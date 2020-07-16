Аваков наградил раненого защитника Леонида Овдиюка, который подорвался на вражеской мине в районе проведения ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Игорь Клименко посетили в госпитале МВД полицейского батальона ПСПОН "Луганск-1", командира разведывательной роты, старшего лейтенанта полиции Леонида Овдиюка с позывным Свояк, который 20 мая получил тяжелые ранения в зоне ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Леонид Овдиюк прошел сложный этап реанимации, сейчас у него хорошая динамика. Мы все этому рады, так как в первые моменты после ранения трудно было сказать, выживет ли он. Сегодня он улыбается и переходит на реабилитацию. Затем, мы надеемся, он вернется на службу", - отметил Аваков.

Глава МВД поблагодарил врачей, которые заботятся о здоровье украинских бойцов.

"Государство высоко ценит подвиг наших полицейских в защите территориальной целостности Украины и противостоянии российской гибридной агрессии. От имени государства имею честь вручить старшему лейтенанту полиции Леониду Овдиюку медаль "За отвагу в службе", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона "Луганск-1" полковнику полиции Губанову, погибшему в зоне ООС

Кроме того, Аваков сообщил, что отныне батальон патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Главного управления Нацполиции в Луганской области будет носить имя его бывшего командира - Героя Украины полковника Сергея Губанова.

Напомним, почти два месяца назад, во время выполнения боевого задания по патрулированию линии разграничения по р. Северский Донец, взрывом вражеской мины была поражена группа полицейских во главе с командиром батальона "Луганск-1" полковником полиции Сергеем Губановым. Он погиб, трое полицейских получили ранения. Губанов первым из украинских полицейских был удостоен Президентом звания Героя Украины. К сожалению, посмертно.



Фото: сайт МВД

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов погиб в районе Трехизбенки, еще трое бойцов получили тяжелые ранения, - Нацполиция. ФОТО