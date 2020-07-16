РУС
36 054 82

"Миллиардер из трущоб": купившая за 1,1 млрд грн отель "Днепр" фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак. ФОТО

Фирма ООО "Смартленд", выигравшая аукцион по покупке отеля "Днепр" за 1,1 млрд грн, зарегистрирована в обветшалом доме в Броварах. Более того, за 2018 году она задекларировала 187 тыс. долл. годового дохода. В данном случае, скорее всего, речь идет об использовании "прокладки", чтобы не светить деньги, с которых не были уплачены налоги.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.

""Миллиардер из трущоб" (украинская версия). Порадовались успешной продаже на аукционе гостиницы "Днепр"? Знаю, порадовались. Даже сам Зе оперативно постик ФБ-выдал. Но вот вопросик. А кто сегодня "та сторона"? Кто те "неизвестные лица", которые выиграли аукцион? И здесь ответ не так уж легок", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко, - "слуга народа" Холодов. ДОКУМЕНТ

"Вы уже обратили внимание на скрины с Гугл-Мепс? Есть какие-то догадки, что это? Ладно, не буду долго тянуть. Это дом, который расположен по юридическому адресу ООО "Смартленд" (Бровары, улица Киевская, 130). Именно эта компания сегодня дала на аукционе самую высокую цену", - отметил он.

Миллиардер из трущоб: купившая за 1,1 млрд грн отель Днепр фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак 01
Миллиардер из трущоб: купившая за 1,1 млрд грн отель Днепр фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак 02

"Не знаю, как вы, а я как-то иначе представлял здание компании, которая выкладывает 1,1 млрд грн ($ 40 млн) за гостиницу в центре Киева. Почему-то, сразу мысленно представлял себе, что это должна быть какая мировая сеть лакшери-отелей. С пафосными домами у собственников. А не вот это в Броварах... На самом деле, мне было интересно узнать, кто те гуру бизнеса, которые во время коронакризиса, когда туристический бизнес рухнул, когда неизвестны перспективы выхода отрасли из кризиса, готовы выложить такую сумму. И это ведь только начало. После этого миллиарда надо еще вложиться в ремонт. Ну, чтобы отель реально был не менее 4 звезд, как требуют условия продажи", - отметил Братущак.

"Нашел ... А еще нашел, что в 2018-м годовой доход этой компании составил 187 000 долларов. Еще раз: сто восемьдесят семь тысяч долларов. Не знаю, может дальше у компании, как говорится, поперло, что они собрали 40 млн долларов. Ну, вот не везло людям в первые 15 лет бизнеса, а затем - вжух - и выстрелило. Бывает же такое", - рассказывает журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аукцион о приватизации отеля "Днепр" выиграли партнеры игрока в покер Петтери, связанного с эстонской компанией, которая судится с Украиной из-за закрытия казино, - СМИ

"Что это за бизнес такой, что так выстрелил? Смотрим регистрационные документы. Основная деятельность - предоставление в аренду недвижимого имущества. 40 млн долларов на аренде. Это стартап! А, и еще одна маленькая деталька. Как думаете, где живет основатель компании, которая так легко во время кризиса выкладывает $40 млн? Лондон? Париж? Монако? Может, Козин? Не вообще. Высотка на Троещине (ул Градинская, 18). Не каждый может себе позволить))) Короче. После завершения аукциона должна пройти проверка покупателя на доброчесность. За этим тоже будет интересно наблюдать. А если начать еще и фильм снимать, то это будет реально блокбастер. И в прокате этой ленты в мире можно будет отбить и $40 млн стоимости отеля, и все расходы на ремонт. Стоит лишь немного подождать", - резюмировал Братущак.

"Кто-то использовал прокладку. Скорее всего для того, чтобы не светить деньги, с которых не были уплачены налоги. Скрытые доходы называется. Те налоги, которые должны были пойти на развитие тех же Броваров. И уже потом с чистыми деньгами идти на аукцион", - объяснил позже журналист.

Напомним, ранее о готовности этой гостиницы к приватизации заявлял президент Владимир Зеленский; он также отметил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.

Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.

В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн. Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко.

