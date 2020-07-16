РУС
"Мова або смерть": под Радой проходит митинг в поддержку украинского языка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Верховной Радой проходит акция "Руки геть від мови!" в защиту украинского языка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Организатором акции выступила партия "Европейская Солидарность". Кроме нее в акции приняли участие члены ряда других партий и общественных организаций.

Участники выступают против законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Документ, в частности, предлагает отменить с 1 сентября 2020 года переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский.

Митингующие держат плакаты в поддержку украинского языка, жгут дымовые шашки.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

+66
"Мова або смерть": под Радой проходит митинг в поддержку украинского языка - Цензор.НЕТ 5314
16.07.2020 10:38
16.07.2020 10:42
+59
ні, люди почали збиратися заздалегідь. А відмінили вчора ввечері. Тобто свідомо зробили "фальшстарт", але мітинг норм, нехай українофоби побачать, яку реакцію викликають їх "закони"
16.07.2020 10:39
16.07.2020 10:42 Ответить
+57
тому й відмінили. Хитрі маланські ігри
показать весь комментарий
16.07.2020 10:39 Ответить
Комментировать
Русский язык - основа безопасности России.
В.Черномырдин
16.07.2020 11:35
16.07.2020 11:35 Ответить
Нападать на язык народа, значит нападать на его сердце.
Г. Лаубе
16.07.2020 11:36
16.07.2020 11:36 Ответить
Скажи слово "паляниця" і я скажу хто ти.
16.07.2020 11:36
16.07.2020 11:36 Ответить
а Зелебобик у своєму Квартале ответил: "Я могу сказать без акцента ПАЛЯНИЦЯ "Пошел к черту", Ось такі й прийшлі до влади - гопники і дебіли (як сказав Хмара).
16.07.2020 12:12
16.07.2020 12:12 Ответить
скажи слово "нісенітниця" і я впевнено скажу хто ти.
16.07.2020 12:15
16.07.2020 12:15 Ответить
https://youtu.be/7ALKo579MnI Маленьке сіреньке телятко гамцяло паляницю "Мова або смерть": під Радою відбувається мітинг на підтримку української мови - Цензор.НЕТ 7747
(кожного разу регочу немов шибеник від цього випуску)
16.07.2020 20:40
16.07.2020 20:40 Ответить
русская челюсть мешает.
17.07.2020 00:46
17.07.2020 00:46 Ответить
Человек, не знающий народный быт, язык, характер, не сможет быть лидером.
А.Байтурсынулы
16.07.2020 11:37
16.07.2020 11:37 Ответить
Национальность народа, разговаривающего на своем языке, пишущего на своем языке, ни­когда не исчезнет.
Самый мощный фактор, способствующий сохранению или исчезновению нации, это - язык.
Вместе с исчезновением язы­ка исчезает и сам народ.
Те, кто хочет присоеди­нить к своей нации другой народ, первым делом стремятся к уничтожению языка этого народа.
А.Байтурсынулы
16.07.2020 11:39
16.07.2020 11:39 Ответить
Сколько же украинцев в этой стране, что кучка жидов решает, быть или не быть мові
16.07.2020 11:41
16.07.2020 11:41 Ответить
Де барани 73%? Чому ви не підтримуєте своїх "слуг"? Це ж виходить, що вони виконують ваші бажання? А де депутати "слуг" з Галачини, чи Поділля? Ви також за кацапську мову?
16.07.2020 11:44
16.07.2020 11:44 Ответить
Мова,це наріжний камінь націі !!)
16.07.2020 11:45
16.07.2020 11:45 Ответить
На 11:43 жоден зелебот не поставив лайк цій новині...
Це багато про що говорить...
16.07.2020 11:46
16.07.2020 11:46 Ответить
Мета московитів ,асимілювати українців до стану "русскоязичной" бидломаси , яка згодом розчиниться в більш чисельній "русскоязичной" бидломасі росєян !!)))
16.07.2020 11:48
16.07.2020 11:48 Ответить
як це і відбулося у Росії у Приморському краї - там до 60% населення українці за походженням, але немає жодної школи, газети, видання, ТВ-передач. Але прізвища українські, до 70% у районних да міських радах. Як результат - не знають та не розуміють укр. мови
16.07.2020 12:08
16.07.2020 12:08 Ответить
Кубань, Сибір , т.зв. Хохло-Мансійскій окр. !!!)))
