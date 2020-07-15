"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info. ФОТО
Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский приобрел в свой автопарк новую машину - BMW Alpina B7 2013 года выпуска. Стоимость такого автомобиля может составлять 80 тыс. долл. США.
Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем Дубинского с приобретением BMW Alpina B7! В интернете такая модель б/у стоит около 80 000 долларов, а за сколько ее смог приобрести нардеп остается ждать обновления декларации. Если конечно он укажет ее в декларации, так как "мама любит скорость", а там автопарк резиновый", - говорится в заметке.
Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.
