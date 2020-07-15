РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8504 посетителя онлайн
Новости Фото
7 876 47

Украинское Дунайское пароходство заявило о хищении 32 несамоходных барж общей стоимостью $5 миллионов. ИНФОГРАФИКА

Государственная судоходная компания "Украинское Дунайское пароходство" заявило о хищении 32 лихтеров - несамоходных барж - стоимостью 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу компании.

Отмечается, что в течение 2017-2018 годов баржи передали в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од".

"Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры и не сообщив об их местонахождении. Поисковые мероприятия результатов не дали. Известно только, что лихтеры незаконно переместили из Украины и перерегистрировали уже как новые единицы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Измаиле начато развертывание отряда Морской охраны, - Госпогранслужба

В пароходстве говорят, что после аудита по факту незаконного завладения имуществом открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.

В компании подсчитали, что ориентировочная стоимость украденных лихтеров составляет 5 миллионов долларов, а общие убытки значительно превышают эту сумму.

Украинское Дунайское пароходство заявило о хищении 32 несамоходных барж общей стоимостью $5 миллионов 01

Также читайте: Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долл.

Украинское Дунайское пароходство заявило о хищении 32 несамоходных барж общей стоимостью $5 миллионов 02

Лихтер (нидерл. Lichter) - разновидность баржи, грузовое несамоходное однотрюмное морское судно для перевозки грузов с помощью буксиров и для беспричальных грузовых операций при погрузке или разгрузке на рейде судов, которые не могут зайти в порт по причине большой осадки и стать к причальной стенке.

Автор: 

Дунай (93) корабль (2051) хищение (682)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Мыши съели!
показать весь комментарий
15.07.2020 22:28 Ответить
+14
Я коли беру в оренду звичайну байдарку, вартістю 10 тис, то лишаю в заставу 7 тисяч гривень або документ, що посвічує особу та узгоджую маршрут використання плавзасобу. В чому була проблема 1. взяти заставу, 2. контролювати по навігації переміщання судна. 3. Узгоджувати маршрут експлуатаціх судна 4. Через кілька годин чи деів після несанкціонованого переміщання чи неповернення плавзасобу негайно залучити правоохоронні органи для того, щоб запобігти втраті держ майна? Чи фірма-контрашент належить мамці директора дунайського пароплавства?Заарештувати на 15 років директора. Оголосити розшук. А бубочці - імпічмент. Це для профілактики.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:35 Ответить
+12
Похитители уже установлены, объявлен план "Перехват".
Українське Дунайське пароплавство заявило про розкрадання 32 несамохідних барж загальною вартістю $5 мільйонів - Цензор.НЕТ 3639
показать весь комментарий
15.07.2020 22:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мыши съели!
показать весь комментарий
15.07.2020 22:28 Ответить
