С погибшим на Донбассе командиром 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым простились в Жидачове. ФОТОрепортаж

В Жидачове Львовской области 15 июля прошла церемония прощания с погибшим лейтенантом (посмертно), командиром взвода 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым.

Об этом на своей facebook-странице информирует руководитель Львовского объединенного военного комиссариата Александр Тищенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Последнюю дань Герою Украины, лейтенанту 24-й бригады Тарасу Матвииву отдали в его родном городе Жидачов. Община города, боевые побратимы, высшее военное руководство склонились на колени, провожая Героя Украины. Герои не умирают! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Тарас Тарасович Матвеев родился 18 февраля 1989 года. В 2011-м окончил факультет журналистики Львовского Национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК "Эра" и телеканала TVi, блогером в ряде изданий ("Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей").

Принимал активное участие в Революции Достоинства (3-я сотня Самообороны Майдана), был сокоординатором "Поисковой инициативы" (организации, которая разыскивала пропавших во время Революции Достоинства людей), членом ОО "Украинская галицкая ассамблея", учредителем ОО "Народный легион". В 2015 году отправился добровольцем на фронт в составе Отдельной добровольческой четы "Карпатская Сечь", воевал в Песках и ДАП. С 2015-го также - депутат Жидачевского райсовета VII созыва от Украинской галицкой партии.

2018 году поступил на курсы лидерства Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, после окончания которых был направлен в 24-й ОМБр.

Служил командиром взвода. Погиб 10 июля 2020 года около 20:00 в районе поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины в то время, как вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометов наемников РФ. Умер по дороге в больницу.

У него остались родители.

13 июля 2020 года младшему лейтенанту Тарасу Матвииву указом президента Украины присвоено звание лейтенант (посмертно) и звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

14 июля прошло торжественное прощание с Тарасом Матвиивым на Киевском Майдане Независимости и во Львове.