Миллиардер из трущоб: купившая за 1,1 млрд грн отель Днепр фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак 03
Миллиардер из трущоб: купившая за 1,1 млрд грн отель Днепр фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак 04
Миллиардер из трущоб: купившая за 1,1 млрд грн отель Днепр фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак 05

Топ комментарии
+25
Зебильчики. Рашенский офшор на Кипре -- это уже огромная победа или ещё нет?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:46 Ответить
+21
О какие инвесторы крутые при Клоуне в Украину хлынули!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:49 Ответить
+17
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ofshornii-prezydent-kuda-y-kak-zelenskyi-platyt-nalohy-rassledovanye-205244.html Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:13 Ответить
Зебильчики. Рашенский офшор на Кипре -- это уже огромная победа или ещё нет?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:46 Ответить
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ofshornii-prezydent-kuda-y-kak-zelenskyi-platyt-nalohy-rassledovanye-205244.html Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:13 Ответить
******** даже если официально пентагон предоставит документы и подтверждения с прослушкой - все равно не поверят и скажут что ты порохобот. Они клинические к сожалению идиоты.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:42 Ответить
гостинницу купили люди которые отобрали власть и деньги у борухов)
показать весь комментарий
16.07.2020 13:28 Ответить
Добросовестные инвесторы в этот беспредел под названием Украина не прийдут!! поэтому нефиг верить в сказки!! Сначаланаведите порядок (пусть чинуши депутаты олигархи покажут скоко у них и откуда а суды все это оценят типа на скоко сроков тянет) а потом придут инвесторы!!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:47 Ответить
Во новость то! Да почти вся "приватизации" в Украине проходила с 1991-го года и проходит до ныне по этой схеме.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:48 Ответить
Ответ на сайте Цензора чуть раньше от "слуги" Холодова. Там все подробно.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:51 Ответить
Саме тому Бубачка так радів вчора з приводу продажу?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:53 Ответить
"Бубочка", вот скажи честно: прихватизация святым Рошенком киевской фабрики им. Карла Маркса происходила по иной, чем эта, схеме?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:56 Ответить
Зебіл, не відповідай питанням на питання.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:57 Ответить
Дегенерат, я тобі олігофрену нічого не винен. Йди тупи далі.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:59 Ответить
Який же ти жалюгідний!
показать весь комментарий
16.07.2020 10:00 Ответить
Сказано ведь, иди в дупу, петин гамадрил.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:36 Ответить
Так вы же "зажили по новому". Т.е "по новому" -- это еще хуже чем раньше?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:05 Ответить
А ти Вася у Іллюшеньки Ківи спитай, він вже подав позов. В 1996 році приватизовани була ця фабрика, добре що ти все помниш.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:08 Ответить
татышо! вот почему как зебил, так идиот?!

