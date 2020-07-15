РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10996 посетителей онлайн
Новости Фото
11 478 38

Протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп под Житомиром: требуют решить вопрос с выделением земли участникам АТО/ООС, - полиция. ФОТОрепортаж

На 128 км автодороги "Киев – Чоп", вблизи с. Гадзинка Житомирской области затруднено движение транспорта из-за проведения акции протеста.

Об этом сообщает полиция Житомирской области. передает Цензор.НЕТ.

"В Житомирском районе пока частично ограничено движение транспорта из-за акции граждан. На месте работают полицейские, которые организуют объезд для транспортных средств. Утром 15 июля на 128-м км автодороги Киев - Чоп, вблизи с. Гадзинка Житомирского района, участники акции частично ограничили движение транспорта. Люди двигаются по пешеходному переходу, пропуская автомобили экстренных служб. На месте происшествия работают патрульные и представители полиции превенции ГУНП Житомирщины. Правоохранители обеспечивают безопасность участников дорожного движения и проводят разъяснительную работу с протестующими. Уважаемые водители! Примите во внимание информацию о затруднениях движения на указанном участке трассы Киев - Чоп при планировании поездок. Сейчас полицейские организовали объезд указанного участка автодороги и призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении транспорта", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Недовольные карантинными ограничениями работники развлекательных заведений перекрывали мост через Днепр в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Как уточнили Укринформу в полиции, участники акции требуют упорядочить работу Госгеокадастра, уволить его руководителя и решить вопрос с выделением земли участникам АТО / ООС.

К пикетчикам прибыл заместитель председателя Житомирской ОГА Виктор Градивский.

Протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп под Житомиром: требуют решить вопрос с выделением земли участникам АТО/ООС, - полиция 01
Протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп под Житомиром: требуют решить вопрос с выделением земли участникам АТО/ООС, - полиция 02
Протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп под Житомиром: требуют решить вопрос с выделением земли участникам АТО/ООС, - полиция 03

Автор: 

дороги (2513) Нацполиция (16712) протест (5902) Житомирская область (1430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
А в чём суть протеста? В статье не указано.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:01 Ответить
+14
наверняка требуют повысить налоги.. епоха зубожіння ж скінчилася))
показать весь комментарий
15.07.2020 12:02 Ответить
+7
против чего протестуют не написали. журналистские стандарты
показать весь комментарий
15.07.2020 12:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в чём суть протеста? В статье не указано.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:01 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 12:02 Ответить
наверняка требуют повысить налоги.. епоха зубожіння ж скінчилася))
показать весь комментарий
15.07.2020 12:02 Ответить
Вимагають притягнення до відповідальності одного екс президента!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:05 Ответить
По якій статті?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:05 Ответить
Протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп під Житомиром: рух ускладнено, - поліція - Цензор.НЕТ 646
показать весь комментарий
15.07.2020 12:23 Ответить
а бубочка не слушается...от горе
показать весь комментарий
15.07.2020 12:06 Ответить
оно не знает, но куратор требует постить именно это))
показать весь комментарий
15.07.2020 12:10 Ответить
ага, требуют в очередной раз зебилам нассать в глаза..
Впррочем, ты привычный к этому процессу))
показать весь комментарий
15.07.2020 12:09 Ответить
А что ещё и суть нужна? Дома скучно, телик надоел, пошли гулять по пешиходнику
показать весь комментарий
15.07.2020 12:04 Ответить
время такое, что просто выходи на протест - не ошибешся !
показать весь комментарий
15.07.2020 12:22 Ответить
та то "год просто высокосный! из-за этого все проблемы"(с)зелена шмаркля
показать весь комментарий
15.07.2020 12:01 Ответить
Ещё бы было написано против чего протестуют...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:02 Ответить
против чего протестуют не написали. журналистские стандарты
показать весь комментарий
15.07.2020 12:02 Ответить
Да уж, такое и читать неинтересно. Ладно,если б протестовали кровосиси, как их, фемен...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:08 Ответить
Холуї олігархів знають як інформацію треба подати.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:17 Ответить
https://twitter.com/sitizen1000451

