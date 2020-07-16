РУС
Полиция с помощью Интерпола задержала подозреваемого в жестоком убийстве жителя Каховки, который скрывался в РФ. ФОТО

Полиция Херсонской области во взаимодействии с Интерполом вернула в Украину подозреваемого в жестоком убийстве преступника, который скрывался в Российской Федерации.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Убийство произошло в городе Каховка в сентябре 2008 года. Злоумышленник имел длительный конфликт со своим знакомым из-за женщины. Во время последней ссоры подозреваемый решил избавиться от соперника, расстреляв его. Пострадавший скончался на месте от многочисленных ранений в грудь и живот.

Оперативники установили обстоятельства убийства и личность убийцы, по факту было начато уголовное производство. Сотрудники Каховской полиции предъявили обвинение мужчине в совершении преступления. У него дома при обыске нашли много единиц оружия. Суд арестовал мужчину, но со временем принял решение отпустить его и перенес сроки рассмотрения этого дела. Понимая, что ему грозит до 15 лет тюрьмы, фигурант скрылся на собственном автомобиле.

Дальнейшие следственно-оперативные действия осложнились тем, что в полицию поступила информация о том, что человек находится дома у своей сестры в Российской Федерации. С 2011 года беглец был объявлен в международный розыск. Многочисленные командировки полицейских в другую страну не дали результатов. Сестра обвиняемого объясняла, что человек уже не проживает с ней, а его новый адрес она не знает.

Однако недавно по каналам Интерпола его местонахождение было установлено. На днях херсонские оперативники вместе с пограничной службой задержали мужчину на пограничном пункте в Харьковской области.

Полиция с помощью Интерпола задержала подозреваемого в жестоком убийстве жителя Каховки, который скрывался в РФ 01

Злоумышленник будет отвечать перед судом по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

+5
Суд арестовал мужчину, но со временем принял решение отпустить (!!!) его и перенес сроки рассмотрения этого дела. Понимая, что ему грозит до 15 лет тюрьмы, фигурант скрылся на собственном автомобиле.",-

- Отпускать убийцу - такое может быть только в коррумпированной стране где не работают законы и законы морали тоже.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:24
+3
Кто эту статью писал и что он курит ?
Так его искали , что пограничники его задержали при переходе нелегально границы , о чем и писал сам цензор раньше .

Однако недавно по каналам Интерпола его местонахождение было установлено. На днях херсонские оперативники вместе с пограничной службой задержали мужчину на пограничном пункте в Харьковской области. Источник: https://censor.net.ua/p3208515 -- это шедевр ! 🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.07.2020 15:11
+2
Если бы тогда в 2008-м сел, возможно сейчас уже бы вышел....
показать весь комментарий
16.07.2020 15:06
Дело было так: русские менты его реально поймали и передали нашим на пограничном пункте... при всех вроде бы разногласиях и войнах, наши и мокшанские менты по уголовникам работают без проблем...
показать весь комментарий
16.07.2020 15:14
..шо-шо ни сволота мокшанская= а таки-да..- по мокрухам тем более обмен работает..
показать весь комментарий
16.07.2020 21:21
Ну сейчас уже не 2008,теперь такого не допустят))
показать весь комментарий
16.07.2020 16:27
Как бы так написать, чтобы читателям было непонятно,что российские менты у себя задержали и выдали нам преступника на границе? А вот так: херсонские оперативники вместе с пограничной службой задержали мужчину на пограничном пунктеИсточник: https://censor.net.ua/p3208515
показать весь комментарий
16.07.2020 16:59
А почему бы не написать, что его нашел и передал российский интерпол?
показать весь комментарий
16.07.2020 18:07
..да токо потому, шо этому "макш..полу" пох искать и находить для нас- или случайно попал, и нах самим не нужен, и нех самим предъявить,а клеймо на чме и так негде ставить..
показать весь комментарий
16.07.2020 21:25
..а сама-то ты, принцесса флоризель, откудува будешь, - часом-то, походу в дойчландии..., а временами-то всеми не в макшандии ли= а то крепко за их "..пол" переживаешь-то...)))
показать весь комментарий
16.07.2020 21:30
 
 