Антиукраинских интернет-агитаторов разоблачила СБУ в Черкассах и на Житомирщине. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила в разных регионах нашей страны агитаторов, которые занимались распространением информации, направленной на разжигание религиозной, межнациональной розни, а также на поддержку сепаратизма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительным данным следствия, житель Черкасс, который раньше за свою творческую деятельность стал членом Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы. В них автор публично осуждал существование одной из украинских конфессий. Также фигурант активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемой "Л/ДНР". Подготовленные материалы он распространял на пропагандистских интернет-ресурсах РФ.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и флэш-накопители с доказательствами противоправной деятельности. По заключению экспертизы изъятые материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной вражды.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.
На Житомирщине Коростышевский районный суд приговорил местную интернет-агитаторшу, которую СБУ разоблачила на агитации к насильственному изменению государственной власти и разжигании межнациональной розни.
Следователи установили, что публичные деструктивные сообщения распространяла жительница Коростышева. Свои призывы она размещала на персональной странице одной из социальных сетей.
Решением суда фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения - удалены.
-----------
Нет уже никаких главарей. Есть только послушные кремлёвские холуи, и мёртвые "главари".
А агитаторам - долгих лет жизни... в тюрьме.
СТОП.
зеленский - не мой президент. Я за эту прорашистскую зеленую вошь не голосовал.
И все идет к тому, что будет большой вооруженный Майдан.
Оптимально - временная военная Хунта.
Иначе никак.
Нас откровенно сливают.
Это тоже в понимании малоросов - агитация к насильственному изменению зеленой власти?
Это у вас там мама мокша папа турок а руский полудурок.