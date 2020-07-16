РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9237 посетителей онлайн
Новости Фото
13 340 25

Очередь к Шмыгалю, Тищенко "хвастается" видео со своим танцем, "страшные елки" Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 июля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале Рада поддержала законопроект о безопасности донорской крови.

Затем Рада назначила Шевченко главой НацбанкаПищанскую - главой Антимонопольного комитетаУруского - вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности и уволила Штучного с должности главы Аппарата парламента.

Тем временем, под Радой проходил митинг в поддержку украинского языка.

Далее Рада продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.

Кроме того, сегодня Рада внесла изменения в Избирательный кодекс.

Рабочий день Рады в объективе парламентского фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 01

Пленарное заседание Верховной Рады 16 июля 2020 г.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 02

"Слуг народа" в чате зовут в сессионный зал.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 03

"Слуги народа" Марина Бардина и Богдан Яременко.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 04

"Слуга народа" Николай Тищенко "хвастается" перед коллегами своим танцем в машине под "Попа как у Ким".


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 05
Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 06

Парламентарии пришли поговорить с новоназначенной главой Антимонопольного комитета Ольгой Пищанской.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 07

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус (СН) с коллегами.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 08

Николай Тищенко призадумался.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 09

Спикер Дмитрий Разумков беседует с парламентариями, в частности со "слугой народа" Александром Качурой.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 10

Илья Кива (ОПЗЖ) в объятиях Григория Суркиса (ОПЗЖ).

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 11

"Слуга народа" Святослав Юраш о чем-то шепчет Вадиму Новинскому.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 12

Вадим Новинский (внефракционный).

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 13

Виктория Сюмар (ЕС) и Ирина Геращенко (ЕС).

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 14

Сектор ЕС.


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 15

Владимир Арьев (ЕС) и Алексей Гончаренко (ЕС).

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 16

Елизавета Ясько (СН).

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 17

Ясько обсуждает со своей помощницей Анной Пашковской рабочие моменты: задержку оплаты, отпуск и конференцию с "Балтик".

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 18

Тем временем, нардепов возле главы Антимонопольного комитета Пищанской стало больше, в частности пришел Андрей Клочко (СН).

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 19

Не меньшая очередь из нардепов собралась возле премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 20

"Слуги народа" Вадим Струневич и Артем Дубнов.


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 21

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 22

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Ярослав Юрчишин ("Голос").

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 23

"Слуга народа" Галина Третьякова.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 24

Сергей Шахов ("Довира") читает чат жителей "Солнечной долины", где он проживает. Жильцов возмущает отсутствие спортзала и высаженные "страшные елки", которые "делают отвращение". Абонент "Любимая" отвечает: "Согласна на 100%"


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 25

"Слуга народа" Жан Беленюк.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 26

"Слуги народа" Даниил Гетманцев, Сергей Бабак и Федор Вениславский увлеченнос смотрят что-то на смартфоне.


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 27

"Слуга народа" Юрий Мысягин.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 28

"Слуги народа" Артем Дубнов и Артем Культенко.


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 29

"Слуги народа" Николай Тищенко и Максим Бужанский.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 30

"Слуги народа" Алина Загоруйко и Виктория Подгорная.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 31

Алина Загоруйко (СН) и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 32

Шуфрич в окружении коллег.


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 33

Юлия Тимошенко и Андрей Клочко.


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 34

Олег Волошин (ОПЗЖ) читает сообщения от "Володи Пешко": "На банкой сегодня скандал, что короче у них там какой-то треш происходит", "Я по Наде на завтра договорился подъехать. Думаю утресем все будет ок".


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 35

Давид Арахамия (СН), Артем Культенко (СН) и Дмитрий Разумков.


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 36

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 37

Просмотр смартфона возле Гетманцева и Вениславского привлекает все больше "слуг народа".


Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 38

Очередь к премьеру Шмыгалю не иссякает.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 39

Уруский принимает поздравления с назначением.

Очередь к Шмыгалю, Тищенко хвастается видео со своим танцем, страшные елки Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля 40

Спикер Дмитрий Разумков, глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, соглава фракции ЕС Ирина Геращенко, первый замглавы фракции СН Александр Корниенко и Роман Лозинский ("Голос").

