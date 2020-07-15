РУС
В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного, - СМИ. ФОТО

В Киеве нашли мертвым следователя Службы безопасности по особо важным делам Романа Закладного. ВНИМАНИЕ! Материал содержит информацию не рекомендуемую для просмотра лицам с ослабленной психикой, несовершеннолетним и беременным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info.

В ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.

По словам источника, полковник был найден без обуви, с вывернутыми карманами и следами крови на голове нашли около 2:20 ночи.

В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного, - СМИ 01

Кроме того, при нем не были обнаружены два мобильных телефона, которые обычно использовал Закладный.

По факту гибели следователя СБУ возбудила уголовное дело по статье об убийстве (ст. 115 УК Украины), сейчас рассматривается несколько версий причин смерти Романа Анатольевича, у которого осталась жена и двое детей.

В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного, - СМИ 02

В частности, журналист Станислав Речинский убежден, что Закладного могли убить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан подозреваемый в убийстве священнослужителя, совершенном в Киеве 5 лет назад

Издание УНН добавляет, что Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. И добавляет, что именно 15 июля 2020 г. следователь должен был выйти на пенсию.

В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного, - СМИ 03
Фото: Dетектив-Info

Окончательные выводы по поводу причин смерти Романа Закладного покажет вскрытие, которое назначено на 15 июля 2020 г.

Киев СБУ убийство
Топ комментарии
+53
15.07.2020 11:50 Ответить
+53
Дело действительно в ограблении! Только не его, а целой страны! 73% лохов облопошили! Уже год как клоуны деребанят, что только можно! Пытаються быстрее яныка всё продать и ********!!
15.07.2020 11:52 Ответить
+52
что то не верю я в ограбление, хотя нынешние руками водители довели страну до ручки
15.07.2020 11:49 Ответить
что то не верю я в ограбление, хотя нынешние руками водители довели страну до ручки
15.07.2020 11:49 Ответить
Дело действительно в ограблении! Только не его, а целой страны! 73% лохов облопошили! Уже год как клоуны деребанят, что только можно! Пытаються быстрее яныка всё продать и ********!!
15.07.2020 11:52 Ответить
Так временщики ж. Вся их ЗЕленая халабуда построена из говна и палок и может навернуться в любой момент.
Так что действуют по принципу хватай-беги.
15.07.2020 12:01 Ответить
"хотя нынешние руками водители довели страну до ручки" это мощЬно, я бы даже сказал патужно Зеле просто сложно найти руко водителей в СБУ с рассейским паспортом...а Петя умел!
15.07.2020 12:17 Ответить
та ты шо. серьезно? и кто же с кацапским паспортом руководил СБУ при порохе?
а у боканова жена по паспорту гражданка какой страны?
дятел ты винторогий - вы тупой плебс который двух слов связать не может. и ты пытаешься тут тупо тролить порохоботов? А ха ха ха ха
15.07.2020 12:21 Ответить
Очевидно - имеется ввиду Семочко, который был в руководстве СБУ, а затем - ио Главы Внешней Разведки Украины и у которого жена и ее детишки - граждане РФ и имеют бизнес в РФ.
Тот самый мерзавец Семочко, который во время своей работы в СБУ заблокировал импорт аппаратов для гемодиализа, тк импортеры решили, что после Революции Достоинства мзду коррумпированным мерзавцам платить не нужно. Это стоило жизни около 200 человек.

Потрох еще вскрытие консервы Семочко воспринял, как персональную атаку на себя любимого.
15.07.2020 12:40 Ответить
еще одно притрушеное. ты специалист по госрезерву и маскам опять соврал

1. Семочко - гражданин Украины. у его гражданской (у боканова жена официальная) якобы есть кацапский паспорт. его гражданская жена получила кацапский паспорт в крыму, что согласно украинскому законодатиельству не означает то что она гражданка кацапии потому что она получила паспорт на оккупированной территории.
2. он небыл и.о. главы внешней разведки он был вторым замом.
15.07.2020 12:47 Ответить
Соврал тут, как обычно, ты, говномет из секты свидетелей рошена.