Свинкі морські.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:37 Ответить
Сейчас этим делом занимается рапан, которого категорически запретили отлавливать
показать весь комментарий
15.07.2020 22:56 Ответить
Бобры
показать весь комментарий
16.07.2020 06:57 Ответить
Ні, потопилися самі.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:58 Ответить
Мыши в УДП оказались крупнее, чем в Госрезерве. Зебильная мутация?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:29 Ответить
Отмечается, что в течение 2017-2018 годов баржи передали в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од"."Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры....Друже, ти не з цієї країни, не знаєшь, хто був президентом України у 2017-2018? До чого ще тут Зе?
Источник: https://censor.net/p3208366
показать весь комментарий
15.07.2020 22:46 Ответить
Передали тогда, а спёрли сейчас. С мышами было точно так же: зерно наполнили при Пэце, а сп*здили его при Зеле. Но при чём тут моя країна и особенно при чём тут Зе???
показать весь комментарий
15.07.2020 22:52 Ответить
Телепортация - украли несколько лет назад ....
показать весь комментарий
16.07.2020 00:04 Ответить
все капут, флота нима, плоты хоть остались
показать весь комментарий
15.07.2020 22:32 Ответить
флота давно нима
показать весь комментарий
15.07.2020 22:33 Ответить
Украинское Дунайское пароходство заявило о хищении 32 несамоходных барж общей стоимостью $5 миллионов - Цензор.НЕТ 6384
показать весь комментарий
15.07.2020 22:32 Ответить
Я коли беру в оренду звичайну байдарку, вартістю 10 тис, то лишаю в заставу 7 тисяч гривень або документ, що посвічує особу та узгоджую маршрут використання плавзасобу. В чому була проблема 1. взяти заставу, 2. контролювати по навігації переміщання судна. 3. Узгоджувати маршрут експлуатаціх судна 4. Через кілька годин чи деів після несанкціонованого переміщання чи неповернення плавзасобу негайно залучити правоохоронні органи для того, щоб запобігти втраті держ майна? Чи фірма-контрашент належить мамці директора дунайського пароплавства?Заарештувати на 15 років директора. Оголосити розшук. А бубочці - імпічмент. Це для профілактики.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:35 Ответить
ти ж сам написав.. або "документ"
показать весь комментарий
15.07.2020 23:22 Ответить
Украли при пете , а винрват Зеленский ! Логика порохобота.
показать весь комментарий
16.07.2020 01:54 Ответить
Украли как раз при Зеле. Читай внимательно.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:31 Ответить
Читай те внимательно. Арендовали 17 18 год. Раптово пропали. Значи сразу после аренды 18 год. При Зеленском?
показать весь комментарий
16.07.2020 12:15 Ответить
зебілко зовсім тупий, передали в 2017-2018, а пропали зараз, зараз хто - правильно шмаркля.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:42 Ответить
Где написано украли зараз ? Дебил соевый !
показать весь комментарий
18.07.2020 01:23 Ответить
зебіл Шмаркчинський, а коли виявили?
показать весь комментарий
18.07.2020 05:24 Ответить
заявило о хищении 32 несамоходных барж общей стоимостью $5 миллионов

