Похищенного бизнесмена Ткаченко пытали и максимум, что ему позволяли - есть и пить, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предприниматель Сергей Ткаченко, похищенный группой неизвестных преступников 1 июля, рассказал, что он несколько лет судился с РФ за отобранный бизнес в Крыму.

"Хочу сказать всем, что когда вы выходите из дома и не звоните родным и близким, вы делаете большую ошибку. Когда вы выходите, попрощаетесь, может быть навсегда, потому что мы не знаем, какова воля людей, которые причинить детям, родственникам и так далее. Я очень благодарен министру внутренних дел Арсену Авакову, замминистру Антону Геращенко, который первый позвонил мне и сказал о том, что все хорошо, а также руководителю полиции Киева Андрей Крищенко, который непосредственно участвовал в этой операции, и всем сотрудникам Шевченковского района столичной полиции", - отметил потерпевший.

"Цените каждую секунду, цените каждую минуту, потому что жизнь на столько коротка, когда она оборвется - никто не знает", - добавил Ткаченко.

По данному факту проводится досудебное расследование по рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что Ткаченко держали в нечеловеческих условиях в Голосеевском районе Киева - в одном из подвалов дома он был прикован наручниками. Там его пытали, требуя большие средства и максимум, что ему позволяли - есть и пить.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что оперативники задержали пять человек, из которых преимущественно все жители столицы. Им грозит до 12 лет лишения свободы за похищение и пытки человека. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения.

В свою очередь, потерпевший Сергей Ткаченко сообщил, что он несколько лет судился с РФ за отобранный бизнес в Крыму. Совместно со своей женой Юлианной он поблагодарил рядовых работников Национальной полиции Украины за то, что все 15 дней непрестанно его искали и освободили.

Напомним, Сергей Ткаченко - акционер севастопольского судоремонтного завода "Южный". До оккупации жил в Киеве, в Крым летал по делам. В 2014 году он, по словам жены Юлианны, не принял российское гражданство. Россияне включили его в базу невъездных и незаконно отобрали завод. Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов и боролся за бизнес в украинских судах. В начале марта 2020 года его заочно арестовал московский суд. Российские СМИ сообщали тогда, что Ткаченко обвинили "в участии в преступном сообществе и особо крупном хищении средств".

8 июля СМИ сообщили, что Ткаченко выкрали 1 июля из салона красоты на Дорогожичах. Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска", вывели его на улицу в наручниках, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

