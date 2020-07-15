Протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп под Житомиром: требуют решить вопрос с выделением земли участникам АТО/ООС, - полиция. ФОТОрепортаж
На 128 км автодороги "Киев – Чоп", вблизи с. Гадзинка Житомирской области затруднено движение транспорта из-за проведения акции протеста.
Об этом сообщает полиция Житомирской области. передает Цензор.НЕТ.
"В Житомирском районе пока частично ограничено движение транспорта из-за акции граждан. На месте работают полицейские, которые организуют объезд для транспортных средств. Утром 15 июля на 128-м км автодороги Киев - Чоп, вблизи с. Гадзинка Житомирского района, участники акции частично ограничили движение транспорта. Люди двигаются по пешеходному переходу, пропуская автомобили экстренных служб. На месте происшествия работают патрульные и представители полиции превенции ГУНП Житомирщины. Правоохранители обеспечивают безопасность участников дорожного движения и проводят разъяснительную работу с протестующими. Уважаемые водители! Примите во внимание информацию о затруднениях движения на указанном участке трассы Киев - Чоп при планировании поездок. Сейчас полицейские организовали объезд указанного участка автодороги и призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении транспорта", - говорится в сообщении.
Как уточнили Укринформу в полиции, участники акции требуют упорядочить работу Госгеокадастра, уволить его руководителя и решить вопрос с выделением земли участникам АТО / ООС.
К пикетчикам прибыл заместитель председателя Житомирской ОГА Виктор Градивский.
