепочкой власти". То есть он должен быть человеком, который в курсе, как принимались решения и на персональном, и на структурном уровне, кто мог помочь оружием или персоналом этим сепаратистским лидерам", – проанализировал записи Грозев.

Показания Кунавина могут помочь следствию в Нидерландах довести "цепочку" обвиняемых по делу MH17 до самого высокопоставленного чиновника, давшего разрешение на получение "Бука" сепаратистами, считает расследователь.

7 июля СБУ сообщила о задержании в Киеве гражданина К., руководившего агентурной сетью, которая должна была устроить ряд терактов и диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории. 9 июля суд в Киеве арестовал мужчину на два месяца. Цензор.НЕТ публиковал расшифровку разговоров задержанного в Киеве создателя "разведуправления ДНР" Кунавина с кураторами от ГРУ РФ.

Топ комментарии
+55
значит зеля его сдаст коцапам по обмену
показать весь комментарий
15.07.2020 09:42 Ответить
+39
Сейчас произойдёт срочный обмен на маршрутчиков.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:44 Ответить
+30
О! - а я думаю, чего єто зележопые (дерьмак и другие) срочно начали метушиться с обменом!

Сейчас ключевого свидетеля - в обмен на таксиста или какого-то уголовника (который через неделю рванет обратно в Донецк)
показать весь комментарий
15.07.2020 09:47 Ответить
значит зеля его сдаст коцапам по обмену
показать весь комментарий
15.07.2020 09:42 Ответить
какой обмен, просто отдаст
показать весь комментарий
15.07.2020 09:47 Ответить
Просто отдать это слишком сложно. На таксистов поменяет.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:57 Ответить
Сейчас произойдёт срочный обмен на маршрутчиков.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:44 Ответить
О! - а я думаю, чего єто зележопые (дерьмак и другие) срочно начали метушиться с обменом!

Сейчас ключевого свидетеля - в обмен на таксиста или какого-то уголовника (который через неделю рванет обратно в Донецк)
показать весь комментарий
15.07.2020 09:47 Ответить
Попался, курчавенький! (с)
показать весь комментарий
15.07.2020 09:48 Ответить
Ооо, зеля сча быстро обменяет его на таксиста с ДыРы.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:50 Ответить
Ну и морда у ...этого политического решалы с Москвой. На нарика с подворотни похож.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:51 Ответить
так а какая там на мацкве ылита? окурок во главе, какая-то смешная недоросль первый зам, какой-то узкоглазый луноликий чукча - министр обороны - там куда ни плюнь одни недоразвитые
показать весь комментарий
15.07.2020 10:02 Ответить
кстати, это ещё одна причина для Зеленского его срочно амнистировать и отпустить...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:56 Ответить
все, пропал свидетель
показать весь комментарий
15.07.2020 09:54 Ответить
"Задержанный в Киеве создатель "разведуправления "ДНР" Кунавин может стать ключевым свидетелем в деле MH17, - Bellingcat." - не станет ключевым свидетелем в деле MH17, Зеленский обменяет его на таксиста.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:55 Ответить
А почему бы нет? Если хорошо яйца закрутить, а потом пообещать освобождение, если хорошо рассказать ему, что он видел и что слышал от других злодеев, включая Пу, то свидетель будет ляля!
показать весь комментарий
15.07.2020 09:56 Ответить
ЗЕвлада вже мала такого Цемаха. І де він зараз?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:57 Ответить
А взагалі то його скоро випустять, це ж не волонтер, доброволець чи ветеран, яких нізащо можна тримати місяцями.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:02 Ответить
В этот раз менять не будут. Мишень на лбу-- решение проблемы
показать весь комментарий
15.07.2020 10:01 Ответить
Думається,що скоро в нас на одного таксиста з лугандонії побільшає...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:03 Ответить
а-а-а - вон оно что...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:03 Ответить
А шумим для чего? Огласка в таких делах подобна предательству ! Вы уж всем заинтересованным сообщили о намерениях....Одним словом - идиоты...... зеленые.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:04 Ответить
Розголос для того, щоб не не дати Владіміру Ссаничу обміняти його як Цемаха.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:40 Ответить
Ща за Цемахом пойдет....
показать весь комментарий
15.07.2020 10:06 Ответить
Не смішили б вже з цим "вellingcat".
показать весь комментарий
15.07.2020 10:07 Ответить
Тебя и смешить не надо ,ты уже смешным родился в Абхазии по совковой программе скрещивания приматов с человеком,да еще при этом грохнувшись головкой о плитку пола....
показать весь комментарий
15.07.2020 10:21 Ответить
Співчуваю........

