Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота, - Казанский. ФОТОрепортаж (обновлено)

Под Верховной Радой полиция мешает экоактивистам проводить акцию в поддержку обращения с отходами и сортировки мусора.

Об этом сообщает участник акции, блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Пришел в Верховную Раду на акцию в поддержку законопроекта 2207-1д (обращение с отходами, сортировка мусора). И тут на нас без какой-либо причины напала полиция. Окружили, взяли в кольцо, не пускают под Раду, хотя об акции мы предупреждали, как того требует закон", - пишет он.

По словам Казанского, участники акции для наглядности принесли с собой вторсырье в мешках.

"От нас требуют, чтобы мы не брали их с собой. Спрашиваем - закон запрещает нам использовать реквизит? Никто ничего не объясняет. Действуют, как гопота. Честно, не ожидал такого. Никто ничего не нарушал, не действовал агрессивно, акция даже не началась. Пришли только экоактивисты, тематика акция совершенно не провокационная", - возмущается блогер.

Читайте также: Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре

Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота, - Казанский 01
Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота, - Казанский 02
Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота, - Казанский 03
Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота, - Казанский 04
Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота, - Казанский 05
Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота, - Казанский 06

Экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов позже написал в фейсбуке, что акция все-таки состоялась.

"Провели акцию под Верховной Радой в поддержку реформы управления отходами.

Полиция препятствовала, порвали рубашку, сотни разных людей, вышли депутаты, неожиданно поддержал мэр Кличко (спасибо)", - сообщил он.

Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота, - Казанский 07

Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота, - Казанский 08

Топ комментарии
+29
Точнее мусора против сортировки мусора.
15.07.2020 12:05 Ответить
+17
Мусор за мусор
15.07.2020 12:03 Ответить
+7
Геращенко снова Деканоидзе обвинит в неудавшейся реформе эцилопов...
15.07.2020 12:06 Ответить
15.07.2020 12:15 Ответить
ЗИльоный бред Сабакова
15.07.2020 12:16 Ответить
А кто против мусора - тот экоактивист!
15.07.2020 14:02 Ответить
Геращенко снова Деканоидзе обвинит в неудавшейся реформе эцилопов...
15.07.2020 12:06 Ответить
Сразу видно по изысканным выражениям-пишет представитель элиты, а не какое-то там быдло
15.07.2020 12:11 Ответить
Це вони перед завтрашнім засіданням ВР тренуються...
15.07.2020 12:09 Ответить
хай тренуються по кущах ховатися. тищ за тридцять збереться.
15.07.2020 12:15 Ответить
Завтра будуть слугам мову на хліб намазувати?
15.07.2020 12:18 Ответить
Мабуть бажає мусорня до беркутят в москву.
15.07.2020 12:10 Ответить
А давайте правильно розставимо коми: "Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки, мусора взяли в кольцо, действуют, как гопота"
15.07.2020 12:12 Ответить
Ну вы даете, ребята, зачем вы мусор принесли, полицаи же не любят конкуренцию. )
15.07.2020 12:12 Ответить
My cop і мусор.))
15.07.2020 12:13 Ответить
Будь ласка не називайте це стадо поліцією..це аваківське ОЗУ..падаль, шакали.
15.07.2020 12:20 Ответить
мусора не любят, когда их сортируют )) не смотрел, может кто-то уже пошутил выше)
15.07.2020 12:28 Ответить
Наших мусоров можно (и нужно) сортировать только в одном случае. Это когда хорошие мусора пускай плывут по реке в хороших гробах, а хреновые - в плохих.
15.07.2020 12:50 Ответить
Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський - Цензор.НЕТ 9727
15.07.2020 12:29 Ответить
Обиделись за мусор в пакете? С другой стороны, где же еще мусору быть?
15.07.2020 12:38 Ответить
https://twitter.com/IrynaSoroka9
https://twitter.com/IrynaSoroka9

IrynaSoroka

@IrynaSoroka9


Ооо-оо.. щойно хтось в рупор: ми шануємо нашого президента, нам треба гуртуватися... Блд.. з цієї автівки звук

https://twitter.com/IrynaSoroka9/status/1283306810343075840
15.07.2020 12:43 Ответить
Бабочки злетілися на вогник.
15.07.2020 12:43 Ответить
"Эко"-активисты и есть настоящие террористы. Во всем цивилизованном мире.
15.07.2020 12:59 Ответить
Ринатик и тут против мусороперерабатывающих заводов.....
А я За них, так как нужна дешёвая электроэнергия.
15.07.2020 13:14 Ответить
Этих активистов надо поселить на мусорной свалке, пусть сортируют раз они его так любят.
15.07.2020 13:36 Ответить
Почему "как гопота"? Нынешняя мусорня и есть гопота. Тупая, жадная, необразованная гопота. Если бы сейчас мусорам приказали разгонять Майдан, то бывший Беркут тихо плакал бы в сторонке от обиды со словами "а что - так было можно?"...
15.07.2020 14:00 Ответить
Творіння Потроха, більше сказати нічого.
15.07.2020 15:18 Ответить
 
 