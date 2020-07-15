Цитаты Столыпина в чате "слуг народа", Приходько из "Довиры" управляет активами и жест Арахамии своему заму, - работа Рады 15 июля. ФОТОрепортаж
Сегодня, 15 июля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.
В начале заседания Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию по избранию главы ГБР.Вместе с тем, Рада провалила назначение своих представителей в конкурсную комиссию по отбору административных должностей в САП.
Затем парламентарии утвердили календарный план на следующую сессию: очередная сессия Рады откроется 1 сентября 2020-го и завершится 22 января 2021-го.
Далее Рада сняла с рассмотрения вопрос ликвидации районов.
Тем временем, полиция мешала экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки мусора: взяли в кольцо, действуют, как гопота.
Также сегодня Рада назначила местные выборы на 25 октября. Кроме того, Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования.
Рабюочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады, 15 июля 2020 г.
"Слуга народа" Юрий Корявченков.
"Слуга народа" Максим Бужанский что-то употребляет.
"Слуга народа" Лыс Елена (справа) перешептывается с коллегой.
"Слуга народа" Дмитрий Любота читает сообщения в официальном чате фракции. В частности, его коллеги цитируют Столыпина.
"Слуги народа" Вадим Струневич и Артем Дубнов
Приходько Борис ("Довира") читает свои сообщения.
"... людей і заявив, що Аграрної партії в області немає, на вибори вони не йдуть. Тепер їм треба прийняти рішення з ким йти на вибори: із Зе, чи з НК".
Затем Приходько решил поуправлять активами:
"Узнай за МЕТ29 и суверен 32"
"Думаю нужно выходить из нтх..."
"Суверен ща спошу"
"Давай ставить оффер по Мет..."
"Слуга народа" Ольга Совгыря.
Сергей Власенко ("Батькивщина").
Андрей Парубий и Владимир Вятрович (ЕС).
Спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
"Слугм народа" слушают рассказ коллеги по фракции Дмитрия Наталухи.
Владимир Мороз (ОПЗЖ) решил почитать новости.
Мороз читает материалы из телеграм-канала "Черный квартал" о "Центрэнерго"
И "Динамо" Суркиса.
"Слуги народа" Михаил Лаба и Елена Копанчук переговариваются за спиной коллеги Виктории Вагнер.
Гео Лерос (СН), Сергей Власенко ("Батькивщина") и Ярослав Железняк ("Голос").
Глава фракции СН Давид Арахамия активно жестикулирует, общаясь со своим заместителем Артемом Культенко.
Александра Устинова ("Голос") и Артем Дмитрук (СН).
"Слуги народа" Елизавета Ясько и Александр Качура.
Президиум ВР: Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк.
Гео Лерос.
Приветственный поцелуй Александра Гереги ("За будущее") и Людмилы Марченко (СН).
Почти Дженифер Лопес, Коля Попес.
Видео:
https://twitter.com/i/status/1283412376600158209
Не только рожей торгует, но и тухесом трясёт.
Судя по впалости щек, сосёт.
«Нами правят не слуги народа, а мудаки народа. Точнее, редкие мудаки народа»…
Когда я слушаю Зеленского, который заявляет, что гривня слишком переоценена, когда я читаю о планах фракции «Слуги народа» напечатать денег на 300 млрд грн, когда я читаю интервью с главой парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой (СН) о том, что следствием эмиссии будет неизбежный рост цен и девальвация и «с этим надо смириться», я понимаю, что я живу в королевстве кривых зеркал.
Такое признание https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BB.html «Ответственность берем на себя». В «Слуге народа» настаивают на включении «печатного станка»
Я открываю Закон Украины о Национальном банке и читаю статью 6, которая гласит:
«Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.»
Повторим еще раз для нашего Президента и его слуг, что согласно Конституции и Закону про НБУ основной функцией НБУ является обеспечение стабильности валюты и стабильности цен.
И как с этим быть? Кому это написано? Зачем мы принимаем законы, если на них все, начиная с гаранта Конституции, кладут бритвенный прибор?
