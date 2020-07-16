РУС
Антиукраинская власть достает из-под сукна "языковой вопрос", чтобы показать свою преданность Кремлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Декларация о государственном суверенитете Украины, принятая 30 лет назад, стала дорожной картой геополитической катастрофы Путина. Именно поэтому "пятая колонна" Кремля пытается расшатать устои украинской государственности и атакует государственный язык.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом во время акции против русификации образования на площади Конституции возле Верховной Рады заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

"30 лет назад 16 июля 1990 года в этом здании Верховной Рады Украины была подписана и принята Декларация о государственном суверенитете. Это не просто нормативный законодательный акт. Это дорожная карта геополитической катастрофы Путина ХХ века. Это колокола разрушения Советского Союза и колокола восстановления государственности Украины. Это огромный символ для всех украинцев", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко поблагодарил всех, кто пришал на площадь Конституции.

"Пятая колонна" Кремля, представители которой засели в том числе в этом зале, также очень хорошо разбираются в символизме. Именно поэтому сегодня Путин едет в оккупированный Крым. Именно поэтому сегодня они - представители этой "пятой колонны", странной антиукраинской коалиции "Слуг народа" и ОПЗЖ, - попытались поставить закон об отмене украинского языка. И только решительная ваша воля разрушила этот сценарий. Я поздравляю вас с этим первым шагом к нашей победе", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Он отметил, что за 14 месяцев нынешняя власть потерпела крах и показала свое истинное лицо.

Также читайте: "Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ", - Порошенко по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Украины

"Уже 14 месяцев у власти эта так называемая команда новых лиц, которая потерпела разрушительный крах и продемонстрировала, кем они были с самого начала - командой антиукраинцев, бездарей, которые толкнули Украину в пропасть экономической катастрофы, разрушили украинскую безопасность и международную мировую коалицию по поддержке Украины, которая была построена нашей командой. Что надо делать по их мнению, когда произошла эта катастрофа во всех направлениях? Надо доставать из-под сукна языковой вопрос. Надо снова продемонстрировать верность и преданность своим заказчикам из Кремля", - подчеркнул Порошенко.

"Наша с вами команда пять лет восстанавливала фундамент Украинского государства, выводила страну из состояния языковой летаргии, возрождали украинские песни на украинском радио. Потому что в 2013-м году их доля составляла лишь жалких 5%. Мы восстанавливали украинский язык на украинском телевидении, не давая им возможности продвигать их продукт - русскоязычных "Сватов" и русскоязычный сериал "Слуга народа". Мы восстановили и защитили украинский язык, в том числе и благодаря деятельности Украинского культурного фонда, где более 3 тыс. проектов прошли и получили поддержку, придя уже на установленные нашей командой квоты на язык", - напомнил пятый президент.

Порошенко поблагодарил нардепов прошлого созыва Верховной Рады, которые стали авторами Закона о языке, и подчеркнул, что попытки реванша, которые происходят при политической воле Зеленского в коалиции с прокремлевскими политическими силами, не пройдут.

Читайте: Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила от Фонда Порошенко вторую партию ИФА-тестов

Антиукраинская власть достает из-под сукна языковой вопрос, чтобы показать свою преданность Кремлю, - Порошенко 01
Антиукраинская власть достает из-под сукна языковой вопрос, чтобы показать свою преданность Кремлю, - Порошенко 02
Антиукраинская власть достает из-под сукна языковой вопрос, чтобы показать свою преданность Кремлю, - Порошенко 03

+56
Антиукраинская власть достает из-под сукна "языковой вопрос", чтобы показать свою преданность Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5308
16.07.2020 12:46 Ответить
+46
Антиукраинская власть достает из-под сукна "языковой вопрос", чтобы показать свою преданность Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1159
16.07.2020 12:47 Ответить
+37
Гетьман прав.
Как всегда, впрочем.
16.07.2020 12:47 Ответить
Свобода сейчас любую площадку использует, что бы хоть как-то о себе напомнить. Пожалуй только одна Свобода и не брезгует с Петром светиться.
16.07.2020 13:30 Ответить
І барига зрадник і шмаркля зрадник. Шмаркля майже білш успіхів має ніж барига.
16.07.2020 13:16 Ответить
Песботи навіть картинки проти москалів ..блокують !

