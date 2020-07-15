Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота, - Казанский. ФОТОрепортаж (обновлено)

Под Верховной Радой полиция мешает экоактивистам проводить акцию в поддержку обращения с отходами и сортировки мусора.

Об этом сообщает участник акции, блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Пришел в Верховную Раду на акцию в поддержку законопроекта 2207-1д (обращение с отходами, сортировка мусора). И тут на нас без какой-либо причины напала полиция. Окружили, взяли в кольцо, не пускают под Раду, хотя об акции мы предупреждали, как того требует закон", - пишет он.

По словам Казанского, участники акции для наглядности принесли с собой вторсырье в мешках.

"От нас требуют, чтобы мы не брали их с собой. Спрашиваем - закон запрещает нам использовать реквизит? Никто ничего не объясняет. Действуют, как гопота. Честно, не ожидал такого. Никто ничего не нарушал, не действовал агрессивно, акция даже не началась. Пришли только экоактивисты, тематика акция совершенно не провокационная", - возмущается блогер.

Читайте также: Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре













Экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов позже написал в фейсбуке, что акция все-таки состоялась.

"Провели акцию под Верховной Радой в поддержку реформы управления отходами.

Полиция препятствовала, порвали рубашку, сотни разных людей, вышли депутаты, неожиданно поддержал мэр Кличко (спасибо)", - сообщил он.