на фабрике было создано орендное предприятие, которое еще в 1993-м выкупило у государства имущество фабрики и стало ЗАТ. а в 1996-м фабрику продали Рошену.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:17 Ответить
У мене питання до зебіла. Тільки не виляй попою кім як Коля-котрлета: ви зійшли на гівно рік тому доводячи, що обираєте чесну людину, яка поборе корупцію, зубожіння і всі несправедливості в країні. Чому тепер все виходить гірше ніж було. Чому за рік стало питання повернення 90-х. Знову Порох? А може є якесь інше пояснення? Дуже дякую (гнусявим голоском).
показать весь комментарий
16.07.2020 10:28 Ответить
Дик а хіба Зе не декларував, що нова влада буде кращою за папєрєдніків? А на ділі що вийшло? Те саме?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:37 Ответить
тобто, всьо норм? зє може ставити це собі в заслугу?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:54 Ответить
"Тобто", щоб зрозуміти про що я написав, треба мати хоть трішечки розуму в голові.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:58 Ответить
ще раз: якщо у даному випадку застосовано шахрайську схему, то це може бути виправдано застосуванням подібних схем раніше?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:03 Ответить
Им Порошенко по ночам снится
показать весь комментарий
16.07.2020 10:17 Ответить
Тю! А Зєлєнскій казав, що закон один для всіх. Лишилось тіко зачекати результатів перевірки на добропорядність фірми покупця і побачити: чи дійсно закон єдиний для всіх, чи хтось все ж трохи рівніший...
показать весь комментарий
16.07.2020 10:16 Ответить
А как же все лозунги скомороха? А как же Голобородько? Когда вы научитесь отвечать за косяки ваших ободранцев, а не валить на попередников, аж до Адама и Евы?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:17 Ответить
Простите, но власть Зеленского же пришла с обещаниями, что подобного больше не будет, более того, было не раз сказано, что коррупция в стране (на высшем уровне) побеждена. Так что же выходит, ничего не изменилось, просто теперь друзья Зеленского разворовывают страну?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:34 Ответить
Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко, - "слуга народа" Холодов. ДОКУМЕНТ
https://censor.net/news/3208399/auktsion_po_prodaje_gostinitsy_dnepr_veroyatno_vyigral_rossiyiskiyi_igornyyi_magnat_boyiko_sluga_naroda
показать весь комментарий
16.07.2020 09:48 Ответить
брехня.украинский бандеровец купил.и азов он финансирует.и жидомасонов **********)
показать весь комментарий
16.07.2020 13:33 Ответить
О какие инвесторы крутые при Клоуне в Украину хлынули!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:49 Ответить
Бровары , как и Княжичи, ******** Мертветчук
Учитывая, что он купил рядом с Днепром площадку на Крещатике ( снесённого Столичного ) и ему не дают там ЗАБАБАХАТЬ НЕБОСКРЁБ , не исключаю шо покупка Днепра совершена Мертветчуком на бабки хремля
показать весь комментарий
16.07.2020 09:50 Ответить
Все заздалегідь домовлено.
Чергова тіньова контора.
Бені може
показать весь комментарий
16.07.2020 09:51 Ответить
бени больше нет) ахметки больше нет) борухов больше нет) остались мелкие жидомасончики но и им соро песта) и те люди которые это сделали и купили гостинницу)
показать весь комментарий
16.07.2020 13:35 Ответить
Видимо клоуну еще и откатили, раз он так пропиарил вчера эту покупку
показать весь комментарий
16.07.2020 09:53 Ответить
всё прозоро,лехаим,пацаны !
показать весь комментарий
16.07.2020 09:55 Ответить
Ну цель покупки в принципе ясно .. Тут как раз не особо большого ума надо что бы сопоставить . Ведь не даром же слуги так спешили с законом про игорный бизнес ?. Связь как по мне очевидна , иначе смысла покупки данной домины, да еще и в год "туристического кризиза" , вызванного пандемией , вообще не вижу
показать весь комментарий
16.07.2020 09:55 Ответить
там спарава на фотке "Зевс". нычка с игровыми автоматами.
шо-то мне подсказывает, шо люди без фантазии... но мож и ошибаюсь...
показать весь комментарий
16.07.2020 10:24 Ответить