Головне для них *хеть-ман в рамочці *.
16.07.2020 13:18 Ответить
Пустобрех и демагог.
16.07.2020 13:23 Ответить
Відновлення армії, створення помісної церкви, захист законами мови, безвіз, антипутінська коаліція. Зелебобік, продовжити? А що зробила ваша дибільна Шмакля? Давай по по пунктам. Ми ж любимо справедливість чи вже ніт?))
16.07.2020 13:28 Ответить
Извини, но у пэци лучше твоего получается вешать лапшу на уши))))
16.07.2020 13:29 Ответить
Тобто нічого продуктивного сказати не можеш. Я тобі підкажу - Зеленський, за якого ти дереш пупа навіть не нуль, він мінус - до того ж в усьому. Про його "здобутки" навіть ***** не мріяло - так розвалити країну за якийсь рік. І головне - ви зробили це разом.
16.07.2020 13:41 Ответить
А что тебе сказать?Про видновлення армии, когда последний год каденции все кому не лень дружно увольнялись со словами "достала эта совковщина"?Про чтворення поиистной церкви с участием бандюгана Мультика-Петровского?Про безвиз, при котором сколько раз ты слетал в Вену попить кавы?Про антипутинскую коалицию, где Германия не давала оружие, зато дала добро путлеру на СП-2?Да ну нафиг!Хочешь слушать своего шоколадного божка?Слушай сколько хочешь, я на его бред не ведусь.
16.07.2020 13:47 Ответить
Ти прикидуєшся ідіотом чи реально такий? Я тебе спитав про здобутки Зеленського. Чесно кажучи я в шоці від зелебобіків. Ви ж на гівно сходили - тільки не Порошенко і обрали Зеленського тож давай розказуй про Зеленського. По пунктам.
16.07.2020 13:54 Ответить
Ты мне привёл примеры досягненнь пети-я тебе ответил по всей пунктам его "достижений". Ах да, забыл про защиту законами мови-единственное, что там хорошо, это то, что вводятся квоты, всё остальное это водичка. По достижениям Зеленскооо-читай новости, там всё написано.
16.07.2020 13:57 Ответить
10 ко бригад новых мало иди тами пго форме советника вавы снарядись по великой форме воспетой вавой и его другом Толей поменячйте сына козлы
16.07.2020 14:06 Ответить
Я не почув нічого внятного як щодо спростування досягнень Порошенка, так і щодо успіхів Зеленського. Я вважаю - ви пуста людина, банальний ретранслятор телевізійної пропаганди.
16.07.2020 14:31 Ответить
Я тоже не имею ни малейшего желания очередному сое-фанату объяснять банальные вещи. Продолжайте верить в пэцю, говорят с верой легче жить
16.07.2020 14:36 Ответить
да ты что кто уволился твой братишка инвафалид попчленец или аватар
16.07.2020 14:04 Ответить
Мозг. У тебя. Уволился. Прямо из головы.
16.07.2020 14:11 Ответить
из твоей праваославной у тебя там он был у тебя там поповские байки и рузге мир звеняй попочленочка скрепная твоё по зосиме отроком работать у похотливого рузге кнура попа
16.07.2020 14:14 Ответить
У тебя шизофазия. Напомни санитарам чтобы далеко не отходили. Желаю быстро вылечиться.
16.07.2020 14:18 Ответить
ухаха какой поток подсознания так кто там уволился поведай не прячься вон Апарашин карловарский вернулся в советники ваве - правда был послан на хер в ЗСУ начиная от Наева кончая простым бойцом кто там у вавы в армии советники ух профи отбеливатель ануса Апарашин и Хомчак - я с руснёй договорился
16.07.2020 14:26 Ответить


Так понятнее?
16.07.2020 14:29 Ответить
Про солнце забыл! Петя солнце каждое утро подымает, а вечером закатывает. А в Англии недавно принцесса асекская родила. Так то от Пети, чтоб ты понимал!
16.07.2020 13:35 Ответить
А влада шмарклі викрала всі захисні костюми і маски під час короновірусу і продавали москалям по 25 коп за штуку, вивезли всі запаси зерна, відвели війська, привели до влади олігархів Бені і Ахметки. Відновили старі схеми схеми для наживи Фірташу, Ахметову, Бені, Пинчуку, новінському і Медведчуку. Невже мало вони зробили?
16.07.2020 13:46 Ответить
Геть кацапске лайно з влади!
16.07.2020 13:27 Ответить
Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4041
16.07.2020 13:28 Ответить
В наморднике и спит.
перчатки точно не снимает
16.07.2020 13:43 Ответить
бужанский залогинтесь
16.07.2020 14:10 Ответить
Это скорее Коля Попакакутим. У него карантина давно нет.
16.07.2020 14:23 Ответить
Воно колян-котлета назавжди.
16.07.2020 14:29 Ответить
Петра знову пучить
16.07.2020 13:53 Ответить
Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7563
16.07.2020 14:07 Ответить
Антиукраинская власть ЗЕ должна быть уничтожена.
16.07.2020 14:22 Ответить
это ты сейчас на состав преступления наговорил, по своей недалекости.. если не бот..
16.07.2020 15:01 Ответить
это о шоколадном, если кто не понял..
16.07.2020 15:00 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/koalicija-slug-i-opzzh-razrushila-mezhdunarodnuju-podderzhku-ukrainy-poroshenko/ П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що коаліція "Слуги народу" і "Опозиційною платформи - За життя" зруйнували міжнародну підтримку України.
"Сьогодні Путін їде в окупований Крим. Саме сьогодні вони, представники цієї п'ятої колони, дивною антиукраїнської коаліції "Слуг народу" і ОПЗЖ, спробували поставити закон про скасування української мови. І тільки рішуча ваша воля зруйнувала цей сценарій", - заявив Петро Порошенко.

