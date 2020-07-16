В аэропорту "Львов" открылся пункт сдачи ПЦР-теста на COVID-19. ФОТОрепортаж

В международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого открыли пункт ПЦР-тестирования для досрочного прекращения самоизоляции лиц, пересекших государственную границу.

Об этом аэропорт сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начали ПЦР-тестирование для досрочного прекращения самоизоляции лиц, которые пересекли государственную границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 23 пассажира, которые прилетели из Лондона во Львов, изъявили желание сделать ПЦР-тест в аэропорту. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут.