16.07.2020 12:12
16.07.2020 12:12 Ответить
А понту з "нашего " ТБ, женуть "русскоязичний" контент цілодобово !!)))
16.07.2020 12:15
16.07.2020 12:15 Ответить
Мы сколько ни едим совместной соли
а в общую не мелемся муку,
у всех национальные мозоли
чувствительны к чужому башмаку
16.07.2020 11:49
16.07.2020 11:49 Ответить
а интересно,т.н."бужанский" выйдет к украинцам под Радой обосновать свою позицию ?
16.07.2020 11:51
16.07.2020 11:51 Ответить
Не розуміти мову народа серед якого ти знаходишся ,може лише гість, окупант чи ідіот !!!)))
16.07.2020 11:54
16.07.2020 11:54 Ответить
А закон на користь Ахметова уже переписали? Чи їх лише мова цікавить?
16.07.2020 12:39
16.07.2020 12:39 Ответить
Ну так чому зелені взялися за закон про мову, а не про електрику?
16.07.2020 12:41
16.07.2020 12:41 Ответить
короче, встретил слугу сброда,спаси страну, загаси урода!!! )))))
эти конченые мрази уже всех достали своим законотворческим зудом)))
16.07.2020 12:13
16.07.2020 12:13 Ответить
У мене є пропозиція. Перед тим, як подавати документи на кандидата в депутати любого рівня, президента, керівника уряду, міністрів, та і всіх посадових осіб, в т.ч. і кожного прокурьонка, поліцейського,приймати екзамени на знання історії України і української мови. Не здав - допобачення. Ще потрібно вчити продавчинь, барменів, водіїв транспорту... На завод, чи підмітати вулиці можна знати тільки расейську. І всі побіжать вчити українську, особливо маланці. Бо ви їх десь бачили двірниками?
16.07.2020 12:21
16.07.2020 12:21 Ответить
Вивчи спочатку мову, потім пропозиції будеш писати. )
16.07.2020 12:26
16.07.2020 12:26 Ответить
Дякую лапоть. То написано не тобі. Ти пішов на юх і швиденько. Зрозумів?
16.07.2020 12:30
16.07.2020 12:30 Ответить
Не зрозумів. Може витягнеш з рота, що ти там тримаєш...)
16.07.2020 12:32
16.07.2020 12:32 Ответить
Оце і вся твоя освіта. Тобі краще до таких як сам. Аргументи закінчились?
16.07.2020 12:45
16.07.2020 12:45 Ответить
Якби вивчив мову, то не белькотав би...)
16.07.2020 12:49
16.07.2020 12:49 Ответить
Дякую за пораду, але такого вчителя чи радника, як Ви пане Лапоть, не потребую. Вчитися ніколи не пізно і не соромно. Раджу і Вам. Чи Ви вважаєте себе "навченим"?
16.07.2020 12:59
16.07.2020 12:59 Ответить
Я не про ввічливість... А про мову - якби вивчив, то зріс би у власних очах.)
16.07.2020 13:03
16.07.2020 13:03 Ответить
Не все і відразу!!! Коли вчиш то помилок неуникнути !!))
16.07.2020 13:07
16.07.2020 13:07 Ответить
Саме так, цілком з тобою згоден, бо сам такий !! Вчусь, помиляююсь , але продовжую вчити українську , бо ніколи і ніде мову не вивчав !!))
16.07.2020 13:05
16.07.2020 13:05 Ответить
Я також. Почав розмовляти українською мовою з 2014 року. І Вам скажу відверто, навіть за ці роки натерпівся. У поштову скриньку ввічливі російськомовні малороси кидають різне сміття, щось шкрябають на дверях, у міському транспорті відвертали ввічливі малороси свої морди, коли я до них звертався на рідній мові... так вітають моє спілкування українською. І це південне українське місто.
16.07.2020 13:20
16.07.2020 13:20 Ответить
Я тебе розумію , мені одна продавчиня в Кіровограді заявили --"Не знаю и знать не желаю", це відповідь на мою пораду вивчати українську !!!))
16.07.2020 13:23
16.07.2020 13:23 Ответить
А я навіть порад нікому не давав, просто розмовляв українською, деякі не володічи мовою, відповідали "суржиком" і посміхалися, я їх поправляв, а деякі відверталися і зовсім не відповідали. Останнім часом у "Сільпо" продавчині розмовляють державною і мені це приємно. Їх слово грує душу!
16.07.2020 13:31
16.07.2020 13:31 Ответить
так зроблено в Естоніх, Латвії, Литві. - на кандидата в депутати любого рівня, президента, керівника уряду, міністрів, та і всіх посадових осіб, в т.ч. і кожного прокурьонка, поліцейського, треба знати естонську, латиську, литовську мову на вищому 3-му рівні.

