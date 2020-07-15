СБУ разоблачила чиновников НАНУ в незаконной передаче земли в Киеве на 300 млн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задокументировала чиновников Национальной академии наук на незаконной передачи под застройку участков столичной земли стоимостью более 300 000 000 гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета Министров Украины и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания". Организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины правоохранители проводят обыски в Президиуме НАН для извлечения документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.
Продолжаются следственные действия.
Лет 10 назад завхоза НАНУ который этим занимался, подорвали в лифте. Там в Феофании ахриненный кусок земли, и вроде как стройка "жилья для молодых учёных" Только по моему там давно всё застроено уже коттеджами...