====================================
От параходству не повезло....Бо баржі не ліс-на самовозгораніє і пожежі не спишеш...Та бомжів які на металобрухт здали -версія теж не підходить...Про мишей-нормальна перевірена байка...Можна було б повірити...Але на хабарях зараз ловити почали-теж сцикотно...
Була ціла передача про Дунайське параходство..Там усе просякнуто корупцією до самих верхів...Такий собі анклав з грошима...
показать весь комментарий
15.07.2020 22:36 Ответить
Там 2700 вагонов зерны сьели мыши, здесь баржи испарились - полный беспредел в стране при Зе клоуне.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:37 Ответить
Отмечается, что в течение 2017-2018 годов баржи передали в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од"."Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры2017-2018 був інщий кловун. Подивись у вікіпедії - хто? Удівішься!
Источник: https://censor.net/p3208366
показать весь комментарий
15.07.2020 22:50 Ответить
Ага, внезапно исчез в 2017-2018, а исчезновение обнаружилось почемуто в 2020
показать весь комментарий
16.07.2020 00:00 Ответить
Та всі вони там "кловуни" мафіозні починаючи з Кучми і до послідньго
показать весь комментарий
16.07.2020 05:09 Ответить
Молодим та недосвідченим треба гроші.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:30 Ответить
ну, от і підгребли рештки ГУРФу - Головуправління річфлоту України...
показать весь комментарий
15.07.2020 22:37 Ответить
Как по учебнику: либо "папередники виноваты", либо "при папередниках было тоже самое".
показать весь комментарий
15.07.2020 22:43 Ответить
Отмечается, что в течение 2017-2018 годов баржи передали в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од".
"Однако внезапно контрагент исчез.....
=====================================
Такі байки ще дітлахам в ясельній групі можна втюхати..
І контрагєнт не ісчєз і баржі десь є.В них просто сталася реінкарнація в дорогі автомобілі,великі будинки в Україні та за кордоном і.в красиве та безбідне життя керівництва Дунайскаго параходства та їхніх дітей.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:43 Ответить
Открыли на бомжа, должника фирму. Старая схема как с кредитами. Купили фирму трейдера с оборотом, купили для залога майно. Но в доле был сотрудник банка. А здесь?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:45 Ответить
Похитители уже установлены, объявлен план "Перехват".
Українське Дунайське пароплавство заявило про розкрадання 32 несамохідних барж загальною вартістю $5 мільйонів - Цензор.НЕТ 3639
показать весь комментарий
15.07.2020 22:56 Ответить
На вьослах, *****, угналі...
показать весь комментарий
15.07.2020 23:08 Ответить
А если на канале Г+Г сказать лохторату шо Порошенко угнал на Мальдивы, может прокатит?
показать весь комментарий
15.07.2020 23:20 Ответить
Такое впечатление что все презы наши с кораблей начинают тырить Кравчук тот всё ЧМП упёр. Ну вот иди знай кто лихтеры увёл? То ли Порох, или Зе? Что интересно, так то чем больше предмет по размеру---да как сквозь землю! Лавровый лист сухой никто не тырит. И искать будут потом лет 5. Столько фуфла накопили за 29 лет. А вот кто хоть раз сказал или предложил копнуть чужие СМИ что о нас там пишут все эти годы? Выложили ли кто. Ох и стёб там с нас! Дуракам иногда подачку кидают---пусть мол дуремарит на месте---чтоб не приехали в гости. Надьку выберем---баб пока не было.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:27 Ответить
если украдешь "лавровый лист" - попадешь в тюрьму, а если украдешь 32 баржи - попадешь ... (ну, вы, поняли куда) .
показать весь комментарий
16.07.2020 08:17 Ответить
Тот кто заявил, тот и организовал схему металлолома.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:35 Ответить
Зеля , где посадки?
показать весь комментарий
15.07.2020 23:48 Ответить
Вот на этих 32 самоходных баржах мЫши и вывезли зерно из госхранилища!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 06:54 Ответить
це те которые Грося для арбузоперевозок наваял?
показать весь комментарий
16.07.2020 07:51 Ответить
О, є привід порушити ще одну кримінальну справу проти Порошенка. До того ж він родом з тих країв.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:55 Ответить
Это пришельцы с планеты Нубиру! Рептилоиды!
показать весь комментарий
16.07.2020 07:57 Ответить
не, как хотите, а украинскими манагерами можно только гордиться. 32 баржи и исчезли! как?! это ж не иголки. хотя, может на иголки и пошли.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:14 Ответить
БЛАСКО повертається, БЛАСКО повертається, БЛАСКО... Мільярд доларів - щорічний дохід, 6-7 мільярдів - загальна вартість майна. 27 тисяч співробітників, близько 300 суден різного класу( які дивно щезли в Україні, а зявились аж на Кіпрі). Такими були ресурси покійного Чорноморського морського пароплавства 20 років тому. Колишній Президент Леонід Кравчук на початку цього року визнав, що перетворення ЧМП на акціонерне товариство було помилкою. І всі задоволені, немає за що зачепитись.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:58 Ответить
"Государственная судоходная компания "Украинское Дунайское пароходство" заявило о хищении 32 лихтеров - несамоходных барж - стоимостью 5 миллионов долларов.Источник: https://censor.net/p3208366"

А чего вы хотите от ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании? У государства даже спиртзаводы убыточные все до одного!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:21 Ответить
Если бы каждого начальника,подвешивали за коки,то была бы прибыль.
Проворовавшийся руководитель,это же ценнейший кадр.Компромат на него есть,воровать способен,всё ты уже в номенклатуре и как минимум кандидат в депутаты.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:01 Ответить
Они утонули.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:57 Ответить
 
 