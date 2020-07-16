РУС
В Николаеве сожгли автомобиль главы областной организации "Нацкорпуса" Янтара. ФОТО

В Николаеве сожгли автомобиль председателя областной организации партии "Национальный корпус" Дениса Янтара.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам Янтар, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, пока не известные, дегенераты в 3-30 подожгли мою машину, которая стояла возле дома. В принципе, машина это просто груда металла и средство передвижения, такие потери - обыденность человека с активной жизненной позицией и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных, в связи с этими обстоятельствами, это будет дорого стоить этим уродам. Я всегда открыто высказываю позицию, открыто конфликтую и всегда отвечаю за свои поступки и слова, что и советую другим. У меня всего два предположения, кто мог это сделать, пока абстрактно отмечу: политические оппоненты или криминалитет. По линии полиции слабо верю в успех, поищем немножко по-другому. Такие эпизоды мотивируют становиться несколько более активным и сильным, не больше. А отчаяния или тем более страха точно не будет, я всех уверяю", - заявил Янтар.

В Николаеве сожгли автомобиль главы областной организации Нацкорпуса Янтара 01
В Николаеве сожгли автомобиль главы областной организации Нацкорпуса Янтара 02

+18
Гарного Вам полювання!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:18 Ответить
+8
так сожгите десяток машин петушариесосов. по-любому какой-то из этих говноедов петушария причастен.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:30 Ответить
+4
Голова Херсонської облради вже в СІЗО, тепер черга Голів облрад Миколаївської та Одеської областей!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:22 Ответить
шарий мстит.)))
показать весь комментарий
16.07.2020 12:19 Ответить
Не. Это мелко для Шария. Он до такого не опустится - нанять кого-то, чтобы сжечь личный автомобиль главы областной террористической организации.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:31 Ответить
ПєтуШарію треба нагнітання хаосу в Україні, як цього добивається кремль, - розвалювати Україну з середини.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:00 Ответить
Кремль, шоб вы знали не разваливает Украину. Украину разваливают Соединительные штаты Америки. Извне. А изнутри её разваливают националисты. Впрочем, запад и изнутри разваливает.Соросята,поросята, набсоветы, компрадоры.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:16 Ответить
от добре Америка розвалила Південну Корею.Зато росія зміцнила Північну.Ви,можливо,черги займаєте,щоб купити товари з Північної Кореї?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:28 Ответить
Ты сам понял что написал? Или как узбек ,что вижу о том и пою. Логика на уровне краба. Когда уже школа начнется,может хоть чему то тебя научат.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:58 Ответить
ти якесь упороте, ти які речовини вживаєш? лікуйся, якщо це ще можливо.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:25 Ответить
не похоже, Шариков обписивает шины

мне кажется, это был самострел комедия, господа
показать весь комментарий
16.07.2020 12:31 Ответить
Вряд лі, єслі би ето бил шмарій, то пропалі би токо какахі із туалета актівіста.))
показать весь комментарий
16.07.2020 12:34 Ответить
"Сегодня, пока неизвестные, дегенераты в 3-30 подожгли мою машину, которая стояла возле дома. Источник: https://censor.net/p3208463" - хорошо, что они не запустили её в космос во время движения!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:20 Ответить
Не, ну если для тебя это обыденность и ты адекватно относишься к таким вещам - просто забудь. Зачем кого-то искать. Надеюсь полное КАСКО поможет тебе возместить убытки. Купишь новую и всех делов.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:25 Ответить
скоро нацжонов шарики ногами пинать будут.
и поделом, не нужно служить Сабакову
показать весь комментарий
16.07.2020 12:30 Ответить
а що буде, якщо дозволять створення приватних воєнізованих формувань....це ж на вулицю не вийдеш, гарматне м'ясо олігархів буде один одного відправляти в космос....і запросто можна буде під руку гарячу попасти якомусь чуваку....
показать весь комментарий
16.07.2020 12:35 Ответить
наверное, ...порохоботы подожгли
показать весь комментарий
16.07.2020 12:37 Ответить
Вата, яку за рік виплекав зеленський
показать весь комментарий
16.07.2020 12:59 Ответить
Это тот доброволец, которому Зе сказал, что он не лох - председатель николаевского Нацкорпуса Денис Янтар

У Миколаєві спалили автомобіль голови обласної організації "Нацкорпусу" Янтар - Цензор.НЕТ 1739
показать весь комментарий
16.07.2020 13:18 Ответить
тот самый "доброволец", который обещал не уходить с тех позиций. Интересный спектакль был...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:38 Ответить
Ветеран АТО Денис Янтарь (справа) воевал в составе полка "Азов", в частности в Широкино. Кремль вооружает медведчуковско-ФСБ-шных боевиков Кивы, "казаков" Мелитополя, бандюков из АнтиМайдана - хочет расжечь уже НАСТОЯЩУЮ гражданскую войну!

У Миколаєві спалили автомобіль голови обласної організації "Нацкорпусу" Янтар - Цензор.НЕТ 1392
показать весь комментарий
16.07.2020 13:29 Ответить
Неизвестные сожгли машину известному дегенерату....
показать весь комментарий
16.07.2020 18:12 Ответить
Партизаны?

Активисты? Не поделили потоки хозяев
показать весь комментарий
27.08.2020 23:07 Ответить
Рип ин пис
показать весь комментарий
10.09.2020 21:30 Ответить
 
 