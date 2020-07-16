2 985 6
В аэропорту "Львов" открылся пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19. ФОТОрепортаж
В международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого открыли пункт ПЦР-тестирования для досрочного прекращения самоизоляции лиц, пересекших государственную границу.
Об этом аэропорт сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы начали ПЦР-тестирование для досрочного прекращения самоизоляции лиц, которые пересекли государственную границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже 23 пассажира, которые прилетели из Лондона во Львов, изъявили желание сделать ПЦР-тест в аэропорту. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут.
Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Деньги в основном пошли на выплаты пострадавшим от карантина украинцам.(с)
не путайте низкокачественные эспресс-тесты, которые все равно не помогут при пересечении границы в той стране, где требуются результаты ПЦР-теста, и собственно ПЦР-тест, результата которого и заключения нужно ждать двое-трое суток.