Полиция с помощью Интерпола задержала подозреваемого в жестоком убийстве жителя Каховки, который скрывался в РФ. ФОТО

Полиция Херсонской области во взаимодействии с Интерполом вернула в Украину подозреваемого в жестоком убийстве преступника, который скрывался в Российской Федерации.

Убийство произошло в городе Каховка в сентябре 2008 года. Злоумышленник имел длительный конфликт со своим знакомым из-за женщины. Во время последней ссоры подозреваемый решил избавиться от соперника, расстреляв его. Пострадавший скончался на месте от многочисленных ранений в грудь и живот.

Оперативники установили обстоятельства убийства и личность убийцы, по факту было начато уголовное производство. Сотрудники Каховской полиции предъявили обвинение мужчине в совершении преступления. У него дома при обыске нашли много единиц оружия. Суд арестовал мужчину, но со временем принял решение отпустить его и перенес сроки рассмотрения этого дела. Понимая, что ему грозит до 15 лет тюрьмы, фигурант скрылся на собственном автомобиле.

Дальнейшие следственно-оперативные действия осложнились тем, что в полицию поступила информация о том, что человек находится дома у своей сестры в Российской Федерации. С 2011 года беглец был объявлен в международный розыск. Многочисленные командировки полицейских в другую страну не дали результатов. Сестра обвиняемого объясняла, что человек уже не проживает с ней, а его новый адрес она не знает.

Однако недавно по каналам Интерпола его местонахождение было установлено. На днях херсонские оперативники вместе с пограничной службой задержали мужчину на пограничном пункте в Харьковской области.

Злоумышленник будет отвечать перед судом по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".