От таких налогов,которые имеются в Украине нужно прятаться обязательно,иначе банкротство и крах,в белую бизнес вести абсолютно невозможно,даже самые тупые журнащлюшки это должны знать и понимать.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:57 Ответить
Да что вы говорите! И какие же это "такие налоги" в Украине?
Везде бизнес облагается большими налогами, особенно в странах Западной Европы и в Америке.
Поищите данные в Гугле хотя бы, сравните с Украиной, а потом пишите свои мудрые комментарии.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:06 Ответить
Совершенно справедливо. 85% новых ппредпринимателей в Японии становятся банкротами в течении первого года. Это прекрасная селекция выгодная государству - деньги отходят ему. Поэтому же бизнес профессии находятся в самом конце списка престижности. Шопаделать - звертный оскал капитализма.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:29 Ответить
Не надо ля-ля. В штатах налоги в два раза ниже наших (но у нас множество способов платить не всё). Плюс еще есть заметный необлагаемый минимум.
Если Украина хочет хоть с кем-то конкурировать, то ей тоже нужно снижать налоги. Хотя бы до уровня США
показать весь комментарий
16.07.2020 11:59 Ответить
а перевірити "фірми" перед акуціоном не здогадалися?!!
Чергова муйня від навозних мух
показать весь комментарий
16.07.2020 10:01 Ответить
Инвестиционная няня в натуре.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:06 Ответить
Вава доволен удачной сделкой
показать весь комментарий
16.07.2020 10:07 Ответить
Спорная статья. Т.к. с одной стороны автор абсолютно прав, но с другой ... Всем известно что все большие деньги в Укрине - криминальные. И вот вопрос: 1. Иностранные инвесторы (с чистыми деньгами) в Украину не идут 2. Гос. собственность - убыточна (это, кстати, отдельный вопрос Почему?) 3. Есть криминальные деньги, которые могут быть вложены в экономику страны или лежать на депозитах в офшорах. Как говориться: Вам шашечки или ехать?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:07 Ответить
самого словосочетание КРИМИНАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ВЛОЖЕНЫ В ЭКОНОМИКУ не коробит! всеравно что лиса охраняет кур!! криминал и добросовестный налогоплательщик вещи не совместимые! я еще могу понять криминал который отошел от дел но тут еще надо посмотреть как и наскоко он отошел!!
показать весь комментарий
16.07.2020 10:49 Ответить
Сравнения ваши совершенно не к месту. "Лиса охраняет кур" - это когда коррупционеры борются с коррупцией. А "амнистия капиталов" - это международно признанный юридический процесс, который прошли многие страны. Все равно наши "неподкупные профессионалы" никогда в жизни не определят происхождение и историю этих денег. Поэтому, имейте мозги, хотя бы ими правильно воспользоваться.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:01 Ответить
амнистия возможна токо в том случае когда у вас налажена система неотвратимости наказания! а если у вас системы наказания нет то амнистия просто похажа на типа "ГРАБТЕ ДАЛЬШЕ ВАМ ВСЕ ПРОСТЯТ"! у нас уже есть неотвратимость наказания? так про какую амнистию ты поешь?!!
показать весь комментарий
16.07.2020 11:11 Ответить
Если я не ошибаюсь, то статья была про происхождение капитала. При чем тут "неотвратимость наказания"? Ты мысль сконцентрируй, а потом кидай свои популистские и очевидные всем лозунги про "грабте дальше ...". Так что "поешь" тут ты, а я как раз по делу пишу.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:27 Ответить
ты первый начал писать про амнистию т.е. про прощение наворованного!! я тебе написал свое мнение никаких амнистий пока система наказания не работает!!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:06 Ответить
90% инвестиций в Украине - криминальные. (эту просто рассмотрели под микроскопом). Ты же понимаешь, что если следовать твоей (в общем-то правильной) логике, то про инвестиции можно забыть?
показать весь комментарий
16.07.2020 12:11 Ответить
я итак это писал изначально
ПРО НОРМАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПРИ СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЕОРОВСТВА МОЖНО ЗАБЫТЬ!!

