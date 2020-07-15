Антиукраинских интернет-агитаторов разоблачила СБУ в Черкассах и на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в разных регионах нашей страны агитаторов, которые занимались распространением информации, направленной на разжигание религиозной, межнациональной розни, а также на поддержку сепаратизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, житель Черкасс, который раньше за свою творческую деятельность стал членом Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы. В них автор публично осуждал существование одной из украинских конфессий. Также фигурант активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемой "Л/ДНР". Подготовленные материалы он распространял на пропагандистских интернет-ресурсах РФ.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и флэш-накопители с доказательствами противоправной деятельности. По заключению экспертизы изъятые материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной вражды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять человек, в том числе трое детей, попали в реанимацию в результате ДТП на Житомирщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

На Житомирщине Коростышевский районный суд приговорил местную интернет-агитаторшу, которую СБУ разоблачила на агитации к насильственному изменению государственной власти и разжигании межнациональной розни.

Следователи установили, что публичные деструктивные сообщения распространяла жительница Коростышева. Свои призывы она размещала на персональной странице одной из социальных сетей.

Решением суда фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения - удалены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила чиновников НАНУ в незаконной передаче земли в Киеве на 300 млн. ФОТОрепортаж