https://twitter.com/sitizen1000451 Пожежник з бригади №451

Ми голосували за членотрясів, а не за феодалів

Протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп под Житомиром: движение затруднено, - полиция - Цензор.НЕТ 8227
показать весь комментарий
15.07.2020 12:05 Ответить
На фото - юрба ідіотів. Тепер чекайте 4 роки - до нових виборів, а там оберете ще якусь муйню, якщо не дійшло.)))
показать весь комментарий
15.07.2020 12:07 Ответить
Дебилы ***(с) А зачем вы за слуг голосовали?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:13 Ответить
По пріколу. Бачите як їм весело.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:14 Ответить
Так, а Шо они хотят?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:05 Ответить
Пива!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:13 Ответить
Аааа...
показать весь комментарий
15.07.2020 13:35 Ответить
Перекрито рух на автодорозі Киів-Чоп, в обидві сторони. Учасники АТО перекрили рух дорогою, це пов'язано з земельними ділянками для учасників АТО. https://www.zhitomir.info/news_193449.html Житомир.info | ​Біля Житомира кілька десятків людей перекрили трасу
показать весь комментарий
15.07.2020 12:06 Ответить
а чиї то білі прапори??
показать весь комментарий
15.07.2020 12:06 Ответить
на прапорі можна прочитати " Атошник"
показать весь комментарий
15.07.2020 12:11 Ответить
АНОНС - СКОРО ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ - ЗЕЛЕНЫЕ ДОВЕЛИ))
показать весь комментарий
15.07.2020 12:14 Ответить
Зелебобіки проти Зеленського. Це сюр, виверт свідомості чи масовий психоз?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:16 Ответить
4 года - это реально много - терпение даже у самых упоротых быстрей закончиться
показать весь комментарий
15.07.2020 12:22 Ответить
Найсмішніше те, що ще до кінця цього року їм захочеться повернутись у травень 2019 року. Але просторово-часовий устрій Всесвіту виключає таку можливість, або по простому "поезд ушёл".
показать весь комментарий
15.07.2020 12:26 Ответить
Ставте правильно запитання: чому повинні страждати інші барани за цих баранів? А на рахунок розгону - попробуйте. Мусора в курсі і тому не лізуть, бо не хочуть прикрашати гіляки посадок обабіч дороги.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:21 Ответить
Дійсно - мєнти в курсі хто найняв цих скакуасів.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:04 Ответить
Пора прекращать этот совок с раздачей земли. Нигде в мире землю не "выдают". Хочешь земли - купи.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:57 Ответить
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за перекриття доріг!
показать весь комментарий
15.07.2020 13:03 Ответить
у меня всегда бомбит от таких методов "протеста". вот еду я куда-нибудь, никаким боком к предмету спора не касаясь, с ребенком, на улице жара - и тут: стоять! пока нам землю не дадут, дальше не проедешь! хочешь - разворачивайся, хочешь - подожди часиков пять.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:27 Ответить
Киев-Чоп. А почему не "Владивосток-Барселона"
показать весь комментарий
15.07.2020 14:57 Ответить
Ніби подані новини з передачі "Вокруг смеха" Що случилось в дєрєвнє Кукуєво. Багато тексту, а інформації - нуль. Я так розумію, що Кагарлик невмирущий! Я дивуюсь як при нормі в Києві мати 10 соток на сімью , деякі бобри декларують по 300 га? І чому, ні прокурори, ні МВС, ні ДБР, НАЗК, НАБУ це не розьяснить громадянам. Як і те, чому в маршрутках їздять за живий нал, а в тролейбусі за квиткі? Дивна влада формує таку ж дивну країну.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:10 Ответить
 
 