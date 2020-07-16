Очередь к Шмыгалю, Тищенко "хвастается" видео со своим танцем, "страшные елки" Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля. ФОТОрепортаж
Сегодня, 16 июля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.
В начале Рада поддержала законопроект о безопасности донорской крови.
Затем Рада назначила Шевченко главой Нацбанка, Пищанскую - главой Антимонопольного комитета, Уруского - вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности и уволила Штучного с должности главы Аппарата парламента.
Тем временем, под Радой проходил митинг в поддержку украинского языка.
Далее Рада продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.
Кроме того, сегодня Рада внесла изменения в Избирательный кодекс.
Рабочий день Рады в объективе парламентского фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 16 июля 2020 г.
"Слуг народа" в чате зовут в сессионный зал.
"Слуги народа" Марина Бардина и Богдан Яременко.
"Слуга народа" Николай Тищенко "хвастается" перед коллегами своим танцем в машине под "Попа как у Ким".
Парламентарии пришли поговорить с новоназначенной главой Антимонопольного комитета Ольгой Пищанской.
Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус (СН) с коллегами.
Николай Тищенко призадумался.
Спикер Дмитрий Разумков беседует с парламентариями, в частности со "слугой народа" Александром Качурой.
Илья Кива (ОПЗЖ) в объятиях Григория Суркиса (ОПЗЖ).
"Слуга народа" Святослав Юраш о чем-то шепчет Вадиму Новинскому.
Вадим Новинский (внефракционный).
Виктория Сюмар (ЕС) и Ирина Геращенко (ЕС).
Сектор ЕС.
Владимир Арьев (ЕС) и Алексей Гончаренко (ЕС).
Елизавета Ясько (СН).
Ясько обсуждает со своей помощницей Анной Пашковской рабочие моменты: задержку оплаты, отпуск и конференцию с "Балтик".
Тем временем, нардепов возле главы Антимонопольного комитета Пищанской стало больше, в частности пришел Андрей Клочко (СН).
Не меньшая очередь из нардепов собралась возле премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Слуги народа" Вадим Струневич и Артем Дубнов.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Сергей Власенко ("Батькивщина") и Ярослав Юрчишин ("Голос").
"Слуга народа" Галина Третьякова.
Сергей Шахов ("Довира") читает чат жителей "Солнечной долины", где он проживает. Жильцов возмущает отсутствие спортзала и высаженные "страшные елки", которые "делают отвращение". Абонент "Любимая" отвечает: "Согласна на 100%"
"Слуга народа" Жан Беленюк.
"Слуги народа" Даниил Гетманцев, Сергей Бабак и Федор Вениславский увлеченнос смотрят что-то на смартфоне.
"Слуга народа" Юрий Мысягин.
"Слуги народа" Артем Дубнов и Артем Культенко.
"Слуги народа" Николай Тищенко и Максим Бужанский.
"Слуги народа" Алина Загоруйко и Виктория Подгорная.
Алина Загоруйко (СН) и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)
Шуфрич в окружении коллег.
Юлия Тимошенко и Андрей Клочко.
Олег Волошин (ОПЗЖ) читает сообщения от "Володи Пешко": "На банкой сегодня скандал, что короче у них там какой-то треш происходит", "Я по Наде на завтра договорился подъехать. Думаю утресем все будет ок".
Давид Арахамия (СН), Артем Культенко (СН) и Дмитрий Разумков.
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
Просмотр смартфона возле Гетманцева и Вениславского привлекает все больше "слуг народа".
Очередь к премьеру Шмыгалю не иссякает.
Уруский принимает поздравления с назначением.
Спикер Дмитрий Разумков, глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, соглава фракции ЕС Ирина Геращенко, первый замглавы фракции СН Александр Корниенко и Роман Лозинский ("Голос").
Фото: Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оно еще и хвастается этим? До него так и не дошло, что это дно?.........
Гопник с района остается гопником в какие бы супер-пупер костюмы он не выряжался.
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на "князей".
Их уже оштрафовали?
Таке враження, що перекладали гугл транслейтом з якоїсь іноземної мови
...
Баба да, баба да. Сосна. Один вопрос: анал табу?