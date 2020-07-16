"Миллиардер из трущоб": купившая за 1,1 млрд грн отель "Днепр" фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак. ФОТО
Фирма ООО "Смартленд", выигравшая аукцион по покупке отеля "Днепр" за 1,1 млрд грн, зарегистрирована в обветшалом доме в Броварах. Более того, за 2018 году она задекларировала 187 тыс. долл. годового дохода. В данном случае, скорее всего, речь идет об использовании "прокладки", чтобы не светить деньги, с которых не были уплачены налоги.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.
""Миллиардер из трущоб" (украинская версия). Порадовались успешной продаже на аукционе гостиницы "Днепр"? Знаю, порадовались. Даже сам Зе оперативно постик ФБ-выдал. Но вот вопросик. А кто сегодня "та сторона"? Кто те "неизвестные лица", которые выиграли аукцион? И здесь ответ не так уж легок", - рассказал журналист.
"Вы уже обратили внимание на скрины с Гугл-Мепс? Есть какие-то догадки, что это? Ладно, не буду долго тянуть. Это дом, который расположен по юридическому адресу ООО "Смартленд" (Бровары, улица Киевская, 130). Именно эта компания сегодня дала на аукционе самую высокую цену", - отметил он.
"Не знаю, как вы, а я как-то иначе представлял здание компании, которая выкладывает 1,1 млрд грн ($ 40 млн) за гостиницу в центре Киева. Почему-то, сразу мысленно представлял себе, что это должна быть какая мировая сеть лакшери-отелей. С пафосными домами у собственников. А не вот это в Броварах... На самом деле, мне было интересно узнать, кто те гуру бизнеса, которые во время коронакризиса, когда туристический бизнес рухнул, когда неизвестны перспективы выхода отрасли из кризиса, готовы выложить такую сумму. И это ведь только начало. После этого миллиарда надо еще вложиться в ремонт. Ну, чтобы отель реально был не менее 4 звезд, как требуют условия продажи", - отметил Братущак.
"Нашел ... А еще нашел, что в 2018-м годовой доход этой компании составил 187 000 долларов. Еще раз: сто восемьдесят семь тысяч долларов. Не знаю, может дальше у компании, как говорится, поперло, что они собрали 40 млн долларов. Ну, вот не везло людям в первые 15 лет бизнеса, а затем - вжух - и выстрелило. Бывает же такое", - рассказывает журналист.
"Что это за бизнес такой, что так выстрелил? Смотрим регистрационные документы. Основная деятельность - предоставление в аренду недвижимого имущества. 40 млн долларов на аренде. Это стартап! А, и еще одна маленькая деталька. Как думаете, где живет основатель компании, которая так легко во время кризиса выкладывает $40 млн? Лондон? Париж? Монако? Может, Козин? Не вообще. Высотка на Троещине (ул Градинская, 18). Не каждый может себе позволить))) Короче. После завершения аукциона должна пройти проверка покупателя на доброчесность. За этим тоже будет интересно наблюдать. А если начать еще и фильм снимать, то это будет реально блокбастер. И в прокате этой ленты в мире можно будет отбить и $40 млн стоимости отеля, и все расходы на ремонт. Стоит лишь немного подождать", - резюмировал Братущак.
"Кто-то использовал прокладку. Скорее всего для того, чтобы не светить деньги, с которых не были уплачены налоги. Скрытые доходы называется. Те налоги, которые должны были пойти на развитие тех же Броваров. И уже потом с чистыми деньгами идти на аукцион", - объяснил позже журналист.
Напомним, ранее о готовности этой гостиницы к приватизации заявлял президент Владимир Зеленский; он также отметил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.
Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.
В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн. Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко.
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
на фабрике было создано орендное предприятие, которое еще в 1993-м выкупило у государства имущество фабрики и стало ЗАТ. а в 1996-м фабрику продали Рошену.
https://censor.net/news/3208399/auktsion_po_prodaje_gostinitsy_dnepr_veroyatno_vyigral_rossiyiskiyi_igornyyi_magnat_boyiko_sluga_naroda
Учитывая, что он купил рядом с Днепром площадку на Крещатике ( снесённого Столичного ) и ему не дают там ЗАБАБАХАТЬ НЕБОСКРЁБ , не исключаю шо покупка Днепра совершена Мертветчуком на бабки хремля
Чергова тіньова контора.
Бені може
шо-то мне подсказывает, шо люди без фантазии... но мож и ошибаюсь...
Везде бизнес облагается большими налогами, особенно в странах Западной Европы и в Америке.
Поищите данные в Гугле хотя бы, сравните с Украиной, а потом пишите свои мудрые комментарии.
Если Украина хочет хоть с кем-то конкурировать, то ей тоже нужно снижать налоги. Хотя бы до уровня США
Чергова муйня від навозних мух
ПРО НОРМАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПРИ СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЕОРОВСТВА МОЖНО ЗАБЫТЬ!!
Теперь твое! типа пусть заходят хоть ворованные типа деньги хоть что то! А для чего сюдя заводятся ворованные деньги? думаешь чтобы что то построить? ан нет их сюда заводят теже самые воры и заводят токо с целью продолжения воровства и его расширения! да он заведет пусть 10млн баксов но токо для того чтобы стырять 100 млн!! он так же как и все остальные инвесторы тут ничего не собирается строить по тем же причинам что и остальные инвесторы!! так что инвестиции от ВОРОВ по факту тут то же не нать!!!
Нормальные инвестиции: рабочих мест - 100 Налогов 1 млн.
Криминальные инвестиции: рабочих мест - 100 Налогов - 100 000
Твой вариант: рабочих мест - ноль, Налогов - ноль.
"Нашелся к шарику горшок
И хвост ко дню рождения"
За це і голосували
Приватизацию мы начали с себя: Продали гостиницу Днепр броварской мазанке бегающей по оффшорам.
Это еще один пример того, как джибутизация и видосики приносят пользу продлевая коррупцию.
оказывается это ********** типа прикупил. то то айкосика так прет не по детски)))