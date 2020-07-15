РУС
Цитаты Столыпина в чате "слуг народа", Приходько из "Довиры" управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию по избранию главы ГБР.Вместе с тем, Рада провалила назначение своих представителей в конкурсную комиссию по отбору административных должностей в САП.

Затем парламентарии утвердили календарный план на следующую сессию: очередная сессия Рады откроется 1 сентября 2020-го и завершится 22 января 2021-го.

Далее Рада сняла с рассмотрения вопрос ликвидации районов.

Тем временем, полиция мешала экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота.

Также сегодня Рада назначила местные выборы на 25 октября. Кроме того, Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования.

Рабюочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 15 июля 2020 г.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 02

"Слуга народа" Юрий Корявченков.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 03

"Слуга народа" Максим Бужанский что-то употребляет.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 04

"Слуга народа" Лыс Елена (справа) перешептывается с коллегой.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 05

"Слуга народа" Дмитрий Любота читает сообщения в официальном чате фракции. В частности, его коллеги цитируют Столыпина.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 06

"Слуги народа" Вадим Струневич и Артем Дубнов 

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 07

Приходько Борис ("Довира") читает свои сообщения.

"... людей і заявив, що Аграрної партії в області немає, на вибори вони не йдуть. Тепер їм треба прийняти рішення з ким йти на вибори: із Зе, чи з НК".


Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 08

Затем Приходько решил поуправлять активами: 

"Узнай за МЕТ29 и суверен 32"

"Думаю нужно выходить из нтх..."

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 09

"Суверен ща спошу"

"Давай ставить оффер по Мет..."


Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 10

"Слуга народа" Ольга Совгыря.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 11

Сергей Власенко ("Батькивщина").


Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 12

Андрей Парубий и Владимир Вятрович (ЕС).

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 13

Спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 14

"Слугм народа" слушают рассказ коллеги по фракции Дмитрия Наталухи.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 15

Владимир Мороз (ОПЗЖ) решил почитать новости.


Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 16

Мороз читает материалы из телеграм-канала "Черный квартал" о "Центрэнерго"


Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 17

И "Динамо" Суркиса.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 18

"Слуги народа" Михаил Лаба и Елена Копанчук переговариваются за спиной коллеги Виктории Вагнер.

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 19

Гео Лерос (СН), Сергей Власенко ("Батькивщина") и Ярослав Железняк ("Голос").

Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 20

Глава фракции СН Давид Арахамия активно жестикулирует, общаясь со своим заместителем Артемом Культенко.


Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 21

Александра Устинова ("Голос") и Артем Дмитрук (СН).


Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 22

"Слуги народа" Елизавета Ясько и Александр Качура.


Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 23

Президиум ВР: Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк.


Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 24

Гео Лерос.


Цитаты Столыпина в чате слуг народа, Приходько из Довиры управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля 25

Приветственный поцелуй Александра Гереги ("За будущее") и Людмилы Марченко (СН).

Фото: Цензор.НЕТ.

+17
Серпентарій блазнів...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:09 Ответить
+10
Газует в сторонке...
Цитати Столипіна в чаті "слуг народу", Приходько з "Довіри" управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня - Цензор.НЕТ 2155
показать весь комментарий
15.07.2020 17:25 Ответить
+7
Дайте им всем по 10 лет и они не узнают Украину
показать весь комментарий
15.07.2020 17:23 Ответить
Эту работу в раде можно охарактеризовать одним очень уместным выражением - пусти козла в огород.
15.07.2020 17:14 Ответить
Независимо из какой фракции депутаты , всем им плевать на жизнь и проблемы простых людей ,ВСЕ они живут иной жизнью , и в другом мире , ЗА НАШ СЧЁТ.
15.07.2020 17:21 Ответить
Самая любимая олигархическая лапша на уши охлоса - все одинаковые == мы вас , дибилы ,все равно ****** па-любому . Выбирать не нужно -- лучше возьми бабло за того , на кого мы тебе , дибил , покажем !
Я говорю о том, что к мразям которые уничтожали Украину все годы Независимости , добавились сегодняшние зелёные мрази, и из сегодняшних "партий" выбирать НЕКОГО, поэтому нужна новая народная политсила.
Один Юзик на своем месте - колонну подпирает.
Скоро начнет опять билеты на квартал продавать/раздавать
Ему бы бутер размером с колонну !
Дайте им всем по 10 лет и они не узнают Украину
Газует в сторонке...
Цитати Столипіна в чаті "слуг народу", Приходько з "Довіри" управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня - Цензор.НЕТ 2155
похоже зеленым мартышкам надоели зелёные флажки ... прогресс
Зебобы, залайкайте своего депутата, он старался, знал, что вам понравится.