Кажеш що ще і головою грохнулась? Ну що ж - такі тоже якось живуть.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:29 Ответить
Да,не нравится татаромордве падлючей белингкэт ,уж очень часто он их тыкает свиным рылом в факты своих преступлений ...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:36 Ответить
"уж очень часто он их тыкает свиным рылом в факты своих преступлений ..."

Обмовка прямо по Фрейду......
показать весь комментарий
15.07.2020 11:30 Ответить
Ватный рашистский длбб,я понимаю что ты малограмотное животное ,изворотливое,лживое и подлое ,что не понятно тебе ,чьи преступления -ваши ,тварь,ваши, рашистов-неофашистов!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:39 Ответить
Крім того потрібно враховувати наступне

"Bellingcat (также пишется bell¿ngcat) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 интернет-издание , основанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 15 июля 2014 года британским гражданским журналистом и блогером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82 Элиотом Хиггинсом . По словам создателей сайта, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований о зонах военных действий, используя метод https://ru.wikipedia.org/wiki/OSINT анализа данных из открытых источников ."
показать весь комментарий
15.07.2020 11:33 Ответить
Я вас,глядей,рентгеном вижу ,кацапюры падлючие...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:41 Ответить
Если не обмен, то лям $ любому вертухаю и ключевой свидетель зажмурится от "сердечной недостаточности". У нас уже был один такой "ключевой" - начальник ПВО ... Молчали бы уже!
показать весь комментарий
15.07.2020 10:12 Ответить
Хорошо ему, вокруг карантин, а он в Гаагу едет, бесплатно.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:30 Ответить
ни пайму аднаво. пачиму Зе иво да сих пор не выдал кремлядям?!!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 10:32 Ответить
он проста занит был...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:35 Ответить
Единственньій вопрос , как єтот "решала" оказался в Киеве ? Возможна игра ФСБ , с целью дискредитировать расследование. Все зависит от грамотной работьі контрразведки СБУ. А кадр , судя по прослушке , ценньій и информированньій , не чета алкашу Цемаху.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:33 Ответить
все кадры брошены на расшатывание киевской власти, вот почему
показать весь комментарий
15.07.2020 11:14 Ответить
Свідок, який розповість, що це було полювання на літак Аерофлота? На обмін! )) Таку версію навіть Европа не хоче розглядати.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:36 Ответить
Отдать Кремлю- не глядя! Опыт У Дерьмака есть!
показать весь комментарий
15.07.2020 10:40 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 10:46 Ответить
Ег бубочка сейчас на какого-то таксиста обменяет. После этого ещё и с Голландией порвём дипломатические отношения. Когда-то же надо выбирать: голландцы или "братский" народ.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:52 Ответить
Что ж там за элита на мацкве, если общаются с таким поцем. У него на лбу написано, что он тупой наркоман
показать весь комментарий
15.07.2020 11:01 Ответить
пипец, мокшанско-даунбаский "штирлиц" спокойно себе живет в Киеве ? ))))как это может быть?

таки да, зебаран и его шобла правят))))
а "лейтенант" рулит ))))
показать весь комментарий
15.07.2020 11:13 Ответить
а то мы уставов не знаем, кто отдает по букам приказы
показать весь комментарий
15.07.2020 11:16 Ответить
Немедленно!
Немедленно обменять его на таксиста!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:36 Ответить
Один ключевой уже был. Успешно обменяли на какое-то чучело.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:56 Ответить
Нічого, незабаром українофоб-нелох обміняє його на злодюжку, що поцупив у АТБ батон.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:23 Ответить
 
 