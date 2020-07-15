РУС
Антиукраинских интернет-агитаторов разоблачила СБУ в Черкассах и на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в разных регионах нашей страны агитаторов, которые занимались распространением информации, направленной на разжигание религиозной, межнациональной розни, а также на поддержку сепаратизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, житель Черкасс, который раньше за свою творческую деятельность стал членом Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы. В них автор публично осуждал существование одной из украинских конфессий. Также фигурант активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемой "Л/ДНР". Подготовленные материалы он распространял на пропагандистских интернет-ресурсах РФ.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и флэш-накопители с доказательствами противоправной деятельности. По заключению экспертизы изъятые материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной вражды.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

На Житомирщине Коростышевский районный суд приговорил местную интернет-агитаторшу, которую СБУ разоблачила на агитации к насильственному изменению государственной власти и разжигании межнациональной розни.

Следователи установили, что публичные деструктивные сообщения распространяла жительница Коростышева. Свои призывы она размещала на персональной странице одной из социальных сетей.

Решением суда фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения - удалены.

Антиукраинских интернет-агитаторов разоблачила СБУ в Черкассах и на Житомирщине 01
Антиукраинских интернет-агитаторов разоблачила СБУ в Черкассах и на Житомирщине 02
Антиукраинских интернет-агитаторов разоблачила СБУ в Черкассах и на Житомирщине 03

+12
Лучше бы в своей хате ремонт сделали бы, а не кукарекали о "народных республиках" и "русском мире". Сами в гавне живут и других агитируют туда же
15.07.2020 17:40 Ответить
+5
A не хотят ли наши борцы с сепаратизмом на секунду заглянуть в мертвечуковские телепомойки? Ватные интернет-пропагандоны нервно закурят в сторонке..
15.07.2020 18:13 Ответить
+4
Самое смешное, что никто из комментирующих не написал: это всё дамбассяне, понаприехали из своих дыныры и агитируют)))
15.07.2020 17:58 Ответить
...а тебе обидно, что о твоей родине не вспоминают, вася?
показать весь комментарий
15.07.2020 18:03 Ответить
Ну вот ты и вспомнил))
показать весь комментарий
15.07.2020 18:20 Ответить
...ты уверен, даунбасенок?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:45 Ответить
...теперь буду точно знать, что читаю латентного сепара с даунбаса
показать весь комментарий
15.07.2020 19:46 Ответить
Моя родина Украина, а не какое-то там непризнанное неизвестно что
показать весь комментарий
15.07.2020 19:48 Ответить
"Русская душа" -кто её поймёт?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:17 Ответить
"Также фигурант активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемой "Л/ДНР"

-----------
Нет уже никаких главарей. Есть только послушные кремлёвские холуи, и мёртвые "главари".
А агитаторам - долгих лет жизни... в тюрьме.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:41 Ответить
Сходите к Медведчуку, пусть спонсорскую премию выпишет.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:41 Ответить
100% ! Знайшли вони внутрішніх ворогів. Окозамилювання. Ще й звання за таке "успішну" операцію і премії отримабть. Весь ОПЖ це агенти кремля, які навіть не приховують свою підривну антидержавну діяльність, спокійно сидять в Києві в державних кріслах, а вони ловлять ворогів держави по общагах з тараканами. Ганьба!
показать весь комментарий
15.07.2020 18:05 Ответить
Тарганами .
показать весь комментарий
15.07.2020 18:45 Ответить
На сайте антиукраинских и проросийских агитаторов все меньше и меньше - это очень радует. СБУ респект.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:50 Ответить
Полчаса назад один зепропагандон ушел в деактив - оказался московитом под прокси
показать весь комментарий
15.07.2020 17:52 Ответить
Не шути на сайте, а то флажок потеряешь, волчара в овечьей шкуре, я давно за твоими антиукраинскими комментами наблюдаю.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:50 Ответить
Для особо тупорылых - я всегда пишу под своим флагом и под своим именем, в отличие от сцыкливых анонимов.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:54 Ответить
Флаг тебе в руки озабоченный, сидел бы в штатах и не писал. Но, нет тебя распирает. Если прокси не в счёт, А под своим флагом никак,да?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:51 Ответить
Ты плохо понимаешь прочитанное, зебобик? Еще раз, для совсем уж слабых умишком - я всегда пишу под своим именем и под своим флагом.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:17 Ответить
А не пошел бы ты под "своим" флагом на хутор бабочек ловить. Зебобик? Назови лучше меня последним настоящим патриотом Украины. Украина достигла неимоверных высот, только будучи Советской, с 1991 г. пошла деградация и масштабное разворовывание всего чего достигли наши деды и отцы.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:36 Ответить
А, так ты совкодрочер. Ну, так с тобой вообще не о чем разговаривать. Пшло вон.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:49 Ответить
Что молчишь чума под прокси флагом? Братства уже не будет, причем это надолго.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:50 Ответить
A не хотят ли наши борцы с сепаратизмом на секунду заглянуть в мертвечуковские телепомойки? Ватные интернет-пропагандоны нервно закурят в сторонке..
показать весь комментарий
15.07.2020 18:13 Ответить
Олега Слєпиніна, це той що "члєн союза пісатєлєй РФ" вже затримували за антиукраїнський агітпроп 13.03.2019 року, а потім відпустили. Тепер знову затримали за те саме і знову відпустять.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:24 Ответить
Він у них штатий "деверсант антидержавник.", Служить для окозамилювання та покращення рейтингів роботи.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:44 Ответить
******* агитации к насильственному изменению государственной власти*********
СТОП.
зеленский - не мой президент. Я за эту прорашистскую зеленую вошь не голосовал.
И все идет к тому, что будет большой вооруженный Майдан.
Оптимально - временная военная Хунта.
Иначе никак.
Нас откровенно сливают.
Это тоже в понимании малоросов - агитация к насильственному изменению зеленой власти?
показать весь комментарий
15.07.2020 18:42 Ответить
Тю...Так тут кожен другий кричить . *.геть зекловуна та його каманду *
показать весь комментарий
15.07.2020 18:44 Ответить
Зато в Фейсбуці з'явилися так звана Спілка Блогерів України - Союз Блогеров Украины і Одеський канал -
показать весь комментарий
15.07.2020 18:58 Ответить
явно не українські
показать весь комментарий
15.07.2020 18:58 Ответить
кто из них не украинец?
Это у вас там мама мокша папа турок а руский полудурок.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:58 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/15/7259482/ Рада передумала вносити до зали законопроєкт Бужанського про мову | Українська правда
показать весь комментарий
15.07.2020 19:06 Ответить
 
 