Украинское Дунайское пароходство заявило о хищении 32 несамоходных барж общей стоимостью $5 миллионов. ИНФОГРАФИКА

Государственная судоходная компания "Украинское Дунайское пароходство" заявило о хищении 32 лихтеров - несамоходных барж - стоимостью 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу компании.

Отмечается, что в течение 2017-2018 годов баржи передали в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од".

"Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры и не сообщив об их местонахождении. Поисковые мероприятия результатов не дали. Известно только, что лихтеры незаконно переместили из Украины и перерегистрировали уже как новые единицы", - говорится в сообщении.

В пароходстве говорят, что после аудита по факту незаконного завладения имуществом открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.

В компании подсчитали, что ориентировочная стоимость украденных лихтеров составляет 5 миллионов долларов, а общие убытки значительно превышают эту сумму.

Лихтер (нидерл. Lichter) - разновидность баржи, грузовое несамоходное однотрюмное морское судно для перевозки грузов с помощью буксиров и для беспричальных грузовых операций при погрузке или разгрузке на рейде судов, которые не могут зайти в порт по причине большой осадки и стать к причальной стенке.