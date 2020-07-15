РУС
13 071 68

"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info. ФОТО

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский приобрел в свой автопарк новую машину - BMW Alpina B7 2013 года выпуска. Стоимость такого автомобиля может составлять 80 тыс. долл. США.

Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Дубинского с приобретением BMW Alpina B7! В интернете такая модель б/у стоит около 80 000 долларов, а за сколько ее смог приобрести нардеп остается ждать обновления декларации. Если конечно он укажет ее в декларации, так как "мама любит скорость", а там автопарк резиновый", - говорится в заметке.

Смотрите также: Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость". ФОТО

Слуга народа Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info 01

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.

Слуга народа Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info 02

+24
Землю разворовал, мафию узаконил---МОЖНО И КУПИТЬ МАМЕ БМВ. В этом и заключалась миссия этого коррупционера.
"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 9732
показать весь комментарий
15.07.2020 15:31 Ответить
+15
Бигус, ты уже отработанный материал со своими "свинарчуками" теперь ты можешь только паяца-правдоискателя изображать при новой власти...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:30 Ответить
+14
"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 134
показать весь комментарий
15.07.2020 15:33 Ответить
если это за велосипед для мэра, так дороговато....
показать весь комментарий
15.07.2020 15:29 Ответить
"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 1007
показать весь комментарий
15.07.2020 15:30 Ответить
Краще еврогеї, ніж такі наші тридвараси!
показать весь комментарий
15.07.2020 15:33 Ответить
А как о коррупции рассказывает! Не о себе, конечно... До чего же мерзкая рожа! А еще говорят, что по физиономии судить о человеке нельзя... Бить то хоть можно?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:58 Ответить
Даже надо, причем сильно.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:39 Ответить
этот маланец дубинский думает,что зеленый шмондер и коломойша пришли навсегда ! СЛУШАЙ,ШЛЕМА, очень скоро с тебя спросят о твоей наглости и пархатой напыщенности !!
показать весь комментарий
15.07.2020 17:54 Ответить
Насосал !!!
показать весь комментарий
15.07.2020 15:33 Ответить
нє насасал, а ********
показать весь комментарий
15.07.2020 16:33 Ответить
**********
показать весь комментарий
15.07.2020 18:30 Ответить
Маму?Все же на нее записано,а сынок-голодранец.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:13 Ответить
А ПЕСИКИ: ГАВ-ГАВ-ГАВ )))
показать весь комментарий
15.07.2020 15:52 Ответить
то гуляй гавкати там
показать весь комментарий
15.07.2020 16:25 Ответить
Порошкожополизы категорически не способны воспринимать правду о своих кумирах.
В отличие от вас, сектантов, Бигус - человек принципиальный и честный.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:42 Ответить
То просто лукашист. Кинь в него картошкой-он отвлечётся и уйдёт.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:53 Ответить
шмаркляве, це твої зебільні умовиводи.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:26 Ответить
Малоросс, я так и сказал, что Бигус - правдоискатель, но не стал делать инфантильных заявлений насчёт его принципиальности и находит ли он правду.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:06 Ответить
Кацапа, ты написал, что Бигус "может из себя изображать паяца-правдоискателя", а не то, что он правдоискатель. Смысл этих двух выражений не то, что не идентичен - он прямо противоположен.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:22 Ответить
Вот нєнада вот щяс зраду тут разганять. Ето нє то што всє думают, ето награда слугє от благодарного наріда.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:30 Ответить
"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 943
показать весь комментарий
15.07.2020 15:31 Ответить
ему мама подарила
показать весь комментарий
15.07.2020 15:32 Ответить
Бабушка

