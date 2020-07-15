Украинское Дунайское пароходство заявило о хищении 32 несамоходных барж общей стоимостью $5 миллионов. ИНФОГРАФИКА
Государственная судоходная компания "Украинское Дунайское пароходство" заявило о хищении 32 лихтеров - несамоходных барж - стоимостью 5 миллионов долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу компании.
Отмечается, что в течение 2017-2018 годов баржи передали в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од".
"Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры и не сообщив об их местонахождении. Поисковые мероприятия результатов не дали. Известно только, что лихтеры незаконно переместили из Украины и перерегистрировали уже как новые единицы", - говорится в сообщении.
В пароходстве говорят, что после аудита по факту незаконного завладения имуществом открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.
В компании подсчитали, что ориентировочная стоимость украденных лихтеров составляет 5 миллионов долларов, а общие убытки значительно превышают эту сумму.
Лихтер (нидерл. Lichter) - разновидность баржи, грузовое несамоходное однотрюмное морское судно для перевозки грузов с помощью буксиров и для беспричальных грузовых операций при погрузке или разгрузке на рейде судов, которые не могут зайти в порт по причине большой осадки и стать к причальной стенке.
Источник: https://censor.net/p3208366
От параходству не повезло....Бо баржі не ліс-на самовозгораніє і пожежі не спишеш...Та бомжів які на металобрухт здали -версія теж не підходить...Про мишей-нормальна перевірена байка...Можна було б повірити...Але на хабарях зараз ловити почали-теж сцикотно...
Була ціла передача про Дунайське параходство..Там усе просякнуто корупцією до самих верхів...Такий собі анклав з грошима...
"Однако внезапно контрагент исчез.....
Такі байки ще дітлахам в ясельній групі можна втюхати..
І контрагєнт не ісчєз і баржі десь є.В них просто сталася реінкарнація в дорогі автомобілі,великі будинки в Україні та за кордоном і.в красиве та безбідне життя керівництва Дунайскаго параходства та їхніх дітей.
А чего вы хотите от ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании? У государства даже спиртзаводы убыточные все до одного!
Проворовавшийся руководитель,это же ценнейший кадр.Компромат на него есть,воровать способен,всё ты уже в номенклатуре и как минимум кандидат в депутаты.