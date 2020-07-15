Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по уничтожению условного десанта противника на юге Украины. ФОТОрепортаж
Артиллеристы Военно-морских сил отработали уничтожение условного десанта противника на юге Украины.
Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно на одном из полигонов юга Украины с отдельной артиллерийской бригадой ВМС ВС Украины провели командно-штабные учения, в ходе которых был практически отработан ряд задач по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья и поражению воздушного десанта в тылу своих войск", - говорится в сообщении.
Во время учений артиллеристы отработали нормативы и усовершенствовали навыки по подготовке и ведению боевых действий в обороне, выполнили задачи по огневому поражению противника.
Накануне выполнения огневых задач была проведена разведка условного противника, определены координаты целей. В ходе учений осуществлялось противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.
Особенностью проведения учений были боевые стрельбы в составе артиллерийской бригады в ночное время по морским надводным целям, в том числе с применением широкого круга технических средств разведки и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.
Контроль и оказание помощи в ходе учений осуществляли представители Генерального штаба ВСУ и Военно-морских сил.
Как заявил заместитель командующего морской пехоты - начальник артиллерии полковник Александр Сук, целью учений является проверка слаженности действий подразделений, входящих в состав отдельной артиллерийской бригады, готовность к выполнению задач по назначению, умений командиров всех уровней, повышение их практических навыков.
Приобретенный в ходе учений опыт является крайне важным и после обработки результатов будет обобщен и внедрен для подготовки других частей и подразделений артиллерии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер ще потрібно донести до Генштабу що головна зброя проти морського десанту (крім причепної артилерії) це керовані ракети X-25МЛ яких 700 одиниць лежить на складах і потрібно відпрацьовувати тактику нанесення авіаційних ударів бойовою авіацією з використанням ракет X-25МЛ і проводити модернізацію цих ракет, збільшуючи їх дальність з 10 до 30км і зменшуючи висоту їх бойового пуску до кількох метрів над рівнем землі.