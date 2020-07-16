"Смотрящего" за Николаевщиной криминального авторитета Науменко осудили на 5 лет. ДОКУМЕНТ+ФОТОрепортаж

Вынесен обвинительный приговор так называемому "смотрящему", криминальному авторитету Игорю Науменко по прозвищу "Наум", который совместно с сообщниками, ранее неоднократно судимыми, Грудским и Уваровым вымогали 200 тыс. грн. несуществующего долга у местного жителя.

Согласно решению суда трое обвиняемых приговорены к 5 годам лишения свободы со взятием под стражу в зале судебного заседания. На данный момент в зале заседания Науменко ознакамливают с решением суда в присутствии конвойных, под судом присутствует большое количество правоохранителей.

Науменко, Грудского и Уварова согласно решению взяли под арест в зале суда.

"Преступности.НЕТ" отмечает, что Науменко появился в суд уже с сумкой с личными вещами, пакетом с какими-то лекарствами.

Как сообщал ранее "Преступности.НЕТ" 3 июля 2017 года Науменко задержали в Николаеве сотрудники СБУ. Задержание происходило в кафе "Картопляная хата", расположенном в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе).

Кроме Науменко были задержаны, по меньшей мере, еще трое человек.

Издание "Свідок.Info" отмечает, что во время брифинга в Николаевской ОГА, который состоялся после задержания "Наума", на то время начальник областного Управления СБУ Алексей Лях заявил, что к деятельности криминального авторитета причастны представители криминального мира из России, которые, по информации экс-руководителя областного СБУ, собственно и поставили "Наума" в качестве "смотрящего" над Николаевом.