В этой связи у меня возникают несколько вопросов:
1. Как квалифицировать действия фракции Слуги народа, направленные на сознательную раскрутку инфляции и девальвации гривни?
2. Как квалифицировать действия Президента, который вынудил Смолия, который отказывался раскручивать инфляцию и девальвацию, уйти в отставку?
3. Если инфляция - это дополнительный налог на население, а Слуги народа уже пояснили, что эмиссия будет направлена на поддержку бизнесов олигархов, то как квалифицировать их действия?
4. Не правильно ли будет фракцию Слуги народа переименовать во фракцию Слуги олигархов?
Вопросы, впрочем, риторические. Для себя я уже нашел ответ на них. Вот он:
«Нами правят не слуги народа, а мудаки народа. Точнее редкие мудаки народа»…
Специально для мудаков народа, для их главного Муд…ка и для тех 73%, которые их избрали, хочу пояснить, что самыми очевидными последствиями такой эмиссионной поддержки олигархов будут:
- разрыв отношений с МВФ;
- разрыв отношений со всеми мировыми финансовыми структурами;
- невозможность каких-либо заимствований на внешних рынках;
- резкиq рост всех тарифов, которые привязаны к доллару, и неизбежность новой эмиссии;
- рост неплатежей по ЖКХ и дальнейший развал инфраструктуры ТКЭ. Теплотрассы будут рвать в каждом квартале
- рост ставок по кредитам и сжатие кредитования. Через год резкое падение ВВП/
- рост безработицы через год;
- прекращение притока ПИИ и бегство капитала;
- подорожание всего импорта, от которого невозможно отказаться, так как мы сами уже ниху…я не производим. Как следствие дальнейшая раскрутка инфляции;
Итогом всего этого безумия будет глубокий политический кризис с досрочными парламентскими и, возможно,- что было бы крайне желательно ,- президентскими выборами.
На днях влиятельная газета «Вашингтон пост» написала, что политика Зеленского становиться непрогнозируемой.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB.html «Судя по всему, реформы в Украине умерли» - The Washington Post
Газета не права. Политика Зеленского вполне прогнозируема и направлена на обеспечение интересов двух самых крупных олигархов Украины.
Прогнать старика Смолия и напечатать уйму ничем необеспеченных фантиков легко. Делать реформы, направленные на привлечение инвестиций и реальный рост экономики трудно. Это не х..м на рояле играть. Тут крепкие яйца нужны.
***
Андрей Головачев «забыл», что Нацбанк в прошлом году ревальвировал гривну с курса 28 до 23 грн/долл, чем нанес колоссальный вред украинской экономике, и только за это его надо гнать в три шеи. Поэтому с учетом антиэкономического укрепления гривны ее определенная девальвация сейчас оправдана.
Во-вторых, Головачеву не стоит ссылаться на Конституцию, поскольку в ней написано немало глупостей, которые невозможно выполнить или даже неправильно было бы стараться выполнять.
Насчет требования Конституции о сохранении стабильного курса гривны - как раз тот случай. И любой экономический эксперт не может этого не понимать.
Стабильный курс гривны возможен и оправдан лишь в одном случае - при нулевом уровне инфляции. Если же в Украине среднегодовая инфляция за период с момента введения гривны (1996 год) равняется около 10%, то гривну ни в коем случае нельзя удерживать на неизменном уровне, поскольку тем самым будет наноситься вред украинской экономике и, соответственно, всей Украине (и народу).
Для сохранения конкурентоспособности украинской экономики гривна должна, напротив, регулярно девальвировать, лишь немного отставая по темпам девальвации от темпов инфляции. А поскольку безмозглые руководители Нацбанка и государства этого не соблюдали, то в Украине и случилось уже три мощных обвала нацвалюты (1998-1999 годы, 2008-й и 2014-2015 годы).
В ближайшей перспективе - четвертый обвал. Как раз на фоне запуска «печатного станка», вероятного разрыва с МВФ, пандемии, глобального экономического кризиса и тотальной бездарности зе-власти. В данном аспекте ваш покорный слуга согласен с Головачевым…