"Мова або смерть": под Радой проходит митинг в поддержку украинского языка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Верховной Радой проходит акция "Руки геть від мови!" в защиту украинского языка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Организатором акции выступила партия "Европейская Солидарность". Кроме нее в акции приняли участие члены ряда других партий и общественных организаций.

Участники выступают против законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Документ, в частности, предлагает отменить с 1 сентября 2020 года переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский.

Митингующие держат плакаты в поддержку украинского языка, жгут дымовые шашки.





























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".