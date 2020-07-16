Антиукраинская власть достает из-под сукна "языковой вопрос", чтобы показать свою преданность Кремлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Декларация о государственном суверенитете Украины, принятая 30 лет назад, стала дорожной картой геополитической катастрофы Путина. Именно поэтому "пятая колонна" Кремля пытается расшатать устои украинской государственности и атакует государственный язык.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом во время акции против русификации образования на площади Конституции возле Верховной Рады заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

"30 лет назад 16 июля 1990 года в этом здании Верховной Рады Украины была подписана и принята Декларация о государственном суверенитете. Это не просто нормативный законодательный акт. Это дорожная карта геополитической катастрофы Путина ХХ века. Это колокола разрушения Советского Союза и колокола восстановления государственности Украины. Это огромный символ для всех украинцев", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко поблагодарил всех, кто пришал на площадь Конституции.

"Пятая колонна" Кремля, представители которой засели в том числе в этом зале, также очень хорошо разбираются в символизме. Именно поэтому сегодня Путин едет в оккупированный Крым. Именно поэтому сегодня они - представители этой "пятой колонны", странной антиукраинской коалиции "Слуг народа" и ОПЗЖ, - попытались поставить закон об отмене украинского языка. И только решительная ваша воля разрушила этот сценарий. Я поздравляю вас с этим первым шагом к нашей победе", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Он отметил, что за 14 месяцев нынешняя власть потерпела крах и показала свое истинное лицо.

"Уже 14 месяцев у власти эта так называемая команда новых лиц, которая потерпела разрушительный крах и продемонстрировала, кем они были с самого начала - командой антиукраинцев, бездарей, которые толкнули Украину в пропасть экономической катастрофы, разрушили украинскую безопасность и международную мировую коалицию по поддержке Украины, которая была построена нашей командой. Что надо делать по их мнению, когда произошла эта катастрофа во всех направлениях? Надо доставать из-под сукна языковой вопрос. Надо снова продемонстрировать верность и преданность своим заказчикам из Кремля", - подчеркнул Порошенко.

"Наша с вами команда пять лет восстанавливала фундамент Украинского государства, выводила страну из состояния языковой летаргии, возрождали украинские песни на украинском радио. Потому что в 2013-м году их доля составляла лишь жалких 5%. Мы восстанавливали украинский язык на украинском телевидении, не давая им возможности продвигать их продукт - русскоязычных "Сватов" и русскоязычный сериал "Слуга народа". Мы восстановили и защитили украинский язык, в том числе и благодаря деятельности Украинского культурного фонда, где более 3 тыс. проектов прошли и получили поддержку, придя уже на установленные нашей командой квоты на язык", - напомнил пятый президент.

Порошенко поблагодарил нардепов прошлого созыва Верховной Рады, которые стали авторами Закона о языке, и подчеркнул, что попытки реванша, которые происходят при политической воле Зеленского в коалиции с прокремлевскими политическими силами, не пройдут.

