8 733 40

17-летний парень сбежал из дома на Львовщине, чтобы присоединиться к воинам ООС на Донбассе и защищать Украину, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разыскали 17-летнего жителя Пустомытовского района в зоне проведения ООС - на блокпосту у города Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

13 июля в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына, обратился житель села Грынив Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22.00 парень ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна.

Правоохранители немедленно объявили несовершеннолетнего в розыск, к которому были задействованы сотрудники ювенальной превенции, участковые офицеры полиции, оперативники и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Ориентировки на пропавшего были разосланы в территориальные подразделения Национальной полиции Украины.

Благодаря взаимодействию и профессионализму, сегодня, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения ООС - на блокпосту у города Славянск Донецкой области. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства.

Правоохранители посоветовали парню подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки, после чего реализовывать свои планы предусмотренным законом образом. Парень здоров и невредим, вскоре правоохранители вернут его домой.

17-летний парень сбежал из дома на Львовщине, чтобы присоединиться к воинам ООС на Донбассе и защищать Украину, - Нацполиция 01

Автор: 

Нацполиция (16712) пропажа (84) Донбасс (26962) операция Объединенных сил (6766) Львовская область (2990)
Топ комментарии
+54
От би таких побільше. І поменше "какая разніца"...
показать весь комментарий
15.07.2020 11:30 Ответить
+44
Зелебене в пример!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:29 Ответить
+39
Будущее Украины!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:30 Ответить
Зелебене в пример!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:29 Ответить
От би таких побільше. І поменше "какая разніца"...
показать весь комментарий
15.07.2020 11:30 Ответить
Если государство не работает - юные романтики пытаются это делать
Юрий Поправка уже ездил с Славянск,где его зверски убили гиркинский бандиты
показать весь комментарий
15.07.2020 11:30 Ответить
Будущее Украины!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:30 Ответить
Це вирок Зє.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:31 Ответить
Учись, Бубочка!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:32 Ответить
А потом таким парням бУбочка будет орать, что ОННЕЛОХ какой-то.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:35 Ответить
здохни бубочка!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:47 Ответить
Майбутнє країни
показать весь комментарий
15.07.2020 11:32 Ответить
Шо свергли?1
показать весь комментарий
15.07.2020 11:37 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
показать весь комментарий
15.07.2020 11:38 Ответить
Ну вообще то все верно. Хомчак - главнокомандующий ВСУ. А президент является "Верховным главнокомандующим".
показать весь комментарий
15.07.2020 11:40 Ответить
А він Верховний Головнокомандувач Збройних сил України.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:41 Ответить
Там все вірно, бо Бубочка - це Верховний Головнокомандувач.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:55 Ответить
Верхом на Хомчаке командует. Ацкий наездник.

Значит Коломойский Сверхверховный Главнокомандующий. Бо командует ЗЕбанарием, который командует Хомчаком.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:12 Ответить
42-літній хлопчик Зебубочка теж хотів втекти на фронт. Його просто мама Рима не пустила.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:42 Ответить
Такі потрібні в тилу.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:47 Ответить
-Мамочка, я иду на войну!
-Хорошо, сыночка, только чтобы я тебя видела. Ты покакал?
-Мамочка, я иду на войну! Ка ты думаешь сколько раз я уже покакал!
(с) "300 еврейцев", в главной роли - будущий президент Украины В.А.Зеленский.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:58 Ответить
В Киеве нашли убитым следователя СБУ, занимавшегося расследованием дел о госизмене

Позже было установлено, что убитый - следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. По имеющейся информации, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был сегодня выйти на пенсию.

https://antikor.com.ua/articles/394587-v_kieve_nashli_ubitym_sledovatelja_sbu_zanimavshegosja_rassledovaniem_del_o_gosizmene
показать весь комментарий
15.07.2020 11:42 Ответить
Пусть его вернут в семью -но вот он наше будущее,а не тут визжащее -вы,бабы,хотите наши должности занять,отправив нас на войну -самое смешное,что эти выродки сейчас тут орут за Иловайск и Дебальцево)
показать весь комментарий
15.07.2020 11:43 Ответить
хлопчина безумовно молодець, але в його діях є певна помилка: треба було
1. вступити до лав ПС або УДА
2. пройти вишкіл
3. потрапити на нуль в рамках чергової ротації..
показать весь комментарий
15.07.2020 11:43 Ответить
Респект пацану и его семье. Воспитали настоящего патриота Украины
показать весь комментарий
15.07.2020 11:44 Ответить
А криворізькі пацани ховаються під сукні своїх мам і дівчат, щоб не захищати Україну. А деякі роблять все, щоб її розвалити.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:45 Ответить
Посоны из промзон настолько круты, что при любом шухере уверенно петляют и косят. Не для того их мамки рожали, шоб они Родину защищать пошли.

Один аж до Киева допетлял и в президенты записался, шоб его в армию не забрали.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:09 Ответить
фамилия парня НеЗеленский
показать весь комментарий
15.07.2020 11:45 Ответить
Антибуба.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:07 Ответить
Можно было и фото этого мальчугана отыскать и выставить здесь! И ткнуть это фото канцелярщику оп и,заодно,тому,у которого в голове 95 квартал так и остался,в "лицо"
показать весь комментарий
15.07.2020 12:00 Ответить
Пацан. мы за тебя.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:02 Ответить
Треба хлопця берегти - бенядіктови можуть за ним прийти . Злопам'ятний уклоніст зе може наслати своїх тітушок .
показать весь комментарий
15.07.2020 12:03 Ответить
Хорошо хоть россиянам не выдали
показать весь комментарий
15.07.2020 12:07 Ответить
Справжній козак росте! Оце і є еліта нашої країни. А не те бидло,що в Раді та на Банковій засідає...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:08 Ответить
Хлопець справжній патріот. І явно не ********. Ті лише вміють срати зрадою тут на ЦН. А цей не на словах, а на ділі вирішив підтримати Україну.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:08 Ответить
Із таких "шалапаїв" виходять Герої і достойні захисникі своєї Батьківщини. Росте гідний воїн,який буде боротись за свою землю.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:39 Ответить
Пока такие хлопцы у нас будут - есть у Украины будущее и промосковской мрази мы ее не отдадим!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:11 Ответить
Не знаю есть ли возможность лет с 16 проходить военную подготовку изучать военное дело и что бы с 18 лет могли подписать контракт.Они должны быть хорошо подготовленными и обучены ясно что в таком возрасте они романтики и не понимают всего.Но если уж решили то только хорошая подготовка и учение
показать весь комментарий
15.07.2020 14:33 Ответить
Спочатку строкова служба імені Потроха з отриманням навичок підмітання плацу, покраски трави, війни з останнім листям - без цих навичок в ООС ніяк. Свою дитину Потрох побоявся віддавати на строкову службу - відразу замутив контракт і провів атошним туристом.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:23 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 23:39 Ответить
 
 