"Семочко - гражданин Украины"
1. А где я писал, что Семочко - НЕ гражданин Украины?

"якобы есть кацапский паспорт"
Не якобы, а 100% есть - этому было подтверждение от СБУ.
И не только паспорт, а и бизнес - ибо она официально находится в реестре налогоплательщиков РФ.

"он небыл и.о. главы внешней разведки он был вторым замом."
Лжешь. Он был ПЕРВЫМ замом главы внешней разведки, а когда Потрох убрал главу - стал и.о. Ты так примитивно палишься на нюансах, которые любой может проверить очень легко.
15.07.2020 13:16 Ответить
и опять ты юлить начинаешь как с масками. ок продолжим
1. истоия диалога
крысеныш - руководителей в СБУ с рассейским паспортом
мой ответ - кто же с кацапским паспортом руководил СБУ при порохе?
тут влазишь ты - имеется ввиду Семочко
так что тут опять сново обосрался. Семочко гражданин Украины
2.ты видел этот кацапский паспорт? а украинский семочко показал. "по словам СБУ" для меня с недавних пор пустой звук
3. еще раз для деревянных - кацапские паспорта выданные на оккупированных территориях НЕ признаются Украиной и НЕ меняют гражданства граждан с точки зрения Украины
4. выписку с реестра кацапии предоставь
5. "Как отмечают в службе: "СВРУ работает в штатном режиме, а рабочую координацию обеспечивает первый заместитель Председателя Алексеенко А. В" Источник: https://censor.net/n3116856
15.07.2020 13:30 Ответить
Свои домыслы оставь при себе - я нигде не писал, что у Семочко нет украинского гражданства.

2. "ты видел этот кацапский паспорт?"
Конечно видел. Копии кацапских паспортов жены Семочко и ее дочери были опубликованы еще в августе 2018го. И ты их тоже наверняка видел, брехун порошковый.
И да, замечу, что в отличие от навязанного кацапами крымчанам ГРАЖДАНСТВА РФ - для получения ПАСПОРТА РФ - необходимо было личное участие.

"а украинский семочко показа"

Тот эфир с обосравшимся по всем статьям семочкой, который предоставил там поддельный паспорт с черно-белой фотографией без печати, я бы на твоем месте забыл, как страшный сон запетькиных пропагандонов - ибо на столько налажать - нужно было постараться.

""по словам СБУ" для меня с недавних пор пустой звук"
Это уже твои личные проблемы.

"4. выписку с реестра кацапии предоставь"
Выписка с реестра предоставлена в расследовании Бигуса - заходишь, смотришь, наслаждаешься. САМ. Ибо слуг у рошеновской шестерки, коей ты являешься, нет и быть не может.

5. Сергій Олексійович Семочко (https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 1 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 , м. Ялта) - генерал-майор, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року), начальник Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області у 2017-2018 роках, начальник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України у 2015-2017 роках.
15.07.2020 13:52 Ответить
1. "я нигде не писал, что у Семочко нет украинского гражданства." - так а чего ты тогда лезешь в диалог где чувак чешет про кацапское гражданство руководителей СБУ?
2. давай ссылку на публикации августа 2018 года (при условии что СБУ подтвердило кацапское гражданство в середине декабря 2018 года)
3. нет это проблемы всей страны
4. ну так давай ссылку на расследователя который уже обосрался с свинарчуками по полной
15.07.2020 13:58 Ответить
1. Я предположил, кого этот чувак мог иметь ввиду и уточнил, что у Семочко не он сам, а жена является обладателем кацапского паспорта.

2.4. " давай ссылку на публикации августа 2018 года"
Как я писал выше - слуг у рошеновской шестерки нет. Заходишь в гугл и все находишь САМ.

"3. нет это проблемы всей страны"
Всей стране глупоко похрену на то, что для тебя - пустой звук, а что - не пустой.

" который уже обосрался с свинарчуками по полной"
Обосрались только твои свинарчуки. А следствие по ним уже идет к логическому завершению - по их подельнику уже назначена дата первого судебного заседания.

