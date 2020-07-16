РУС
Командир разведвзвода 35-й ОБрМП Дмитрий Красногрудь погиб 13 июля под Зайцево в результате подрыва на неизвестном устройстве. ФОТО

13 июля в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области во время выполнения боевой задачи в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб Дмитрий Анатольевич Красногрудь, 18.10.1978 года рождения, лейтенант, командир разведывательного взвода 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 35-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лейтенант Красногрудь Дмитрий Анатольевич, командир разведывательного взвода воинской части А3821; 18.10.1978 года рождения. Погиб: 13.07.2020 года при выполнении боевых задач в зоне проведения ООС в районе н.п. Зайцево Донецкой области. Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения несовместимые с жизнью в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью Защитника Украины! Горько воспринимать потерю побратима. Вечная память! Слава Герою Украины!"- говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Командир разведвзвода 35-й ОБрМП Дмитрий Красногрудь погиб 13 июля под Зайцево в результате подрыва на неизвестном устройстве 01
Командир разведвзвода 35-й ОБрМП Дмитрий Красногрудь погиб 13 июля под Зайцево в результате подрыва на неизвестном устройстве 02