Почти Дженифер Лопес, Коля Попес.
Видео:

https://twitter.com/i/status/1283412376600158209
О как.
Не только рожей торгует, но и тухесом трясёт.
Чуваки! Харе цитувати Столипіна! Сходіть краще до київської опери, як Столипін у 1911-му році!
Слуга народа" Максим Бужанский что-то употребляетИсточник: https://censor.net.ua/p3208303
Судя по впалости щек, сосёт.
Вывод один. Запретить в ВР депутатам пользоваться телефонами сотовой связи или поставить "глушилки".
Фракция «Мудаки народа» и главный Мудак ведут страну к финансовой катастрофе - эксперт Июль 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d0%b0.html#comments Комментарии: 2
Цитати Столипіна в чаті "слуг народу", Приходько з "Довіри" управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня - Цензор.НЕТ 6350«Нами правят не слуги народа, а мудаки народа. Точнее, редкие мудаки народа»…
Когда я слушаю Зеленского, который заявляет, что гривня слишком переоценена, когда я читаю о планах фракции «Слуги народа» напечатать денег на 300 млрд грн, когда я читаю интервью с главой парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой (СН) о том, что следствием эмиссии будет неизбежный рост цен и девальвация и «с этим надо смириться», я понимаю, что я живу в королевстве кривых зеркал.
Такое признание https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BB.html «Ответственность берем на себя». В «Слуге народа» настаивают на включении «печатного станка»
Я открываю Закон Украины о Национальном банке и читаю статью 6, которая гласит:
«Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.»
Повторим еще раз для нашего Президента и его слуг, что согласно Конституции и Закону про НБУ основной функцией НБУ является обеспечение стабильности валюты и стабильности цен.
И как с этим быть? Кому это написано? Зачем мы принимаем законы, если на них все, начиная с гаранта Конституции, кладут бритвенный прибор?
В этой связи у меня возникают несколько вопросов:
1. Как квалифицировать действия фракции Слуги народа, направленные на сознательную раскрутку инфляции и девальвации гривни?
2. Как квалифицировать действия Президента, который вынудил Смолия, который отказывался раскручивать инфляцию и девальвацию, уйти в отставку?
3. Если инфляция - это дополнительный налог на население, а Слуги народа уже пояснили, что эмиссия будет направлена на поддержку бизнесов олигархов, то как квалифицировать их действия?
4. Не правильно ли будет фракцию Слуги народа переименовать во фракцию Слуги олигархов?
Вопросы, впрочем, риторические. Для себя я уже нашел ответ на них. Вот он:
«Нами правят не слуги народа, а мудаки народа. Точнее редкие мудаки народа»…
Специально для мудаков народа, для их главного Муд…ка и для тех 73%, которые их избрали, хочу пояснить, что самыми очевидными последствиями такой эмиссионной поддержки олигархов будут:
- разрыв отношений с МВФ;
- разрыв отношений со всеми мировыми финансовыми структурами;
- невозможность каких-либо заимствований на внешних рынках;
- резкиq рост всех тарифов, которые привязаны к доллару, и неизбежность новой эмиссии;
- рост неплатежей по ЖКХ и дальнейший развал инфраструктуры ТКЭ. Теплотрассы будут рвать в каждом квартале
- рост ставок по кредитам и сжатие кредитования. Через год резкое падение ВВП/
- рост безработицы через год;
- прекращение притока ПИИ и бегство капитала;
- подорожание всего импорта, от которого невозможно отказаться, так как мы сами уже ниху…я не производим. Как следствие дальнейшая раскрутка инфляции;
Итогом всего этого безумия будет глубокий политический кризис с досрочными парламентскими и, возможно,- что было бы крайне желательно ,- президентскими выборами.
На днях влиятельная газета «Вашингтон пост» написала, что политика Зеленского становиться непрогнозируемой.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB.html «Судя по всему, реформы в Украине умерли» - The Washington Post
Газета не права. Политика Зеленского вполне прогнозируема и направлена на обеспечение интересов двух самых крупных олигархов Украины.
Прогнать старика Смолия и напечатать уйму ничем необеспеченных фантиков легко. Делать реформы, направленные на привлечение инвестиций и реальный рост экономики трудно. Это не х..м на рояле играть. Тут крепкие яйца нужны.
***
Андрей Головачев «забыл», что Нацбанк в прошлом году ревальвировал гривну с курса 28 до 23 грн/долл, чем нанес колоссальный вред украинской экономике, и только за это его надо гнать в три шеи. Поэтому с учетом антиэкономического укрепления гривны ее определенная девальвация сейчас оправдана.
Во-вторых, Головачеву не стоит ссылаться на Конституцию, поскольку в ней написано немало глупостей, которые невозможно выполнить или даже неправильно было бы стараться выполнять.
Насчет требования Конституции о сохранении стабильного курса гривны - как раз тот случай. И любой экономический эксперт не может этого не понимать.
Стабильный курс гривны возможен и оправдан лишь в одном случае - при нулевом уровне инфляции. Если же в Украине среднегодовая инфляция за период с момента введения гривны (1996 год) равняется около 10%, то гривну ни в коем случае нельзя удерживать на неизменном уровне, поскольку тем самым будет наноситься вред украинской экономике и, соответственно, всей Украине (и народу).
Для сохранения конкурентоспособности украинской экономики гривна должна, напротив, регулярно девальвировать, лишь немного отставая по темпам девальвации от темпов инфляции. А поскольку безмозглые руководители Нацбанка и государства этого не соблюдали, то в Украине и случилось уже три мощных обвала нацвалюты (1998-1999 годы, 2008-й и 2014-2015 годы).
В ближайшей перспективе - четвертый обвал. Как раз на фоне запуска «печатного станка», вероятного разрыва с МВФ, пандемии, глобального экономического кризиса и тотальной бездарности зе-власти. В данном аспекте ваш покорный слуга согласен с Головачевым…
Маруська Звэробий беременна от Хряка. За что Хряка выгнала из дома його Маричка