Він поставив риторичне питання: "Чому саме зараз вирішили голосувати за закон Бужанського? Тому що вже 14 місяців ця команда "нових облич", яка зазнала руйнівного краху, продемонструвавши те, ким вони були спочатку - командою антиукраїнців, командою нікчем, командою нездар, які штовхнули Україну у прірву економічної катастрофи. Які зруйнували українську безпеку, які зруйнували міжнародну коаліцію на підтримку України, побудовану нашою командою. Командою, яка програла опір пандемії коронавірусу, продавши захисні костюми за кордон замість того, щоб захищати українців. І в підсумку, що вони зробили, коли сталася така катастрофа в усіх напрямках - вони витягли з-під сукна мовне питання", - сказав п'ятий президент.
Петро Порошенко впевнений, що цей мовний закон Бужанського був "на замовлення Кремля". "Наша команда п'ять років виводила українську мову зі стану летаргії, відроджувала українські пісні на українському радіо, тому що в 13-му році їх було всього 5%. Наша команда відроджувала українську книгу, відроджувала українську мову на телебаченні, не даючи просунути їх російськомовний продукт - "Сватів", серіал "Слуга народу", - зазначив Петро Порошенко.
16.07.2020 15:38 Ответить
А сколько потратил сил ты на обучение своих сыновей украинскому языку,или пока строил завод в липецке воспитанием твоих деток занимались российские телеканалы?
16.07.2020 15:42 Ответить
так ти ким там в маєтку Порошенка служиш?
16.07.2020 17:54 Ответить
бу-ЖОПА-нский це в нього Українська державна влада?
От розсмішив.
Ти ще скажи, що *********** з трупачуком і бухойком теж Українська влада. Вийми піджака з трусів та подивись навкруги. Незабаром до НАТО вступимо всупереч тобі
16.07.2020 16:12 Ответить
По рукам бы надавать тому, кто все время в СПАМ отправляет, не согласен с чем-то ответь, не если ума нет, тогда простительно.
16.07.2020 16:15 Ответить
ой, ой
тут спамлять ватні пости.
16.07.2020 16:20 Ответить
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим
https://twitter.com/Kolym0224

@Kolym0224


Це Абдель! Стосовно МОВИ!!!

https://twitter.com/Kolym0224/status/1283689700151230465

Вивчив мову, а місцеві малороси не здатні
16.07.2020 16:19 Ответить
https://twitter.com/i/status/1283694715716743168
16.07.2020 16:20 Ответить
Почему на россии никого не волнуют полторы сотни государственных языков?
16.07.2020 16:20 Ответить
а вони є ?
їх вивчають ?
16.07.2020 16:38 Ответить
А как же?! В любой республике, всё делопроизводство, не менее чем на двух языках, на выбор. (в Дагестане вообще титульных языков14). И пусть только попробует какой нибудь чиновник не принять заявление от гражданина на его родном языке. Правда, обычно, человеку и проще и легче и получится быстрее, когда он воспользуется межнациональным языком, который родом из Киева.
16.07.2020 16:56 Ответить
Невже ?
Але нехай. Мені не принципово що там коїться в засрашці.
До речі, то не ваші лапті оно стоять ?
16.07.2020 17:02 Ответить
Я Украинскую мову тоже розумию, но насчёт лаптей, ничего не понял.
16.07.2020 17:08 Ответить
Пришлий касап https://censor.net/user/472112, як і кожен касап бреше. Стосовно "полторы сотни государственных языков" в касапів. Насправді - там лише один.
16.07.2020 17:52 Ответить
Вы логику включите. А как же эти полторы сотни языков сохранились? А национальные книги, газеты, телерадиоканалы, театры, это, что, тоже брехня? А, что же тогда руководящие национальные кадры, там в своих офисах делают?
16.07.2020 18:47 Ответить
Лапти мать, лапти перемать.
16.07.2020 17:27 Ответить
Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6469
16.07.2020 17:29 Ответить
Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9855
16.07.2020 18:28 Ответить
Как говорят умные люди иногда открывая форум Цензора:" И о чем сегодня пишут в спаме?" Как много этим сказано
17.07.2020 11:46 Ответить
В Библии, в частности, сказано: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти; Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом» Гал. 5:16-18. Таким образом, освободившись от диктата законов материального мира, человек приобретает возможность жить в протяжении многих столетий. Ибо реальный (духовный) мир обладает естественным механизмом обеспечивающим, при необходимости, полную физиологическую регенерацию человеческого организма. В результате, одно цикличная жизнь человека станет многоцикличной. Подобно тому, как это есть в растительном мире. Я имею в виду одно цикличную жизнь однолетних трав и многоцикличную жизнь многолетних деревьев. Поэтому и сказано: «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: улавливает мудрых в лукавстве их» 1 Кор. 3:19. Отсюда же и такое резко отрицательное восприятие украинской национальной независимости со стороны тех, кто предпочитает жить по законам материального мира. православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
17.07.2020 15:31 Ответить