Кстати, по поводу обосравшегося Семочко, тут его бенефис подробненько разобран, еще и ИНН его жены в расейской налоговой имеется:
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/23/7196030/

PS То, как ты забрехиваешься, защищая любого, кто связан с порошком явно идентифицирует тебя как штатного тролля на зарплате. Тролля, которому правда не интересна - тебе ведь не за правду платят.
15.07.2020 14:16 Ответить
1. предположив что он имеет в виду семочко ты признал что у семочко кацапское гражданство. потому что если ты что то предполагаешь за кого то то значит ты просто продолжаешь его логическую цепочку полностью ее принимая
2. с каких делов я должен искать подтверждение твоих высеров?
3. а ты решил за всю страну расписаться что ей пох а что не пох?
4. да ты шо? серьезно? а что суд присудил дебилу бихусу сделать со своей публикацией? в жопу ее себе засунуть? а что говорят в МО? я тебе подскажу "в действиях гладковского нет ничего противозаконного". а кто у вас дебьилов "подельник свинарчука" которому назначена дата первого судебного заседания?
5. я тебе открою страшную тайну - каждый человек что в кацапии что у нас имеет ИНН в налоговой. ты понимаешь дятел? КАЖДЫЙ!

вывод - ты обосрался уже даже не дважды. а знаешь почему? потому что ты тупое животное. обтекай
15.07.2020 14:24 Ответить
5. и что? зачем мне эта информация из википедии твоей любимой? где там сказано что семочко был и.о. начальника службы внешней разведки?
15.07.2020 13:59 Ответить
Зеля ніхто, а Єрмак тільки із кацапським паспортом і призначає...
15.07.2020 16:42 Ответить
15.07.2020 11:50 Ответить
да кому сбу щас мешает, разве что дальнобойщикам...
15.07.2020 11:52 Ответить
Зараз можуть щезнути документи-докази, які він збирав, і кінці в воду.
15.07.2020 11:57 Ответить
це трохи складно, а от справи передати комусь іншому, який або під сукно покладе або не виявить в діях складу злочину і не зробить всіх слідчих дій, та й по тому.
15.07.2020 12:41 Ответить
Це вже нюанси.
"Нет человека, нет проблем"...
15.07.2020 12:44 Ответить
якось так
15.07.2020 12:47 Ответить
Не все СБУ. Верхушка Зелина и то не вся , хоть он замов менял уже и не раз. А следователи и сотрудники пониже есть нормальные и вменяемые. И они хорошо видят куда катится страна.
15.07.2020 12:06 Ответить
Ой, а при кому це ПР себе непогано почувала, скуповуючи телеканали, паливопроводи й поставки скрапленного газу? Чи не при одному єкс президенту?
15.07.2020 11:55 Ответить
а щас как почувает, при правильном?
15.07.2020 11:56 Ответить
Ти дай відповідь за свого хазяїна, для початку.
15.07.2020 11:58 Ответить
щас разбежался зебилам отвечать )
15.07.2020 11:59 Ответить
О, слушна думка, ото й не зупиняйся, аж до самого "запарєбріка"!
15.07.2020 12:03 Ответить
помечтай зебильчик
15.07.2020 12:03 Ответить
15.07.2020 12:03 Ответить
Суттєво для сім'Ї.
Якщо експертиза встановить часушкоджень і смерті до 24.00, то це "під час проходження в/с" із виплатами, а якщо після 00.00, то це уже смерть пенсіонера.
І ще - якщо слідчий виходить на пенсію, то справи він повинен був передати, бо із 15.07 він уже не слідчий.
15.07.2020 13:00 Ответить
Не пацана за сигареты ограбили а полковника, да еще и СБУ. И ограблением как то не пахнет.
15.07.2020 11:52 Ответить
в том то и дело что карманы гопота выворачивает когда гребёт семечки, что бы вытянуть телефон карман выворачивать не надо, похоже на постанову, выманили из дома и убили.
15.07.2020 12:19 Ответить
а почему сняли обувь?
