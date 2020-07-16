В Николаеве сожгли автомобиль главы областной организации "Нацкорпуса" Янтара. ФОТО

В Николаеве сожгли автомобиль председателя областной организации партии "Национальный корпус" Дениса Янтара.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам Янтар, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, пока не известные, дегенераты в 3-30 подожгли мою машину, которая стояла возле дома. В принципе, машина это просто груда металла и средство передвижения, такие потери - обыденность человека с активной жизненной позицией и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных, в связи с этими обстоятельствами, это будет дорого стоить этим уродам. Я всегда открыто высказываю позицию, открыто конфликтую и всегда отвечаю за свои поступки и слова, что и советую другим. У меня всего два предположения, кто мог это сделать, пока абстрактно отмечу: политические оппоненты или криминалитет. По линии полиции слабо верю в успех, поищем немножко по-другому. Такие эпизоды мотивируют становиться несколько более активным и сильным, не больше. А отчаяния или тем более страха точно не будет, я всех уверяю", - заявил Янтар.