продавчині, бармени, водії транспорту - на 2 рівні.
16.07.2020 12:36
16.07.2020 12:36 Ответить
Я не можу зустріти поліцейського в Миколаєві, Одесі, Дніпрі щоб розмовляв державною мовою. А як вони можуть її знати як Сам Рюкзаков нею не володіє? Йому краще заховатися за тінь своїх "бійців" і сказати, що нас багато... Так і не зміг за 6 років вивчити державну мову. А можливо він щось знає, що не вчить?
16.07.2020 12:48
16.07.2020 12:48 Ответить
А я зустрічав в Одесі, така файна пані, щей польською розмовляла........виявилось що вона на практиці з Львова !!!)))
16.07.2020 13:20
16.07.2020 13:20 Ответить
бужанского привел в раду зеленский. пока зеленый шут во власти, до тех пор будет продолжатся этот укранофобский шабаш.
16.07.2020 12:33
16.07.2020 12:33 Ответить
за все треба буде відповідати.
втекти вже не вийде.
16.07.2020 12:36
16.07.2020 12:36 Ответить
Бужанського і Зеленського привели до влади 73% "приколістів", "аби не Порох", "новиє ліца", "Голобородько" "Ротердам+". "кінець епохи бідності" "посадим всєх" "хуже не буде", "закінчимо війну".. і небажання поважати себе і свою родину, вічно тягнутися у хвості кацапа.
16.07.2020 12:51
16.07.2020 12:51 Ответить
На планеті Земля 80% клінічних ідіотів і 20% нормальних людей.
В кожній державі 80% клінічних ідіотів і 20% нормальних людей, тільки на росії показник ідіотів 99%.

Вибори Зеленського чітко провели межу між психічно нормальними людьми і людьми з психопатологічною вадою в Країні.
16.07.2020 13:08
16.07.2020 13:08 Ответить
99% тому що хромосома зайва !!!))
16.07.2020 13:27
16.07.2020 13:27 Ответить
а також Скрипін, Яневський, Хмара, Бутусов, Гріцацуев, Смешко і Ригі - топілі за Зебобіка. кушайте!
16.07.2020 13:11
16.07.2020 13:11 Ответить
Ну, нам же треба якось спілкуватися з по"ту стороннім" світом. Там українську вивчити не можуть - чєлюсть не та.
16.07.2020 12:38
16.07.2020 12:38 Ответить
настрій людей в Україні .... люди вже розлючені владою Зеленського.
Думаю, що доляр по 30 і натовп буде активно розшукувати зелених слуг і самого главЗЕбіла.
16.07.2020 12:39
16.07.2020 12:39 Ответить
Пока Вы под ВР играетесь с мовой - россияне уже в центре Киева ограбили отель Днепр. Крепости всегда сдают изнутри - Учите историю Мира за 2 000лет.
Окопные войны еще никто - никогда не выигрывал!

"Мова або смерть": під Радою відбувається мітинг на підтримку української мови - Цензор.НЕТ 9925

"Мова або смерть": під Радою відбувається мітинг на підтримку української мови - Цензор.НЕТ 2965
16.07.2020 12:39
16.07.2020 12:39 Ответить
Просто нада перестати обирати всяке рашистське гамно в Парламент
16.07.2020 13:01
16.07.2020 13:01 Ответить
І в презЕденти
16.07.2020 13:50
16.07.2020 13:50 Ответить
Засуньце ваш "русскій язык" у вашу руску сраку.
16.07.2020 13:10
16.07.2020 13:10 Ответить
Геть з влади неукраїнців!
16.07.2020 13:20
16.07.2020 13:20 Ответить
Там лишень один гідний уваги плакат,та й то написаний на суржику..."Оставте в покоє мову!"..
16.07.2020 13:46
16.07.2020 13:46 Ответить
"Мова або смерть": під Радою відбувається мітинг на підтримку української мови - Цензор.НЕТ 8386
16.07.2020 13:49
16.07.2020 13:49 Ответить
В френдзону Макса,
В білім весь,
Тактовно проситься Олесь.
16.07.2020 13:58
16.07.2020 13:58 Ответить
16.07.2020 20:19
16.07.2020 20:19 Ответить
Государственным языком должен быть украинский и это аксиома.Украина и язык украинский.
Разговорный язык может быть любой.На местах могут быть применены любые языки.В государственных школах преподавание с первого класса на украинском языке,Это я думаю тоже не должно обсуждаться.В приватных школах и школах меньшинств,на любом языке.
Языков для изучения с первого класса должно быть минимум два.
Державна мова тільки УКРАЇНСЬКА.
16.07.2020 15:01
16.07.2020 15:01 Ответить
дебил, таак сделала бочка лавроваю Она собрала чемоданчик, прихватила папины деньги, взяла свою жопу в горстку, оставила такууую раааднуууую, палииитую слииизами землю руууускаю, и ****** в благословенную страну США. Оставив сибирь сибирякам, урал - уральцам, а тундру - тундрянам.
Я к тому, что твои бамбасяне должны были бы не корчить из себя мавра-Отелло, как пионэры раненные, а собрать барахлишко, да отбыть на курский вокзал. Вот тогда бы это было по-твоему, слопатоед пархатый. А так, ты - обычная пропагандонская шутилка.
16.07.2020 16:51
16.07.2020 16:51 Ответить
провверил спеллинг:
бочка = Дочка
лаврова = лаврова(тчк)
****** = Б вместо П
16.07.2020 16:53
16.07.2020 16:53 Ответить
Ни Крыму, ни Донбассу никто и никогда "чемодан, вокзал , россия" не говорил. А ты, безграмртная кацапская трольчатина, не засерай другим мозги про "двуязычие" и "языки ООН". Кстати, абсолютно безграмотно само употребление вместо понятия "речь" понятия "язык". Твой язык создан для того, чтобы вылизывать жопы твоих московских нанимателей.
16.07.2020 16:52
16.07.2020 16:52 Ответить
ой как хорошо сказано....
16.07.2020 16:54
16.07.2020 16:54 Ответить
Жизнь Бужанского важна?

