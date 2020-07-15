РУС
Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по уничтожению условного десанта противника на юге Украины. ФОТОрепортаж

Артиллеристы Военно-морских сил отработали уничтожение условного десанта противника на юге Украины.

Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно на одном из полигонов юга Украины с отдельной артиллерийской бригадой ВМС ВС Украины провели командно-штабные учения, в ходе которых был практически отработан ряд задач по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья и поражению воздушного десанта в тылу своих войск", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море для патрулирования и совместных c Украиной и Болгарией учений. ФОТО

Во время учений артиллеристы отработали нормативы и усовершенствовали навыки по подготовке и ведению боевых действий в обороне, выполнили задачи по огневому поражению противника.

Накануне выполнения огневых задач была проведена разведка условного противника, определены координаты целей. В ходе учений осуществлялось противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Особенностью проведения учений были боевые стрельбы в составе артиллерийской бригады в ночное время по морским надводным целям, в том числе с применением широкого круга технических средств разведки и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. 

Контроль и оказание помощи в ходе учений осуществляли представители Генерального штаба ВСУ и Военно-морских сил.

Как заявил заместитель командующего морской пехоты - начальник артиллерии полковник Александр Сук, целью учений является проверка слаженности действий подразделений, входящих в состав отдельной артиллерийской бригады, готовность к выполнению задач по назначению, умений командиров всех уровней, повышение их практических навыков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Артиллерию, ПВО, танковое подразделение и авиацию задействовали в рамках командно-штабных учений "Гвардия - 2020", - Минобороны. ВИДЕО

Приобретенный в ходе учений опыт является крайне важным и после обработки результатов будет обобщен и внедрен для подготовки других частей и подразделений артиллерии.

Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по уничтожению условного десанта противника на юге Украины 01
Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по уничтожению условного десанта противника на юге Украины 02
Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по уничтожению условного десанта противника на юге Украины 03
Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по уничтожению условного десанта противника на юге Украины 04
Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по уничтожению условного десанта противника на юге Украины 05
Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по уничтожению условного десанта противника на юге Украины 06
Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по уничтожению условного десанта противника на юге Украины 07
Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по уничтожению условного десанта противника на юге Украины 08

ВМС (1509) военные учения (3477) артиллерия (666)
Топ комментарии
+8
Учения надо проводить на дамбасе, москали ведь приезжают туда зачёты сдавать.
15.07.2020 14:14 Ответить
+3
Просто дефицит снарядов а новая власть только критиковать могли а делов вообще ноль. Никто снаряды и мины не закупает не говоря про патронный завод.
15.07.2020 14:26 Ответить
+2
керованими ракетами треба мочити їх малі катери та гумові човни при десанті. 2 км- хлопок та й забули про десяток кацапів ще на підльоті
15.07.2020 13:33 Ответить
Використання на навчаннях протитанкових гармат МТ-12 це вже величезний прорив Генштабу у розумінні ******** тактики і стратегії ведення бойових дій! Гармати Гіацинт без керованих снарядів Квітник це слабка зброя, але в нас досі немає БПЛА або катера-дрона який може наблзитись до ворожого корабля і підсвітити його променем лазера, тому використання Квітника поки неможливе! Але сам факт того що Генштаб зрозумів що тільки причепна артилерія зможе швидко доїхати до місця можливої висадки десанту - це вже прорив мишлення генералів! Це плюс!
Тепер ще потрібно донести до Генштабу що головна зброя проти морського десанту (крім причепної артилерії) це керовані ракети X-25МЛ яких 700 одиниць лежить на складах і потрібно відпрацьовувати тактику нанесення авіаційних ударів бойовою авіацією з використанням ракет X-25МЛ і проводити модернізацію цих ракет, збільшуючи їх дальність з 10 до 30км і зменшуючи висоту їх бойового пуску до кількох метрів над рівнем землі.
15.07.2020 16:11 Ответить
И где еще быть представителям Генштаба, как не на море. Хотя может это и хорошо.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:34 Ответить
Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України - Цензор.НЕТ 1239
15.07.2020 13:39 Ответить
Ага, лично видел подобные "учения". По одному выстрелу на ствол. Позорище одно! Хенералам зад прикрыть и галочку в отчетах поставить.
15.07.2020 13:58 Ответить
И я о том же. Это не учения. Это их видимость.
15.07.2020 14:30 Ответить
Реально ипоште там,где надо, из того,что есть,а не на показухе...
15.07.2020 19:21 Ответить
**** с этих тренировок ...день через день на передке гибнут бойцы в окопной войне, в 21веке!!!! На передок лучше идите учения свои проводите ,зрусскомирцев потрепаете!...
16.07.2020 00:09 Ответить
 
 