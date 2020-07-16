"Миллиардер из трущоб": купившая за 1,1 млрд грн отель "Днепр" фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак. ФОТО

Фирма ООО "Смартленд", выигравшая аукцион по покупке отеля "Днепр" за 1,1 млрд грн, зарегистрирована в обветшалом доме в Броварах. Более того, за 2018 году она задекларировала 187 тыс. долл. годового дохода. В данном случае, скорее всего, речь идет об использовании "прокладки", чтобы не светить деньги, с которых не были уплачены налоги.

""Миллиардер из трущоб" (украинская версия). Порадовались успешной продаже на аукционе гостиницы "Днепр"? Знаю, порадовались. Даже сам Зе оперативно постик ФБ-выдал. Но вот вопросик. А кто сегодня "та сторона"? Кто те "неизвестные лица", которые выиграли аукцион? И здесь ответ не так уж легок", - рассказал журналист.

"Вы уже обратили внимание на скрины с Гугл-Мепс? Есть какие-то догадки, что это? Ладно, не буду долго тянуть. Это дом, который расположен по юридическому адресу ООО "Смартленд" (Бровары, улица Киевская, 130). Именно эта компания сегодня дала на аукционе самую высокую цену", - отметил он.





"Не знаю, как вы, а я как-то иначе представлял здание компании, которая выкладывает 1,1 млрд грн ($ 40 млн) за гостиницу в центре Киева. Почему-то, сразу мысленно представлял себе, что это должна быть какая мировая сеть лакшери-отелей. С пафосными домами у собственников. А не вот это в Броварах... На самом деле, мне было интересно узнать, кто те гуру бизнеса, которые во время коронакризиса, когда туристический бизнес рухнул, когда неизвестны перспективы выхода отрасли из кризиса, готовы выложить такую сумму. И это ведь только начало. После этого миллиарда надо еще вложиться в ремонт. Ну, чтобы отель реально был не менее 4 звезд, как требуют условия продажи", - отметил Братущак.

"Нашел ... А еще нашел, что в 2018-м годовой доход этой компании составил 187 000 долларов. Еще раз: сто восемьдесят семь тысяч долларов. Не знаю, может дальше у компании, как говорится, поперло, что они собрали 40 млн долларов. Ну, вот не везло людям в первые 15 лет бизнеса, а затем - вжух - и выстрелило. Бывает же такое", - рассказывает журналист.

"Что это за бизнес такой, что так выстрелил? Смотрим регистрационные документы. Основная деятельность - предоставление в аренду недвижимого имущества. 40 млн долларов на аренде. Это стартап! А, и еще одна маленькая деталька. Как думаете, где живет основатель компании, которая так легко во время кризиса выкладывает $40 млн? Лондон? Париж? Монако? Может, Козин? Не вообще. Высотка на Троещине (ул Градинская, 18). Не каждый может себе позволить))) Короче. После завершения аукциона должна пройти проверка покупателя на доброчесность. За этим тоже будет интересно наблюдать. А если начать еще и фильм снимать, то это будет реально блокбастер. И в прокате этой ленты в мире можно будет отбить и $40 млн стоимости отеля, и все расходы на ремонт. Стоит лишь немного подождать", - резюмировал Братущак.

"Кто-то использовал прокладку. Скорее всего для того, чтобы не светить деньги, с которых не были уплачены налоги. Скрытые доходы называется. Те налоги, которые должны были пойти на развитие тех же Броваров. И уже потом с чистыми деньгами идти на аукцион", - объяснил позже журналист.

Напомним, ранее о готовности этой гостиницы к приватизации заявлял президент Владимир Зеленский; он также отметил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.

Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.

В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн. Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко.





