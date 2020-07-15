Цитаты Столыпина в чате "слуг народа", Приходько из "Довиры" управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию по избранию главы ГБР.Вместе с тем, Рада провалила назначение своих представителей в конкурсную комиссию по отбору административных должностей в САП.

Затем парламентарии утвердили календарный план на следующую сессию: очередная сессия Рады откроется 1 сентября 2020-го и завершится 22 января 2021-го.

Далее Рада сняла с рассмотрения вопрос ликвидации районов.

Тем временем, полиция мешала экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота.

Также сегодня Рада назначила местные выборы на 25 октября. Кроме того, Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования.

Рабюочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 15 июля 2020 г.

"Слуга народа" Юрий Корявченков.

"Слуга народа" Максим Бужанский что-то употребляет.

"Слуга народа" Лыс Елена (справа) перешептывается с коллегой.

"Слуга народа" Дмитрий Любота читает сообщения в официальном чате фракции. В частности, его коллеги цитируют Столыпина.

"Слуги народа" Вадим Струневич и Артем Дубнов

Приходько Борис ("Довира") читает свои сообщения.

"... людей і заявив, що Аграрної партії в області немає, на вибори вони не йдуть. Тепер їм треба прийняти рішення з ким йти на вибори: із Зе, чи з НК".





Затем Приходько решил поуправлять активами:

"Узнай за МЕТ29 и суверен 32"

"Думаю нужно выходить из нтх..."

"Суверен ща спошу"

"Давай ставить оффер по Мет..."





"Слуга народа" Ольга Совгыря.

Сергей Власенко ("Батькивщина").





Андрей Парубий и Владимир Вятрович (ЕС).

Спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Слугм народа" слушают рассказ коллеги по фракции Дмитрия Наталухи.

Владимир Мороз (ОПЗЖ) решил почитать новости.





Мороз читает материалы из телеграм-канала "Черный квартал" о "Центрэнерго"





И "Динамо" Суркиса.

"Слуги народа" Михаил Лаба и Елена Копанчук переговариваются за спиной коллеги Виктории Вагнер.

Гео Лерос (СН), Сергей Власенко ("Батькивщина") и Ярослав Железняк ("Голос").

Глава фракции СН Давид Арахамия активно жестикулирует, общаясь со своим заместителем Артемом Культенко.





Александра Устинова ("Голос") и Артем Дмитрук (СН).





"Слуги народа" Елизавета Ясько и Александр Качура.





Президиум ВР: Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк.





Гео Лерос.





Приветственный поцелуй Александра Гереги ("За будущее") и Людмилы Марченко (СН).