"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 2747
показать весь комментарий
15.07.2020 15:34 Ответить
Киевляне , Выбирите его Мером и у его Автопарку Прибавится и Маме поможет , человек Болен шопингом Автомобилей.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:32 Ответить
Брехня та наклеп, то мамина.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:32 Ответить
Что изменилось в стране с приходами этих слуг, ой извините - лакеев? Стало только хуже...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=H_garst3J94
показать весь комментарий
15.07.2020 15:34 Ответить
Верёвкой бы этому подонку обзавестись да мылом.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:35 Ответить
Не согласен,веревка с мылом то дюже гуманно.Вместо веревки лучше металлическая струна.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:20 Ответить
может он просто коллекционер, ну одни вон марки собирают, другие монеты, а этот автомобили, почему нет? хорошо что не яхты
показать весь комментарий
15.07.2020 15:36 Ответить
кацапа, тримай в колекцію,
показать весь комментарий
15.07.2020 16:29 Ответить
о, ты и тут, чушка колхозная, ну держи тогда
показать весь комментарий
15.07.2020 17:53 Ответить
тварино, ти пішло у спам
показать весь комментарий
15.07.2020 19:35 Ответить
дубинский конечно это гавно, но журнашлюха хайпометчитца бигус это полное гавно того же уровня
для понимания цены действительно НОВЫЕ BMW 7-серии 2020 года стоят от 80К USD до 107К USD https://data.bmw.ua/pricelist/BMW_Price_List.pdf
показать весь комментарий
15.07.2020 15:38 Ответить
Назва "Alpina" вам ні про що не говорить?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:47 Ответить
а 2013 год НОВАЯ вам ничего не говорит?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:04 Ответить
То виходить що нічого не говорить. Ця машина індивідальний заказ, там приблизної ціни взагалі бути не може. І порівнювати її зі стоком, навіть новим то є дурість.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:19 Ответить
дурнику - нова Альпіна зараз коштує від $170 до $210 тис.- там від серійного бімера тільки кузов
показать весь комментарий
15.07.2020 16:41 Ответить
Альпина 2013 года стоит максимум 40К https://auto.ria.com/auto_bmw_alpina_21747235.html
показать весь комментарий
16.07.2020 14:30 Ответить
Какая, плять, сенсация! Один Дубинский? А у остальных "слуг" таврии?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:39 Ответить
Не сыпь мне соль на рану...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:44 Ответить
*** хокку (почти)))
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный крем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
показать весь комментарий
15.07.2020 15:58 Ответить
бородатый собачий рот! лохи все равно за слуг голосовать пойдут.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:45 Ответить
Эпоха бедности для зеленого стада у власти точно прочла...чурка домишку прикупил...это чмо машину...юзик теперь лпде батончики рошен может себе позволить...а раньше авк давился...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:46 Ответить
А 26-я квартира на подходе?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:47 Ответить
Как говорил мой друг- " Бросай гранату -- не промахнёшься "
показать весь комментарий
15.07.2020 15:49 Ответить
Нарозслідував))))
показать весь комментарий
15.07.2020 15:50 Ответить
в статье приврали конечно, такая же альпина того же года $46к
https://auto.ria.com/auto_bmw_alpina_21747235.html

(ну и цены у вас )
показать весь комментарий
15.07.2020 15:51 Ответить
40 тыс евро такая стоит.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=291111802
показать весь комментарий
15.07.2020 15:51 Ответить
говорящую жопу Коломойского нужно на чем то возить . не на Ланосе же
показать весь комментарий
15.07.2020 15:51 Ответить
"Слуга народу" Дубінський прикупив BMW Alpina B7 2013 року випуску приблизною вартістю в $80 тис., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 178
показать весь комментарий
15.07.2020 15:55 Ответить
беня румынам хорошо платит
показать весь комментарий
15.07.2020 16:01 Ответить
- Скажите, Марк Савелович, а как будет на латіни слово "пид..".?
- "Servus autem populus", Соломон Яковлевич.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:01 Ответить
собачий рот
показать весь комментарий
15.07.2020 16:02 Ответить
Жечь им нужно ихние тачки что бы сцали покупать есть за что а нет возможности))
показать весь комментарий
15.07.2020 16:06 Ответить
В сравнении с Мальдивским, шушара. Но паренек растет, дай Бог. А шо за толк жить в козлятнеке бедным. понимаю, за высе....... ры на этом сайте столько не платят.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:30 Ответить
какой-то слишком щедрый беня. не? дубина явно не наработал на эту бэху.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:36 Ответить
це і є результати справжнього покращення, як і обіцяли!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:41 Ответить
Ну так жеж... НБУ помог завалить - получил подарок от дяди Бени.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:53 Ответить
Так скоро и до килограммовых золотых цепур на шее и малиновых пиджаков дойдет...Атас! Эй, веселей, рабочий класс. Атас!
Танцуйте, мальчики, любите девочек!
Атас! Пускай запомнят нынче нас,
Малина-ягода.Атас!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
почему этот румын дышит нашим воздухом бесплатно?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:01 Ответить
Золоті часи бігуса позаду, коли він зводив наклепи на Порошенка і добреза це оплачувався. Його зовсім не зацікавили брати єрмаки, бо за це не платять.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:03 Ответить
Дубинский - это медийный киллер( в свое время именно так охарактеризовал его Р.Безсмертний ), а как все знают услуги такой квалификации стоят очень дорого отсюда и автопарк и квартиры.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:38 Ответить
Вас имеют как скот 🐮
показать весь комментарий
15.07.2020 18:31 Ответить
А сколько єто чмо налогов плотит.?И его мамока,которая любит скорость?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:35 Ответить
Мама дубинеску любит колечки омаров продающиеся напротив синагоги.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:41 Ответить
 
 