17-летний парень сбежал из дома на Львовщине, чтобы присоединиться к воинам ООС на Донбассе и защищать Украину, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разыскали 17-летнего жителя Пустомытовского района в зоне проведения ООС - на блокпосту у города Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

13 июля в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына, обратился житель села Грынив Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22.00 парень ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна.

Правоохранители немедленно объявили несовершеннолетнего в розыск, к которому были задействованы сотрудники ювенальной превенции, участковые офицеры полиции, оперативники и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Ориентировки на пропавшего были разосланы в территориальные подразделения Национальной полиции Украины.

Благодаря взаимодействию и профессионализму, сегодня, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения ООС - на блокпосту у города Славянск Донецкой области. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства.

Правоохранители посоветовали парню подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки, после чего реализовывать свои планы предусмотренным законом образом. Парень здоров и невредим, вскоре правоохранители вернут его домой.