15.07.2020 19:29 Ответить
какая пенсия!?
"У той же час співрозмовники автора цих рядків в силових структурах розповідають, що останнім часом Закладний мав певні проблеми з дисципліною на роботі через зловживання спиртними напоями. Через що його змусили написати рапорт на звільнення, але дали можливість виправитися, та опанувати себе на час наданої відпустки."
https://detective-info.com.ua/na-oboloni-znajshli-mertvim-polkovnika-sbu-zakladnogo.html?fbclid=IwAR2I5r3i0Mp53nd1YMwNfDpwSapOxRh5RRtT7ExZCnkGtfufV4xXf778Wvs
15.07.2020 11:56 Ответить
Баканов його відстороняв від ведення важливих справ, якщо він зловживав?
15.07.2020 11:59 Ответить
всё может быть! решили вместо заслуженного отдыха сразу на вечный покой?
15.07.2020 12:34 Ответить
Вполне себе ожидаемое развитие событий
15.07.2020 11:57 Ответить
***** попросило бубу або адалженіі
15.07.2020 11:57 Ответить
Погиб человек, это всегда трагедия. Но об обстоятельствах не известно ничего. Кроме того, что это день выхода на пенсию. Что пропали ценности. Что перед смертью избит.
Но исходя из этих данных, которые говорят скорее о нападении с целью грабежа, многие уже приплели хер знает что.
Дело чести СБУ быстро раскрыть преступление, связанное с убийством сотрудника СБУ, пусть даже пенсионера. И дело чести рассказать людям о результатах расследования, включая поимку преступников, кто бы они не были. А до того - нехер тут измышлять всяким шавкам. Ещё бы Зеленского в убийстве обвинили.
15.07.2020 12:01 Ответить
Может и ограбление. Но чести нет никакой в СБУ очень давно.
15.07.2020 12:06 Ответить
А до того - нехер тут измышлять всяким шавкам. Самокритично, от і замкни пельку.
15.07.2020 12:07 Ответить
Яке "ограбление" медведчуки зі слугами не народу не дремлють!!! Дуже жаль!! Нехай земля буде йому пухом! ІЖДЕ ЗАЛЯКУВАННЯ СЛІДЧИХ!! ПОТРІБНА ДЕРЖАВНА ОХОРОНА!!
15.07.2020 12:01 Ответить
В СБУ вообще давным-давно какая-то хрень происходит. Лучшие СБУшники возглавили батальон "Восток" и стали президентами ЛНР, сделали карьеру в Крыму. Худшие видимо у нас остались.
15.07.2020 12:04 Ответить
зрадники - то кращі?
якесь у вас викривлене відчуття дійсності
15.07.2020 12:25 Ответить
Слыхали про сарказм?
15.07.2020 12:39 Ответить
Что то ты на тварь рашистскую очень похож,причем не первый раз...
15.07.2020 12:52 Ответить
Это почему? Конкретизируй. Что за личные оскорбления? Я Лавриненко Андрей, Киев, есть в Фейсбуке, пиши туда, посмотрим, кто тут на тварь рашистскую больше походит
15.07.2020 13:00 Ответить
Да как же так же и как это тебе позволили зарегистрироваться на Фейсбуке ,да не может быть,Уася из Южного Судана...
15.07.2020 13:08 Ответить
Человек-дебил вместо конкретики переходит к личным оскорблениям.
15.07.2020 13:30 Ответить
Он слишком много знал.
15.07.2020 12:05 Ответить
Схоже на шпану. Поки громадяни України не отримають законне право відстрілювати шпану, поки громадян України будуть судити за те що посміли захистити своє життя від нападу, як Стерненка, поки і будуть ці вбивства. Як тільки шпана зрозуміє, що при нападі висока вірогідність отримати кулю в морду, а винними будуть в суді тільки їх коріша - тоді кількість нападів і зменшиться. Буде спокійно. Як в Техасі. А шпана просто не буде встигати розмножуватися.
15.07.2020 12:07 Ответить
от він то якраз і мав право носити не пукавку гумоплюйну, а справжній, тут важливо його ще вчасно дістати і застосувати. але, про пропажу зброї нічого не кажуть, тільки про телефони, і на сьогоднішній день навіть бомжі знають, що телефон красти тупо, бо тільки включиш і знайдуть.