Теперь твое! типа пусть заходят хоть ворованные типа деньги хоть что то! А для чего сюдя заводятся ворованные деньги? думаешь чтобы что то построить? ан нет их сюда заводят теже самые воры и заводят токо с целью продолжения воровства и его расширения! да он заведет пусть 10млн баксов но токо для того чтобы стырять 100 млн!! он так же как и все остальные инвесторы тут ничего не собирается строить по тем же причинам что и остальные инвесторы!! так что инвестиции от ВОРОВ по факту тут то же не нать!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:16 Ответить
Математика "на сегодня":
Нормальные инвестиции: рабочих мест - 100 Налогов 1 млн.
Криминальные инвестиции: рабочих мест - 100 Налогов - 100 000

Твой вариант: рабочих мест - ноль, Налогов - ноль.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:50 Ответить
ты хорошо посчитал налоги а не хочешь посчитать скоко сперли в это время! а то ты считаешь одну сторону а другую типа не видишь!! спер 1лярд а налогов заплатил 100 000 очень класный бизнес давай еще!!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:04 Ответить
Инвестировать в Украину сейчас можно только исключительно «грязные» деньги. Либо если ты *******.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:10 Ответить
правильно! но вопрос а кто и для чего будет инвестировать грязные деньги?!! неужели типа чтобы построить экономику?!!
показать весь комментарий
16.07.2020 10:50 Ответить
если у жидомасона отобрал то можно и инвестировать)
показать весь комментарий
16.07.2020 13:36 Ответить
президент сказал: "усё прозрачно и это впервые в украинской истории."
показать весь комментарий
16.07.2020 10:10 Ответить
да зеленый много чего уже рассказал. И про зарплаты в 4000$ и конец "эпохи бедности" и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:24 Ответить
Хорошо хоть металлургические предприятия, химические, конфетные фабрики ... покупались на честно заработанные нелегким трудом!
показать весь комментарий
16.07.2020 10:16 Ответить
"Рога и копыта" ? Продажа отеля и принятие закона про игорный бизнес звенья одной цепи..Как чудесно все сложилось
"Нашелся к шарику горшок
И хвост ко дню рождения"
показать весь комментарий
16.07.2020 10:22 Ответить
понятно, то "Смартленд" это ширма. Лаптевые за поребриком изголодались( в смысле денег) те, что есть- лежат или работают слабо, а нужно было куда-то пристроить, в развитии Украины перспектива развития все же пока есть, на подходе будет рассмотрение Закона об инвест.нянях ( посмотрим как будут прописаны гарантии государства ) так что у реального владельца усьо будет зашибись
показать весь комментарий
16.07.2020 10:29 Ответить
Зе-аукціон з зе-крадених грошей
показать весь комментарий
16.07.2020 10:30 Ответить
перевірити надходження коштів і конфіскувати , готель повернути державі
показать весь комментарий
16.07.2020 10:45 Ответить
Там живет бородатая ЗЕстарушка.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:46 Ответить
Яка Європа? Нарід бажає в сіру зону, в болото.
За це і голосували
показать весь комментарий
16.07.2020 10:57 Ответить
...тим часом... - https://www.youtube.com/watch?v=57Gqei8kLh4&t=0s ...Куди пішли гроші?
показать весь комментарий
16.07.2020 11:17 Ответить
ВОТ ТАК ОНИ И ЗЕМЛЮ НАШУ БУДУТ ПРОДАВАТЬ! ВСЕ НА ПОДСТАВНЫХ! КАЦАПИ ВСЕ ПОТРОХУ СКУПЛЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 11:21 Ответить
"Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак - Цензор.НЕТ 566
показать весь комментарий
16.07.2020 11:56 Ответить
Овощ 2.0 2сезон 5серия
Приватизацию мы начали с себя: Продали гостиницу Днепр броварской мазанке бегающей по оффшорам.
Это еще один пример того, как джибутизация и видосики приносят пользу продлевая коррупцию.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:15 Ответить
В следующей серии мы продадим вашу землю точно так же!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:18 Ответить
Ну, теперь в "Днепре" можно шикарное казино наверху вместо ресорана сделать, а внизу - автоматы!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:19 Ответить
2007 році за 1 лярд в Києві вже були продали такому інвестору землю. Потім стало ясно, що один банк взяв кредит в іншого, а той в НБУ, а НБУ надрукував. 13 років пройшло - нічо нового не придумали.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:21 Ответить
інвестором готелю "Дніпро", який має заплатити за нього більше мільярда гривень, виявився депутат Державної Думи Російської Федерації, учасник організованої злочинної групи "Лужники", Олександр Бабаков.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:25 Ответить
пестеш. гостинницу купил человек который борухов ******.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:31 Ответить
а я то думаю чего это зебаран такой вой поднял по поводу продажи отеля.
оказывается это ********** типа прикупил. то то айкосика так прет не по детски)))
показать весь комментарий
16.07.2020 12:28 Ответить
Оффшор в Броварах - это новый писк в экономике зеленых идиотов
показать весь комментарий
16.07.2020 21:25 Ответить
Такие-же оффшорные аферисты как и Голобородько
показать весь комментарий
16.07.2020 23:17 Ответить
Трудяге налог -61,5 % налога ,а с миллиарда -ни копейки -вот они двойные стандарты .Это показывает насколько зеленозадые во главе с пархатым -мрази .Ждёт путлер ,потирает клешни -,когда зелепархатый развалит страну .
показать весь комментарий
17.07.2020 07:54 Ответить
Більшість трудяг отримують у конвертах, тому не треба ля.ля.. в нашій країні, що трудяги, що олігархи, на влада - варті одне одного. Жуліки і злодії.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:16 Ответить
Уся Україна така. Одному Богу відомо скільки у нас "економік" яка середня зарплата і т.п., якщо усе вивести із тіні...
показать весь комментарий
17.07.2020 10:15 Ответить
Бедный Зеленски, вчера, как павиан красной жопой, махал новостью о продаже отеля, а сегодня очередная зрада.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:32 Ответить
 
 