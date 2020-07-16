РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8761 посетитель онлайн
Новости Фото
6 770 9

"Смотрящего" за Николаевщиной криминального авторитета Науменко осудили на 5 лет. ДОКУМЕНТ+ФОТОрепортаж

Вынесен обвинительный приговор так называемому "смотрящему", криминальному авторитету Игорю Науменко по прозвищу "Наум", который совместно с сообщниками, ранее неоднократно судимыми, Грудским и Уваровым вымогали 200 тыс. грн. несуществующего долга у местного жителя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Согласно решению суда трое обвиняемых приговорены к 5 годам лишения свободы со взятием под стражу в зале судебного заседания. На данный момент в зале заседания Науменко ознакамливают с решением суда в присутствии конвойных, под судом присутствует большое количество правоохранителей.

Смотрящего за Николаевщиной криминального авторитета Науменко осудили на 5 лет 01

Науменко, Грудского и Уварова согласно решению взяли под арест в зале суда.

"Преступности.НЕТ" отмечает, что Науменко появился в суд уже с сумкой с личными вещами, пакетом с какими-то лекарствами.

Как сообщал ранее "Преступности.НЕТ" 3 июля 2017 года Науменко задержали в Николаеве сотрудники СБУ.  Задержание происходило в кафе "Картопляная хата", расположенном в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе).

Кроме Науменко были задержаны, по меньшей мере, еще трое человек.

Издание "Свідок.Info" отмечает, что во время брифинга в Николаевской ОГА, который состоялся после задержания "Наума", на то время начальник областного Управления СБУ Алексей Лях заявил, что к деятельности криминального авторитета причастны представители криминального мира из России, которые, по информации экс-руководителя областного СБУ, собственно и поставили "Наума" в качестве "смотрящего" над Николаевом.

Читайте также: Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

Смотрящего за Николаевщиной криминального авторитета Науменко осудили на 5 лет 02
Смотрящего за Николаевщиной криминального авторитета Науменко осудили на 5 лет 03
Смотрящего за Николаевщиной криминального авторитета Науменко осудили на 5 лет 04
Смотрящего за Николаевщиной криминального авторитета Науменко осудили на 5 лет 05

Автор: 

Николаев (2189) СБУ (20338) суд (25200) юстиция (758)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Встать заставили
показать весь комментарий
16.07.2020 12:41 Ответить
В петушарню его на неделю определите. Завтра все авторитеты и воры в законе галопом из Украину побегут. Именно так борются с криминальными авторитетами.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:00 Ответить
Азербайджанских, грузинских и прочих зарубежных авторитетов почему то не сажают, а только выпроваживают.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:12 Ответить
у нас суд может дать конкретный срок , а преступник на свободе ( тоись не закрывают ) , недели две назад или около на цензоре в левой колонке пост был , преступнику дали 5ку ,
а он интервью раздает на свободе
показать весь комментарий
16.07.2020 16:42 Ответить
тих же, т.з. злодії в законі, замість викидати нафіг на рашку, чи звідки вони приїзджають, на ніч в пєтушарню і більш ніколи не приїдуть і інші не захочуть, бо тільки й читаєш, вкотре попався, чи сходняк
показать весь комментарий
16.07.2020 14:22 Ответить
Их это не пугает, они не прочь друг друга петушить, вор в законе - это универсальный ********.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:11 Ответить
один одного, то да, а от коли про це інші знають в т.ч., ті якими вони ніби мають керувати, от тоді у них виникає проблема, бо з пєтухами навіть на волі ніхто не хоче мати справ.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:02 Ответить
Треба зразу в зами обласному керівнику навіщо цінними кадрами розкидатися?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:59 Ответить
а кому он дела передал?
вот вопрос главный
показать весь комментарий
17.07.2020 01:12 Ответить
 
 