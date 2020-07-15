Задержанный в Киеве создатель "разведуправления "ДНР" Кунавин может стать ключевым свидетелем в деле MH17, - Bellingcat. ФОТО
Арестованного судом в Киеве гражданина Украины, который, по версии следствия, выполнял на Донбассе задачи российских спецслужб и может быть причастным к крушению MH17, зовут Андрей Кунавин. По данным группы Bellingcat, он являлся "политическим решалой", налаживавшим связи наемников РФ с элитой в Москве.
Расследовательская группа Bellingcat установила личность задержанного в Киеве мужчины, который, возможно, станет ключевым свидетелем в суде по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Донбассе. Об этом 14 июля сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Имя человека, которого Служба безопасности Украины называет "куратором" боевиков "ДНР", – Андрей Кунавин, утверждает журналист Bellingcat Христо Грозев.
"Это гражданин Украины. У него криминальное прошлое. 10 лет назад, например, были у него проблемы с законом. И у него есть связи как с криминальным миром, с людьми, которые находятся под международными санкциями из-за их криминальной деятельности, так и с элитой в Москве. Можно его назвать политическим решалой, который мог найти связь между уголовным и политическим миром", – сказал Грозев.
Андрей Кунавин
В перехваченных СБУ разговорах Кунавин ссылается на тогдашнего помощника президента России Владислава Суркова и директора ФСБ России Александра Бортникова. Его собеседники, генерал-майор ГРУ Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и другой обвиняемый по делу MH17, гражданин Украины Леонид Харченко (позывной Крот), верят ему и разговаривают с ним с уважением, отметили в Bellingcat.
"Это будет источник информации. Он общался тесно с ключевыми обвиняемыми. И он по крайней мере знал, что происходит по поводу их отношений с элитой в Москве. Насколько он решал и влиял на решения, этого мы еще не можем сказать. Возможно, он просто использовал свои контакты. Но сам факт, что и Дубинский, и Харченко разговаривают с ним, как будто он какой-то влиятельный человек. Поэтому в любом случае это ключевой свидетель, который даст информацию о том, что называется "цепочкой власти". То есть он должен быть человеком, который в курсе, как принимались решения и на персональном, и на структурном уровне, кто мог помочь оружием или персоналом этим сепаратистским лидерам", – проанализировал записи Грозев.
Показания Кунавина могут помочь следствию в Нидерландах довести "цепочку" обвиняемых по делу MH17 до самого высокопоставленного чиновника, давшего разрешение на получение "Бука" сепаратистами, считает расследователь.
7 июля СБУ сообщила о задержании в Киеве гражданина К., руководившего агентурной сетью, которая должна была устроить ряд терактов и диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории. 9 июля суд в Киеве арестовал мужчину на два месяца. Цензор.НЕТ публиковал расшифровку разговоров задержанного в Киеве создателя "разведуправления ДНР" Кунавина с кураторами от ГРУ РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сейчас ключевого свидетеля - в обмен на таксиста или какого-то уголовника (который через неделю рванет обратно в Донецк)
Кажеш що ще і головою грохнулась? Ну що ж - такі тоже якось живуть.
Обмовка прямо по Фрейду......
"Bellingcat (также пишется bell¿ngcat) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 интернет-издание , основанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 15 июля 2014 года британским гражданским журналистом и блогером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82 Элиотом Хиггинсом . По словам создателей сайта, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований о зонах военных действий, используя метод https://ru.wikipedia.org/wiki/OSINT анализа данных из открытых источников ."
таки да, зебаран и его шобла правят))))
а "лейтенант" рулит ))))
Немедленно обменять его на таксиста!