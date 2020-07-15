17-летний парень сбежал из дома на Львовщине, чтобы присоединиться к воинам ООС на Донбассе и защищать Украину, - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители разыскали 17-летнего жителя Пустомытовского района в зоне проведения ООС - на блокпосту у города Славянск Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.
13 июля в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына, обратился житель села Грынив Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22.00 парень ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна.
Правоохранители немедленно объявили несовершеннолетнего в розыск, к которому были задействованы сотрудники ювенальной превенции, участковые офицеры полиции, оперативники и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Ориентировки на пропавшего были разосланы в территориальные подразделения Национальной полиции Украины.
Благодаря взаимодействию и профессионализму, сегодня, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения ООС - на блокпосту у города Славянск Донецкой области. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства.
Правоохранители посоветовали парню подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки, после чего реализовывать свои планы предусмотренным законом образом. Парень здоров и невредим, вскоре правоохранители вернут его домой.
Юрий Поправка уже ездил с Славянск,где его зверски убили гиркинский бандиты
Значит Коломойский Сверхверховный Главнокомандующий. Бо командует ЗЕбанарием, который командует Хомчаком.
-Хорошо, сыночка, только чтобы я тебя видела. Ты покакал?
-Мамочка, я иду на войну! Ка ты думаешь сколько раз я уже покакал!
(с) "300 еврейцев", в главной роли - будущий президент Украины В.А.Зеленский.
Позже было установлено, что убитый - следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. По имеющейся информации, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был сегодня выйти на пенсию.
https://antikor.com.ua/articles/394587-v_kieve_nashli_ubitym_sledovatelja_sbu_zanimavshegosja_rassledovaniem_del_o_gosizmene
1. вступити до лав ПС або УДА
2. пройти вишкіл
3. потрапити на нуль в рамках чергової ротації..
Один аж до Киева допетлял и в президенты записался, шоб его в армию не забрали.