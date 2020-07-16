РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9237 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
2 985 6

В аэропорту "Львов" открылся пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19. ФОТОрепортаж

В международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого открыли пункт ПЦР-тестирования для досрочного прекращения самоизоляции лиц, пересекших государственную границу.

Об этом аэропорт сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начали ПЦР-тестирование для досрочного прекращения самоизоляции лиц, которые пересекли государственную границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 23 пассажира, которые прилетели из Лондона во Львов, изъявили желание сделать ПЦР-тест в аэропорту. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 300 млн гривен пойдут на строительство аэропорта в Днепре, - Криклий

В аэропорту Львов открылся пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19 01
В аэропорту Львов открылся пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19 02
В аэропорту Львов открылся пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19 03
В аэропорту Львов открылся пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19 04
В аэропорту Львов открылся пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19 05
В аэропорту Львов открылся пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19 06

Автор: 

аэропорт (1517) карантин (16729) Львов (4624) тест (285) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю тест платный.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:30 Ответить
2100 грн
показать весь комментарий
16.07.2020 18:10 Ответить
На борьбу с эпидемией и ее экономическими последствиями потратили почти 65 млрд грн…
Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Деньги в основном пошли на выплаты пострадавшим от карантина украинцам.(с)
показать весь комментарий
16.07.2020 18:04 Ответить
В аеропорту "Львів" відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1901Шел шестой месяц пандемии коронавируса. В международном аэропорту Львова только открылся пункт сдачи ПЦР-теста на Covid-19.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:36 Ответить
в аэропорту его все равно не делают, только берут мазок для анализа, а результата из лаборатории ждать двое -трое суток. так что, есть такой пункт в аэропорту или нет, не играет никакой роли, несколько суток в аэропорту все равно никто не находится.
не путайте низкокачественные эспресс-тесты, которые все равно не помогут при пересечении границы в той стране, где требуются результаты ПЦР-теста, и собственно ПЦР-тест, результата которого и заключения нужно ждать двое-трое суток.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:38 Ответить
Не в этом дело. Пол года, Карл, пол года! Скорость реакции, как у ракушки...
показать весь комментарий
17.07.2020 09:26 Ответить
 
 