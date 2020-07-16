Очередь к Шмыгалю, Тищенко "хвастается" видео со своим танцем, "страшные елки" Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 июля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале Рада поддержала законопроект о безопасности донорской крови.

Затем Рада назначила Шевченко главой Нацбанка, Пищанскую - главой Антимонопольного комитета, Уруского - вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности и уволила Штучного с должности главы Аппарата парламента.

Тем временем, под Радой проходил митинг в поддержку украинского языка.

Далее Рада продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.

Кроме того, сегодня Рада внесла изменения в Избирательный кодекс.

Рабочий день Рады в объективе парламентского фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 16 июля 2020 г.

"Слуг народа" в чате зовут в сессионный зал.

"Слуги народа" Марина Бардина и Богдан Яременко.

"Слуга народа" Николай Тищенко "хвастается" перед коллегами своим танцем в машине под "Попа как у Ким".







Парламентарии пришли поговорить с новоназначенной главой Антимонопольного комитета Ольгой Пищанской.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус (СН) с коллегами.

Николай Тищенко призадумался.

Спикер Дмитрий Разумков беседует с парламентариями, в частности со "слугой народа" Александром Качурой.

Илья Кива (ОПЗЖ) в объятиях Григория Суркиса (ОПЗЖ).

"Слуга народа" Святослав Юраш о чем-то шепчет Вадиму Новинскому.

Вадим Новинский (внефракционный).

Виктория Сюмар (ЕС) и Ирина Геращенко (ЕС).

Сектор ЕС.





Владимир Арьев (ЕС) и Алексей Гончаренко (ЕС).

Елизавета Ясько (СН).

Ясько обсуждает со своей помощницей Анной Пашковской рабочие моменты: задержку оплаты, отпуск и конференцию с "Балтик".

Тем временем, нардепов возле главы Антимонопольного комитета Пищанской стало больше, в частности пришел Андрей Клочко (СН).

Не меньшая очередь из нардепов собралась возле премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Слуги народа" Вадим Струневич и Артем Дубнов.





Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.





Сергей Власенко ("Батькивщина") и Ярослав Юрчишин ("Голос").

"Слуга народа" Галина Третьякова.

Сергей Шахов ("Довира") читает чат жителей "Солнечной долины", где он проживает. Жильцов возмущает отсутствие спортзала и высаженные "страшные елки", которые "делают отвращение". Абонент "Любимая" отвечает: "Согласна на 100%"





"Слуга народа" Жан Беленюк.

"Слуги народа" Даниил Гетманцев, Сергей Бабак и Федор Вениславский увлеченнос смотрят что-то на смартфоне.





"Слуга народа" Юрий Мысягин.

"Слуги народа" Артем Дубнов и Артем Культенко.





"Слуги народа" Николай Тищенко и Максим Бужанский.

"Слуги народа" Алина Загоруйко и Виктория Подгорная.

Алина Загоруйко (СН) и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)





Шуфрич в окружении коллег.





Юлия Тимошенко и Андрей Клочко.





Олег Волошин (ОПЗЖ) читает сообщения от "Володи Пешко": "На банкой сегодня скандал, что короче у них там какой-то треш происходит", "Я по Наде на завтра договорился подъехать. Думаю утресем все будет ок".





Давид Арахамия (СН), Артем Культенко (СН) и Дмитрий Разумков.





Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Просмотр смартфона возле Гетманцева и Вениславского привлекает все больше "слуг народа".





Очередь к премьеру Шмыгалю не иссякает.

Уруский принимает поздравления с назначением.







Спикер Дмитрий Разумков, глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, соглава фракции ЕС Ирина Геращенко, первый замглавы фракции СН Александр Корниенко и Роман Лозинский ("Голос").

Фото: Цензор.НЕТ