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Арьев Владимир (663) Власенко Сергей (1362) Геращенко Ирина (1634) Новинский Вадим (440) Суркис (338) Тимошенко Юлия (24593) Шуфрич Нестор (954) Юрчишин Ярослав (165) Сюмар Виктория (426) Гончаренко (541) Кива Илья (398) Арахамия Давид (995) Герус Андрей (185) Мысягин Юрий (56) Яременко Богдан (150) Шахов Сергей (112) Рахманин Сергей (120) Беленюк Жан (59) Разумков Дмитрий (1522) Гетманцев Даниил (412) Корниенко Александр (658) Бабак Сергей (32) Вениславский Федор (280) Струневич (6) Бужанский Максим (105) Качура Александр (171) Загоруйко (4) Клочко Андрей (38) Ясько Елизавета (78) Третьякова Галина (118) Тищенко Николай (338) Культенко Артем (10) Лозинский Роман (39) Шмыгаль Денис (2821) Волошин Олег ОПЗЖ (31) Подгорная Виктория (7) Бардина Марина (6) Пищанская Ольга (15) Уруский Олег (116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
"Тищенко "хвастается" видео со своим танцем"

Оно еще и хвастается этим? До него так и не дошло, что это дно?.........
Гопник с района остается гопником в какие бы супер-пупер костюмы он не выряжался.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:20 Ответить
+18
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на "князей".
показать весь комментарий
16.07.2020 17:23 Ответить
+11
Це в твоїй дупі не хватає колорадки ,а в голові-мізків.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Тищенко "хвастается" видео со своим танцем"

Оно еще и хвастается этим? До него так и не дошло, что это дно?.........
Гопник с района остается гопником в какие бы супер-пупер костюмы он не выряжался.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:20 Ответить
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на "князей".
показать весь комментарий
16.07.2020 17:23 Ответить
сколько не смотрю на эти фоторепортажи из ВР всегда одно только слово крутиться. ********!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 21:44 Ответить
Очередь к Шмыгалю, Тищенко "хвастается" видео со своим танцем, "страшные елки" Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля - Цензор.НЕТ 7039
показать весь комментарий
16.07.2020 17:23 Ответить
Почему не в масках и ближе 1,5 метра?
Их уже оштрафовали?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:23 Ответить
"Работают" аж пыль столбом. Пока перездороваются, переобнимаются, перецелуются и просмотрят видосики, уже и день прошёл, пора в рестораны, судьбы воюющей страны решать
показать весь комментарий
16.07.2020 17:28 Ответить
У губошлепа гончаренки нехватает колорадской ленточки.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:37 Ответить
Це в твоїй дупі не хватає колорадки ,а в голові-мізків.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:39 Ответить
У Коли Попакакуким чего не хватает?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:56 Ответить
Мені ще оце сподобалось: "страшные елки делают отвращение".
Таке враження, що перекладали гугл транслейтом з якоїсь іноземної мови
показать весь комментарий
16.07.2020 20:06 Ответить
Террариум на марше
показать весь комментарий
16.07.2020 17:43 Ответить
Суркис мял Киве,где фотки???
показать весь комментарий
16.07.2020 17:57 Ответить
Хер поправлял.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:02 Ответить
Порхобот бзднул
показать весь комментарий
16.07.2020 17:57 Ответить
это какую силу воли надо иметь, чтобы сидеть в одном зале с бужанскім, шухрічєм, дубінскім, ківой, новінскім і не костылять им ежедневно по мордасам
показать весь комментарий
16.07.2020 18:07 Ответить
Я одна не можу дивитись на нацистську тварину Третьякову ?!?
показать весь комментарий
16.07.2020 18:16 Ответить
Ну разве это Рада, это просто какой-то балаган, сборище и сброд. Разве у них на уме народ, о котором они должны побеспокоится, ага, как бы не так, у них свои личные заботы, а народ им теперь до сраки. Народ им был нужен, только лишь, чтоб пролезть им к власти, вот и всё.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:19 Ответить
А що то шуфрич не битий стоїть ?
показать весь комментарий
16.07.2020 18:30 Ответить
тоже заметил, уже вторая половина дня, а ШуфрЫч еще не бит, не крашен
показать весь комментарий
17.07.2020 13:54 Ответить
А, собственно, где масочки?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:16 Ответить
Черга до Шмигаля, Тищенко "хвалиться" відео зі своїм танцем, "страшні ялинки" Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 3589
показать весь комментарий
16.07.2020 19:18 Ответить
"Слуги народа" Марина Бардина и Богдан Яременко.

...
Баба да, баба да. Сосна. Один вопрос: анал табу?

Черга до Шмигаля, Тищенко "хвалиться" відео зі своїм танцем, "страшні ялинки" Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 571
показать весь комментарий
16.07.2020 20:01 Ответить
Балаган какой-то...
показать весь комментарий
17.07.2020 11:38 Ответить
Черга до Шмигаля, Тищенко "хвалиться" відео зі своїм танцем, "страшні ялинки" Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 3178Это скальп у нее в руке?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:53 Ответить
 
 