Он так не думает
16.07.2020 15:47
16.07.2020 15:47 Ответить
О, и "Сволота" там с флажками... теперь я за мову спокоен...
16.07.2020 16:54
16.07.2020 16:54 Ответить
Язык общения - любой.
Государтвенный язык в Украине - один.
16.07.2020 17:40
16.07.2020 17:40 Ответить
Так вроде из чиновников только Аваков говорит на гусском. Все в телевизоре мучают мову. Чего им надо?
16.07.2020 19:11
16.07.2020 19:11 Ответить
В смысле? Пучть учат мову. Это проще, чем английский, даже для Авакова.
17.07.2020 17:52
17.07.2020 17:52 Ответить
пора, пора виходити на новий Майдан та направляти вже квартального слугоурода до Ростова.
16.07.2020 17:05
16.07.2020 17:05 Ответить
Мова наше все, не буде мови не буде й України!
16.07.2020 17:22
16.07.2020 17:22 Ответить
В Украине, население является носителем высокого уровня инфантильности. Уму непостижимо когда 30 - 60 летние "взрослые дети", с совершенно детской наивностью мечтают вернуться в свое беззаботное детство, которое они запомнили из прошлого ссср. Их разум, так и не смог повзрослеть, что является психологической травмой, которая не позволяет объективно воспринимать современную реальность. А реальность такова - Как в детстве уже не будет ибо во взрослой жизни, за все приходится расплачиваться ибо своим благосостоянием, своей жизнью или жизнью своих детей. 1933 год, год смерти 5 миллионов украинцев от голода, был именно годом расплаты за детские взгляды на жизнь.
16.07.2020 17:47
16.07.2020 17:47 Ответить
Только Порох - Все остальное, бесполезный шлак! 73% украинцев, 5-ть лет своей жизни потратили в никуда. Это бездарно потраченное время утраченных возможностей, уже не вернуть.
16.07.2020 17:54
16.07.2020 17:54 Ответить
на першому місці має бути державна мова - українська,
на другому - кримсько - татарська,
на третьому може бути англійська,

і лише на четвертому - російська та інші мови. тчк.
16.07.2020 19:28
16.07.2020 19:28 Ответить
Большого противника "украинизации" Арестовича должно колбасить от такой картинки...
16.07.2020 19:45
16.07.2020 19:45 Ответить
Вчора тут у коменти забігала ціла зграя москворотих - "гутарим па-русски и гутарить-та будем", "только за отмену закона про ссаную мову" та "не учите нас как жить, панские жопомои".
На щастя, їхнє Г вже прибрали.
16.07.2020 20:24
16.07.2020 20:24 Ответить
Мы за крок до тоталітаризму, знову. Через рік за такі мітинги будуть і в україні по автозаках грузити
16.07.2020 21:20
16.07.2020 21:20 Ответить
"Мова або смерть": під Радою відбувається мітинг на підтримку української мови - Цензор.НЕТ 341
16.07.2020 21:54
16.07.2020 21:54 Ответить
так тримати, Україна !!!
17.07.2020 02:28
17.07.2020 02:28 Ответить
Ačiu už pagalbą
17.07.2020 09:41
17.07.2020 09:41 Ответить
зверніть увагу все це гівно типу свободи та національних дружин - воно на акції відсутнє
17.07.2020 03:30
17.07.2020 03:30 Ответить
Тут тарифы низкие, у них ценник другой
17.07.2020 10:36
17.07.2020 10:36 Ответить
Страница 3 из 3
 
 