15.07.2020 12:45 Ответить
Право носити є.
Але вогнепал його в ружкімнаті в сейфі і видається лише кілька разів на рік: для залікових стрільб в тирі та на полігоні.
15.07.2020 13:05 Ответить
вон тут рембы мечтают что им разрешат и они будут носить ствол везде, а то вдруг чего... а сбушник типа зачем ему, ниче не угрожает
15.07.2020 13:18 Ответить
Явная имитация ограбления А нашим спецслужбам надо проявить свою эффективность А то пока у них хорошо выходит задерживать патриотов и волонтёров
15.07.2020 12:08 Ответить
Папередники підчищають сліди. Як казав класик у радянській комедії "Он слішком много знал".
15.07.2020 12:12 Ответить
Як на мене - звичайна битовуха: далеко за півночі у глухому закутку повертався на підпитку особливо важливий СБУшник. А у закутку тому багато бомжів блукає, щастя шукає. І ось - щастя підвалило.
15.07.2020 12:33 Ответить
Та що тут незрозумілого,"відмічав" пенсію (якого біса, до речі, силовики йдуть на пенсію в 45, а не як в розвинених країнах - як і усі інші?), нажрався, п'яний з кимось зчепився, або просто викликав увагу якогось урки як потенційна жертва, і маємо "результат". P.S. Так, як бухають мєнти і феесбеушники, не бухає ніхто, навіть пожежники. А останніми роками вони ще й масово наркоманять.
15.07.2020 12:14 Ответить
15.07.2020 19:32 Ответить
Повязали двух, очевидно нариков, бабу и мужика.
Водили в наручниках.
15.07.2020 12:20 Ответить
Сьогодні повинен був вийти на пенсію... Ну, от вийшов. Увесь. Цікаво, хто у ніч глуху (2:20) знаходить трупи СБУшників? Невже наша доблєстная поліція?
15.07.2020 12:29 Ответить
Скажіть хто небудь баканову,щоб в процесі розслідування випадково не вийшли на самих себе...
15.07.2020 12:49 Ответить
Такие люди не должны ходить поздней ночью в одиночестве.... Теперь гадай- ограбление это или убийство за проф. деятельность.....
На фото и в удостоверении- два разных человека. Как по мне, не похожи от слова "вообще".
Соболезнования родным.....
15.07.2020 13:21 Ответить
А обязательно выкладывать фото трупа?
15.07.2020 13:59 Ответить
Ви зробили це разом!
15.07.2020 15:24 Ответить
Зедебильной шобле недолго осталось.
Заметают следы.
15.07.2020 15:38 Ответить
- По моему это очевидно что его убили. Даже можно сказать кто. За последние годы, были в тылу убиты, десятки украинцев. Война идет не только на фронте. "Зеленые человечки" уже даже властные кабинеты оккупировали. Все идет по сценарию Геноцида 1918-1933 пока большинство народа резвится и отдыхает...
15.07.2020 15:40 Ответить
А какие телефоны?
Если грабили - отчего телефоны не забрали?
15.07.2020 16:02 Ответить
В таких справах або ти їх, або вони тебе. ФСБ активно приймає участь у політиці, СБУ пасивно. Результат - нема трупів фсбшників на Черьомушках, є труп сбушника на Оболоні.
15.07.2020 16:03 Ответить
"Зокрема, журналіст Станіслав Речинський переконаний, що Закладного могли вбити." е-мо-е, ахЄренно впевнений журналіст. А глянувши на фото я наприклад подумав, що слідчого зацілували до смерті! Тут або випадково потерпілий натрапив на грабіжників, або інсценування розбійного нападу та вбивство у зв'язку зі службовою діяльністю. Стаття 115 КК, згідно ст. 216 КПК, не підслідна сЕбЕу, тому щось у інформаціїї джерела щодо порушення справи СЛУЖБОЮ подані факти не відповідають дійсності.
15.07.2020 18:16 Ответить
жаль мужика, мог бы еще пожить...
15.07.2020 18:53 Ответить
 
 