В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного, - СМИ. ФОТО

В Киеве нашли мертвым следователя Службы безопасности по особо важным делам Романа Закладного. ВНИМАНИЕ! Материал содержит информацию не рекомендуемую для просмотра лицам с ослабленной психикой, несовершеннолетним и беременным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info.

В ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.

По словам источника, полковник был найден без обуви, с вывернутыми карманами и следами крови на голове нашли около 2:20 ночи.

Кроме того, при нем не были обнаружены два мобильных телефона, которые обычно использовал Закладный.

По факту гибели следователя СБУ возбудила уголовное дело по статье об убийстве (ст. 115 УК Украины), сейчас рассматривается несколько версий причин смерти Романа Анатольевича, у которого осталась жена и двое детей.

В частности, журналист Станислав Речинский убежден, что Закладного могли убить.

Издание УНН добавляет, что Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. И добавляет, что именно 15 июля 2020 г. следователь должен был выйти на пенсию.



Фото: Dетектив-Info

Окончательные выводы по поводу причин смерти Романа Закладного покажет вскрытие, которое назначено на 15 июля 2020 г.